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Володимир Зеленски предупреди: Подготвят ново преразпределение на влиянието в света
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски предупреди: Подготвят ново преразпределение на влиянието в света

28 Октомври, 2026 12:55 3 369 56

  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • си цзинпин-
  • преговори за украйна

Украинският президент сравни възможна среща между Тръмп, Путин и Си с Ялтенската конференция, Киев настоява преговорите в Абу Даби да се проведат преди форума на АТИС

Володимир Зеленски предупреди: Подготвят ново преразпределение на влиянието в света - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди за възможно „преразпределение на сферите на влияние“ между Русия, САЩ и Китай преди евентуална среща на Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Цзинпин. В обръщение, излъчено на 28 октомври, той заяви, че Киев не иска подобен формат да се превърне в повторение на Ялтенската конференция, предаде Франс прес.

„Темите, които Китай, Русия и САЩ биха могли да обсъдят, на този етап не са ясно определени. Наистина не желаем тази среща да се превърне в повторение на Ялтенската конференция с последващо преразпределение на сферите на влияние“, каза Зеленски.

Предстояща среща на Тръмп, Путин и Си

Москва съобщи, че се подготвя възможна среща между руския, американския и китайския президент в средата на ноември, в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Ако бъде проведена, това би била първата тристранна среща между лидерите на трите държави. Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече е изразил подкрепа за идеята.

Зеленски заяви, че Русия има най-силен интерес от провеждането на срещата. „Мисля, че Русия желае тази среща да се проведе повече от всяка друга страна“, каза украинският президент. Той призова да не се предоставя на Москва „ново голямо дипломатическо предимство“.

Възможният формат предизвика сравнения с Ялтенската конференция от февруари 1945 г., която събира в Крим лидерите на САЩ, Великобритания и Съветския съюз. Срещата е свързвана с подреждането на международните отношения след Втората световна война и с разделянето на Европа на два политически лагера.

Киев поставя Абу Даби преди срещата на АТИС

Паралелно с подготовката на евентуалната среща на Тръмп, Путин и Си през ноември е планиран контакт между украински, американски и руски представители в Абу Даби. Целта е да бъдат възобновени дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна, които са в застой от началото на годината.

„Много бихме желали нашата среща в Абу Даби да се състои преди тази в кулоарите на АТИС“, заяви Зеленски. Киев се стреми първо към морско примирие, което да гарантира сигурността на износа на зърно, както и към споразумение за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура преди зимата.

Москва от своя страна отказва да прекрати военните действия преди постигането на цялостно примирие. Русия от години настоява за по-широко споразумение със САЩ за архитектурата на сигурността в Европа, включително за прекратяване на разширяването на НАТО към руските граници.

Източници: bta.bg, marketscreener.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Петко

    72 9 Отговор
    И зеленясалия крадлю иска да яде от баницата...ама едва ли!

    Коментиран от #19

    12:57 28.10.2026

  • 2 И ПО-ДОБРЕ

    54 5 Отговор
    Защото тебе те няма в него

    Коментиран от #41

    12:57 28.10.2026

  • 3 Адрес 4000

    12 66 Отговор
    Нищо няма да стане
    Всичко ще се спомине като духът от Анкридж
    Последни издихания на Путинче да използва оранжевото говедо преди мидтърма

    Коментиран от #33

    12:57 28.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Аууу...колко трогателно...!

    75 2 Отговор
    ,,Володимир Зеленски ПРЕДУПРЕДИ...!"

    12:58 28.10.2026

  • 6 Кина

    55 2 Отговор
    Кой чете още този паткан..?

    12:59 28.10.2026

  • 7 хи, хи,

    45 4 Отговор
    а някого интересува ли какво иска украйна?

    12:59 28.10.2026

  • 8 Иска им се

    9 39 Отговор
    на тримата авторитари, ама няма да стане!

    Светът е много различен от Ялта насам.

    12:59 28.10.2026

  • 9 Гост

    42 3 Отговор
    О, тоя бил и врачка! Въй..., сигурно е от многото бой...

    12:59 28.10.2026

  • 10 И Киев е Руски

    33 4 Отговор
    Мъртвите да не се тревожат

    13:00 28.10.2026

  • 11 ставка

    38 5 Отговор
    Хаха.
    Мирише му на кюфтета, но няма за него.
    Ама то лакомо, иска да лапа.
    Хаха.

