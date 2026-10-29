Украинската армия: „Геран-5“ е достигал 1000 км/ч при маневриране

Новият руски реактивен ударен дрон „Геран-5“ е достигал скорост до 1000 километра в час при маневриране. Това заяви съветникът на украинския президент по отбранителните технологии Сергей Бескрестнов, известен с позивната Флаш.

„Фиксирали сме случаи, когато при маневриране „Геран-5“ развиваше скорост до 1000 километра в час“, каза Бескрестнов по време на среща с журналисти в Киев. По думите му данните са регистрирани от украински специалисти при използване на дроновете.

Твърдението се отнася до максимална скорост при маневриране, а не до постоянен режим на полет. В базата данни на украинското военно разузнаване „Геран-5“ е описан с крейсерска скорост между 450 и 600 км/ч и далечина на полета до 950 километра.

По-бързите дронове усложняват прихващането

Бескрестнов сравни новия апарат с по-ранните руски реактивни дронове „Геран-3“, които според него са развивали около 280-300 км/ч. Увеличаването на скоростта съкращава времето за откриване, проследяване и поразяване на целта, което усложнява работата на украинската противовъздушна отбрана.

„Срещу нас работят най-добрите умове, най-добрите инженери на Русия“, заяви съветникът. Той посочи, че в производствения комплекс за дронове в Алабуга работят десетки хиляди висококвалифицирани специалисти, а Русия привлича и млади инженери.

Според Бескрестнов украинските разработчици трябва да се стремят да изпреварват руските системи, вместо само да реагират на появата на нови оръжия. Украински компании вече са демонстрирали реактивни дронове прехващачи, но все още има трудности при създаването на надеждни системи за управление, насочване и автоматично захващане на целите.

Нова площадка край Милерово

„Да създадеш модел, който лети бързо, е само едната част. А да направиш серийно изделие, което е много лесно за използване, е съвсем друг въпрос“, каза Бескрестнов.

Украинското военно разузнаване съобщи и за изграждането на нова площадка за изстрелване на безпилотни апарати край военното летище Милерово в Ростовска област, Русия. Според разузнаването сателитни изображения показват, че съоръжението вероятно е предназначено за подготовка и изстрелване на реактивни дронове „Геран-4“, „Геран-5“ и техни модификации.

Предварителните оценки са, че след завършването си площадката би могла да осигурява до 100 изстрелвания на денонощие. Украинското разузнаване уточнява, че реалният интензитет ще зависи от наличието на готови дронове, гориво и бойни части, както и от броя на обучените екипи и техническото състояние на оборудването.

Източници: news.bg