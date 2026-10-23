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Доналд Тръмп обеща: Ще поправя проблемите със „Старлинк“ в Украйна
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп обеща: Ще поправя проблемите със „Старлинк“ в Украйна

23 Октомври, 2026 19:04 1 228 48

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  • дронове

Американският президент каза, че ще разговаря с Илон Мъск, ако затрудненията с достъпа не бъдат уредени

Доналд Тръмп обеща: Ще поправя проблемите със „Старлинк“ в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще поправи проблемите с достъпа на Украйна до комуникационните системи на „Старлинк“, ако затрудненията продължават. Той направи изявлението пред репортери в Белия дом.

Тръмп каза, че до момента не е обсъждал въпроса с Илон Мъск, който ръководи „Спейс Екс“ - компанията, управляваща системата „Старлинк“. Американският президент обаче даде да се разбере, че може да потърси Мъск, ако проблемът не бъде разрешен.

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„Ако все още има проблеми, ще ги поправя“, заяви Тръмп.

Достъпът до „Старлинк“ има значение за комуникациите на Украйна във войната. Системата се използва за осигуряване на сателитна връзка в условия, при които традиционната комуникационна инфраструктура е уязвима.

В изказването си Тръмп засегна и войната с Иран. Той заяви, че Съединените щати могат да прекратят конфликта бързо, но постави въпроса дали Вашингтон ще търси незабавно решение или ще остави бойните действия постепенно да отшумят.

„Можем да го прекратим бързо. Но въпросът е дали искаме да го прекратим или да го оставим да отшуми“, каза американският президент.

Тръмп не посочи конкретен срок за евентуалния си разговор с Мъск, нито уточни какви действия би предприел за възстановяване на достъпа на Украйна до „Старлинк“.

Източници: bta.bg


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т..А.К 🐱

    11 1 Отговор
    момчето не е в час , оставете го на мира

    19:06 23.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 частна собственост

    6 4 Отговор
    Да не се чуди рижия, а да възстанови изгорялите антени в Полша и в България, пък и да ангажира частна охрана.

    19:15 23.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 арбалета 🎯

    23 6 Отговор
    Само Путин ще ви оправи проблемите на всички , със и без ,,Старлинк " ...Малко остана ...

    Коментиран от #12, #16

    19:17 23.10.2026

  • 7 Маринов

    19 6 Отговор
    Ако Тръмп се прави на посредник, трябва да даде същия достъп и на Русия. Разбира се срещу заплащане и от двете страни. САЩ не са в коалиция с Окраина. А поведението им в момента е като на лека жена. Всеки ден биват убивани и ранявани военни, хора. Тези, които ползват Старлинк имат предимство. И САЩ осигуряват това предимство. И отиват при другата страна за преговори, все едно че няма проблем. Къде е чичко Сталин, да почерпи англичанина и да му каже, че не е прав и да се коригират исканията и очакванията. На Русия й трябват до 50 спътника и няма да им трябва Старлинк

    Коментиран от #11, #24, #28

    19:18 23.10.2026

  • 8 Добре де

    5 10 Отговор
    Нали още миналата седмица щеха да влизат у Киев, оти украинците немале Старлинк?!?

    19:19 23.10.2026

  • 9 Алоуу , копейките надничари

    5 9 Отговор
    Едноухия и педофила смениха ли Зеленски?

    19:21 23.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Просто

    5 6 Отговор
    има избори, на които КГБ и путин, нама да могат да му помогнат, и затова е толкова кротък Краснов, който иска треъти мандат, като президент, но може и да не изкара и вторият докрай, руски скапан КГБ агент :)

    19:24 23.10.2026

  • 14 По полето

    3 2 Отговор
    Бустанско плашило качило се на пумпал

    19:24 23.10.2026

  • 15 Цвете

    8 1 Отговор
    ТИ ВСИЧКО ПОПРАВИ И ОПРАВИ ОСТАВА И СТАРЛИНК САМО.?

    19:25 23.10.2026

  • 16 Малко я...