    13:00 28.10.2026

  • 12 Зелена хайверия

    30 3 Отговор
    Вече от 20-30 години се разпределя, но бавните последни разбират. И то по трудния начин.

    13:01 28.10.2026

  • 13 Редник

    35 4 Отговор
    Палето лае и подскача, но никой не му обръща внимание.

    13:02 28.10.2026

  • 14 АБВ

    46 4 Отговор
    Омръзна ми да чета какво иска просякът-наркоман ! Иска пари и оръжие, ами нека си воюва ! Нали отчете някакви колосални победи ?! Докога ще бъде търпян този хрантутник ? Крадлив при това !

    13:05 28.10.2026

  • 15 3.14К

    40 4 Отговор
    Наркомана вместо 70, вече иска 115 милиарда евро за война! Ако войната спре той е пътник заедно със спонсорите от ЕС.

    13:06 28.10.2026

  • 16 От кухнята

    30 3 Отговор
    Ако не си на масата, си в менюто

    13:07 28.10.2026

  • 17 Зеленски

    33 3 Отговор
    има ли някаква представа каде се намира и какво се случва около него!? Тримата Големи нямат нужда от неговите "наставления"! Ролята Му се свежда до това да бъде шут.

    13:08 28.10.2026

  • 18 Зеленски днес до обяд

    29 4 Отговор
    колко пъти вече победи Русия?

    13:08 28.10.2026

  • 19 ами

    22 3 Отговор

    До коментар #1 от "Петко":

    ха ха ха - а не така с европейския супер герой и пазител - пан вселенски

    13:09 28.10.2026

  • 20 Някой

    23 3 Отговор
    Е, и? Силните държави винаги са владели света. Когато се промени баланса на силите, се прекрояват и зоните на влияние. През 1990 година не се ли промениха пак? Или, тогава може, щото е в интерес на САЩ, но когато не е в техен интерес - не може.
    А, и ЕС вече не е сред великите сили - изпадна за мсетка на Индия, Иран, Северна Корея...

    13:09 28.10.2026

  • 21 Хаха

    19 4 Отговор
    И резонно в тоя нов план зеленко е в ролята на Хитлер, а коалиция на желаещите в ролята на съюзниците на Хитлер, нахлули заедно с него в СССР....

    13:10 28.10.2026

  • 22 Софиянец

    15 4 Отговор
    Тези откровения сега от предрусване ли са или от изтрезняване?

    13:11 28.10.2026

  • 23 Да така е

    16 3 Отговор
    Но без Украйна.

    13:12 28.10.2026

  • 24 мдааааа

    8 3 Отговор
    Вече китайци ше ни нодат ...

    Коментиран от #35

    13:13 28.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хи хи хи волoдiмiр

    11 3 Отговор
    оДракула от Кривой Рог
    взе да предсказва и бъдещето ???!

    13:17 28.10.2026

  • 29 Кучето на Мими 🐕

    15 2 Отговор
    И нема ли да има едно парче хлебец за Зельо?
    🦧😪🦧

    13:21 28.10.2026

  • 30 Бай Хой

    15 2 Отговор
    А !?!?! Дрога сега ли се усети ,някакъв ментак са ти пробутали да се усвести......

    13:21 28.10.2026

  • 31 Васко

    9 1 Отговор
    Со кротце со благо и со малко кютек 😄

    13:24 28.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Бразди

    12 3 Отговор

    До коментар #3 от "Адрес 4000":

    Тези последни издихания ги слушаме от 5 год., а Европа гори 🎉

    13:29 28.10.2026

  • 34 добре че е той

    14 1 Отговор
    Да се радваме че го има този невероятен познавач на света, че да ни държи информирани какво става по планетата. Иначе юе си умрем в информационно затъмненние

    13:32 28.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Скоро ЕС

    15 1 Отговор
    Зеленски онзи ден отправи заплахи и предупреди в ефир , запада да внимава !
    Ако не му играете по свирката и не му преведете спешно до Коледа 70 милиарда .
    След Нова година , още 157 милиарда !

