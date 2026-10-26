Хизбула се превъоръжава с десетки милиони от Иран

Хизбула се подготвя за евентуално подновяване на бойните действия с Израел, след като е получила десетки милиони долари от Иран за възстановяване на военния си капацитет. Това съобщават ливански представители на службите за сигурност, запознати с дейността на групировката, цитирани от Ройтерс.

Според двама от източниците Хизбула използва затишието във военните действия от юни, за да набавя експлозиви и да произвежда дронове, които могат да бъдат насочвани към израелски позиции. Един от представителите на службите и човек, близък до групировката, твърдят, че полученото от Иран финансиране възлиза на десетки милиони долари.

Тези средства са отделни от около 200 милиона долара, които Техеран е предоставил за подпомагане на разселени семейства в районите с преобладаващо шиитско население, считани за основни бастиони на Хизбула.

Възстановяване на командването

По данни на един от източниците и на още трима представители на службите за сигурност групировката възстановява командните и управленските си структури, нарушени по време на ключови сражения. Ливанските служители посочват, че Хизбула все още не е успяла напълно да възстанови запасите си и бойните си сили.

Групировката е понесла тежки загуби в две войни с Израел от 2024 г. насам. Хиляди нейни бойци и много от лидерите ѝ са били убити, а значителна част от арсенала ѝ е унищожена. Израелските сили заемат села в Южен Ливан, а в Бейрут се засилва политическият натиск за разоръжаването на Хизбула.

Хизбула отхвърля твърдението, че командните ѝ системи са се сринали. В отговор на въпроси на Ройтерс медийният офис на групировката заявява: „Израелската окупация на ливанска територия превръща всяка съпротива срещу нея в легитимно право.“

Нови оръжия и натиск от САЩ

Хизбула все още възстановява запасите си. Представител на групировката и ливански служител са заявили пред Ройтерс, че иззети от ливанските власти експлозиви са принадлежали на организацията и са били предназначени за дронове с взривен товар.

Според ливанските източници загубите по фронтовете при Бинт Джбейл и хребета Али ал Тахер са отслабили способността на Хизбула да координира действията на малките си подразделения. Израелските сили използват дистанционно управлявани системи, включително въоръжени дронове и наземни машини, за наблюдение и операции в Южен Ливан.

Говорител на Държавния департамент на САЩ заявява, че Вашингтон ще продължи да ограничава финансовите ресурси на Хизбула чрез санкции и други мерки. Представител на американското Министерство на финансите допълва, че парите на Иран и възможностите му да ги прехвърля намаляват.

Пълномащабните бойни действия в Ливан не са възобновени, но Израел продължава ударите в южната част на страната. Според източниците Хизбула остава в готовност при евентуална нова ескалация между САЩ и Иран, която може да отвори отново ливанския фронт.

Източници: news.bg, wsau.com, investing.com