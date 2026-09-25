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Ракетни удари в сърцето на Русия! Финландия иска Илон Мъск да разшири обхвата на сателитния интернет Starlink за украинската армия
  Тема: Украйна

Ракетни удари в сърцето на Русия! Финландия иска Илон Мъск да разшири обхвата на сателитния интернет Starlink за украинската армия

25 Септември, 2026 16:18 1 411 69

  • финландия-
  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • ракети-
  • дронове-
  • илон мъск-
  • александър стуб-
  • старлинк

Starlink не работи над руска територия, но украински представители смятат, че активирането на услугата за нуждите на ВСУ вътре в Русия би позволило на украинските оръжия да поразяват мобилни установки за балистични ракети, разположени на няколкостотин километра от границата

Ракетни удари в сърцето на Русия! Финландия иска Илон Мъск да разшири обхвата на сателитния интернет Starlink за украинската армия - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Финландският президент Александър Стуб е призовал собственика на SpaceX Илон Мъск да разшири обхвата на сателитния интернет Starlink за Украйна. Целта е да може да нанася удари по руски установки за изстрелване на балистични ракети, разположени на руска територия, съобщава "Ройтерс".

С наближаването на зимата Украйна изпитва остър недостиг на средства за противовъздушна отбрана за отразяване на руските балистични ракети, а представители на Киев смятат, че активирането на Starlink над руска територия би помогнало за насочване на удари срещу руските установки, от които се изстрелват ракетите.

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"Ето защо призовавам Илон Мъск да даде на украинците възможност да използват Starlink в райони, където има установки за балистични ракети - било то на окупираната територия на Украйна или в Русия - за стратегически цели, тъй като това би спасило човешки животи", каза Стуб.

Финландският лидер, който е твърд съюзник на Украйна и същевременно поддържа добри отношения с американския президент Доналд Тръмп, направи това изявление в интервю за "Ройтерс" в Ню Йорк, където световните лидери са се събрали за годишната среща на ООН.

Президентът Володимир Зеленски използва събитието, за да настоява за споразумения за прекратяване на огъня, които да обхващат ударите по цели, свързани с енергийната инфраструктура и плавателни съдове в Черно море. Русия не е дала публични индикации, че желае подобни договорености.

Четири години и половина след началото на войната, украинците се опасяват, че Москва планира системно да атакува и унищожава енергийни и отоплителни обекти в разгара на зимата. Използването на балистични ракети от страна на Русия достигна рекордни нива през това лято.

Единствено украинските системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" (Patriot) са способни да прехващат такива ракети, но боеприпасите са силно изчерпани и не е ясно откъде биха могли да дойдат нови доставки.

Мъск активира услугата за сателитен интернет Starlink над Украйна малко след началото на войната през 2022 г. Тя се превърна в жизненоважен елемент за комуникацията на бойното поле и в инструмент за управление на дронове.

Starlink не работи над руска територия, но украински представители смятат, че активирането на услугата за нуждите на Украйна вътре в Русия би позволило на украинските оръжия да поразяват мобилни установки за балистични ракети, разположени на няколкостотин километра от границата.

Гледайки към предстоящата зима, Стуб посочи три неща, от които Украйна се нуждае. "Едното са системите за противовъздушна отбрана - дори Starlink би могъл до известна степен да послужи като такава защита там. А второто са енергийните съоръжения за зимата."

"Третото са средствата. Това са нещата, по които работим. Подготвяме пакет за зимния период, тъй като не виждам войната да приключи преди зимата."

Стуб отбеляза като положително обстоятелство възобновяването през август на водените от САЩ мирни преговори между Русия и Украйна чрез посещения на американски пратеници както в Москва, така и в Киев.

"Все още смятам, че най-лесното решение би било да се обяви безусловно прекратяване на огъня - на практика да се спре убиването, както президентът Тръмп отново подчерта в речта си пред Общото събрание на ООН", каза той.

