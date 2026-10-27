САЩ са предложили възстановяване на руския газов транзит през Украйна

Представители на президента на САЩ Доналд Тръмп са предложили възстановяване на доставките на руски нефт и газ за Европа през Украйна. Идеята е била обсъдена от специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф и Джаред Къшнър като част от план за икономическо сътрудничество след края на войната, съобщава френският вестник Le Monde.

Разговорите са се състояли на 9 октомври в голф клуба Shell Bay в Холандейл Бийч, Флорида. Според публикацията срещата не е била посветена единствено на мирните преговори, а и на възможностите за мащабни икономически отношения между Украйна, Европа и Русия след приключването на конфликта.

План за транзит на руски нефт и газ

Уиткоф е представил идея за регионален план за просперитет, който да обхваща трите страни и региона. Един от елементите му е било възстановяването на пълноценното функциониране на тръбопроводите, по които руски нефт и газ са достигали до европейските пазари през украинска територия.

Според Le Monde американският представител е обяснил, че подобна схема би могла да осигури приходи от транзит за Украйна и едновременно с това да намали разходите за енергия на европейските потребители. В публикацията не се посочват конкретни срокове, количества или финансови параметри на евентуалното възобновяване на доставките.

Остра реакция от Киев

Предложението е предизвикало негативна реакция от ръководителя на администрацията на президента на Украйна Кирило Буданов. Според френския вестник той е възприел идеята като възможност Киев отново да попадне в зависимост от Москва.

„Нашият модел не е Беларус, а Полша!“

Това е отговорил Буданов по време на срещата, според разказ, цитиран от Le Monde. Изданието описва реакцията му като трудно сдържан гняв. След това разговорите са били прекъснати, а Буданов се е обадил на украинския президент Володимир Зеленски.

Според публикацията Зеленски го е посъветвал да не показва емоциите си. От наличната информация не става ясно дали предложението за възстановяване на руския нефтен и газов транзит е било оформено като официален план, нито дали е получило подкрепа от украинската страна или от европейските държави.

Източници: focus-news.net, lemonde.fr