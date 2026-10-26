Нетаняху свърза преизбирането си с нова война срещу Иран

Бенямин Нетаняху свърза преизбирането си за премиер на Израел с възможността страната и САЩ да подновят военните действия срещу Иран. Изявлението му дойде в навечерието на парламентарните избори, които се провеждат на 27 октомври и са първият национален вот в Израел след нападенията на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г., съобщи Ройтерс.

Нетаняху заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп му е оказал безпрецедентна подкрепа и открито е призовал израелците да гласуват за него.

„Президентът на САЩ Доналд Тръмп ни предложи приятелство, каквото никога преди не е съществувало между израелски премиер и американски президент. И е съмнително дали някога отново ще имаме толкова приятелски настроен президент“, каза Нетаняху.

В публикация в социалната мрежа „Трут соушъл“ Тръмп написа: „Гласувайте за Биби Нетаняху за министър-председател, трябва да довършим започнатото!“. Според Нетаняху американският президент е готов да предприеме действия, които „най-накрая ще премахнат иранската заплаха“, но при условие че израелският премиер остане на власт.

Нетаняху говори за сваляне на режима в Техеран

Израелският премиер заяви, че вече е дал указания на разузнавателната служба Мосад и на Израелските сили за отбрана да свалят иранския режим. По думите му това е „единственият начин“ да бъде сложен край на заплахата, която според него идва от Техеран.

Белият дом не е дал незабавен коментар по изявленията на Нетаняху. Отделно от това в Израел бяха отхвърлени съобщенията, че премиерът може да подготвя атака срещу Иран непосредствено преди изборите. Министърът на отбраната Израел Кац заяви, че няма намерение страната да започва нападение преди вота, но предупреди, че Израел ще отговори силно, ако Иран атакува първи.

Айзенкот също определи Тръмп като приятел

Основният опонент на Нетаняху е центристът Гади Айзенкот, бивш началник на Генералния щаб на ЦАХАЛ. Той също похвали американския президент, но заяви, че Тръмп ще работи с всеки лидер, избран от израелските граждани.

„Ценя неговите усилия и ангажираността му към сигурността на Израел и съм уверен, че той ще работи в пълно сътрудничество с всеки лидер, избран от народа“, написа Айзенкот.

Айзенкот и неговите съюзници представят изборите като оценка за провала на сигурността около нападенията от 7 октомври и за последвалите военни действия на няколко фронта. Според Асошиейтед прес вотът може да доведе до продължителни коалиционни преговори, тъй като израелците гласуват за партии, а не пряко за премиер. За мнозинство в 120-местния Кнесет са необходими 61 места, а нито една партия досега не е печелила самостоятелно такова мнозинство.

Кампанията се води на фона на спора дали Израел трябва да продължи твърдата си регионална политика. Нетаняху поставя отношенията си с Тръмп и конфронтацията с Иран в центъра на посланията си, докато Айзенкот настоява, че сигурността на страната не бива да се превръща в инструмент за политическо оцеляване.

Източници: bta.bg, investing.com, apnews.com