По думите му, след подобна стъпка биха последвали преговори по въпроси, свързани със сигурността, териториите, възстановяването, компенсациите и други теми.

Войната би могла да бъде замразена, като се създадат 30-километрови буферни зони на изток и на запад от нея, каза той, добавяйки, че следващият най-добър вариант е идеята за частично прекратяване на огъня по отношение на обекти, свързани с енергетиката и зърнените доставки.


Финландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Граф Сен Жермен

    44 10 Отговор
    Финландците ги вземах само за каруцари и коняри! За овчари не стават, защото дори трудно броят овцете!

    Коментиран от #6

    16:21 25.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 си пън

    24 5 Отговор
    стуб та дрънкаш,мъск тутакси ще разшири обхвата за кефа на зеления смърдел

    16:22 25.09.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    29 5 Отговор
    75% ОТ НАСЕЛЕНИЕТО НА ФИНЛАНДИЯ
    ЖИВЕЕ В 6 ГРАДА
    ......
    ЕДНА МБР ВОЙВОДА ИМА 10 БОЙНИ БЛОКА
    .....
    ФИНЛАНДСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ ЩЕ ПОДЛУДИ РУСКИТЕ СТАРШИНИ СЪС ЗАДАЧАТА КЪДЕ ДА ПЛАСИРАТ РАЗЛИКАТА ОТ 4 БОЙНИ БЛОКА
    ....
    ОСВЕН ДА ДУМНАТ И ПРИБАЛТИЙСКИТЕ СТОЛИЦИ ?

    Коментиран от #36

    16:22 25.09.2026

  • 5 ......-

    34 6 Отговор
    Фините досущ като балтииските чихуахуа...

    16:23 25.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    23 5 Отговор
    75% ОТ НАСЕЛЕНИЕТО НА ФИНЛАНДИЯ
    ЖИВЕЕ В 6 ГРАДА
    ......ЕДНА МБР ВОЙВОДА ИМА 10 БОЙНИ БЛОКА
    .....
    КЪДЕ ДА ПЛАСИРАТ РАЗЛИКАТА ОТ 4 БОЙНИ БЛОКА РУСКИТЕ СТАРШИНИ
    ....
    ОСВЕН ДА УДАРЯТ И ПРИБАЛТИЙСКИТЕ СТОЛИЦИ ?

    16:23 25.09.2026

  • 8 си пън

    15 6 Отговор
    та дрънкаш,мъск тутакси ще разшири обхвата за кефа на зелениясмърдел

    16:23 25.09.2026

  • 9 Едни

    38 7 Отговор
    Тъпи кретени се опитват да разпалят световна война! Отново в Европа, и отново да унищожават бялата раса! Русия трябва да ги унищожи безжалостно, иначе ще започне война!

    16:23 25.09.2026

  • 10 Много Известен Съветски Актьор

    8 29 Отговор
    И това ще стане. Бай Дончо изчаква, засега. Но дори и да не активират "Старлинк", украинските балистични ракети ще ударят Москва в края на тази година. Тече подготовка, за неутрализирането на ПВО/ПРО защитата около Москва. Когато настъпи подходящият момент, ще претоварят и без това оредялата руска защита и ще ударят директно Кремъл. Последният удар преди няколко дни по Москва и Московска Област показа, че руската защита е рехава.

    Коментиран от #44

    16:23 25.09.2026

  • 11 Робот

    15 4 Отговор
    Всички знаем че ройтерите следващия месец ..ЗИМАТА няма как да прикрият истината ..!

    16:24 25.09.2026

  • 12 дискотека укрия

    20 6 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, Одеса ееееее готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    16:24 25.09.2026

  • 13 който си го търси си го намира

    17 6 Отговор
    Ядрени удари по брюксерл париж барлин....Путин няма да се поколебае

    16:24 25.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мишел

    8 27 Отговор
    Русия е голяма територия,но само една ядрена ракета в Москва и е свършена завинаги.

    Коментиран от #46, #55

    16:25 25.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Бункера!

    9 18 Отговор
    Целете бункера на кремълският запартък!

