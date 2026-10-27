Избирателната активност в Израел достигна 16,68%

Избирателната активност на парламентарните избори в Израел достигна 16,68% три часа след отварянето на секциите. До този момент са гласували над 1,2 милиона души, съобщи Централната избирателна комисия.
Секциите са започнали работа в 07:00 ч. местно време. Данните бяха обявени от директора на комисията Деан Ливне.„Над 1,2 милиона израелци са упражнили правото си на глас“, заяви Деан Ливне.
Най-висока активност за този етап от 1981 г.
Отчетеният показател е най-високият, измерван на този етап от изборния ден в Израел от 1981 г. насам. Тогава активността три часа след отварянето на секциите е била 17%.
Разликата между сегашните 16,68% и нивото от 1981 г. е 0,32 процентни пункта. Посочените данни са междинни и не представляват окончателната активност за изборите.
Франс прес оценява високото участие като знак, че много израелски граждани възприемат парламентарния вот като решаващ за бъдещето на страната.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 капитан Плок Мак Квак
12:19 27.10.2026
2 Адолф
12:19 27.10.2026
3 Иван
Коментиран от #6
12:20 27.10.2026
4 Зевс
12:20 27.10.2026
5 Оня
Коментиран от #10
12:21 27.10.2026
6 Гробар
До коментар #3 от "Иван":Американците им плащат, за да воюват. Както и в Украйна. Скоро ще го усетиш на собствен гръб.
12:22 27.10.2026
7 Иван
12:24 27.10.2026
8 ооооэж
12:30 27.10.2026
9 Въобще не ни интересуват
12:33 27.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Въобще не ни интересуват тея античовеци
12:35 27.10.2026
12 Сега гледам че
12:40 27.10.2026
13 Евреите
12:42 27.10.2026