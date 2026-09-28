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Работа в екип над Финския залив! Финландски и шведски изтребители прехванаха група руски военни самолети

Работа в екип над Финския залив! Финландски и шведски изтребители прехванаха група руски военни самолети

28 Септември, 2026 14:44 865 16

  • швеция-
  • финландия-
  • русия-
  • нато-
  • изтребители-
  • бомбардировачи-
  • фински залив

Опасенията относно руската военна активност по източния фланг на НАТО са нараснали след поредица от нарушения на въздушното пространство

Работа в екип над Финския залив! Финландски и шведски изтребители прехванаха група руски военни самолети - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Fox news Fox news

Изтребители от силите за бързо реагиране (QRA) на Финландия и Швеция бяха вдигнати по тревога, за да прехванат и идентифицират руски военни самолети в международното въздушно пространство над Финския залив. Това бе първата съвместна оперативна мисия по идентификация за военновъздушните сили на двете страни. Според шведските въоръжени сили изтребителите са били задействани на 24 септември, съобщи Fox News.

"Ето как изглежда тясното сътрудничество на практика. Благодарение на дългогодишното взаимодействие, изградено върху доверие и силни лични връзки, сега можем да действаме безпроблемно заедно - като военновъздушни сили, като нации и като съюзници", заяви генерал-майор Йонас Викман, командващ шведските военновъздушни сили.

Fox News отбелязва, че руската формация е включвала транспортен самолет Ту-134, височинен свръхзвуков изтребител-прехващач МиГ-31 (предназначен за откриване и поразяване на заплахи на големи разстояния) и многоцелеви изтребители Су-30, способни да водят бой както във въздуха, така и срещу наземни цели.

Медията подчертава, че опасенията относно руската военна активност по източния фланг на НАТО са нараснали след поредица от нарушения на въздушното пространство. Тези инциденти включват навлизане на руски дронове във въздушното пространство на Полша, полет на хеликоптер Ми-8 от Калининград към Полша, разбиване на дронове в Румъния и Молдова, както и навлизане на въоръжени руски самолети във въздушното пространство на Естония, преди да бъдат прехванати от изтребители на НАТО на 18 септември.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо ли

    39 1 Отговор
    "руски военни самолети в международното въздушно пространство" са проблем за НАТО?

    Коментиран от #11

    14:46 28.09.2026

  • 2 Софиянец

    36 0 Отговор
    Хихихи, работа в екип, тралала! И втората световна имаше такава работа в екип, когато швеция обяви неотралитет и в същото време спонсорираше фашистка германия с желязна руда, осигури въздушни и наземни коридири за инвазия, и си затоври очите за окупацита на всичките й съседки! Хахаххах

    14:48 28.09.2026

  • 3 Мдаа

    26 0 Отговор
    С две думи "натовски памперси"

    14:49 28.09.2026

  • 4 ЛЕЛИИИ

    15 0 Отговор
    ЕДНИТЕ ГИ ФАНАЛИ ЗА ......А ДРУГИТЕ ЛАПАЛИ

    14:51 28.09.2026

  • 5 Мич

    22 1 Отговор
    Много ги е страх от тая Русия, бее. Страх лозе пази.

    14:53 28.09.2026

  • 6 Гост

    4 0 Отговор
    Значи, цитирам:
    ва да прехванат и идентифицират руски военни самолети в международното въздушно пространство над Финския залив...

    Ааа, какво по точно ще прехванат в международното...

    ПС
    Руснаците разбраха ли? Или тия са минали на 23ти, пъ ония са пъчили мускули на 24ти..

    14:55 28.09.2026

  • 7 Стенли

    17 0 Отговор
    Абе от играчка накрая , ще стане , плачка , онзи ден. нефелните датчани се навираха в руски кораб плавал в МЕЖДУНАРОДНИ води и после ревяха на у тяло , че ги предприели със сигнали ракети (а трябваше с бойни , но славу богу руснаците са разумни хора),сега тези тръгнали и те да се бутат между , шамарите , Путин,е търпелив и разумен , човек , но все пак препоръчително е да не му се изпитва , докрай търпението

    14:56 28.09.2026

  • 8 Браво на

    18 0 Отговор
    "смелите НАТОвски пилоти" осигурили почетен кортеж на руските военни самолети! Браво!

    14:58 28.09.2026

  • 9 Превеждайте моля

    10 0 Отговор
    по точно. Прихванаха или хванаха за ауспуха.

    15:00 28.09.2026

  • 10 Тити на Кака

    11 0 Отговор
    Крайно време е да се въведе единен евростандарт за памперс, използван при екипни операции на евровоенни срещу руски самолети в международното екипно въздушно пространство.
    Памперсът трябва да е екипен, точно както операцията и въздушното засранство!

    15:00 28.09.2026

  • 11 Е, как

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Защо ли":

    Проблем са, допълнителни нато разходи за памперси.

    15:04 28.09.2026

  • 12 Хохо Бохо

    8 0 Отговор
    В международното въздушно пространство !!!! Интересно как ще реагират жалкопаветните амеби и колрктивните розови понита ако Русия прехване НАТО самолети в МЕЖДУНАРОДНОТО ВЪЗДУШНО ПРОСТРАНСТВО???? Дали няма да има нцапани гащи, вой и смрад до небесата????

    15:06 28.09.2026

  • 13 Хохо Бохо

    8 0 Отговор
    Прехват в международно въздушно пространство е нарушение на международното право!!! Грубо при това.

    15:08 28.09.2026

  • 14 Скандинавски цирк

    6 0 Отговор
    Група палячовци разсмели руснаците.

    15:09 28.09.2026

  • 15 Нещастници

    5 0 Отговор
    умрели от скука. И като са в МЕЖДУНАРОДНОТО простраство какво точно са прихванали?!
    ГОмеи мъже, няма що, ама дасткия хеликоптер засмърдя на оцапани памперси от няколко сигнални ракети..

    15:12 28.09.2026

  • 16 Тошо

    0 0 Отговор
    Изключително важна и необходима новина за екипната работа в НАТО.Браво, все така да продължават.

    15:24 28.09.2026