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Избирателната активност в Израел достигна 16,68%

Избирателната активност в Израел достигна 16,68%

27 Октомври, 2026 12:14 573 13

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  • бенямин нетаняху

Над 1,2 милиона души са гласували три часа след отварянето на секциите, това е най-високият показател за този етап от 1981 г. насам

Избирателната активност в Израел достигна 16,68% - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Избирателната активност на парламентарните избори в Израел достигна 16,68% три часа след отварянето на секциите. До този момент са гласували над 1,2 милиона души, съобщи Централната избирателна комисия.

Секциите са започнали работа в 07:00 ч. местно време. Данните бяха обявени от директора на комисията Деан Ливне.

„Над 1,2 милиона израелци са упражнили правото си на глас“, заяви Деан Ливне.

Най-висока активност за този етап от 1981 г.

Отчетеният показател е най-високият, измерван на този етап от изборния ден в Израел от 1981 г. насам. Тогава активността три часа след отварянето на секциите е била 17%.

Разликата между сегашните 16,68% и нивото от 1981 г. е 0,32 процентни пункта. Посочените данни са междинни и не представляват окончателната активност за изборите.

Франс прес оценява високото участие като знак, че много израелски граждани възприемат парламентарния вот като решаващ за бъдещето на страната.

Източници: bta.bg


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 капитан Плок Мак Квак

    6 2 Отговор
    Нетаняху фалшифицира изборите. Той е печен играч, не играе честно.

    12:19 27.10.2026

  • 2 Адолф

    5 2 Отговор
    Сапун..

    12:19 27.10.2026

  • 3 Иван

    8 4 Отговор
    Гледах клипове от Израел в ютуб. Оказа се реално една много мизерна страна . За какво се бият тия евреи

    Коментиран от #6

    12:20 27.10.2026

  • 4 Зевс

    6 2 Отговор
    Хайде харалия да е, че ООН обвини Израел в геноцид днес, а Биби го търси МНС да го прибере за същото.

    12:20 27.10.2026

  • 5 Оня

    2 0 Отговор
    Дали си мисли някой,че хората са фактор в тези избори?

    Коментиран от #10

    12:21 27.10.2026

  • 6 Гробар

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Иван":

    Американците им плащат, за да воюват. Както и в Украйна. Скоро ще го усетиш на собствен гръб.

    12:22 27.10.2026

  • 7 Иван

    6 0 Отговор
    Евреи и палестинци май се различават само по облеклото

    12:24 27.10.2026

  • 8 ооооэж

    1 2 Отговор
    Тоя из.род ако не манипулира резултатите ще замине в канала при Вучич

    12:30 27.10.2026

  • 9 Въобще не ни интересуват

    2 2 Отговор
    Тези нацистки боклуци ! Хитлер също е правил избори

    12:33 27.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Въобще не ни интересуват тея античовеци

    2 0 Отговор
    Ако има кандидат президентски дебат между Йотова и Гюров задължително трябва да бъдат питани подкрепят ли геноцида извършван от нацистки Израел и ядреният тероризъм на САЩ ? Подкрепят ли отвличането на президенти и избиването на такива от САЩ ? Подкрепят ли подлагането на народа на Куба на глад ? ..

    12:35 27.10.2026

  • 12 Сега гледам че

    1 0 Отговор
    Избирателни секции в България няма защото за наша радост тук ционисти няма.

    12:40 27.10.2026

  • 13 Евреите

    0 0 Отговор
    избират между група ционистки бабаити. Всеки един от кандидатите- лидери на партии обещава повече геноцид за арабите там и повече нападения и войни срещу държавите от региона, повече държавен тероризъм. Уникално е да се наблюдава. Все едно е 1933г. в Германия.

    12:42 27.10.2026