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Украинската армия: „Геран-5“ е достигал 1000 км/ч при маневриране
  Тема: Украйна

Украинската армия: „Геран-5“ е достигал 1000 км/ч при маневриране

29 Октомври, 2026 18:20 2 028 78

  • геран-5-
  • руски дронове-
  • сергей бескрестнов-
  • милерово-
  • войната в украйна-
  • ракети-
  • дронове

Сергей Бескрестнов твърди, че украински специалисти са регистрирали скоростта при използване на новия руски дрон. Разузнаването съобщи и за нова площадка за изстрелване край Милерово

Украинската армия: „Геран-5“ е достигал 1000 км/ч при маневриране - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Новият руски реактивен ударен дрон „Геран-5“ е достигал скорост до 1000 километра в час при маневриране. Това заяви съветникът на украинския президент по отбранителните технологии Сергей Бескрестнов, известен с позивната Флаш.

„Фиксирали сме случаи, когато при маневриране „Геран-5“ развиваше скорост до 1000 километра в час“, каза Бескрестнов по време на среща с журналисти в Киев. По думите му данните са регистрирани от украински специалисти при използване на дроновете.

Твърдението се отнася до максимална скорост при маневриране, а не до постоянен режим на полет. В базата данни на украинското военно разузнаване „Геран-5“ е описан с крейсерска скорост между 450 и 600 км/ч и далечина на полета до 950 километра.

По-бързите дронове усложняват прихващането

Бескрестнов сравни новия апарат с по-ранните руски реактивни дронове „Геран-3“, които според него са развивали около 280-300 км/ч. Увеличаването на скоростта съкращава времето за откриване, проследяване и поразяване на целта, което усложнява работата на украинската противовъздушна отбрана.

„Срещу нас работят най-добрите умове, най-добрите инженери на Русия“, заяви съветникът. Той посочи, че в производствения комплекс за дронове в Алабуга работят десетки хиляди висококвалифицирани специалисти, а Русия привлича и млади инженери.

Според Бескрестнов украинските разработчици трябва да се стремят да изпреварват руските системи, вместо само да реагират на появата на нови оръжия. Украински компании вече са демонстрирали реактивни дронове прехващачи, но все още има трудности при създаването на надеждни системи за управление, насочване и автоматично захващане на целите.

„Да създадеш модел, който лети бързо, е само едната част. А да направиш серийно изделие, което е много лесно за използване, е съвсем друг въпрос“, каза Бескрестнов.

Нова площадка край Милерово

Украинското военно разузнаване съобщи и за изграждането на нова площадка за изстрелване на безпилотни апарати край военното летище Милерово в Ростовска област, Русия. Според разузнаването сателитни изображения показват, че съоръжението вероятно е предназначено за подготовка и изстрелване на реактивни дронове „Геран-4“, „Геран-5“ и техни модификации.

Предварителните оценки са, че след завършването си площадката би могла да осигурява до 100 изстрелвания на денонощие. Украинското разузнаване уточнява, че реалният интензитет ще зависи от наличието на готови дронове, гориво и бойни части, както и от броя на обучените екипи и техническото състояние на оборудването.

Източници: news.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДНЕСКА СИ КУПИХ ОТ БИЛЛА

    20 3 Отговор
    БИШКОТИ ПЪЪЪЛНИ С ЧЕРВЕИ.....

    Коментиран от #9, #34

    18:23 29.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Леля Дрол

    21 3 Отговор
    На печелившите - Честито!

    18:24 29.10.2026

  • 5 Турция

    1 37 Отговор
    Алабуга - това са татари, мюсюлмани от турски произход, които работят за избиване на православното население на Украйна. Татарите и башкирите реално са военния гръбнак на Руската федерация - мюсюлмани турци.

    Коментиран от #14, #15

    18:24 29.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Баце

    41 0 Отговор
    Това е защото ползва чипове от перални с високи обороти при центрофугиране, а представяте ли си ако имаха истински, а бият силно защото са кръстоска с лопата?
    Очаквайте още изненади като интегрират и хладилниците.

