Румъния проучва възможността да изгради първата си магистрала чрез публично-частно партньорство. Проектът е за високоскоростния път A5 Букурещ – Гюргево, който трябва да осигури пряка връзка с границата с България.

При този модел частен инвеститор може да поеме финансирането, строителството и поддръжката на трасето. Вложените средства ще се възстановяват чрез пътни такси от шофьорите или чрез плащания от държавата за поддържане на пътя в експлоатационна готовност.

Още няма избрано трасе

Националната компания за пътни инвестиции на Румъния е включила в заданието за предпроектното проучване изискване да бъде анализирана възможността за проектиране и строителство чрез публично-частно партньорство. Това означава, че моделът все още се проучва и няма окончателно решение магистралата да бъде платена от частен инвеститор.

Договорът за проучването е подписан през декември 2025 г. с румънско-турския консорциум Activ Proiectare Infrastructură S.R.L. – Emay Uluslararasi Muhendislik ve Mușavirlik Anonim Șirketi. Срокът за изпълнение е 18 месеца.

В момента се оценяват седем варианта за трасе. От тях ще бъдат избрани два, които ще продължат към следващия етап на анализа. Проектът трябва да осигури връзки с пътната мрежа около Букурещ и с транспортния коридор към Гюргево и Русе.

По-лесен старт от магистралата към Брашов

Генералният директор на CNIR Габриел Будеску е посочил, че Букурещ – Гюргево е по-подходящ проект за първо публично-частно партньорство от далеч по-сложната магистрала A3 Плоещ – Брашов. Причината е, че трасето към България е по-лесно за изпълнение и може да даде на институциите практически опит с този модел.

Договорите за подобни проекти в пътния сектор обикновено се сключват за период от 20 до 30 години. В този срок частният партньор финансира изграждането, поддържа пътя и получава приходи от използването му или договорени плащания от държавата.

Строителният сектор настоява за по-бързи процедури

Румънските строителни компании подкрепят използването на публично-частни партньорства на фона на процедурата по свръхдефицит и ограничения ресурс след приключването на Националния план за възстановяване и устойчивост.

„Фирмите са готови, но са нужни по-ясна документация и институционална смелост“, заявява Кътълин Вишан, заместник-изпълнителен директор по операциите в Concelex.

По думите му този модел може да осигури продължаване на инвестициите в период, в който европейското финансиране е ограничено или между отделни финансови програми. За шофьорите обаче евентуалното му прилагане би означавало, че използването на новото трасе може да бъде свързано с отделна пътна такса.

Следващият ключов етап е приключването на проучването и изборът на предпочитан вариант. Едва след това ще може да се прецени дали A5 Букурещ – Гюргево ще бъде възложена като магистрала или друг високоскоростен път и дали публично-частното партньорство ще остане избраният модел за финансиране.

Източници: money.bg, economica.net