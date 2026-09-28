Работа в екип над Финския залив! Финландски и шведски изтребители прехванаха група руски военни самолети

Изтребители от силите за бързо реагиране (QRA) на Финландия и Швеция бяха вдигнати по тревога, за да прехванат и идентифицират руски военни самолети в международното въздушно пространство над Финския залив. Това бе първата съвместна оперативна мисия по идентификация за военновъздушните сили на двете страни. Според шведските въоръжени сили изтребителите са били задействани на 24 септември, съобщи Fox News.
"Ето как изглежда тясното сътрудничество на практика. Благодарение на дългогодишното взаимодействие, изградено върху доверие и силни лични връзки, сега можем да действаме безпроблемно заедно - като военновъздушни сили, като нации и като съюзници", заяви генерал-майор Йонас Викман, командващ шведските военновъздушни сили.
Fox News отбелязва, че руската формация е включвала транспортен самолет Ту-134, височинен свръхзвуков изтребител-прехващач МиГ-31 (предназначен за откриване и поразяване на заплахи на големи разстояния) и многоцелеви изтребители Су-30, способни да водят бой както във въздуха, така и срещу наземни цели.
Медията подчертава, че опасенията относно руската военна активност по източния фланг на НАТО са нараснали след поредица от нарушения на въздушното пространство. Тези инциденти включват навлизане на руски дронове във въздушното пространство на Полша, полет на хеликоптер Ми-8 от Калининград към Полша, разбиване на дронове в Румъния и Молдова, както и навлизане на въоръжени руски самолети във въздушното пространство на Естония, преди да бъдат прехванати от изтребители на НАТО на 18 септември.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защо ли
Коментиран от #11
14:46 28.09.2026
2 Софиянец
14:48 28.09.2026
3 Мдаа
14:49 28.09.2026
4 ЛЕЛИИИ
14:51 28.09.2026
5 Мич
14:53 28.09.2026
6 Гост
ва да прехванат и идентифицират руски военни самолети в международното въздушно пространство над Финския залив...
Ааа, какво по точно ще прехванат в международното...
ПС
Руснаците разбраха ли? Или тия са минали на 23ти, пъ ония са пъчили мускули на 24ти..
14:55 28.09.2026
7 Стенли
14:56 28.09.2026
8 Браво на
14:58 28.09.2026
9 Превеждайте моля
15:00 28.09.2026
10 Тити на Кака
Памперсът трябва да е екипен, точно както операцията и въздушното засранство!
15:00 28.09.2026
11 Е, как
До коментар #1 от "Защо ли":Проблем са, допълнителни нато разходи за памперси.
15:04 28.09.2026
12 Хохо Бохо
15:06 28.09.2026
13 Хохо Бохо
15:08 28.09.2026
14 Скандинавски цирк
15:09 28.09.2026
15 Нещастници
ГОмеи мъже, няма що, ама дасткия хеликоптер засмърдя на оцапани памперси от няколко сигнални ракети..
15:12 28.09.2026
16 Тошо
15:24 28.09.2026