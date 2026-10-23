ISW: Путин търси икономически отстъпки, не мир с Украйна

Русия използва заявения интерес към преговори не толкова за прекратяване на войната в Украйна, колкото за извоюване на икономически отстъпки от Съединените щати. Това е оценката на Института за изследване на войната (ISW) след срещата между американския специален представител Стив Уиткоф и руския президент Владимир Путин на 21 октомври.

Според американския анализаторски център Кремъл се стреми да представи разговорите като доказателство за готовност за смислени преговори, като едновременно с това търси условия, които да му позволят да продължи да финансира военните действия.

Москва говори за икономическо сътрудничество

Главният изпълнителен директор на Руския фонд за директни инвестиции Кирил Дмитриев заяви, че по време на срещата са били обсъдени разширяване на руско-американското икономическо сътрудничество и „продължаване на комуникацията“.

Тези сигнали съвпадат с оценката на ISW, че Москва се опитва да свърже дипломатическия процес с облекчаване на икономическия натиск от Вашингтон. В същото време представител на Кремъл, отговарящ за вътрешната политика, е заявил пред руското опозиционно издание „Верстка“, че руското ръководство не очаква преговорите да доведат до разрешаване на войната.

Масирана атака след срещата

В нощта срещу 22 октомври руските сили нанесоха комбиниран удар с ракети и дронове, насочен основно към Киев. Украинските военновъздушни сили съобщиха за 210 дрона с голям обсег, от които 110 са били с реактивни двигатели. Използвани са и ракети „Искандер-М“, С-400, „Циркон“ и „Оникс“, като точният им брой не е уточнен.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че столицата е била атакувана с 21 балистични ракети в три вълни. Поразени са жилищни сгради, енергийни обекти, железопътна и търговска инфраструктура. Според украинските власти ударите са засегнали 12 области. Първоначално са съобщени най-малко двама загинали и 34 ранени, докато последваща информация на Асошиейтед прес говори за най-малко четирима загинали и десетки ранени.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за щети по инфраструктурата на метрото при Южния мост над река Днепър. Повредени са и шест линейки в станция за спешна помощ.

Следващите разговори са без определена дата

Според Асошиейтед прес Путин е дал принципно съгласие за възобновяване на тристранните преговори между Русия, Украйна и САЩ. Разговорите се очаква да започнат след 10 ноември, но конкретна дата все още не е определена.

На този фон ISW посочва, че руски масирани удари често съвпадат с дните непосредствено преди или след важни дипломатически срещи. За анализаторите това е знак, че военните действия и преговорният натиск се развиват паралелно, без потвърден пробив към прекратяване на войната.

Източници: news.bg, apnews.com, axios.com