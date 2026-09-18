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Мицкоски пак постави под въпрос вписването на българите в Конституцията

Мицкоски пак постави под въпрос вписването на българите в Конституцията

18 Септември, 2026 13:55 902 17

  • северна македония-
  • вмро-дпмне-
  • християн мицкоски

По думите му РСМ е на същото място, на което е била преди 26 години

Мицкоски пак постави под въпрос вписването на българите в Конституцията - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Премиерът на РСМ Мицкоски за пореден път постави под въпрос вписването на българите в Конституцията, отбелязвайки, че в страната живеят не 300 000, а едва 3000 българи.

В интервю за Атлантическия съвет, цитирано от БГНЕС, той заяви, че подходът към членството в Европейския съюз трябва да е основан на заслуги. Според него в случая със Скопие това не е така. По думите му РСМ се сблъсква с двустранни въпроси и не може да продължи напред, въпреки че изпълнява критериите.

Мицкоски обвини предишното правителство, че е поело ангажименти, които не може да изпълни. Той смята, че това е поставило страната в трудна ситуация по отношение на членството в Европейския съюз. Премиерът на РСМ посочи, че настоящото правителство се бори да преодолее тази пречка.

Според него случаят на Скопие не може да се сравнява с институционалния опит на предишните държави, станали членки на ЕС, тъй като страната е започнала процеса преди Хърватия, с подписването на Споразумението за стабилизиране и асоцииране преди повече от 25 години.

По думите му РСМ е на същото място, на което е била преди 26 години. Мицкоски изтъкна, че това е разочароващо и обезкуражаващо за гражданите на моята страна.

Той подчерта, че през последните няколко години Европейският съд по правата на човека в Страсбург се е произнесъл 14 пъти в полза на македонската общност в България, че човешките права на македонската общност, живееща в България, са били нарушени от българските власти. По думите му за сметка на това няма нито едно такова решение по отношение на българската общност в РСМ.


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 13 Отговор
    Нормално е в Македония да са останали само 3000 българи при положение, че днес в България македонски наследници са около 3 млн човека.

    Коментиран от #8

    13:56 18.09.2026

  • 2 ЛЕ о ПА р Д

    4 2 Отговор
    що е маке все е в Шопско

    13:59 18.09.2026

  • 3 604

    12 2 Отговор
    Живо здраво ако ще, само да не додете да ни циврите кът додат косовоските и техните приятели..че тогаз не помощ а делба ще е!

    13:59 18.09.2026

  • 4 Кина

    16 4 Отговор
    Този губи власта на македонците..! Албанците набират сила там и след няколко години ще диктуват правилата..!

    13:59 18.09.2026

  • 5 Тоя нема

    9 3 Отговор
    ли Господ да си го прибере скоро?

    14:00 18.09.2026

  • 6 Оги

    17 3 Отговор
    Има ли някой, на когото да му пука и грам какво е казал някой си северомакедон? Питах охлювите в ливадата пред вкъщи, запазиха мълчание.

    14:01 18.09.2026

  • 7 Герги

    16 0 Отговор
    Мицков това е така защото на власт сте Вие....васалите на Белград,стоеше ли като Премиер Зоран Заев,до сега щяхте да сте отворили сума ти глави и щяхте да сте на крачка от присъединяването към ЕС...26 год.буксувате погълнати от злобата към България...Вашата Майка...

    14:09 18.09.2026

  • 8 гост

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Рано си започнал с ракията.

    14:11 18.09.2026

  • 9 Истината

    10 0 Отговор
    Говори Белград, тоя е само марионетка.

    14:16 18.09.2026

  • 10 Македонец

    7 1 Отговор
    Проблемите ще бъдат решени, когато руското и сръбското посолства в Македония бъдат затворени и на тяхно място се издигнат монументите на българските четници и герои.

    14:17 18.09.2026

  • 11 Българите в Македония не са малцинство

    10 0 Отговор
    А мнозинство. Останалите са албанци. Просто не искат да си го признаят. Прочути са с дебелите си глави.

    14:19 18.09.2026

  • 12 ТИР

    3 2 Отговор
    И този като зеления ,,,има късмет че сме демократично заспали ,,,,

    14:21 18.09.2026

  • 13 Кирил

    3 0 Отговор
    И ще продължи още няколко пъти по 26 години ако се прави на интересна.

    14:24 18.09.2026

  • 14 Макетата да се радват,

    0 4 Отговор
    че все още не са поробени от Брюксел и от ЕЦБ във Франфурт на Майн, както от 01.01.2026 г. на 100% са поробени българите в Република България!

    Така нареченият "македонски език" е на 100% българско наречие, въпреки латинските чуждици, с които е бъкано.

    Да живеят България и нейният близнак Българо-Македония!

    Чакам денят, в който днешната РСМ ще влезе в конфедерация с България, за да могат българите, власите и албанците там да пътуват спокойно в поробения от Брюксел еС.

    14:31 18.09.2026

  • 15 Фори

    3 0 Отговор
    На преброяването само 3000 се заявиха като българи.По малко от бошняците! А има продадени 120 000 паспорта.

    14:33 18.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Жорко

    1 0 Отговор
    Бастун,ама той си знае

    14:37 18.09.2026

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