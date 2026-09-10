Финландия: проваля ли се политиката за бездомните

За десетина години Финландия успя да намали повече от два пъти броя на бездомните в страната. Зад този успех стои един успешен модел за замяна на приютите със социални жилища. Получава ли той обаче сега пробойни?

"Housing First" се нарича инициативата, която Финландия прилага още от 2008 година. Зад нея стои идеята, че когато някой е бездомник или е изложен на риск да остане без дом, първо той се нуждае от дом, където да получава и подкрепа съобразно неговите нужди. Преди е било обратното: първо е трябвало да се лекуват психичните проблеми или зависимостта, а жилището е било последната стъпка, обяснява Юха Кахила от организацията за помощ на бездомните Y-Säätiö.

Принципът "Housing First" трябваше да помогне на Финландия да замени временните подслони с постоянен жилищен фонд – доколкото това е възможно. И дълго време това даваше резултат: между 2012 и 2023 г. броят на бездомните в страната спадна от над 8 000 на около 3 400, посочва германската обществена медия АРД.

Правителството съкращава социалните разходи

Междувременно обаче тенденцията се е обърнала. Юха Кахила обвинява за това, наред с другото, настоящото консервативно правителство, което е съкратило социалните помощи „както не се е случвало от 1990-те години насам“. Освен това управляващите са намалили финансирането за важни хуманитарни организации.

Причината: финландското правителство твърди, че трябва да прави икономии. Икономиката е в стагнация, откакто търговията със съседна Русия е почти прекратена. В момента Финландия има една от най-високите равнища на безработица в Европа, припомня АРД.

Последиците от икономиите бавно започват да се усещат, казва Марко Лахтела, ръководител на център за настаняване в Хелзинки. Все повече хора са принудени да посещават пунктове за раздаване на храна, които обаче стават все по-малко. „Хората все повече разчитат на такава помощ, защото социалните помощи намаляват.“ По този начин Финландия се отдалечава от целта си да премахне напълно бездомността до 2027 година.

Само един успешен модел не е достатъчен

„Вело“ Сенкел е минал през целия път – от бездомник, живеещ на улицата, през временен приют, до социално жилище по програмата „Housing First". 67-годишният финландец е благодарен, че има възможност да живее в жилищен комплекс със социални работници и персонал, който е на разположение денонощно. За него „Housing First“ е проработил.

Финландия обаче показва и това, че един успешен модел за борба с бездомността се нуждае не само от добри идеи, но и от трайно финансиране. Особено в икономически трудни времена, пише още АРД.