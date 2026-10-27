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Изборите в Израел поставят Нетаняху пред тест за властта
  Тема: Избори

Изборите в Израел поставят Нетаняху пред тест за властта

27 Октомври, 2026 07:33 863 7

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  • бенямин нетаняху-
  • доналд тръмп-
  • избори-
  • кнесет-
  • ликуд

Премиерът се бори за политическо оцеляване след войните в Газа и с Иран, нито един лагер не изглежда сигурен, че ще събере мнозинство в 120-местния Кнесет

Изборите в Израел поставят Нетаняху пред тест за властта - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Израел гласува на парламентарни избори, превърнали се в тест за управлението на министър-председателя Бенямин Нетаняху. Вотът се провежда след атаките, водени от „Хамас“ на 7 октомври 2023 г., последвалото военно настъпление в Газа, войната с Иран и задълбочаващата се международна изолация на страната, съобщава „Ройтерс“.

Нетаняху, който е бил начело на Израел общо 19 години, остава най-вероятният кандидат за съставяне на правителство. Това обаче не означава автоматично завръщане на стабилно управление. Кнесетът има 120 места, а за формиране на кабинет е необходима коалиция. Ако никой от лагерите не успее да събере достатъчна подкрепа, Нетаняху може да остане служебен премиер до провеждането на нови избори през следващата година.

Оспорвана надпревара между два политически лагера

Социологическите проучвания показват оспорвана надпревара между партията „Ликуд“ и десните ѝ съюзници и съюза, воден от Гади Айзенкот. Бившият началник на Генералния щаб има подкрепа както сред десни, така и сред центристки избиратели.

Нетаняху поставя в центъра на кампанията си ролята на лидер по време на война и съюза си с американския президент Доналд Тръмп. Тръмп открито подкрепи израелския премиер преди изборите. В неделя Нетаняху заяви, че американският президент е готов да „сложи край“ на иранската заплаха, но при условие че самият той остане на власт.

Айзенкот отхвърли тази теза и обвини Нетаняху, че „разчита на кампания, основана на насаждане на страх, лъжи и заплахи“. Той изрази увереност, че Тръмп ще работи „в пълно сътрудничество с всеки лидер, избран от народа“.

Крайнодесните партии може да се окажат решаващи

При опит да състави нов кабинет Нетаняху може отново да се нуждае от подкрепата на крайнодесните лидери Итамар Бен-Гвир и Безалел Смотрич. Двамата са обект на санкции от някои западни държави, които ги обвиняват в подстрекаване към насилие срещу палестинците.

Партията на Бен-Гвир „Еврейска сила“ отчита ръст на подкрепата според социологическите проучвания. Това може да увеличи влиянието ѝ при преговорите за бъдещата управляваща коалиция.

Избирателните секции са отворени от 07:00 до 22:00 часа. Гласуването се провежда на фона на едно от най-бурните десетилетия в историята на Израел, белязано от войни, травма от атаките на „Хамас“ и дълбоки разногласия за посоката на дясното правителство.

Източници: news.bg


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    15 0 Отговор
    кАдЯ са ИкспертИТИ дето ни учат, че избори по време на война НЕ се правели🤔❓❗

    07:35 27.10.2026

  • 2 Там политическия

    12 0 Отговор
    дискурс се върти около въпроса кой по-добре ще избива палестинските араби и ще напада по-често държави от региона.

    07:40 27.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 За формиране на кабинет

    4 0 Отговор
    Все ще е нужна и необходима коалиция от нацисти, геноцидна сган и военнопрестъпници издирвани от международният трибунал.. или както Нетаняху ги нарече: заселници на Западния бряг „героични“ и „пример за народа на Израел и за държавата Израел“...

    08:28 27.10.2026

  • 5 ТОЗИ ПАЛЯЧО

    8 1 Отговор
    E УЛТРА ВРЕДЕН ЗА ЧОВЕЧЕТВОТО.МЪЖ ПОД ЧЕХЪЛ И ТЕЖЪК КОМЛЕКСАР.

    08:34 27.10.2026

  • 6 Аарон Иларионов

    0 1 Отговор
    Еврейската държава е в мобилизация от създаването ѝ. Няма държава около себе си с която да не са се сбили или да не са в конфликт. Това е доктрината за оцеляване чрез пушки, танкове, железен купол, Мосад, задължителна военна служба за всички (мъже, жени и третия пол) и най- важното трябва да имаш еврейска кръв по майчина линия. Това е другата линия- всички са братя и сестри - врага общ. Няма безплатен обяд, сиренето е с пари и не се правят на тарикати- просто всички са евреи. Да си призная, малко им завидях, че в България не е така.

    09:00 27.10.2026

  • 7 Чорбара

    2 0 Отговор
    Ушатия главорез може да бъде заменен от друг главорез.
    Какво тук значи някакъв си изрод?

    09:02 27.10.2026