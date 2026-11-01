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Fire Point ограничава масовата употреба на ракетата FP-7
  Тема: Украйна

Fire Point ограничава масовата употреба на ракетата FP-7

1 Ноември, 2026 15:54 1 226 47

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  • денис щилерман-
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  • ракети-
  • дронове

Ракетата е преминала бойно използване, но един пуск струва около 600 хиляди долара, компанията вижда по-голям смисъл в използването на FP-2 и подготвя новата FP-9

Fire Point ограничава масовата употреба на ракетата FP-7 - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинската балистична ракета FP-7 е преминала бойно използване, но масовото ѝ прилагане в сегашния вариант е икономически нецелесъобразно. Това заяви съсобственикът и главен конструктор на компанията производител Fire Point Денис Щилерман.

Производствената линия на ракетата работи серийно, но компанията пренасочва ресурс към други платформи за доставка на бойна глава. „Фламинго се произвежда по поръчка, използва се, показва резултати, вече е в серия. FP-7 е преминала бойна употреба“, каза Щилерман.

Цената променя избора на оръжие

Една ракета FP-7 струва около 600 хиляди долара. Тя може да достави бойна глава с тегло около 200 килограма на разстояние до 300 километра и е по-евтина от американските ракети ATACMS.

Според Щилерман обаче Fire Point разполага с по-евтин начин за изпълнение на същата задача. Безпилотният апарат FP-2 също носи бойна глава с тегло около 200 килограма, но цената за доставянето ѝ на посоченото разстояние е приблизително 50 хиляди долара.

„Доставянето на 200 кг до 300 км за 600 хиляди долара, когато можеш да го направиш за 50 хиляди долара, няма смисъл“, заяви Денис Щилерман.

Той обясни, че балистичната ракета трябва да има много здрав корпус, което оставя по-малко място за експлозиви в стандартната бойна глава. Изключение би била версия с касетъчна бойна глава.

„За същите пари можем да изпратим 16 FP-2, които ще носят 16 пъти повече бойни глави и ще изпълняват 16 пъти повече мисии“, допълни съсобственикът на Fire Point.

Касетъчната версия може да промени сметката

Щилерман посочи, че икономическият смисъл от по-активното използване на FP-7 може да се възстанови след приключването на кодифицирането и официалното приемане на въоръжение на модификация с касетъчна бойна глава. Към момента не е посочен срок за приключване на тази процедура.

FP-7 е тактическа балистична ракета с обхват до 300 километра и заявено отклонение от целта до 15 метра. Първото ѝ бойно изстрелване над руска територия е извършено през октомври.

FP-9 е на финален етап от изпитанията

Междувременно по-новият модел FP-9 преминава финални изпитания. Fire Point очаква ракетата да бъде използвана в бойни условия в близко бъдеще.

Така компанията запазва балистичната линия в развитие, но поставя FP-7 в по-ограничена роля, докато не бъде готова версията с касетъчна бойна глава. За останалите задачи приоритет имат по-евтините дронове FP-2.

Източници: focus-news.net, zn.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Антирашист

    7 8 Отговор
    Все така да е!

    15:58 01.11.2026

  • 4 Това показва само

    20 8 Отговор
    Че Украйна като държава не трябва да съществува

    Коментиран от #10, #29

    16:00 01.11.2026

  • 5 стоян георгиев

    5 2 Отговор
    😂😂😂 позорници

    16:00 01.11.2026

  • 6 Вовата съм

    17 4 Отговор
    айде сега ценообразувайте ми какво има в тази "ракета" че да струва 600К долара, а онази на "демократите" още повече

    Коментиран от #11, #22

    16:01 01.11.2026

  • 7 АРХАНГЕЛСК

    14 4 Отговор
    Гледайте цирк сега, запада като ревне и като каже, че еленски е дал основателно право на Русия да нападне крайна и че е време Украйна да връща дадените им пари :D

    16:01 01.11.2026

  • 8 Москва има ли Пейтриът?

    5 10 Отговор
    Зимата ще ѝ трябва.

    Коментиран от #25

    16:03 01.11.2026

  • 9 Радо Фанов

    8 5 Отговор
    Ф16 не може да победи Геран!

    16:04 01.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мая

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Вовата съм":

    Нема я в кошницата на Радев!

    Коментиран от #14

    16:05 01.11.2026

  • 12 рУсияТА

    3 9 Отговор
    Настъпи мУтикаТА

    16:06 01.11.2026

  • 13 Това показва самоедин

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Геро":

    Шарлатанин се изходи.

