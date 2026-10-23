ISW: Путин търси икономически отстъпки, не мир с Украйна

Русия използва заявения интерес към преговори не толкова за прекратяване на войната в Украйна, колкото за извоюване на икономически отстъпки от Съединените щати. Това е оценката на Института за изследване на войната (ISW) след срещата между американския специален представител Стив Уиткоф и руския президент Владимир Путин на 21 октомври.
Според американския анализаторски център Кремъл се стреми да представи разговорите като доказателство за готовност за смислени преговори, като едновременно с това търси условия, които да му позволят да продължи да финансира военните действия.
Москва говори за икономическо сътрудничество
Главният изпълнителен директор на Руския фонд за директни инвестиции Кирил Дмитриев заяви, че по време на срещата са били обсъдени разширяване на руско-американското икономическо сътрудничество и „продължаване на комуникацията“.
Тези сигнали съвпадат с оценката на ISW, че Москва се опитва да свърже дипломатическия процес с облекчаване на икономическия натиск от Вашингтон. В същото време представител на Кремъл, отговарящ за вътрешната политика, е заявил пред руското опозиционно издание „Верстка“, че руското ръководство не очаква преговорите да доведат до разрешаване на войната.
Масирана атака след срещата
В нощта срещу 22 октомври руските сили нанесоха комбиниран удар с ракети и дронове, насочен основно към Киев. Украинските военновъздушни сили съобщиха за 210 дрона с голям обсег, от които 110 са били с реактивни двигатели. Използвани са и ракети „Искандер-М“, С-400, „Циркон“ и „Оникс“, като точният им брой не е уточнен.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че столицата е била атакувана с 21 балистични ракети в три вълни. Поразени са жилищни сгради, енергийни обекти, железопътна и търговска инфраструктура. Според украинските власти ударите са засегнали 12 области. Първоначално са съобщени най-малко двама загинали и 34 ранени, докато последваща информация на Асошиейтед прес говори за най-малко четирима загинали и десетки ранени.
Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за щети по инфраструктурата на метрото при Южния мост над река Днепър. Повредени са и шест линейки в станция за спешна помощ.
Следващите разговори са без определена дата
Според Асошиейтед прес Путин е дал принципно съгласие за възобновяване на тристранните преговори между Русия, Украйна и САЩ. Разговорите се очаква да започнат след 10 ноември, но конкретна дата все още не е определена.
На този фон ISW посочва, че руски масирани удари често съвпадат с дните непосредствено преди или след важни дипломатически срещи. За анализаторите това е знак, че военните действия и преговорният натиск се развиват паралелно, без потвърден пробив към прекратяване на войната.
Източници: news.bg, apnews.com, axios.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 никакъв мир с нацистите
а месото за фронта е вече много малко скоро само наменици ще останат ама те са страхливи
Коментиран от #7, #28
18:15 23.10.2026
3 оня с коня
До коментар #1 от "Робот":само като видиш главния шеф какъв сополЕ да ти е ясно рабониците какви продажни са
фиизиономията на главния е отвраттителна, като на дрогирран с евтина дроога + пияница
18:16 23.10.2026
4 Защо
Коментиран от #12
18:17 23.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Соломон
До коментар #2 от "никакъв мир с нацистите":А бе то верно че в Украйна имат много нацисти. Ама всички до един са от любимата ти Русия
Коментиран от #30
18:19 23.10.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СА СИ НАПРАВИЛИ САПУКО
В КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
......
ЕДВА ЛИ МОЖЕМ ДА ОЧАКВАМЕ ТОВА ОТ ПОЛИТИЦИТЕ В ЕС :)
.....
ТАКА ЧЕДА ДА НАВЕЖДАТ ГЛАВИТЕ И НА КИЛИМЧЕТО ПРЕД БАТЮШКА ИВАН ВАСИЛИЕВИЧ ( СЪВЕТСКА КОМЕДИЯ) :)
......
Коментиран от #19
18:20 23.10.2026
9 кукузел
18:20 23.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Георгиев
До коментар #4 от "Защо":Защото е бав н 0 ра3 виващ назначен за "милиардер" и "филантроп".
18:22 23.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Запада иска частната старлинк да дава
18:25 23.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Поговорка
18:34 23.10.2026
19 От Путин
До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":може,обаче!
18:35 23.10.2026
20 ДРЕБНИ ФАЛШПИСАЧИ , НЕ РАЗБИРАТЕ НЕЩАТА
ТА , ПУТИН МН ДОБРЕ ЗНАЕ КАКВО ИСКА !
МН СТЕ ДРЕБНИ ЗА ДА ДАВАТЕ ОЦЕНКИ !!
Коментиран от #27
18:35 23.10.2026
21 Удри копейката с лопатЕто!
18:37 23.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 борбата е безмилостно жестока
18:39 23.10.2026
24 Трябва си
Проверява се една новина , и ако не е вярна 10 г затвор за медията и журналистите дето са я публикува ли .
18:43 23.10.2026
25 Ами
Щом като американците не искат да дават пари на Русия,
да не купуват от тях. Русия ще си намери други купувачи.
А купувачи не липсват. Щатите да си търся дизел от други място.
Коментиран от #26, #29
18:45 23.10.2026
26 Соломон
До коментар #25 от "Ами":Ами то на щатите не им трябва дизел. А това количество няма да им стигне за закуска
Коментиран от #33
18:47 23.10.2026
27 Интересно
До коментар #20 от "ДРЕБНИ ФАЛШПИСАЧИ , НЕ РАЗБИРАТЕ НЕЩАТА":Не причина ли Будапеща?
18:49 23.10.2026
28 ха, ха, ха...
До коментар #2 от "никакъв мир с нацистите":Те и чеченците бяха само милион, но в първата война им разказаха приказката за Чебурашка. За Афганистан да не говорим, че там и двете най големи армии в света претърпяха пълен провал, а и двете са ядрени сили. Така, че ядрената заплаха не е нищо друго освен некачествена димка, защото която и да е ядрена държава ако си позволи първа да използва такова оръжие не печели нищо, но губи всичко. Включително приятели и симпатизанти за дълъг период напред, а след това вече е кръга нула.
Коментиран от #32
18:49 23.10.2026
29 Защо
До коментар #25 от "Ами":Ами американците произвеждат дизел колкото да им стигне на тях и горница почти колкото руското производство. Тръмпи се надява така да свали цените, но ще видим.
Коментиран от #31
18:55 23.10.2026
30 Всъщност...
До коментар #7 от "Соломон":...си прав ...по принцип украйна няма...това е част от Русия - Малорусия...така , че нацистите от Малорусия ще бъдат денацифицирани.
18:58 23.10.2026
31 Соломон
До коментар #29 от "Защо":Докато кораба пристигне в САЩ те ще изнесат 10пъти повече дизел за Европа и света
18:58 23.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ами
До коментар #26 от "Соломон":Щом като не им трябва, да не го купуват.
Русия ще си намери друг купувач.
Не Путин отиде да предлага дизел на САЩ,
те отидоха да искат да им продаде.
Коментиран от #34
19:02 23.10.2026
34 Абсолютно вярно!
До коментар #33 от "Ами":САЩ са молещата за дизел страна.
19:04 23.10.2026
35 Клати Курти
19:06 23.10.2026