    Коментиран от #45

    18:25 29.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хи хи

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "ДНЕСКА СИ КУПИХ ОТ БИЛЛА":

    Значи са био-еко яж смело!

    18:26 29.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 късичкото именце

    35 2 Отговор
    „Срещу нас работят най-добрите умове, най-добрите инженери на Русия“
    Как бе? Ма на мен Ст. Георгиев ми е казал, че руснаците дори пирон не могат да направят, бе. Що лъжете, че имат учени, а???
    Ама, ха!

    Коментиран от #28

    18:27 29.10.2026

  • 13 Соломон

    26 3 Отговор
    Браво на братята руснаци!

    Коментиран от #22

    18:28 29.10.2026

  • 14 късичкото именце

    22 1 Отговор

    До коментар #5 от "Турция":

    Рустем Умеров, той не е ли татарин, бе?
    Май татарите са яхнали властта в Украина, не в Русия. И да, прав си, те убиват украинци.

    Коментиран от #21

    18:29 29.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Алабуга-буга

    2 27 Отговор
    Тия велики руски умове, ако се бяха напънали да измислят нещо за хората, Русия щеше да стане привлекателна страна за нормални хора и украинците сами щяха да искат да се присъединят към Русия и не само те, а и половин Европа.

    18:30 29.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Да се чете

    19 0 Отговор
    "„Срещу нас работят най-добрите умове, най-добрите инженери на Русия, а умовете на партьорите ни са заети с технологии за прави и еднакви пирони, които да се произвеждат в Китай“, заяви съветникът.

    18:32 29.10.2026

  • 20 Антирашист

    18 0 Отговор
    Като Русия няма втора тъй могъща на света!

    18:32 29.10.2026

  • 21 Турция

    2 12 Отговор

    До коментар #14 от "късичкото именце":

    Я вземе да провериш, как стоят нещата в Руската федерация, вместо да ръсиш тъпни. Татарстан е най-богатият и влиятелен регион в Русия. Дефакто татарите са най-влиятелни в едно с евреите.

    Коментиран от #30, #50

    18:33 29.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Алабуга-буга

    21 1 Отговор
    Украйна няма да изкара до зимата. Амин!

    18:34 29.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Фен

    14 0 Отговор
    Ако, Урсула и Гюров си искат ескалацията пък.

    18:35 29.10.2026

  • 26 С руски двигател

    13 2 Отговор
    „Геран-5“ и 1200 км може да достигне

    18:36 29.10.2026

  • 27 Соломон

    6 3 Отговор

    До коментар #22 от "Чернож оп..":

    Аз съм човек, а май МУН си ти.

    Коментиран от #29, #33

    18:36 29.10.2026

  • 28 К.О.Т.А.К 🐱

    0 19 Отговор

    До коментар #12 от "късичкото именце":

    правилно ти е казал човека-дори кримския мост им го построиха чужди фирми

    18:36 29.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Лама Кифла

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "ДНЕСКА СИ КУПИХ ОТ БИЛЛА":

    трябва да доплатиш щом са с месо

    Коментиран от #72

    18:39 29.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ДО..ДООО!

    7 0 Отговор
    хахахах...до 1000км/ч...добре ,че не играете срещу мен...

    18:41 29.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Хи хи

    18 1 Отговор
    Бре бре бре, тез чипове за перални много добри излязоха !!

    Коментиран от #43

    18:42 29.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ъхъ...

    1 14 Отговор

    До коментар #38 от "Хи хи":

    Сите дронове са.. Китайски и Ирански, само ги сглобяват ги у Царството на Дървените Кен Ефе..
    Хехехехехехе
    Виж... 19 кг.. кремльовски Таблет с дървени винтове

    Коментиран от #47, #48, #70

    18:47 29.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Виновни са

    3 6 Отговор

    До коментар #7 от "Баце":

    високо технологичните европейци! Помня "Перла 04" имаше центрофуга от само 400 оборота в минута а европейските и американските имат по 1200...

    18:49 29.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Хи хи

    10 1 Отговор

    До коментар #43 от "Ъхъ...":

    Че нали Русия е изолирана страна, и с кво плащат като копейката не струва нищо ??

