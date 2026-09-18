Мицкоски пак постави под въпрос вписването на българите в Конституцията

Премиерът на РСМ Мицкоски за пореден път постави под въпрос вписването на българите в Конституцията, отбелязвайки, че в страната живеят не 300 000, а едва 3000 българи.
В интервю за Атлантическия съвет, цитирано от БГНЕС, той заяви, че подходът към членството в Европейския съюз трябва да е основан на заслуги. Според него в случая със Скопие това не е така. По думите му РСМ се сблъсква с двустранни въпроси и не може да продължи напред, въпреки че изпълнява критериите.
Мицкоски обвини предишното правителство, че е поело ангажименти, които не може да изпълни. Той смята, че това е поставило страната в трудна ситуация по отношение на членството в Европейския съюз. Премиерът на РСМ посочи, че настоящото правителство се бори да преодолее тази пречка.
Според него случаят на Скопие не може да се сравнява с институционалния опит на предишните държави, станали членки на ЕС, тъй като страната е започнала процеса преди Хърватия, с подписването на Споразумението за стабилизиране и асоцииране преди повече от 25 години.
По думите му РСМ е на същото място, на което е била преди 26 години. Мицкоски изтъкна, че това е разочароващо и обезкуражаващо за гражданите на моята страна.
Той подчерта, че през последните няколко години Европейският съд по правата на човека в Страсбург се е произнесъл 14 пъти в полза на македонската общност в България, че човешките права на македонската общност, живееща в България, са били нарушени от българските власти. По думите му за сметка на това няма нито едно такова решение по отношение на българската общност в РСМ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #8
13:56 18.09.2026
2 ЛЕ о ПА р Д
13:59 18.09.2026
3 604
13:59 18.09.2026
4 Кина
13:59 18.09.2026
5 Тоя нема
14:00 18.09.2026
6 Оги
14:01 18.09.2026
7 Герги
14:09 18.09.2026
8 гост
До коментар #1 от "честен ционист":Рано си започнал с ракията.
14:11 18.09.2026
9 Истината
14:16 18.09.2026
10 Македонец
14:17 18.09.2026
11 Българите в Македония не са малцинство
14:19 18.09.2026
12 ТИР
14:21 18.09.2026
13 Кирил
14:24 18.09.2026
14 Макетата да се радват,
Така нареченият "македонски език" е на 100% българско наречие, въпреки латинските чуждици, с които е бъкано.
Да живеят България и нейният близнак Българо-Македония!
Чакам денят, в който днешната РСМ ще влезе в конфедерация с България, за да могат българите, власите и албанците там да пътуват спокойно в поробения от Брюксел еС.
14:31 18.09.2026
15 Фори
14:33 18.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Жорко
14:37 18.09.2026