    Коментиран от #42

    16:29 25.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 последната укра

    23 6 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 8ма седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    16:30 25.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Относно евробългарската подлост

    19 5 Отговор
    Вчера в Евротериторията “България” приеха на първо четене закон - до 10 години затвор за всички, които не подкрепят санкциите срещу Русия. Еврофашистки закон на Радев и Йотова, подкрепен от всички партии с изключение на “Възраждане”.

    Коментиран от #43

    16:30 25.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 предсказание

    8 2 Отговор
    като активират и ще почне звездопад

    16:31 25.09.2026

  • 26 последната укра

    21 7 Отговор
    Съдбата на укрия вече е решена, на слаб и задлъжнял ЕС не му трябва силна укрия при загуба, че укрите като разберат кой е виновен за съдбата им, ще искат отмъщение и тогава дупe да им е яко на еврастите, вече е ясно, че губят и няма как да обърнат хода на войната, но ЕС ще ги захранва до последната укра или след войната няма да има никакви шансове, укрите трябва да излязат от тази война колкото България по територия и население, затова до последната укра казва ЕС режима.

    16:32 25.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 604

    15 5 Отговор
    Ми тя москвата им близо бре , да стрелнат малко...ко съ пънат с чужда пита помен че правят...ба и люмпинити! Да стрелнат тя раша ще им писне накрая, че има вечна зима там!

    16:33 25.09.2026

  • 29 Велчов

    4 10 Отговор
    Къде сте руски тролове.

    Коментиран от #30, #40

    16:40 25.09.2026

  • 30 604

    10 4 Отговор

    До коментар #29 от "Велчов":

    Педроханската ферма е 24/7!

    Коментиран от #33

    16:42 25.09.2026

  • 31 У0400 Ямбол е градът

    2 7 Отговор
    Най корумпираната армия вече трета година не могат да ги победи великата съветска армия.

    Коментиран от #48

    16:42 25.09.2026

  • 32 Атина Палада

    2 9 Отговор
    Путин ще се бие до предпоследния руснак.

    16:42 25.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Путлето копае

    2 11 Отговор
    Копае,копае...Скоро ще стигне до ядрото на земята.

    Коментиран от #38

    16:44 25.09.2026

  • 35 А, после тоя мунчо финландски

    13 2 Отговор
    има лиси на представа какво ще се случи. Странлинк ще отиде в небесния букулкчийски кош и няма да имат ни стар ни нов линк. Тия ненормалници се опитват да разпалят термоядрена война в която не само WCкрайна няма да съществува но и пропадналите западналяци и тия пияндурнически северняци,които са забравили как руснаците ги смачкаха като гниди 1940г. и стигнаха до Хезинки.

    16:46 25.09.2026

  • 36 Червен кхмер

    4 14 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Така си мислеше и Сталин с огромна Червена орда нападна Финландия и болшевиките ядоха як пердах от финландците.
    Можно повтарит. Като гледам Путлеровата орда са в пъти по зле от сталинската.

    Коментиран от #45, #58, #64

    16:48 25.09.2026

  • 37 Ветеран от протеста

    6 2 Отговор
    Надявай се Хойо на пияна жена 😂😂😂 !

    16:49 25.09.2026

  • 38 Дон Турболенто

    9 2 Отговор

    До коментар #34 от "Путлето копае":

    "Блажени са верующите" Тук става дума за други верующи, но както и да е. Имай предвид оабче, че срещата с реалността е много болезнена за такива като теб.

    16:49 25.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ивайло Крачунов

    6 0 Отговор

    До коментар #29 от "Велчов":

    На май .кятти у туттурутката сме на топло и на завет,че духа вятър.

    16:51 25.09.2026

  • 41 Хахахах

    11 0 Отговор
    Лечко, на пуделитеРойтерс никой не вярва.

