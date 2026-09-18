Мицкоски пак постави под въпрос вписването на българите в Конституцията

Премиерът на РСМ Мицкоски за пореден път постави под въпрос вписването на българите в Конституцията, отбелязвайки, че в страната живеят не 300 000, а едва 3000 българи.

В интервю за Атлантическия съвет, цитирано от БГНЕС, той заяви, че подходът към членството в Европейския съюз трябва да е основан на заслуги. Според него в случая със Скопие това не е така. По думите му РСМ се сблъсква с двустранни въпроси и не може да продължи напред, въпреки че изпълнява критериите.

Мицкоски обвини предишното правителство, че е поело ангажименти, които не може да изпълни. Той смята, че това е поставило страната в трудна ситуация по отношение на членството в Европейския съюз. Премиерът на РСМ посочи, че настоящото правителство се бори да преодолее тази пречка.

Според него случаят на Скопие не може да се сравнява с институционалния опит на предишните държави, станали членки на ЕС, тъй като страната е започнала процеса преди Хърватия, с подписването на Споразумението за стабилизиране и асоцииране преди повече от 25 години.

По думите му РСМ е на същото място, на което е била преди 26 години. Мицкоски изтъкна, че това е разочароващо и обезкуражаващо за гражданите на моята страна.

Той подчерта, че през последните няколко години Европейският съд по правата на човека в Страсбург се е произнесъл 14 пъти в полза на македонската общност в България, че човешките права на македонската общност, живееща в България, са били нарушени от българските власти. По думите му за сметка на това няма нито едно такова решение по отношение на българската общност в РСМ.