    5 10 Отговор

    До коментар #6 от "арбалета 🎯":

    23 монголски ядрени Републики Фюрера педофил и Ким ,13 годин превземат ДОНБАС и... Ка пец
    Ееееедехееее

    Коментиран от #23

    19:25 23.10.2026

  • 17 И Киев е Руски

    10 2 Отговор
    На Путин не му трябва старлинк но Дони ако има желание нека се забавлява може пък на руснаците да им послужи за нещо

    Коментиран от #27, #35

    19:27 23.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хи хи

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "Русия е свършена":

    Как точно Русия е свършена, щом Путин назначава и уволнява по цял свят ??!! За агент Краснов чувал ли си, и знайш ли кой е той ??!!

    19:28 23.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 нищоброд ,

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "Малко я...":

    Гледал ли си филма ,, От глупав , по-глупав ,, ?

    Коментиран от #29

    19:30 23.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Републиканец

    5 0 Отговор
    Тати обеща да ми купи колело, ама другия път, Бог да го прости!

    19:31 23.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ами

    4 8 Отговор

    До коментар #7 от "Маринов":

    Чичко Сталин в комбина с Хитлер избиха 27 млн.сесесерци.

    19:33 23.10.2026

  • 29 Гледал си ми ДЕДО ВИЯ

    3 6 Отговор

    До коментар #23 от "нищоброд ,":

    АааааааХахахаха
    13 год и ни ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ И ОБЛАСТЕН ГРАД;
    Ни ЕДНА ИЗПЪЛНЕНА ЦЕЛ!
    А педофило Избега по трусики от некаков ГОТВАЧ
    АааааааХахахаха

    19:35 23.10.2026

  • 30 Няма край путинското унижение

    4 5 Отговор
    Нвма!

    Коментиран от #47

    19:35 23.10.2026

  • 31 Оди лопай ку ревете

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Вервай у ТРИДНЕВНАТА на педофило и че онаа гни Лоч мумията мръда
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #33

    19:36 23.10.2026

  • 32 Факт

    3 2 Отговор
    Тръмп пише Старлинк с три правописни грешки, но щял да поправя проблемите му.

    19:37 23.10.2026

  • 33 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    7 6 Отговор

    До коментар #31 от "Оди лопай ку ревете":

    Не се напрягай. Денацификациата иде, ще те излекуват.

    Коментиран от #42

    19:38 23.10.2026

  • 34 Първа Честна Частна Старлинк с Украйна

    1 1 Отговор
    Срещу Русия

    19:39 23.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Много им помагат обачииии

    4 4 Отговор
    Представители на Кремъл вече са предупреждавали, че търговските спътници, поддържащи Украйна, могат да се считат за легитимни военни цели.

    19:43 23.10.2026

  • 38 Европа дарява бусове на Украйна

    6 4 Отговор
    Извозват желаещите и не само тях до фронта. Трудно се воюва с избити зъби и напукани ребра с професионалната руска армия, особено след ритници в бъбреците.

    19:45 23.10.2026

  • 39 Тръмп е върховен главнокомандващ

    5 0 Отговор
    Щом урежда старлинк за украйна това означава че ръководи военни действия срещу русия

    19:46 23.10.2026

  • 40 Всеки който е пипнал старлинк

    2 1 Отговор
    Все е умрял

    19:48 23.10.2026

  • 41 КЪСНО Е КЪСНО

    3 2 Отговор
    ИЗБОРИТЕ ИДВАТ .

    НЕ МОЖЕШ ВЕЧЕ ДА ПРОМЕНИШ
    СИТУАЦИЯТА РИЖАВ КЛОУН.

    ГУБИШ ИЗБОРИТЕ И ТЕ ПЕНСИОНИРАТ.

    19:51 23.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 А КАЯ И УРСУЛА

    5 3 Отговор
    Гледат тъпо.

    19:57 23.10.2026

  • 45 ЩЕ РАБОТИШ БЕЗПЛАТНО

    1 3 Отговор

    До коментар #42 от "Няма по Проззти":

    На паметника.

    20:08 23.10.2026

  • 46 Читател

    3 2 Отговор
    Дедо Дони,така ли мислиш да спреш войната във фашистка Украйна?Ти се компрометира пред целия свят с твоите менти капели.

    20:11 23.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ами

    0 0 Отговор
    Днес руският военен спътник „Космос-2612“ е на по-малко
    от сто метра от финландския радарен спътник ICEYE-X36.
    В САЩ, а и не само там, да гледат внимателно какво
    се случва и да си направят съответните изводи.
    Да не се чудят след това защо не само на Иран няма Старлинк :)

    20:33 23.10.2026