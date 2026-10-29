Украинската армия: „Геран-5“ е достигал 1000 км/ч при маневриране

Новият руски реактивен ударен дрон „Геран-5“ е достигал скорост до 1000 километра в час при маневриране. Това заяви съветникът на украинския президент по отбранителните технологии Сергей Бескрестнов, известен с позивната Флаш.
„Фиксирали сме случаи, когато при маневриране „Геран-5“ развиваше скорост до 1000 километра в час“, каза Бескрестнов по време на среща с журналисти в Киев. По думите му данните са регистрирани от украински специалисти при използване на дроновете.
Твърдението се отнася до максимална скорост при маневриране, а не до постоянен режим на полет. В базата данни на украинското военно разузнаване „Геран-5“ е описан с крейсерска скорост между 450 и 600 км/ч и далечина на полета до 950 километра.
По-бързите дронове усложняват прихващането
Бескрестнов сравни новия апарат с по-ранните руски реактивни дронове „Геран-3“, които според него са развивали около 280-300 км/ч. Увеличаването на скоростта съкращава времето за откриване, проследяване и поразяване на целта, което усложнява работата на украинската противовъздушна отбрана.
„Срещу нас работят най-добрите умове, най-добрите инженери на Русия“, заяви съветникът. Той посочи, че в производствения комплекс за дронове в Алабуга работят десетки хиляди висококвалифицирани специалисти, а Русия привлича и млади инженери.
Според Бескрестнов украинските разработчици трябва да се стремят да изпреварват руските системи, вместо само да реагират на появата на нови оръжия. Украински компании вече са демонстрирали реактивни дронове прехващачи, но все още има трудности при създаването на надеждни системи за управление, насочване и автоматично захващане на целите.„Да създадеш модел, който лети бързо, е само едната част. А да направиш серийно изделие, което е много лесно за използване, е съвсем друг въпрос“, каза Бескрестнов.
Нова площадка край Милерово
Украинското военно разузнаване съобщи и за изграждането на нова площадка за изстрелване на безпилотни апарати край военното летище Милерово в Ростовска област, Русия. Според разузнаването сателитни изображения показват, че съоръжението вероятно е предназначено за подготовка и изстрелване на реактивни дронове „Геран-4“, „Геран-5“ и техни модификации.
Предварителните оценки са, че след завършването си площадката би могла да осигурява до 100 изстрелвания на денонощие. Украинското разузнаване уточнява, че реалният интензитет ще зависи от наличието на готови дронове, гориво и бойни части, както и от броя на обучените екипи и техническото състояние на оборудването.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДНЕСКА СИ КУПИХ ОТ БИЛЛА
Коментиран от #9, #34
18:23 29.10.2026
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4 Леля Дрол
18:24 29.10.2026
5 Турция
Коментиран от #14, #15
18:24 29.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Баце
Очаквайте още изненади като интегрират и хладилниците.
Коментиран от #45
18:25 29.10.2026
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9 Хи хи
До коментар #1 от "ДНЕСКА СИ КУПИХ ОТ БИЛЛА":Значи са био-еко яж смело!
18:26 29.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 късичкото именце
Как бе? Ма на мен Ст. Георгиев ми е казал, че руснаците дори пирон не могат да направят, бе. Що лъжете, че имат учени, а???
Ама, ха!
Коментиран от #28
18:27 29.10.2026
13 Соломон
Коментиран от #22
18:28 29.10.2026
14 късичкото именце
До коментар #5 от "Турция":Рустем Умеров, той не е ли татарин, бе?
Май татарите са яхнали властта в Украина, не в Русия. И да, прав си, те убиват украинци.
Коментиран от #21
18:29 29.10.2026
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16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Алабуга-буга
18:30 29.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Да се чете
18:32 29.10.2026
20 Антирашист
18:32 29.10.2026
21 Турция
До коментар #14 от "късичкото именце":Я вземе да провериш, как стоят нещата в Руската федерация, вместо да ръсиш тъпни. Татарстан е най-богатият и влиятелен регион в Русия. Дефакто татарите са най-влиятелни в едно с евреите.