    13:37 28.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 666

    7 1 Отговор
    Интересно е че комика бати зеле иска и той да примери п с великите сили

    13:41 28.10.2026

  • 39 мдааааа

    5 1 Отговор

    До коментар #35 от "Хи хи хи":

    Справка - Байкал ... Голем афинитет 😁

    13:43 28.10.2026

  • 40 Хи хи хи

    12 0 Отговор
    На европейските народи им писна да обедняват и стоят гладни заради клоуна които реве постоянно за милиарди .....и от безумните управляващи на ес , затова вдигат революции и ше пометат всичко по пътя си , ако се опитат да ги спрат !!!!

    13:44 28.10.2026

  • 41 Зеления нарко

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "И ПО-ДОБРЕ":

    липсва защото е ходещ мъртвец.
    На тази конференция ще му решат кога и къде ..... съдбата. Това е защото иска само той да лапа а това е привилегия за големите.

    13:50 28.10.2026

  • 42 Мухаха

    7 0 Отговор
    Хахахахахах. Верно ли бе. Добре че за 4-5 години стопли на къде духа вятъра. А по важното знаеш ли какво е. Че и сша няма с какво да се противопоставят. За евро тъпнята без думи. Въпрос на още малко време. Новия свят е изтока

    13:52 28.10.2026

  • 43 ЕЕЕЕЕИИИЙ ТИ ОТ КОГА

    5 0 Отговор
    Спря онуй белото. Та то обикновенните хора го знаят това от година две. НА ТЕБЕ ОТ ВОАЯЖИ И БЕЛО ТИ СЕ ГУБЯТ ГОДИНИ. МАЙТАП ДА СТАВА.

    13:53 28.10.2026

  • 44 Кой е този Володимир Зеленски!?

    7 0 Отговор
    След срещата на тримата големи едно ще е ясно ... Нато се връща в границите си преди 1997 и Украйна се връща към майка Русия!

    Коментиран от #48, #52

    13:54 28.10.2026

  • 45 хихи

    4 0 Отговор
    Този загрява, като албански реотан..

    13:55 28.10.2026

  • 46 Световен Мир

    1 4 Отговор
    Приказката на коварните и алчни империи САЩ и Русия приключи завинаги. Никога повече няма да им бъде позволено да си разпределят държавите в измислени от тях сфери на влияние и да ги ограбват по този начин. Китай да се разграничи.

    13:55 28.10.2026

  • 47 Джудже

    1 5 Отговор
    Китай вече е твърде силен икономически и няма да позволи на САЩ и Русия да си развиват коня най-вече китайците търгуват с Европейския съюз и то много благополучно така че за тях е силна по-добре силен Европейски съюз отколкото силна Русия и силен САЩ много сте кухи всичките които си мислите че руси и САЩ вече ще си разпределя нещо няма да стане какво каже Китай

    13:57 28.10.2026

  • 48 Каква майка

    1 4 Отговор

    До коментар #44 от "Кой е този Володимир Зеленски!?":

    Ако става въпрос и на Русия и на Украйна майката е една и тя е по-скоро Варягия, но такова нещо няма. Не може един брат да е майка на друг брат.

    13:57 28.10.2026

  • 49 Троянец

    4 0 Отговор
    Не разбра ли,че си пътник бе шмъркач?!Кой си ти,че да се съобразват с теб?Просяк!

    13:58 28.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 оня с коня

    3 0 Отговор
    Зеленски е един напомпан от €шамшалите с евро,който не струва и 5 пари.Време е да прочете за края на Мусолини и Хитлер.Втория вариант не го устройва-защото никога не е бил МЪЖ!

    14:03 28.10.2026

  • 52 Брачет

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Кой е този Володимир Зеленски!?":

    Тримата Големи ... Ти си отговори ..

    14:03 28.10.2026

  • 53 Хехе

    0 0 Отговор
    А добър ден

    14:06 28.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Коментар

    1 0 Отговор
    Зеленски е абсолютно прав.
    Тримата най-големи подлеци в света искат да се договорят за това къде ще правят мизериите си.

    14:22 28.10.2026

  • 56 Ти да видиш!

    0 0 Отговор
    Е не може така, той нали вчера обясняваше колко важен и значим е и как побеждава Русия! Сега целото планктон почва да църка газ от яд че и тях ще ги споходи несполуката ХАХАХАХАХА ама нека мине срещата да си разпределят света и да започва цирка на територията . Ще има обръщане на палачинката и ще е много забавно да го наблюдавам .

    14:25 28.10.2026

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