Доналд Тръмп обеща: Ще поправя проблемите със „Старлинк“ в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще поправи проблемите с достъпа на Украйна до комуникационните системи на „Старлинк“, ако затрудненията продължават. Той направи изявлението пред репортери в Белия дом.
Тръмп каза, че до момента не е обсъждал въпроса с Илон Мъск, който ръководи „Спейс Екс“ - компанията, управляваща системата „Старлинк“. Американският президент обаче даде да се разбере, че може да потърси Мъск, ако проблемът не бъде разрешен.
Достъпът до „Старлинк“ има значение за комуникациите на Украйна във войната. Системата се използва за осигуряване на сателитна връзка в условия, при които традиционната комуникационна инфраструктура е уязвима.
В изказването си Тръмп засегна и войната с Иран. Той заяви, че Съединените щати могат да прекратят конфликта бързо, но постави въпроса дали Вашингтон ще търси незабавно решение или ще остави бойните действия постепенно да отшумят.„Можем да го прекратим бързо. Но въпросът е дали искаме да го прекратим или да го оставим да отшуми“, каза американският президент.
Тръмп не посочи конкретен срок за евентуалния си разговор с Мъск, нито уточни какви действия би предприел за възстановяване на достъпа на Украйна до „Старлинк“.
Източници: bta.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т..А.К 🐱
19:06 23.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 частна собственост
19:15 23.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 арбалета 🎯
Коментиран от #12, #16
19:17 23.10.2026
7 Маринов
Коментиран от #11, #24, #28
19:18 23.10.2026
8 Добре де
19:19 23.10.2026
9 Алоуу , копейките надничари
19:21 23.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Просто
19:24 23.10.2026
14 По полето
19:24 23.10.2026
15 Цвете
19:25 23.10.2026
16 Малко я...
До коментар #6 от "арбалета 🎯":23 монголски ядрени Републики Фюрера педофил и Ким ,13 годин превземат ДОНБАС и... Ка пец
Ееееедехееее
Коментиран от #23
19:25 23.10.2026
17 И Киев е Руски
Коментиран от #27, #35
19:27 23.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Хи хи
До коментар #12 от "Русия е свършена":Как точно Русия е свършена, щом Путин назначава и уволнява по цял свят ??!! За агент Краснов чувал ли си, и знайш ли кой е той ??!!
19:28 23.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 нищоброд ,
До коментар #16 от "Малко я...":Гледал ли си филма ,, От глупав , по-глупав ,, ?
Коментиран от #29
19:30 23.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Републиканец
19:31 23.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ами
До коментар #7 от "Маринов":Чичко Сталин в комбина с Хитлер избиха 27 млн.сесесерци.
19:33 23.10.2026
29 Гледал си ми ДЕДО ВИЯ
До коментар #23 от "нищоброд ,":АааааааХахахаха
13 год и ни ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ И ОБЛАСТЕН ГРАД;
Ни ЕДНА ИЗПЪЛНЕНА ЦЕЛ!
А педофило Избега по трусики от некаков ГОТВАЧ
АааааааХахахаха
19:35 23.10.2026
30 Няма край путинското унижение
Коментиран от #47
19:35 23.10.2026
31 Оди лопай ку ревете
До коментар #26 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Вервай у ТРИДНЕВНАТА на педофило и че онаа гни Лоч мумията мръда
АааааааХахахаха
Коментиран от #33
19:36 23.10.2026
32 Факт
19:37 23.10.2026
33 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
До коментар #31 от "Оди лопай ку ревете":Не се напрягай. Денацификациата иде, ще те излекуват.
Коментиран от #42
19:38 23.10.2026
34 Първа Честна Частна Старлинк с Украйна
19:39 23.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Много им помагат обачииии
19:43 23.10.2026
38 Европа дарява бусове на Украйна
19:45 23.10.2026
39 Тръмп е върховен главнокомандващ
19:46 23.10.2026
40 Всеки който е пипнал старлинк
19:48 23.10.2026
41 КЪСНО Е КЪСНО
НЕ МОЖЕШ ВЕЧЕ ДА ПРОМЕНИШ
СИТУАЦИЯТА РИЖАВ КЛОУН.
ГУБИШ ИЗБОРИТЕ И ТЕ ПЕНСИОНИРАТ.
19:51 23.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 А КАЯ И УРСУЛА
19:57 23.10.2026
45 ЩЕ РАБОТИШ БЕЗПЛАТНО
До коментар #42 от "Няма по Проззти":На паметника.
20:08 23.10.2026
46 Читател
20:11 23.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Ами
от сто метра от финландския радарен спътник ICEYE-X36.
В САЩ, а и не само там, да гледат внимателно какво
се случва и да си направят съответните изводи.
Да не се чудят след това защо не само на Иран няма Старлинк :)
20:33 23.10.2026