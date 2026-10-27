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САЩ са предложили възстановяване на руския газов транзит през Украйна
  Тема: Украйна

САЩ са предложили възстановяване на руския газов транзит през Украйна

27 Октомври, 2026 13:28 722 18

  • руски газ-
  • транзит през украйна-
  • стив уиткоф-
  • кирило буданов

Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са обсъдили идеята като част от следвоенно икономическо сътрудничество, предложението е предизвикало остра реакция от Киев

САЩ са предложили възстановяване на руския газов транзит през Украйна - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Le Monde Le Monde

Представители на президента на САЩ Доналд Тръмп са предложили възстановяване на доставките на руски нефт и газ за Европа през Украйна. Идеята е била обсъдена от специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф и Джаред Къшнър като част от план за икономическо сътрудничество след края на войната, съобщава френският вестник Le Monde.

Разговорите са се състояли на 9 октомври в голф клуба Shell Bay в Холандейл Бийч, Флорида. Според публикацията срещата не е била посветена единствено на мирните преговори, а и на възможностите за мащабни икономически отношения между Украйна, Европа и Русия след приключването на конфликта.

План за транзит на руски нефт и газ

Уиткоф е представил идея за регионален план за просперитет, който да обхваща трите страни и региона. Един от елементите му е било възстановяването на пълноценното функциониране на тръбопроводите, по които руски нефт и газ са достигали до европейските пазари през украинска територия.

Според Le Monde американският представител е обяснил, че подобна схема би могла да осигури приходи от транзит за Украйна и едновременно с това да намали разходите за енергия на европейските потребители. В публикацията не се посочват конкретни срокове, количества или финансови параметри на евентуалното възобновяване на доставките.

Остра реакция от Киев

Предложението е предизвикало негативна реакция от ръководителя на администрацията на президента на Украйна Кирило Буданов. Според френския вестник той е възприел идеята като възможност Киев отново да попадне в зависимост от Москва.

„Нашият модел не е Беларус, а Полша!“

Това е отговорил Буданов по време на срещата, според разказ, цитиран от Le Monde. Изданието описва реакцията му като трудно сдържан гняв. След това разговорите са били прекъснати, а Буданов се е обадил на украинския президент Володимир Зеленски.

Според публикацията Зеленски го е посъветвал да не показва емоциите си. От наличната информация не става ясно дали предложението за възстановяване на руския нефтен и газов транзит е било оформено като официален план, нито дали е получило подкрепа от украинската страна или от европейските държави.

Източници: focus-news.net, lemonde.fr


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Шопо

    11 4 Отговор
    Следвоенно икономическо сътрудничество ще бъде между Русия и САЩ, Украйна няма да я има.

    13:32 27.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    12 3 Отговор
    Имаше един лаф за някои - Тъпи, но упорити!!!
    В Киев още не са го чували!!!

    13:33 27.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хаха

    5 3 Отговор
    Буданое няма да го има тогава и да го е яд, никой няма да го интересува! Споразумението ще се подпише със следващите управляващи в усрайната...

    13:42 27.10.2026

  • 8 жик так

    5 2 Отговор
    Ааа.. да си ги нямаме тия работи , урсула каза освободихме се !!!

    13:42 27.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хахаха!🎺🥳😀

    4 2 Отговор
    "Изданието описва реакцията му като трудно сдържан гняв."

    Будалов е загрял, че Украйна е отписана от САЩ. А Европа просто няма избор. Ще слушка иначе идват американските въртолети и при Мадуро.
    Преките икономически вреди и пропуснати ползи за ЕС от Украйна са колосални и застрашават бъдещите поколения.

    13:46 27.10.2026

  • 11 западната демокрация ,

    5 2 Отговор
    най голямата мушенгия .
    Всичко се краде . Искат да откраднат и активите на Русия . А и каквото им падне .

    700 000 евро, конфискувани на летище "Отопени", са изчезнали безследно
    Парите са били иззети на 9 януари 2026 г. от лице, пристигащо от Дубай ?!!

    Липсата е установена в процеса на връщане на средствата, след като е издадено разпореждане за приключване на случая. При проверка на чантата, в която са се съхранявали парите, е открито, че в нея има само една банкнота и листове хартия.

    "Помещението за съхранение не е оборудвано със система за видеонаблюдение, но коридорът за достъп се наблюдава", посочва цитираният източник и допълва, че полицията провежда разследване, за да установи обстоятелствата, при които сумата е изчезнала.

    Коментиран от #14

    13:46 27.10.2026

  • 12 ха-ха

    4 2 Отговор
    Факти - проукраинския сайт в България ...

    Коментиран от #15

    13:47 27.10.2026

  • 13 пак ще ни режат парите за сметка на укра

    5 2 Отговор
    В Германия са възмутени от страни като България, отказващи участие в помощта за Украйна.

    Искането за изключение по отношение на милиардите за Киев не може да се съчетае с желанието за по-големи регионални субсидии, смятат немски дипломати.

    Планираната допълнителна финансова помощ за Украйна предизвиква спорове в рамките на Европейския съюз, пише в. "Велт". Унгария, Чехия и Словакия настояват да не бъдат задължени да участват във финансовото обезпечаване на нов заем от ЕС. В германските дипломатически кръгове това искане среща остра критика - и защото трите държави в същото време настояват за значителни средства от бюджета на ЕС

    13:49 27.10.2026

  • 14 Антирашист 4843

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "западната демокрация ,":

    Стой си в просия и не се вълнувай !

    13:52 27.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гориил

    2 2 Отговор
    Винаги съм казвал, че Русия ще бъде първата, която ще инвестира милиарди в следвоенното възстановяване на УкрайнаВ същото време, историческото негодувание към Европа ще се превърне в претекст за бърза интеграция и сътрудничество между две близки, допълващи се и взаимозаменяеми икономики.

    13:56 27.10.2026

  • 17 Анджо

    2 1 Отговор
    Русия трябва да бъде напълно изолирана от Европейския съюз. Никога вече не трябва да бъдат допускани до европейските пазари или поне най малко 20 години. На тия никога не трябва вече да им се има доверие.

    14:00 27.10.2026

  • 18 Корморан

    0 0 Отговор
    Московията върти и суче и все се надява да я пуснат на европейския пазар! За тази цел е впрегнала администрацията на САЩ!
    Но, идва ли - Тръмп ще загуби междинните избори скоро и тези мечти на Кремъл няма да бъдат осъществени!

    14:05 27.10.2026

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