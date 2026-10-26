Хизбула се превъоръжава с десетки милиони от Иран

Хизбула се подготвя за евентуално подновяване на бойните действия с Израел, след като е получила десетки милиони долари от Иран за възстановяване на военния си капацитет. Това съобщават ливански представители на службите за сигурност, запознати с дейността на групировката, цитирани от Ройтерс.
Според двама от източниците Хизбула използва затишието във военните действия от юни, за да набавя експлозиви и да произвежда дронове, които могат да бъдат насочвани към израелски позиции. Един от представителите на службите и човек, близък до групировката, твърдят, че полученото от Иран финансиране възлиза на десетки милиони долари.
Тези средства са отделни от около 200 милиона долара, които Техеран е предоставил за подпомагане на разселени семейства в районите с преобладаващо шиитско население, считани за основни бастиони на Хизбула.
Възстановяване на командването
По данни на един от източниците и на още трима представители на службите за сигурност групировката възстановява командните и управленските си структури, нарушени по време на ключови сражения. Ливанските служители посочват, че Хизбула все още не е успяла напълно да възстанови запасите си и бойните си сили.
Групировката е понесла тежки загуби в две войни с Израел от 2024 г. насам. Хиляди нейни бойци и много от лидерите ѝ са били убити, а значителна част от арсенала ѝ е унищожена. Израелските сили заемат села в Южен Ливан, а в Бейрут се засилва политическият натиск за разоръжаването на Хизбула.
Хизбула отхвърля твърдението, че командните ѝ системи са се сринали. В отговор на въпроси на Ройтерс медийният офис на групировката заявява: „Израелската окупация на ливанска територия превръща всяка съпротива срещу нея в легитимно право.“
Нови оръжия и натиск от САЩ
Хизбула все още възстановява запасите си. Представител на групировката и ливански служител са заявили пред Ройтерс, че иззети от ливанските власти експлозиви са принадлежали на организацията и са били предназначени за дронове с взривен товар.
Според ливанските източници загубите по фронтовете при Бинт Джбейл и хребета Али ал Тахер са отслабили способността на Хизбула да координира действията на малките си подразделения. Израелските сили използват дистанционно управлявани системи, включително въоръжени дронове и наземни машини, за наблюдение и операции в Южен Ливан.
Говорител на Държавния департамент на САЩ заявява, че Вашингтон ще продължи да ограничава финансовите ресурси на Хизбула чрез санкции и други мерки. Представител на американското Министерство на финансите допълва, че парите на Иран и възможностите му да ги прехвърля намаляват.
Пълномащабните бойни действия в Ливан не са възобновени, но Израел продължава ударите в южната част на страната. Според източниците Хизбула остава в готовност при евентуална нова ескалация между САЩ и Иран, която може да отвори отново ливанския фронт.
Източници: news.bg, wsau.com, investing.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #2
22:13 26.10.2026
2 Соломон
До коментар #1 от "Сатана Z":И на децата е ясно че Хизбула се финансира и въоражава от Иран
Коментиран от #3
22:18 26.10.2026
3 Моджтаба
До коментар #2 от "Соломон":И на децата е ясно че с Израел е свършено, железния купол се оказа железен гевгир.
Коментиран от #5
22:23 26.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Соломон
До коментар #3 от "Моджтаба":Наясно ли си че Израел има ЯО и може да го употреби във всеки един момент срещу Иран
Коментиран от #6, #8, #10, #13
22:25 26.10.2026
6 Шопо
До коментар #5 от "Соломон":Интересно какво е дал Путин на Иран в замяна за Шахедите ?
Петрол може би
Коментиран от #7
22:29 26.10.2026
7 Соломон
До коментар #6 от "Шопо":Май мисленето не ти се отдава.Путин никога няма да даде ЯО нито на Иран нито на който и да е друг
22:30 26.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Соломон
До коментар #8 от "Балък":И защо трябва да убива всички за да им налее акъл под чалмите.Тази война започна заради ядрената програма и ще свърши когато Иран се откаже от нея
22:34 26.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Соломон
До коментар #10 от "Ясно е че":А ти били подкрепил някого който би ти резнал зелката само защо си неверник
22:38 26.10.2026
12 И що не! израел
22:50 26.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Соломон
До коментар #13 от "Ъхъ":Не това ще е съдбата на всеки който желае да унищожи евреите
23:02 26.10.2026