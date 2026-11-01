Fire Point ограничава масовата употреба на ракетата FP-7

Украинската балистична ракета FP-7 е преминала бойно използване, но масовото ѝ прилагане в сегашния вариант е икономически нецелесъобразно. Това заяви съсобственикът и главен конструктор на компанията производител Fire Point Денис Щилерман.
Производствената линия на ракетата работи серийно, но компанията пренасочва ресурс към други платформи за доставка на бойна глава. „Фламинго се произвежда по поръчка, използва се, показва резултати, вече е в серия. FP-7 е преминала бойна употреба“, каза Щилерман.
Цената променя избора на оръжие
Една ракета FP-7 струва около 600 хиляди долара. Тя може да достави бойна глава с тегло около 200 килограма на разстояние до 300 километра и е по-евтина от американските ракети ATACMS.
Според Щилерман обаче Fire Point разполага с по-евтин начин за изпълнение на същата задача. Безпилотният апарат FP-2 също носи бойна глава с тегло около 200 килограма, но цената за доставянето ѝ на посоченото разстояние е приблизително 50 хиляди долара.„Доставянето на 200 кг до 300 км за 600 хиляди долара, когато можеш да го направиш за 50 хиляди долара, няма смисъл“, заяви Денис Щилерман.
Той обясни, че балистичната ракета трябва да има много здрав корпус, което оставя по-малко място за експлозиви в стандартната бойна глава. Изключение би била версия с касетъчна бойна глава.
„За същите пари можем да изпратим 16 FP-2, които ще носят 16 пъти повече бойни глави и ще изпълняват 16 пъти повече мисии“, допълни съсобственикът на Fire Point.
Касетъчната версия може да промени сметката
Щилерман посочи, че икономическият смисъл от по-активното използване на FP-7 може да се възстанови след приключването на кодифицирането и официалното приемане на въоръжение на модификация с касетъчна бойна глава. Към момента не е посочен срок за приключване на тази процедура.
FP-7 е тактическа балистична ракета с обхват до 300 километра и заявено отклонение от целта до 15 метра. Първото ѝ бойно изстрелване над руска територия е извършено през октомври.
FP-9 е на финален етап от изпитанията
Междувременно по-новият модел FP-9 преминава финални изпитания. Fire Point очаква ракетата да бъде използвана в бойни условия в близко бъдеще.
Така компанията запазва балистичната линия в развитие, но поставя FP-7 в по-ограничена роля, докато не бъде готова версията с касетъчна бойна глава. За останалите задачи приоритет имат по-евтините дронове FP-2.
Източници: focus-news.net, zn.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Антирашист
15:58 01.11.2026
4 Това показва само
Коментиран от #10, #29
16:00 01.11.2026
5 стоян георгиев
16:00 01.11.2026
6 Вовата съм
Коментиран от #11, #22
16:01 01.11.2026
7 АРХАНГЕЛСК
16:01 01.11.2026
8 Москва има ли Пейтриът?
Коментиран от #25
16:03 01.11.2026
9 Радо Фанов
16:04 01.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Мая
До коментар #6 от "Вовата съм":Нема я в кошницата на Радев!
Коментиран от #14
16:05 01.11.2026
12 рУсияТА
16:06 01.11.2026
13 Това показва самоедин
До коментар #10 от "Геро":Шарлатанин се изходи.
16:07 01.11.2026
14 Вовата съм
До коментар #11 от "Мая":Язък, надявах се да й определят "справедливата" цена хаха
16:08 01.11.2026
15 Спец
Коментиран от #18, #20, #35
16:09 01.11.2026
16 Антиватник
16:11 01.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Мишел
Коментиран от #23, #24, #26
16:14 01.11.2026
20 Ехо
До коментар #15 от "Спец":И за това а спират. Намерили са елегантен начин са спрат ракета която за нищо не става, много е скъпа. Не забравяйте войната е бизнес и никое оръжие не се спира защото е скъпо.
16:14 01.11.2026
21 Да тръгват!На Изток
16:15 01.11.2026
22 Логика
До коментар #6 от "Вовата съм":Звучи все едно защо" евтиния "руски петрол се продава над 100$.
Коментиран от #36
16:15 01.11.2026
23 Няма значение
До коментар #19 от "Мишел":Блатото трябва да гори.19 век!
16:17 01.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Интересно
До коментар #19 от "Мишел":Кой е обявявал че е масова? Само серийна. Само в Русия двуцифрени бройки се смятат за масово производство.
16:20 01.11.2026
27 Касетъчните бойни глави
Коментиран от #33
16:21 01.11.2026
28 Мишел
До коментар #2 от "Тази зима":Жълтопаветни бълнувания .
Тъмно и студено е в Украйна и особено в Киев, където има електричество до час и половина на денонощие.
16:21 01.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 хахахахха
До коментар #29 от "Доктор":а тебе те има защото вяшия си е свършил на обувката и после е ритнал ваща по пу...
16:26 01.11.2026
32 Гост
Коментиран от #37
16:27 01.11.2026
33 Възможно
До коментар #27 от "Касетъчните бойни глави":Нещо бъркаш ама. "Великия" Орешник с една бойна глава ли е?
16:27 01.11.2026
34 Москва има ли Пейтриът?
А Петербург?
16:28 01.11.2026
35 м даааа
До коментар #15 от "Спец":Смени дрогата,че губиш връзка с реалността
Коментиран от #38
16:29 01.11.2026
36 Вовата съм
До коментар #22 от "Логика":ааа според розовите понита руснаците го продават с поне 50-60% отстъпка
Коментиран от #40
16:30 01.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Спец
До коментар #35 от "м даааа":Мога да ти сменя манерката
Коментиран от #42, #43
16:32 01.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Логика
До коментар #36 от "Вовата съм":Ееееее, 10до 20 долара на барел.
16:37 01.11.2026
41 Тихо пкк044
До коментар #39 от "az СВО Победа 81":Не си компетентен в областа.
16:37 01.11.2026
42 м даааа
До коментар #38 от "Спец":убеден ли си,да не загубиш твойта при опита
16:38 01.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 хихи
Украинската балистична..... ще повярвам, че струва 600милн.
16:41 01.11.2026
45 Интересно
До коментар #39 от "az СВО Победа 81":Скъпо в сравнение с...? А финансовото сравнение за ефективност е написано.
16:43 01.11.2026
46 Карай бе
До коментар #39 от "az СВО Победа 81":Важното е да пада някъде в блатото.
За мацква 2 броя са достатъчни.Целият Кремъл ще се изнесе зад Урал.Руснаците са една от най-страхливите нации.
Затова трети украински фронт обръща Хитлер.За руснаците Сталин е създал заградоттяди.
16:45 01.11.2026
47 Бай той Толстой
16:45 01.11.2026