Избирателната активност в Израел достигна 16,68%

Избирателната активност на парламентарните избори в Израел достигна 16,68% три часа след отварянето на секциите. До този момент са гласували над 1,2 милиона души, съобщи Централната избирателна комисия.

Секциите са започнали работа в 07:00 ч. местно време. Данните бяха обявени от директора на комисията Деан Ливне.

Най-висока активност за този етап от 1981 г.

„Над 1,2 милиона израелци са упражнили правото си на глас“, заяви Деан Ливне.

Отчетеният показател е най-високият, измерван на този етап от изборния ден в Израел от 1981 г. насам. Тогава активността три часа след отварянето на секциите е била 17%.

Разликата между сегашните 16,68% и нивото от 1981 г. е 0,32 процентни пункта. Посочените данни са междинни и не представляват окончателната активност за изборите.

Франс прес оценява високото участие като знак, че много израелски граждани възприемат парламентарния вот като решаващ за бъдещето на страната.

Източници: bta.bg