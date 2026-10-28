Володимир Зеленски предупреди: Подготвят ново преразпределение на влиянието в света

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди за възможно „преразпределение на сферите на влияние“ между Русия, САЩ и Китай преди евентуална среща на Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Цзинпин. В обръщение, излъчено на 28 октомври, той заяви, че Киев не иска подобен формат да се превърне в повторение на Ялтенската конференция, предаде Франс прес.

„Темите, които Китай, Русия и САЩ биха могли да обсъдят, на този етап не са ясно определени. Наистина не желаем тази среща да се превърне в повторение на Ялтенската конференция с последващо преразпределение на сферите на влияние“, каза Зеленски.

Предстояща среща на Тръмп, Путин и Си

Москва съобщи, че се подготвя възможна среща между руския, американския и китайския президент в средата на ноември, в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Ако бъде проведена, това би била първата тристранна среща между лидерите на трите държави. Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече е изразил подкрепа за идеята.

Зеленски заяви, че Русия има най-силен интерес от провеждането на срещата. „Мисля, че Русия желае тази среща да се проведе повече от всяка друга страна“, каза украинският президент. Той призова да не се предоставя на Москва „ново голямо дипломатическо предимство“.

Възможният формат предизвика сравнения с Ялтенската конференция от февруари 1945 г., която събира в Крим лидерите на САЩ, Великобритания и Съветския съюз. Срещата е свързвана с подреждането на международните отношения след Втората световна война и с разделянето на Европа на два политически лагера.

Киев поставя Абу Даби преди срещата на АТИС

Паралелно с подготовката на евентуалната среща на Тръмп, Путин и Си през ноември е планиран контакт между украински, американски и руски представители в Абу Даби. Целта е да бъдат възобновени дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна, които са в застой от началото на годината.

„Много бихме желали нашата среща в Абу Даби да се състои преди тази в кулоарите на АТИС“, заяви Зеленски. Киев се стреми първо към морско примирие, което да гарантира сигурността на износа на зърно, както и към споразумение за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура преди зимата.

Москва от своя страна отказва да прекрати военните действия преди постигането на цялостно примирие. Русия от години настоява за по-широко споразумение със САЩ за архитектурата на сигурността в Европа, включително за прекратяване на разширяването на НАТО към руските граници.

Източници: bta.bg, marketscreener.com