    Коментиран от #60

    18:52 29.10.2026

  • 49 Антирашист

    10 1 Отговор
    Руснаците ни пръснаха панаира. Нямаме хора на фронта. Нямаме храна и вода. Помоооощ!

    18:52 29.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Гресирана ватенка

    3 3 Отговор
    Бей фашистов!

    18:54 29.10.2026

  • 54 Когиш туй нЯщо?

    1 5 Отговор

    До коментар #44 от "Укрожоп Таракан":

    3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон?!?
    Хихихихихи

    Коментиран от #65

    18:55 29.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Митя

    1 1 Отговор
    Имаме и хиперзвуков!

    Коментиран от #59

    18:58 29.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Артилерист

    6 1 Отговор
    Има данни, че руските военни експерти прилагат нова тактика при използване на новите ударни дронове. Напред в атаката върви ешелон от камуфлажни (халостни) без бойна глава дронове, които претоварват противниковото ПВО, което и без това страда от липса на ракети и боеприпаси, а отзад следват високоскоростни реактивни дронове, високоточни ракети и авиобомби, които практически стигат безпрепятствено до целите си...

    Коментиран от #63, #64

    18:59 29.10.2026

  • 62 Сега очаквайте!

    7 0 Отговор
    Тоя съветник на украинския президент по отбранителните технологии Сергей Бескрестнов,да бъде обявен да ,,копейка" и ,,агент на Путин",защото как така може да говори таквизи ми ти неща...!

    Коментиран от #66

    19:00 29.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Ма верно си най ПроЗДТ ия тъдява)))

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Артилерист":

    Тва украинците го правят от години, Без- казармен пе ТУШАР)))

    Коментиран от #75

    19:03 29.10.2026

  • 65 Кой туй нЯщУ...?!

    1 4 Отговор

    До коментар #54 от "Когиш туй нЯщо?":

    3 ДНЯ в МАЦКВА и седмица в Крим...?!?
    Хихихихихи

    Коментиран от #71

    19:03 29.10.2026

  • 66 Костадин Костадинов

    0 3 Отговор

    До коментар #62 от "Сега очаквайте!":

    Спокойно тва да ней Путин дет трепи сички дет не са съгласни с него

    19:03 29.10.2026

  • 67 Мишка премиер,

    1 0 Отговор
    а на всичкото отгоре с президента са наркомани!

    19:04 29.10.2026

  • 68 Костадин Костадинов

    0 2 Отговор
    Първо с Орешник штяхми да побеждаваме Украйна чи и цялото НАТО ама нешто не станаа нештата,ся с тва ши успейм ввчи

    19:05 29.10.2026

  • 69 Костадин Костадинов

    0 2 Отговор
    Неска Путин колко руснаци утрепа

    19:05 29.10.2026

  • 70 Хе,хе...!

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ъхъ...":

    Ако ще и да са Танганайски...!
    Важното е ,че си вършат перфектно работата,в услуга на Путин и Русия...!

    Коментиран от #76

    19:06 29.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Маневрата е пикиране

    0 0 Отговор
    Само това пропуснаха.

    19:09 29.10.2026

  • 74 Неее

    1 0 Отговор
    Това е от чиповете от перални миеле каза дойчезеле.
    Не че те не са китайски, че германския чип е още в бъдещето неопределено, като германската космическа програма и германските лаптопи

    19:11 29.10.2026

  • 75 Само дет!

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Ма верно си най ПроЗДТ ия тъдява)))":

    Руснаците нИ рИвЪт,кът Твоят Зелко,че нямат ракети,а ги думкат яко,без много излишен коментар и хленч...!

    Коментиран от #77

    19:12 29.10.2026

  • 76 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Хе,хе...!":

    Да вечи 5 гудини Русия побеждава

    19:14 29.10.2026

  • 77 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Само дет!":

    Да ве 5 гудини срещу малка Украйна

    19:15 29.10.2026

  • 78 ?????

    0 0 Отговор
    Уф.
    Тва на снимката не е Герань-5.
    Тва е Герань-2 с родословие иранския Шахед.

    19:17 29.10.2026

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