    16:53 25.09.2026

  • 42 ддд

    13 1 Отговор

    До коментар #19 от "Бункера!":

    Ти вярваш ли си. Има едно изказване на Русия преди няколко години. Ако я няма Русия на картата защо трябва да има свят. Всеки го е страх да натисне копчето, защото ще се задейства една верижна реакция, в която Европа няма да съществува.

    16:54 25.09.2026

  • 43 Шшш

    0 7 Отговор

    До коментар #23 от "Относно евробългарската подлост":

    Не лъжи, радев е кремълска подлога

    16:54 25.09.2026

  • 44 Много интересно е да кажеш

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Много Известен Съветски Актьор":

    името на поне една украинска балистична ракета. Първо трябва да ти е известно, че от няколко дена заводите леещи стомана и чугун, както и други метали не работят, защото са унищожени и оправяне няма. Хубаво е да прочетеш и какво значи балистична ракета ,а не да пишеш тъпанарщини, защото укро пите ците нямат въобще такива и никога не са имали. При това положение ако полети балистика ще е западна, а там вече започват да се прилагат други мерки и ще го отнесат тези които доставят такива ракети и дават данни за тях.

    16:54 25.09.2026

  • 45 Дон Турболенто

    11 1 Отговор

    До коментар #36 от "Червен кхмер":

    И затова Финландия се лиши от територии. Това са областите Кунсамо, Сала, Карелския провлак и финландската част на полуостров Рибачий. Пропускаш тази "подробност". Побеждаваш, а ти отрязват от територията, интересно...

    Коментиран от #47

    16:56 25.09.2026

  • 46 Мишел

    8 2 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    псевдомишеле, балистична ракета, насочена към Москва, ще лети до там над половин час след изстрелването и в това време гарантира изчезване на НатО САЩ за 10+15 минути с Авангарди и Циркони. Срещу балистични ракети има ПРО , срещу хиперзвуковите само Русия има ПВО.

    Коментиран от #49, #51

    16:57 25.09.2026

  • 47 Червен кхмер

    1 7 Отговор

    До коментар #45 от "Дон Турболенто":

    Благодаление на съюзника на Сталин - Адолф и страхливата позиция Британия и Франция.

    Коментиран от #56

    16:59 25.09.2026

  • 48 Дон Турболенто

    9 0 Отговор

    До коментар #31 от "У0400 Ямбол е градът":

    Въпросната армия обаче на практика унизи целия деградирал запад със стотиците им милиарди помощ за нещастното си прокси, всичките специалисти, всичките им прехвалени оръжия, със "системите" без, които проксито ще умре и с всичките им над 20 пакета санкции. Русия е жива и воюва срещу целия кполективен запад, а Европа линее и без да води война. Изненадан ли си, че има и по-различен прочит? Нищо де, успех в оачакването на щастливия край.

    17:04 25.09.2026

  • 49 Миша

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "Мишел":

    На руски ,а той ти е любим си Миша.Може и като Петр Волгин да си смениш и фамилията, а с това френско Мишел много се излага не е по копейски.
    А за руското ПВО насмешил мои топачки и в горяща Русия го видяхме и във Венецуела, Иран....гори, гори огънче.

    Коментиран от #65

    17:05 25.09.2026

  • 50 реалистъ

    0 4 Отговор
    Нали клетата Русийка имала ракети убийци на сателити? Що не удари Старлинк? Вятър.

    Коментиран от #57, #60

    17:06 25.09.2026

  • 51 Ама срещу

    0 5 Отговор

    До коментар #46 от "Мишел":

    украинските дронове летящи с 150км/ч няма ПВО, само срещу хиперзвуковите дето ги нямали още в НАТО.

    Коментиран от #62

    17:06 25.09.2026

  • 52 стоян георгиев

    0 5 Отговор
    Ако мъск разреши да се ползва системата му за неотрализиране на руската балистика войната ще стане много скъпа за путин ако иска да я продтлжи.загубата на голямо количество ракети би натоварило страшно много руския бюджет.

    Коментиран от #54, #59

    17:07 25.09.2026

  • 53 Ами

    7 0 Отговор
    Благодарите се че Starlink въобще работи.
    Защото може и да спре да работи.

