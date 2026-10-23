Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
ISW: Путин търси икономически отстъпки, не мир с Украйна
  Тема: Украйна

ISW: Путин търси икономически отстъпки, не мир с Украйна

23 Октомври, 2026 18:11 772 35

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • стив уиткоф-
  • мирни преговори-
  • володимир зеленски-
  • донбас

Часове след срещата на Стив Уиткоф и Владимир Путин руските сили нанесоха масиран удар по Украйна

ISW: Путин търси икономически отстъпки, не мир с Украйна - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Русия използва заявения интерес към преговори не толкова за прекратяване на войната в Украйна, колкото за извоюване на икономически отстъпки от Съединените щати. Това е оценката на Института за изследване на войната (ISW) след срещата между американския специален представител Стив Уиткоф и руския президент Владимир Путин на 21 октомври.

Според американския анализаторски център Кремъл се стреми да представи разговорите като доказателство за готовност за смислени преговори, като едновременно с това търси условия, които да му позволят да продължи да финансира военните действия.

Москва говори за икономическо сътрудничество

Главният изпълнителен директор на Руския фонд за директни инвестиции Кирил Дмитриев заяви, че по време на срещата са били обсъдени разширяване на руско-американското икономическо сътрудничество и „продължаване на комуникацията“.

Тези сигнали съвпадат с оценката на ISW, че Москва се опитва да свърже дипломатическия процес с облекчаване на икономическия натиск от Вашингтон. В същото време представител на Кремъл, отговарящ за вътрешната политика, е заявил пред руското опозиционно издание „Верстка“, че руското ръководство не очаква преговорите да доведат до разрешаване на войната.

Масирана атака след срещата

В нощта срещу 22 октомври руските сили нанесоха комбиниран удар с ракети и дронове, насочен основно към Киев. Украинските военновъздушни сили съобщиха за 210 дрона с голям обсег, от които 110 са били с реактивни двигатели. Използвани са и ракети „Искандер-М“, С-400, „Циркон“ и „Оникс“, като точният им брой не е уточнен.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че столицата е била атакувана с 21 балистични ракети в три вълни. Поразени са жилищни сгради, енергийни обекти, железопътна и търговска инфраструктура. Според украинските власти ударите са засегнали 12 области. Първоначално са съобщени най-малко двама загинали и 34 ранени, докато последваща информация на Асошиейтед прес говори за най-малко четирима загинали и десетки ранени.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за щети по инфраструктурата на метрото при Южния мост над река Днепър. Повредени са и шест линейки в станция за спешна помощ.

Следващите разговори са без определена дата

Според Асошиейтед прес Путин е дал принципно съгласие за възобновяване на тристранните преговори между Русия, Украйна и САЩ. Разговорите се очаква да започнат след 10 ноември, но конкретна дата все още не е определена.

На този фон ISW посочва, че руски масирани удари често съвпадат с дните непосредствено преди или след важни дипломатически срещи. За анализаторите това е знак, че военните действия и преговорният натиск се развиват паралелно, без потвърден пробив към прекратяване на войната.

Източници: news.bg, apnews.com, axios.com


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 никакъв мир с нацистите

    14 4 Отговор
    защо му е мир? тя окраайната си заминава, не остана много

    а месото за фронта е вече много малко скоро само наменици ще останат ама те са страхливи

    Коментиран от #7, #28

    18:15 23.10.2026

  • 3 оня с коня

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    само като видиш главния шеф какъв сополЕ да ти е ясно рабониците какви продажни са

    фиизиономията на главния е отвраттителна, като на дрогирран с евтина дроога + пияница

    18:16 23.10.2026

  • 4 Защо

    2 5 Отговор
    Защо Сорос не може да спре един таксиджия

    Коментиран от #12

    18:17 23.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Соломон

    4 10 Отговор

    До коментар #2 от "никакъв мир с нацистите":

    А бе то верно че в Украйна имат много нацисти. Ама всички до един са от любимата ти Русия

    Коментиран от #30

    18:19 23.10.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 2 Отговор
    МНОГО ВИСОКОПОСТАВЕНИ ЯПОНСКИ ОФИЦЕРИ И МИНИСТРИ В КАБИНЕТА НА ФАШИСТКА ЯПОНИЯ
    СА СИ НАПРАВИЛИ САПУКО
    В КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
    ......
    ЕДВА ЛИ МОЖЕМ ДА ОЧАКВАМЕ ТОВА ОТ ПОЛИТИЦИТЕ В ЕС :)
    .....
    ТАКА ЧЕДА ДА НАВЕЖДАТ ГЛАВИТЕ И НА КИЛИМЧЕТО ПРЕД БАТЮШКА ИВАН ВАСИЛИЕВИЧ ( СЪВЕТСКА КОМЕДИЯ) :)
    ......

    Коментиран от #19

    18:20 23.10.2026

  • 9 кукузел

    2 2 Отговор
    Всичко си има цена, като при безвизовия ни янки-башибозук.

    18:20 23.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Защо":

    Защото е бав н 0 ра3 виващ назначен за "милиардер" и "филантроп".

