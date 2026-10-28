Володимир Зеленски предупреди: Подготвят ново преразпределение на влиянието в света

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди за възможно „преразпределение на сферите на влияние“ между Русия, САЩ и Китай преди евентуална среща на Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Цзинпин. В обръщение, излъчено на 28 октомври, той заяви, че Киев не иска подобен формат да се превърне в повторение на Ялтенската конференция, предаде Франс прес.
„Темите, които Китай, Русия и САЩ биха могли да обсъдят, на този етап не са ясно определени. Наистина не желаем тази среща да се превърне в повторение на Ялтенската конференция с последващо преразпределение на сферите на влияние“, каза Зеленски.
Предстояща среща на Тръмп, Путин и Си
Москва съобщи, че се подготвя възможна среща между руския, американския и китайския президент в средата на ноември, в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Ако бъде проведена, това би била първата тристранна среща между лидерите на трите държави. Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече е изразил подкрепа за идеята.
Зеленски заяви, че Русия има най-силен интерес от провеждането на срещата. „Мисля, че Русия желае тази среща да се проведе повече от всяка друга страна“, каза украинският президент. Той призова да не се предоставя на Москва „ново голямо дипломатическо предимство“.
Възможният формат предизвика сравнения с Ялтенската конференция от февруари 1945 г., която събира в Крим лидерите на САЩ, Великобритания и Съветския съюз. Срещата е свързвана с подреждането на международните отношения след Втората световна война и с разделянето на Европа на два политически лагера.
Киев поставя Абу Даби преди срещата на АТИС
Паралелно с подготовката на евентуалната среща на Тръмп, Путин и Си през ноември е планиран контакт между украински, американски и руски представители в Абу Даби. Целта е да бъдат възобновени дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна, които са в застой от началото на годината.
„Много бихме желали нашата среща в Абу Даби да се състои преди тази в кулоарите на АТИС“, заяви Зеленски. Киев се стреми първо към морско примирие, което да гарантира сигурността на износа на зърно, както и към споразумение за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура преди зимата.
Москва от своя страна отказва да прекрати военните действия преди постигането на цялостно примирие. Русия от години настоява за по-широко споразумение със САЩ за архитектурата на сигурността в Европа, включително за прекратяване на разширяването на НАТО към руските граници.
Източници: bta.bg, marketscreener.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Петко
Коментиран от #19
12:57 28.10.2026
2 И ПО-ДОБРЕ
Коментиран от #41
12:57 28.10.2026
3 Адрес 4000
Всичко ще се спомине като духът от Анкридж
Последни издихания на Путинче да използва оранжевото говедо преди мидтърма
Коментиран от #33
12:57 28.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Аууу...колко трогателно...!
12:58 28.10.2026
6 Кина
12:59 28.10.2026
7 хи, хи,
12:59 28.10.2026
8 Иска им се
Светът е много различен от Ялта насам.
12:59 28.10.2026
9 Гост
12:59 28.10.2026
10 И Киев е Руски
13:00 28.10.2026
11 ставка
Мирише му на кюфтета, но няма за него.
Ама то лакомо, иска да лапа.
Хаха.
13:00 28.10.2026
12 Зелена хайверия
13:01 28.10.2026
13 Редник
13:02 28.10.2026
14 АБВ
13:05 28.10.2026
15 3.14К
13:06 28.10.2026
16 От кухнята
13:07 28.10.2026
17 Зеленски
13:08 28.10.2026
18 Зеленски днес до обяд
13:08 28.10.2026
19 ами
До коментар #1 от "Петко":ха ха ха - а не така с европейския супер герой и пазител - пан вселенски
13:09 28.10.2026
20 Някой
А, и ЕС вече не е сред великите сили - изпадна за мсетка на Индия, Иран, Северна Корея...
13:09 28.10.2026
21 Хаха
13:10 28.10.2026
22 Софиянец
13:11 28.10.2026
23 Да така е
13:12 28.10.2026
24 мдааааа
Коментиран от #35
13:13 28.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Хи хи хи волoдiмiр
взе да предсказва и бъдещето ???!
13:17 28.10.2026
29 Кучето на Мими 🐕
🦧😪🦧
13:21 28.10.2026
30 Бай Хой
13:21 28.10.2026
31 Васко
13:24 28.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Бразди
До коментар #3 от "Адрес 4000":Тези последни издихания ги слушаме от 5 год., а Европа гори 🎉
13:29 28.10.2026
34 добре че е той
13:32 28.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Скоро ЕС
Ако не му играете по свирката и не му преведете спешно до Коледа 70 милиарда .
След Нова година , още 157 милиарда !
13:37 28.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 666
13:41 28.10.2026
39 мдааааа
До коментар #35 от "Хи хи хи":Справка - Байкал ... Голем афинитет 😁
13:43 28.10.2026
40 Хи хи хи
13:44 28.10.2026
41 Зеления нарко
До коментар #2 от "И ПО-ДОБРЕ":липсва защото е ходещ мъртвец.
На тази конференция ще му решат кога и къде ..... съдбата. Това е защото иска само той да лапа а това е привилегия за големите.
13:50 28.10.2026
42 Мухаха
13:52 28.10.2026
43 ЕЕЕЕЕИИИЙ ТИ ОТ КОГА
13:53 28.10.2026
44 Кой е този Володимир Зеленски!?
Коментиран от #48, #52
13:54 28.10.2026
45 хихи
13:55 28.10.2026
46 Световен Мир
13:55 28.10.2026
47 Джудже
13:57 28.10.2026
48 Каква майка
До коментар #44 от "Кой е този Володимир Зеленски!?":Ако става въпрос и на Русия и на Украйна майката е една и тя е по-скоро Варягия, но такова нещо няма. Не може един брат да е майка на друг брат.
13:57 28.10.2026
49 Троянец
13:58 28.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 оня с коня
14:03 28.10.2026
52 Брачет
До коментар #44 от "Кой е този Володимир Зеленски!?":Тримата Големи ... Ти си отговори ..
14:03 28.10.2026
53 Хехе
14:06 28.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Коментар
Тримата най-големи подлеци в света искат да се договорят за това къде ще правят мизериите си.
14:22 28.10.2026
56 Ти да видиш!
14:25 28.10.2026