    17:07 25.09.2026

  • 54 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #52 от "стоян георгиев":

    Гледал си много филми :)

    17:08 25.09.2026

  • 55 Бат Мишо

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    адашче ясък че си адаш щот 2 грама мозък нямаш
    1 ядрена ракета в Москва няма да реши проблема освен ако не я яхнеш ти
    дори няма да ти обяснявам яе за да достигне 1 ракета москва трябва да изстреляш 501
    минимум -че такава броика имат само 2 държави в тая слънчева система няма да ти обяснявам
    ама ще ти кажа като бивш военен че това се нарича
    МАСИРАН ПЪЛНОМАЩАБЕН ЯДРЕН УДАР
    за ранното предизвестие на които и двете страни имат спътници 0 руската система се нарича Факел
    защото засича пламъка на ракетата и едни спомагателни дебнат за радиация спътници
    аретен шпиони къртици дълбоко засекретени на више ниво които имат ЕДНА цел в живота АКО ИМА армагедон -примерно да отиддат за 6 дни на море в Фиджи и да качат отттам 3 селфита -за друго не се ползват къртиците - после има наземни датчици за радиация които като превиви нормата живото възможната задеистават САМО РУСКАТА система Мъртва ръка- 15 мин по късно разумния белтъчен живот на тая планета ИЗЧЕЗВА

    Коментиран от #63

    17:11 25.09.2026

  • 56 Дон Турболенто

    4 0 Отговор

    До коментар #47 от "Червен кхмер":

    Че тов във всеки конфликт има такива съпътстващи фактори, това да не е боксов ринг. Дай да мислим малко по в дълбочина и да оставим постулатите, а? Иначе знаем, че в приказките всичко е "черно и бяло". Знаем и че негодникът накрая задължително си получава заслуженото. И не само в приказките, Холивъдските бълвочи ни вменяват същото. Знаем и негодникът кой е. Разно апологети на демокрацията постоянно ни го набиват в главите. Ама би трябвало да си надрастнал възрастта да виждаш така нещата. Или не?

    17:11 25.09.2026

  • 57 Ами

    7 0 Отговор

    До коментар #50 от "реалистъ":

    На този етап не е необходимо.
    И не е задължително да ги сваля с ракети.
    Видя ли как Starlink спря да работи над Иран?

    17:12 25.09.2026

  • 58 Мишел

    10 0 Отговор

    До коментар #36 от "Червен кхмер":

    В тази война Финландия загуби 11% от своята територия. СССР измести границата на север с над 120км. и спечели Втората световна война. Мирният договор с Финландия бе подписан в столицата на победителите Москва.

    17:12 25.09.2026

  • 59 Спътниците на Старлинк

    2 2 Отговор

    До коментар #52 от "стоян георгиев":

    са над 11 000 и са пръснати по целия свят. Няма как да ги унищожи дори и с ЯО което му е забранено да ползва от Тръмп, др.Си, Моди и Ердоган.

    Коментиран от #61, #67

    17:14 25.09.2026

  • 60 Хохльо

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "реалистъ":

    Ако се наложи и това ще стане, споко, не се вълнувай

    17:14 25.09.2026

  • 61 Хохльо

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Спътниците на Старлинк":

    Руснаците обаче ги интерсуват тези над Русия и Укра

    17:15 25.09.2026

  • 62 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Ама срещу":

    Няма държава в света, която да има ПВО срещу дронове.
    От над 8000 дрона, пуснати от Украйна директно срещу Москва, нито един не е съумял да доближи Москва на 10км.

