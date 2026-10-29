Махмуд Абас се надява на нови мирни преговори с Израел

Палестинският президент Махмуд Абас заяви, че се надява на възобновяване на мирните преговори със следващото израелско правителство. Той призова за започване на съвместен диалог веднага след сформирането на новата власт в Израел.

Абас направи изявлението по време на посещение в Никозия. „От много години протягаме ръка към израелската страна, за да постигнем мир с нея, така че Израел и Палестина да могат да живеят в сигурност, стабилност и мир“, заяви той.

„Надяваме се, че веднага след сформирането на ново израелско правителство ще можем да започнем съвместен диалог“, каза Махмуд Абас.

Парламентарните избори в Израел не доведоха до формиране на ясно изразено мнозинство. Съставът на следващото правителство зависи от окончателното преброяване на гласовете и от преговорите между политическите сили.

Мирният процес е в застой

Израелско-палестинският мирен процес е блокиран от години. От края на 2022 г. Израел се управлява от коалиция начело с Бенямин Нетаняху, определяна като най-дясната в историята на страната. Правителството се противопоставя на създаването на палестинска държава.

Възможността за подновяване на преговорите се отдалечи допълнително след атаката на палестинското ислямистко движение „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. и последвалата война в ивицата Газа.

Напрежението се засили и на окупирания Западен бряг, където се намира седалището на Палестинската автономна власт. Там се увеличиха израелските военни операции и нападенията на еврейски заселници срещу палестинци.

Неясна посока за бъдещото правителство

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е подготвил „много голяма изненада“ за Палестинската автономия след смъртоносно нападение срещу израелски войници близо до Хеброн. Той не даде подробности за намеренията си.

При повторно сформиране на коалиция, подобна на досегашната, крайнодесният политик Итамар Бен-Гвир вече заяви, че ще се бори за поста министър на отбраната. Като свой приоритет той посочи изгонването на палестинското население от ивицата Газа.

Възможен съюз между арабските партии и основния опозиционен блок, воден от центриста Гади Айзенкот, също не гарантира възстановяване на мирния процес. Това е оценката на експерти, интервюирани от АФП.

Източници: bta.bg