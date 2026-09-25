Ракетни удари в сърцето на Русия! Финландия иска Илон Мъск да разшири обхвата на сателитния интернет Starlink за украинската армия

Финландският президент Александър Стуб е призовал собственика на SpaceX Илон Мъск да разшири обхвата на сателитния интернет Starlink за Украйна. Целта е да може да нанася удари по руски установки за изстрелване на балистични ракети, разположени на руска територия, съобщава "Ройтерс".

С наближаването на зимата Украйна изпитва остър недостиг на средства за противовъздушна отбрана за отразяване на руските балистични ракети, а представители на Киев смятат, че активирането на Starlink над руска територия би помогнало за насочване на удари срещу руските установки, от които се изстрелват ракетите.

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"Ето защо призовавам Илон Мъск да даде на украинците възможност да използват Starlink в райони, където има установки за балистични ракети - било то на окупираната територия на Украйна или в Русия - за стратегически цели, тъй като това би спасило човешки животи", каза Стуб.

Финландският лидер, който е твърд съюзник на Украйна и същевременно поддържа добри отношения с американския президент Доналд Тръмп, направи това изявление в интервю за "Ройтерс" в Ню Йорк, където световните лидери са се събрали за годишната среща на ООН.

Президентът Володимир Зеленски използва събитието, за да настоява за споразумения за прекратяване на огъня, които да обхващат ударите по цели, свързани с енергийната инфраструктура и плавателни съдове в Черно море. Русия не е дала публични индикации, че желае подобни договорености.

Четири години и половина след началото на войната, украинците се опасяват, че Москва планира системно да атакува и унищожава енергийни и отоплителни обекти в разгара на зимата. Използването на балистични ракети от страна на Русия достигна рекордни нива през това лято.

Единствено украинските системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" (Patriot) са способни да прехващат такива ракети, но боеприпасите са силно изчерпани и не е ясно откъде биха могли да дойдат нови доставки.

Мъск активира услугата за сателитен интернет Starlink над Украйна малко след началото на войната през 2022 г. Тя се превърна в жизненоважен елемент за комуникацията на бойното поле и в инструмент за управление на дронове.

Starlink не работи над руска територия, но украински представители смятат, че активирането на услугата за нуждите на Украйна вътре в Русия би позволило на украинските оръжия да поразяват мобилни установки за балистични ракети, разположени на няколкостотин километра от границата.

Гледайки към предстоящата зима, Стуб посочи три неща, от които Украйна се нуждае. "Едното са системите за противовъздушна отбрана - дори Starlink би могъл до известна степен да послужи като такава защита там. А второто са енергийните съоръжения за зимата."

"Третото са средствата. Това са нещата, по които работим. Подготвяме пакет за зимния период, тъй като не виждам войната да приключи преди зимата."

Стуб отбеляза като положително обстоятелство възобновяването през август на водените от САЩ мирни преговори между Русия и Украйна чрез посещения на американски пратеници както в Москва, така и в Киев.

"Все още смятам, че най-лесното решение би било да се обяви безусловно прекратяване на огъня - на практика да се спре убиването, както президентът Тръмп отново подчерта в речта си пред Общото събрание на ООН", каза той.

По думите му, след подобна стъпка биха последвали преговори по въпроси, свързани със сигурността, териториите, възстановяването, компенсациите и други теми.

Войната би могла да бъде замразена, като се създадат 30-километрови буферни зони на изток и на запад от нея, каза той, добавяйки, че следващият най-добър вариант е идеята за частично прекратяване на огъня по отношение на обекти, свързани с енергетиката и зърнените доставки.