    Коментиран от #68

    17:19 25.09.2026

  • 63 Бат Мишо

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Бат Мишо":

    ПС системата мъртва ръка не може да бъде изкл от човек и предвижда след изтрелване на около 1800 те ракети-детониране на място на останалите около 8000 ядрени бомби без изстрелване без доставка директно в собствените складове -коя където е без НИКАКВА ФАЗА ЗА ПРЕХВАТ
    освен това отваряне на резервоарите от стратегическия арсенал със биологически оръжия и
    спиране охлаждането на собствените ядренни електроцентрали
    Мъртва ръка ДЕАД ХАНД изкл възможността да бъде спряна или изкл от човек за да убие всяка надежда било на предател било на лунатик И ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ че ще преживее процеса на ядренна воина

    Коментиран от #66

    17:20 25.09.2026

  • 64 Я, прочети историята за тази война

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Червен кхмер":

    малко по-подробно и не пиши безмозъчни глъмарски простотии. руската армия влиза в Хелзиник където е подписна капитулацията на Финландия.На чети бе безмозъчнико да се ограмотиш поне малко: Зимната война (наричана също Съветско-финска война) е война между Съветския съюз (СССР) и Финландия, започнала на 30 ноември 1939 и завършила на 12 март 1940 г. с подписването на Московския мирен договор между СССР и Финландия.Мирен договор
    Основна статия: Московски мирен договор (1940)
    На 6 март 1940 г. финландското правителство изпраща делегация в Москва да преговаря за мир. На 12 март правителството на Финландия обявява, че условията са приети и се подписва Московски мирен договор от 1940 г., с което се слага край на военните действия във Финландия. Договорът променя съветско-финландската граница, установена с Тартуския мирен договор между РСФСР и Финландия, подписан в гр. Тарту (Естония) на 14.10.1920 г. след завършване на гражданската война във Финландия и Първата Съветско-Финландска война от 1918 – 1920 г. В допълнение към предишните съветски условия сега Финландия е принудена да отстъпи части от общините Сала и Кунсамо, целия Карелски провлак, а също и финландската част на полуостров Рибачий. И товая е информация достъпна с два клика на мишката но от грамотни, не от безмозъчници.

    17:24 25.09.2026

  • 65 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Миша":

    Венецуела няма руско ПВО, Иран също.
    На всеки килограм украински експлозиви, взривени в Русия, в Украйна детонират тонове руски експлозиви. Пожарите съответстват на тези количества.
    Руснаците казаха, че в Украйна вече няма големи обекти за бомбардиране.

    17:27 25.09.2026

  • 66 Бат Мишо

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Бат Мишо":

    ПС за руските био оръжия зная само 1 Сибирска язва пред което Ковид адашче е като шанел 5
    със смъртността си около 14 % до 14 дни след контакт
    боиния Щам на Сибирката язва има смърност до 98 % до 4 часа след контакт
    естествено за руската армия ваксина си има
    със сигурност има и други като гледах как заспинкаха терористите в театара а заложниците им биха некви инжекции и оживяха НО аз за тях нямам конкретно инфо демократите ме изхвърлиха от шифровчик в армията като обучаван в Русия 1994

    17:27 25.09.2026

  • 67 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Спътниците на Старлинк":

    Спътниците могат да подпомогнат прецизното насочвани на тежки украински дронове в реално време.подобни дронове могат да преследват руските пускови установки подобно на това как дрон хорнет преследва руски камион в зоната до 150 км.тогава дрон за 30000 долара ще прави на мармалад ракети и установки струващи милиони.ще бъде много скъпо за руснаците подобно нещо .освен ракети подобни дронове лесно биха атакували струпване на техника на хиляди км от границата .

    17:28 25.09.2026

  • 68 Има такава държава,

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Мишел":

    нарича се Украйна. Дори американците са изумени от антидроновите системи на украинците, но не смеят да си кажат(да не се изложат). Причината е, че имат пари, кадърни инженери и всяка новост веднага се изпробва на фронта като грешките се коригират на място, а не на разни полигони, комисии и т.н. 100% сигурна ПВО няма нйкъде и не може да има.

    17:29 25.09.2026

  • 69 Смешник

    0 0 Отговор
    Хубавото е че Стуб никой него пита На Путин му е през оная работа за тоя клоун

    17:30 25.09.2026

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