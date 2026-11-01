Fire Point ограничава масовата употреба на ракетата FP-7

Украинската балистична ракета FP-7 е преминала бойно използване, но масовото ѝ прилагане в сегашния вариант е икономически нецелесъобразно. Това заяви съсобственикът и главен конструктор на компанията производител Fire Point Денис Щилерман.

Производствената линия на ракетата работи серийно, но компанията пренасочва ресурс към други платформи за доставка на бойна глава. „Фламинго се произвежда по поръчка, използва се, показва резултати, вече е в серия. FP-7 е преминала бойна употреба“, каза Щилерман.

Цената променя избора на оръжие

Една ракета FP-7 струва около 600 хиляди долара. Тя може да достави бойна глава с тегло около 200 килограма на разстояние до 300 километра и е по-евтина от американските ракети ATACMS.

Според Щилерман обаче Fire Point разполага с по-евтин начин за изпълнение на същата задача. Безпилотният апарат FP-2 също носи бойна глава с тегло около 200 килограма, но цената за доставянето ѝ на посоченото разстояние е приблизително 50 хиляди долара.

„Доставянето на 200 кг до 300 км за 600 хиляди долара, когато можеш да го направиш за 50 хиляди долара, няма смисъл“, заяви Денис Щилерман.

Той обясни, че балистичната ракета трябва да има много здрав корпус, което оставя по-малко място за експлозиви в стандартната бойна глава. Изключение би била версия с касетъчна бойна глава.

„За същите пари можем да изпратим 16 FP-2, които ще носят 16 пъти повече бойни глави и ще изпълняват 16 пъти повече мисии“, допълни съсобственикът на Fire Point.

Касетъчната версия може да промени сметката

Щилерман посочи, че икономическият смисъл от по-активното използване на FP-7 може да се възстанови след приключването на кодифицирането и официалното приемане на въоръжение на модификация с касетъчна бойна глава. Към момента не е посочен срок за приключване на тази процедура.

FP-7 е тактическа балистична ракета с обхват до 300 километра и заявено отклонение от целта до 15 метра. Първото ѝ бойно изстрелване над руска територия е извършено през октомври.

FP-9 е на финален етап от изпитанията

Междувременно по-новият модел FP-9 преминава финални изпитания. Fire Point очаква ракетата да бъде използвана в бойни условия в близко бъдеще.

Така компанията запазва балистичната линия в развитие, но поставя FP-7 в по-ограничена роля, докато не бъде готова версията с касетъчна бойна глава. За останалите задачи приоритет имат по-евтините дронове FP-2.

Източници: focus-news.net, zn.ua