    18:22 23.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Запада иска частната старлинк да дава

    1 3 Отговор
    На украйна информация на дронове за нападение на държавна собственост на Русия

    18:25 23.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Поговорка

    1 0 Отговор
    Търси си майстора!

    18:34 23.10.2026

  • 19 От Путин

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    може,обаче!

    18:35 23.10.2026

  • 20 ДРЕБНИ ФАЛШПИСАЧИ , НЕ РАЗБИРАТЕ НЕЩАТА

    1 5 Отговор
    КАК СЕ СКЛЮЧВА МИР С НННАЦФАШИСКИИЗРОДНЯЦИ , КАК??? ФАКТИТЕ СА КРАСНОРЕЧИВИ ,МИНСК 1,2,3 ИИИИИИ !!! ОПИТА ОТ ТЕЗИ ГРЕШКИ НА ПППУТИН СИ КАЗВА ДУМАТА !!!! НЕ , НИКАКВИ МММИР С ОТСТЪПКИ ПОВЕЧЕ !! МММИР САМО СЛЕД ТОТАЛЕН РРРАЗГРОМ НА НННАЦФАШИСТКАТА СМРАТ , ДА Е НННЕСПОСОБНА ЗА НОВИ ПОМИСЛИ С/У РРРУСИЯ.
    ТА , ПУТИН МН ДОБРЕ ЗНАЕ КАКВО ИСКА !
    МН СТЕ ДРЕБНИ ЗА ДА ДАВАТЕ ОЦЕНКИ !!

    Коментиран от #27

    18:35 23.10.2026

  • 21 Удри копейката с лопатЕто!

    2 2 Отговор
    Докато започне да ходи на зиг заг

    18:37 23.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 борбата е безмилостно жестока

    3 1 Отговор
    Е той и Тръмп търси същото, на всяка цена икономическа изгода и ако е нужно дори с "извиване на ръце". В същото време и двамата се стремят да дестабилизират Европа като потенциален конкурент. Така Европа изпада в състояние между два огъня, но още е твърде рано за прогнози. В тази област изненадите не са рядко явление. На всичко отгоре първата и втората армии в света показаха неспособност за успехи в кратки срокове с многократно по неподготвен противник, което допълнително ги компрометира. И двамата се надяваха на блицкриг, но нито единия, нито другия успя. Ако и двамата не са си давали сметка, че ще воюват не само с един противник си остава за тяхна сметка.

    18:39 23.10.2026

  • 24 Трябва си

    1 0 Отговор
    Закон за ,,Мисирщината,,
    Проверява се една новина , и ако не е вярна 10 г затвор за медията и журналистите дето са я публикува ли .

    18:43 23.10.2026

  • 25 Ами

    0 0 Отговор
    Айде стига глупости. Путин бил търсел икономически отстъпи.
    Щом като американците не искат да дават пари на Русия,
    да не купуват от тях. Русия ще си намери други купувачи.
    А купувачи не липсват. Щатите да си търся дизел от други място.

    Коментиран от #26, #29

    18:45 23.10.2026

  • 26 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ами":

    Ами то на щатите не им трябва дизел. А това количество няма да им стигне за закуска

    Коментиран от #33

    18:47 23.10.2026

  • 27 Интересно

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "ДРЕБНИ ФАЛШПИСАЧИ , НЕ РАЗБИРАТЕ НЕЩАТА":

    Не причина ли Будапеща?

    18:49 23.10.2026

  • 28 ха, ха, ха...

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "никакъв мир с нацистите":

    Те и чеченците бяха само милион, но в първата война им разказаха приказката за Чебурашка. За Афганистан да не говорим, че там и двете най големи армии в света претърпяха пълен провал, а и двете са ядрени сили. Така, че ядрената заплаха не е нищо друго освен некачествена димка, защото която и да е ядрена държава ако си позволи първа да използва такова оръжие не печели нищо, но губи всичко. Включително приятели и симпатизанти за дълъг период напред, а след това вече е кръга нула.

    Коментиран от #32

    18:49 23.10.2026

  • 29 Защо

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ами":

    Ами американците произвеждат дизел колкото да им стигне на тях и горница почти колкото руското производство. Тръмпи се надява така да свали цените, но ще видим.

    Коментиран от #31

    18:55 23.10.2026

  • 30 Всъщност...

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Соломон":

    ...си прав ...по принцип украйна няма...това е част от Русия - Малорусия...така , че нацистите от Малорусия ще бъдат денацифицирани.

    18:58 23.10.2026

  • 31 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Защо":

    Докато кораба пристигне в САЩ те ще изнесат 10пъти повече дизел за Европа и света

    18:58 23.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Соломон":

    Щом като не им трябва, да не го купуват.
    Русия ще си намери друг купувач.
    Не Путин отиде да предлага дизел на САЩ,
    те отидоха да искат да им продаде.

    Коментиран от #34

    19:02 23.10.2026

  • 34 Абсолютно вярно!

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ами":

    САЩ са молещата за дизел страна.

    19:04 23.10.2026

  • 35 Клати Курти

    2 0 Отговор
    Кой говори за мир ,ще има безусловна капитулация на Украйна ,кое не разбрахте ?

    19:06 23.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания