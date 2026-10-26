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Хизбула се превъоръжава с десетки милиони от Иран
  Тема: Иранската криза

Хизбула се превъоръжава с десетки милиони от Иран

26 Октомври, 2026 22:11 757 14

  • хизбула-
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  • израел-
  • ливан-
  • военен конфликт-
  • бенямин нетаняху

Ливанската групировка възстановява командните си структури и произвежда дронове, според източници от службите за сигурност

Хизбула се превъоръжава с десетки милиони от Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Хизбула се подготвя за евентуално подновяване на бойните действия с Израел, след като е получила десетки милиони долари от Иран за възстановяване на военния си капацитет. Това съобщават ливански представители на службите за сигурност, запознати с дейността на групировката, цитирани от Ройтерс.

Според двама от източниците Хизбула използва затишието във военните действия от юни, за да набавя експлозиви и да произвежда дронове, които могат да бъдат насочвани към израелски позиции. Един от представителите на службите и човек, близък до групировката, твърдят, че полученото от Иран финансиране възлиза на десетки милиони долари.

Тези средства са отделни от около 200 милиона долара, които Техеран е предоставил за подпомагане на разселени семейства в районите с преобладаващо шиитско население, считани за основни бастиони на Хизбула.

Възстановяване на командването

По данни на един от източниците и на още трима представители на службите за сигурност групировката възстановява командните и управленските си структури, нарушени по време на ключови сражения. Ливанските служители посочват, че Хизбула все още не е успяла напълно да възстанови запасите си и бойните си сили.

Групировката е понесла тежки загуби в две войни с Израел от 2024 г. насам. Хиляди нейни бойци и много от лидерите ѝ са били убити, а значителна част от арсенала ѝ е унищожена. Израелските сили заемат села в Южен Ливан, а в Бейрут се засилва политическият натиск за разоръжаването на Хизбула.

Хизбула отхвърля твърдението, че командните ѝ системи са се сринали. В отговор на въпроси на Ройтерс медийният офис на групировката заявява: „Израелската окупация на ливанска територия превръща всяка съпротива срещу нея в легитимно право.“

Нови оръжия и натиск от САЩ

Хизбула все още възстановява запасите си. Представител на групировката и ливански служител са заявили пред Ройтерс, че иззети от ливанските власти експлозиви са принадлежали на организацията и са били предназначени за дронове с взривен товар.

Според ливанските източници загубите по фронтовете при Бинт Джбейл и хребета Али ал Тахер са отслабили способността на Хизбула да координира действията на малките си подразделения. Израелските сили използват дистанционно управлявани системи, включително въоръжени дронове и наземни машини, за наблюдение и операции в Южен Ливан.

Говорител на Държавния департамент на САЩ заявява, че Вашингтон ще продължи да ограничава финансовите ресурси на Хизбула чрез санкции и други мерки. Представител на американското Министерство на финансите допълва, че парите на Иран и възможностите му да ги прехвърля намаляват.

Пълномащабните бойни действия в Ливан не са възобновени, но Израел продължава ударите в южната част на страната. Според източниците Хизбула остава в готовност при евентуална нова ескалация между САЩ и Иран, която може да отвори отново ливанския фронт.

Източници: news.bg, wsau.com, investing.com


Ливан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    6 4 Отговор
    И на децата е ясно като бял ден ,че Хизбула се въоръжава предимно от Украйна.

    Коментиран от #2

    22:13 26.10.2026

  • 2 Соломон

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    И на децата е ясно че Хизбула се финансира и въоражава от Иран

    Коментиран от #3

    22:18 26.10.2026

  • 3 Моджтаба

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Соломон":

    И на децата е ясно че с Израел е свършено, железния купол се оказа железен гевгир.

    Коментиран от #5

    22:23 26.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Соломон

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Моджтаба":

    Наясно ли си че Израел има ЯО и може да го употреби във всеки един момент срещу Иран

    Коментиран от #6, #8, #10, #13

    22:25 26.10.2026

  • 6 Шопо

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Соломон":

    Интересно какво е дал Путин на Иран в замяна за Шахедите ?
    Петрол може би

    Коментиран от #7

    22:29 26.10.2026

  • 7 Соломон

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Шопо":

    Май мисленето не ти се отдава.Путин никога няма да даде ЯО нито на Иран нито на който и да е друг

    22:30 26.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Соломон

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Балък":

    И защо трябва да убива всички за да им налее акъл под чалмите.Тази война започна заради ядрената програма и ще свърши когато Иран се откаже от нея

    22:34 26.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Соломон

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ясно е че":

    А ти били подкрепил някого който би ти резнал зелката само защо си неверник

    22:38 26.10.2026

  • 12 И що не! израел

    1 1 Отговор
    как се превъоръжава с десетки милиони от Сащ

    22:50 26.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ъхъ":

    Не това ще е съдбата на всеки който желае да унищожи евреите

    23:02 26.10.2026