САЩ са предложили възстановяване на руския газов транзит през Украйна

Представители на президента на САЩ Доналд Тръмп са предложили възстановяване на доставките на руски нефт и газ за Европа през Украйна. Идеята е била обсъдена от специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф и Джаред Къшнър като част от план за икономическо сътрудничество след края на войната, съобщава френският вестник Le Monde.
Разговорите са се състояли на 9 октомври в голф клуба Shell Bay в Холандейл Бийч, Флорида. Според публикацията срещата не е била посветена единствено на мирните преговори, а и на възможностите за мащабни икономически отношения между Украйна, Европа и Русия след приключването на конфликта.
План за транзит на руски нефт и газ
Уиткоф е представил идея за регионален план за просперитет, който да обхваща трите страни и региона. Един от елементите му е било възстановяването на пълноценното функциониране на тръбопроводите, по които руски нефт и газ са достигали до европейските пазари през украинска територия.
Според Le Monde американският представител е обяснил, че подобна схема би могла да осигури приходи от транзит за Украйна и едновременно с това да намали разходите за енергия на европейските потребители. В публикацията не се посочват конкретни срокове, количества или финансови параметри на евентуалното възобновяване на доставките.
Остра реакция от Киев
Предложението е предизвикало негативна реакция от ръководителя на администрацията на президента на Украйна Кирило Буданов. Според френския вестник той е възприел идеята като възможност Киев отново да попадне в зависимост от Москва.„Нашият модел не е Беларус, а Полша!“
Това е отговорил Буданов по време на срещата, според разказ, цитиран от Le Monde. Изданието описва реакцията му като трудно сдържан гняв. След това разговорите са били прекъснати, а Буданов се е обадил на украинския президент Володимир Зеленски.
Според публикацията Зеленски го е посъветвал да не показва емоциите си. От наличната информация не става ясно дали предложението за възстановяване на руския нефтен и газов транзит е било оформено като официален план, нито дали е получило подкрепа от украинската страна или от европейските държави.
Източници: focus-news.net, lemonde.fr
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Шопо
13:32 27.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пич
В Киев още не са го чували!!!
13:33 27.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Хаха
13:42 27.10.2026
8 жик так
13:42 27.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хахаха!🎺🥳😀
Будалов е загрял, че Украйна е отписана от САЩ. А Европа просто няма избор. Ще слушка иначе идват американските въртолети и при Мадуро.
Преките икономически вреди и пропуснати ползи за ЕС от Украйна са колосални и застрашават бъдещите поколения.
13:46 27.10.2026
11 западната демокрация ,
Всичко се краде . Искат да откраднат и активите на Русия . А и каквото им падне .
700 000 евро, конфискувани на летище "Отопени", са изчезнали безследно
Парите са били иззети на 9 януари 2026 г. от лице, пристигащо от Дубай ?!!
Липсата е установена в процеса на връщане на средствата, след като е издадено разпореждане за приключване на случая. При проверка на чантата, в която са се съхранявали парите, е открито, че в нея има само една банкнота и листове хартия.
"Помещението за съхранение не е оборудвано със система за видеонаблюдение, но коридорът за достъп се наблюдава", посочва цитираният източник и допълва, че полицията провежда разследване, за да установи обстоятелствата, при които сумата е изчезнала.
Коментиран от #14
13:46 27.10.2026
12 ха-ха
Коментиран от #15
13:47 27.10.2026
13 пак ще ни режат парите за сметка на укра
Искането за изключение по отношение на милиардите за Киев не може да се съчетае с желанието за по-големи регионални субсидии, смятат немски дипломати.
Планираната допълнителна финансова помощ за Украйна предизвиква спорове в рамките на Европейския съюз, пише в. "Велт". Унгария, Чехия и Словакия настояват да не бъдат задължени да участват във финансовото обезпечаване на нов заем от ЕС. В германските дипломатически кръгове това искане среща остра критика - и защото трите държави в същото време настояват за значителни средства от бюджета на ЕС
13:49 27.10.2026
14 Антирашист 4843
До коментар #11 от "западната демокрация ,":Стой си в просия и не се вълнувай !
13:52 27.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Гориил
13:56 27.10.2026
17 Анджо
14:00 27.10.2026
18 Корморан
Но, идва ли - Тръмп ще загуби междинните избори скоро и тези мечти на Кремъл няма да бъдат осъществени!
14:05 27.10.2026