    16:07 01.11.2026

  • 14 Вовата съм

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от "Мая":

    Язък, надявах се да й определят "справедливата" цена хаха

    16:08 01.11.2026

  • 15 Спец

    4 11 Отговор
    Ракетата FP 7 превъзхожда по всички възможни показатели руските балистики.

    Коментиран от #18, #20, #35

    16:09 01.11.2026

  • 16 Антиватник

    3 7 Отговор
    Бункера във Валадай ще издържи ли?

    16:11 01.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мишел

    9 3 Отговор
    Няма как Fire Point да е масова ракета, след като Русия унищожи на два пъти всички предприятия, цехове и складове, в Украйна където се произвеждат ,сглобяват и съхраняват части и тези ракети. Сега се ползат само оригинални със замазани английски надписи

    Коментиран от #23, #24, #26

    16:14 01.11.2026

  • 20 Ехо

    7 2 Отговор

    До коментар #15 от "Спец":

    И за това а спират. Намерили са елегантен начин са спрат ракета която за нищо не става, много е скъпа. Не забравяйте войната е бизнес и никое оръжие не се спира защото е скъпо.

    16:14 01.11.2026

  • 21 Да тръгват!На Изток

    6 0 Отговор
    Вземам пуканките.

    16:15 01.11.2026

  • 22 Логика

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Вовата съм":

    Звучи все едно защо" евтиния "руски петрол се продава над 100$.

    Коментиран от #36

    16:15 01.11.2026

  • 23 Няма значение

    5 6 Отговор

    До коментар #19 от "Мишел":

    Блатото трябва да гори.19 век!

    16:17 01.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Интересно

    4 4 Отговор

    До коментар #19 от "Мишел":

    Кой е обявявал че е масова? Само серийна. Само в Русия двуцифрени бройки се смятат за масово производство.

    16:20 01.11.2026

  • 27 Касетъчните бойни глави

    4 3 Отговор
    Са забранени, а тея се хвалят, че ще ги ползват! А за ФП-7, защо да ги хабят, след като цялото НАТО им дава ракети без пари? Феновете на Украйна да започнат да ме плюят сега!

    Коментиран от #33

    16:21 01.11.2026

  • 28 Мишел

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Тази зима":

    Жълтопаветни бълнувания .
    Тъмно и студено е в Украйна и особено в Киев, където има електричество до час и половина на денонощие.

    16:21 01.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 хахахахха

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Доктор":

    а тебе те има защото вяшия си е свършил на обувката и после е ритнал ваща по пу...

    16:26 01.11.2026

  • 32 Гост

    3 2 Отговор
    В сайта на производителя пише до 200км и 150 кг товар.... що засилвате цифрите?

    Коментиран от #37

    16:27 01.11.2026

  • 33 Възможно

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Касетъчните бойни глави":

    Нещо бъркаш ама. "Великия" Орешник с една бойна глава ли е?

    16:27 01.11.2026

  • 34 Москва има ли Пейтриът?

    2 4 Отговор
    Зимата ще ѝ трябват?
    А Петербург?

    16:28 01.11.2026

  • 35 м даааа

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Спец":

    Смени дрогата,че губиш връзка с реалността

    Коментиран от #38

    16:29 01.11.2026

  • 36 Вовата съм

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Логика":

    ааа според розовите понита руснаците го продават с поне 50-60% отстъпка

    Коментиран от #40

    16:30 01.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Спец

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "м даааа":

    Мога да ти сменя манерката

    Коментиран от #42, #43

    16:32 01.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Логика

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Вовата съм":

    Ееееее, 10до 20 долара на барел.

    16:37 01.11.2026

  • 41 Тихо пкк044

    1 3 Отговор

    До коментар #39 от "az СВО Победа 81":

    Не си компетентен в областа.

    16:37 01.11.2026

  • 42 м даааа

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Спец":

    убеден ли си,да не загубиш твойта при опита

    16:38 01.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 хихи

    1 0 Отговор
    "Украинската балистична ракета FP-7.." 600хил долара и спрях да чета....
    Украинската балистична..... ще повярвам, че струва 600милн.

    16:41 01.11.2026

  • 45 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "az СВО Победа 81":

    Скъпо в сравнение с...? А финансовото сравнение за ефективност е написано.

    16:43 01.11.2026

  • 46 Карай бе

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "az СВО Победа 81":

    Важното е да пада някъде в блатото.
    За мацква 2 броя са достатъчни.Целият Кремъл ще се изнесе зад Урал.Руснаците са една от най-страхливите нации.
    Затова трети украински фронт обръща Хитлер.За руснаците Сталин е създал заградоттяди.

    16:45 01.11.2026

  • 47 Бай той Толстой

    0 1 Отговор
    И за какво са ви?Вие там приключвате

    16:45 01.11.2026

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