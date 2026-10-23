Доналд Тръмп обеща: Ще поправя проблемите със „Старлинк“ в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще поправи проблемите с достъпа на Украйна до комуникационните системи на „Старлинк“, ако затрудненията продължават. Той направи изявлението пред репортери в Белия дом.

Тръмп каза, че до момента не е обсъждал въпроса с Илон Мъск, който ръководи „Спейс Екс“ - компанията, управляваща системата „Старлинк“. Американският президент обаче даде да се разбере, че може да потърси Мъск, ако проблемът не бъде разрешен.

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„Ако все още има проблеми, ще ги поправя“, заяви Тръмп.

Достъпът до „Старлинк“ има значение за комуникациите на Украйна във войната. Системата се използва за осигуряване на сателитна връзка в условия, при които традиционната комуникационна инфраструктура е уязвима.

В изказването си Тръмп засегна и войната с Иран. Той заяви, че Съединените щати могат да прекратят конфликта бързо, но постави въпроса дали Вашингтон ще търси незабавно решение или ще остави бойните действия постепенно да отшумят.

„Можем да го прекратим бързо. Но въпросът е дали искаме да го прекратим или да го оставим да отшуми“, каза американският президент.

Тръмп не посочи конкретен срок за евентуалния си разговор с Мъск, нито уточни какви действия би предприел за възстановяване на достъпа на Украйна до „Старлинк“.

Източници: bta.bg