Коментиран от #30, #50
18:33 29.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Алабуга-буга
18:34 29.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Фен
18:35 29.10.2026
26 С руски двигател
18:36 29.10.2026
27 Соломон
До коментар #22 от "Чернож оп..":Аз съм човек, а май МУН си ти.
Коментиран от #29, #33
18:36 29.10.2026
28 К.О.Т.А.К 🐱
До коментар #12 от "късичкото именце":правилно ти е казал човека-дори кримския мост им го построиха чужди фирми
18:36 29.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
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34 Лама Кифла
До коментар #1 от "ДНЕСКА СИ КУПИХ ОТ БИЛЛА":трябва да доплатиш щом са с месо
Коментиран от #72
18:39 29.10.2026
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36 ДО..ДООО!
18:41 29.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Хи хи
Коментиран от #43
18:42 29.10.2026
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43 Ъхъ...
До коментар #38 от "Хи хи":Сите дронове са.. Китайски и Ирански, само ги сглобяват ги у Царството на Дървените Кен Ефе..
Хехехехехехе
Виж... 19 кг.. кремльовски Таблет с дървени винтове
Коментиран от #47, #48, #70
18:47 29.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Виновни са
До коментар #7 от "Баце":високо технологичните европейци! Помня "Перла 04" имаше центрофуга от само 400 оборота в минута а европейските и американските имат по 1200...
18:49 29.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Хи хи
До коментар #43 от "Ъхъ...":Че нали Русия е изолирана страна, и с кво плащат като копейката не струва нищо ??
Коментиран от #60
18:52 29.10.2026
49 Антирашист
18:52 29.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Гресирана ватенка
18:54 29.10.2026
54 Когиш туй нЯщо?
До коментар #44 от "Укрожоп Таракан":3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон?!?
Хихихихихи
Коментиран от #65
18:55 29.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Митя
Коментиран от #59
18:58 29.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Артилерист
Коментиран от #63, #64
18:59 29.10.2026
62 Сега очаквайте!
Коментиран от #66
19:00 29.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Ма верно си най ПроЗДТ ия тъдява)))
До коментар #61 от "Артилерист":Тва украинците го правят от години, Без- казармен пе ТУШАР)))
Коментиран от #75
19:03 29.10.2026
65 Кой туй нЯщУ...?!
До коментар #54 от "Когиш туй нЯщо?":3 ДНЯ в МАЦКВА и седмица в Крим...?!?
Хихихихихи
Коментиран от #71
19:03 29.10.2026
66 Костадин Костадинов
До коментар #62 от "Сега очаквайте!":Спокойно тва да ней Путин дет трепи сички дет не са съгласни с него
19:03 29.10.2026
67 Мишка премиер,
19:04 29.10.2026
68 Костадин Костадинов
19:05 29.10.2026
69 Костадин Костадинов
19:05 29.10.2026
70 Хе,хе...!
До коментар #43 от "Ъхъ...":Ако ще и да са Танганайски...!
Важното е ,че си вършат перфектно работата,в услуга на Путин и Русия...!
Коментиран от #76
19:06 29.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Маневрата е пикиране
19:09 29.10.2026
74 Неее
Не че те не са китайски, че германския чип е още в бъдещето неопределено, като германската космическа програма и германските лаптопи
19:11 29.10.2026
75 Само дет!
До коментар #64 от "Ма верно си най ПроЗДТ ия тъдява)))":Руснаците нИ рИвЪт,кът Твоят Зелко,че нямат ракети,а ги думкат яко,без много излишен коментар и хленч...!
Коментиран от #77
19:12 29.10.2026
76 Костадин Костадинов
До коментар #70 от "Хе,хе...!":Да вечи 5 гудини Русия побеждава
19:14 29.10.2026
77 Костадин Костадинов
До коментар #75 от "Само дет!":Да ве 5 гудини срещу малка Украйна
19:15 29.10.2026
78 ?????
Тва на снимката не е Герань-5.
Тва е Герань-2 с родословие иранския Шахед.
19:17 29.10.2026