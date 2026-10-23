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Володимир Зеленски: Украйна, Русия и САЩ подготвят преговори в Абу Даби
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Украйна, Русия и САЩ подготвят преговори в Абу Даби

23 Октомври, 2026 20:33 1 635 48

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  • русия-
  • съединени щати-
  • абу даби-
  • мирни преговори-
  • володимир зеленски

Срещата на експертно равнище е планирана за първата половина на ноември, Зеленски настоява за гаранции за сигурността на Украйна и 10-годишно военно финансиране

Володимир Зеленски: Украйна, Русия и САЩ подготвят преговори в Абу Даби - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Представители на Украйна, Русия и САЩ ще проведат преговори на експертно равнище в Абу Даби през първата половина на ноември. За планираната среща съобщи украинският президент Володимир Зеленски, а информацията беше потвърдена и от Кремъл.

„Преговорите са насрочени за първата половина на ноември в Абу Даби“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. По думите му срещата ще се проведе в тристранен формат, като точната дата все още не е обявена.

Разговори след срещите на Уиткоф и Къшнър

Зеленски съобщи, че е разговарял със специалните пратеници на САЩ Джаред Къшнър и Стив Уиткоф. По-рано през седмицата двамата американски представители са се срещнали с руския президент Владимир Путин.

Очакваните разговори в Абу Даби са част от дипломатическите усилия на Вашингтон за възобновяване на преговорния процес между Киев и Москва. От Кремъл посочиха, че сред основните теми ще бъдат въпросите за сигурността на Русия и Украйна след евентуално мирно споразумение.

Какви условия поставя Киев

Украинският президент подчерта, че всяко бъдещо мирно споразумение трябва да включва надеждни гаранции за сигурността на Украйна. Зеленски настоява и за осигуряване на финансиране, което да позволи поддържането на украинската армия в продължение на десет години.

Той предупреди и за забавяне на доставките на ракети прехващачи за украинската противовъздушна отбрана. Според Зеленски това е сериозен проблем за страната на фона на продължаващата война.

Засега няма обявени подробности за състава на делегациите, дневния ред или конкретните механизми, които ще бъдат обсъждани. Потвърдено е единствено, че разговорите се подготвят за първата половина на ноември и ще бъдат между представители на трите държави.

Източници: bta.bg, aa.com.tr


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ха-ха

    12 2 Отговор
    А дано , ама надали
    .

    20:35 23.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост

    25 0 Отговор
    Една украинка пее на руски много вярна любовна песен: "Ти вече си бивш, а бивш значи никой"!

    Коментиран от #8

    20:36 23.10.2026

  • 5 Шопо

    31 2 Отговор
    Украйна е руска територия

    20:37 23.10.2026

  • 6 Един

    18 1 Отговор
    Айде, хаирлия да е, дано да има мир По-скоро.

    20:37 23.10.2026

  • 7 Голям смешник 🤡

    32 2 Отговор
    10- годишно военно финасиране.🤣😂🤣😂 Наркомански мечти.

    20:38 23.10.2026

  • 8 Гост

    15 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Украинската певица се казва Таисия Повалий

    20:39 23.10.2026

  • 9 зелката дет мрънка много

    23 1 Отговор
    нищо не обелва за мъУрсулите и ес плъхове че не са поканени от бай дончо и Путин
    ес барем му напълниха кацата с милиарди

    20:40 23.10.2026

  • 10 Мира винаги е много лош за

    5 1 Отговор
    губещата страна при военен конфликт. Дано Украйна да е от победителите ама надали.

    Коментиран от #14

    20:41 23.10.2026

  • 11 И Киев е Руски

    20 2 Отговор
    В навечерието на възобновяването на тристранните преговори за Украйна, Русия изпрати сигнал към Стария свят: ако искате сериозно да се заемете с украинския въпрос, следвайте примера на Америка. Това означава да признаете безсмислието на опитите за унищожаване на страната ни и да започнете да възстановявате отношенията с нея. Поне икономическите отношения, за да не замръзват и не гладуват самите европейци

    20:42 23.10.2026

  • 12 Вашатай

    8 2 Отговор
    Сащ, Русия и Европа се поставиха в такъв тупик , че няма измъкване.
    Кой ще иска да признае че е можел да направи инак навремето? Всичко е за сметка на обикновените момчета дето измряха по полетата

    20:45 23.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Горски

    13 3 Отговор
    Капитулацията на украйна трябва да се подпише в Киев или Одеса! Най-важното за България е, че нагледно се видя - Мирът в Украйна е капитулация за жълтопаветните и за Сглобката! доказа го показа рехавият протест в София – часове, след като Румен Радев освети Сглобката, която иска да сваля правителството и да пере за пореден път Борисов и Пеевски. Европа е минала през много войни,пролята е много кръв,съществували са и са загинали много империи.Европа е родила най-големите умове на човечеството,но и най-откачение диктатори.И,въпреки,че всяка държава е воювала със съседите си,Европа е оцеляла. А,сега една банда от шизафреници-реваншисти иска да разруши всичко градено с толкова мъки. И,това се прави чрез физическото унищожаване на една нация и държава - Украйна. САЩ са наясно,че Русия не може и няма да загуби войната.За тях вече слаба Русия,или пък,още повече,разчленена Русия,не е вариант.Защото без силна централна власт,не се знае кой ще е най-близо до "червения" бутон. Освен това слаба Русия означава много силен Китай. Европа,в лицето на Франция, Германия, Британия и сателитите им,така и не можаха да се отърсят от вековната русофобия и нестихващия мерак за реванш и "скок на Изток". Глупавото им високомерие и постоянно връщане към някакви имперски времена,този път ще им изиграе много лоша,дори трагична шега. Заформя се нова световна сделка. Част от играчите са същите само Европа отсъства .И нагледно се вижда кой кара влака в света. За съжаление ЕС се оказва че

    Коментиран от #25, #36

    20:50 23.10.2026

  • 18 Дани

    14 1 Отговор
    Ми Урсула и Мерц няма ли да ги викате? Барем Макарона викнете, щото му се люлеят крачетата.

    Коментиран от #23, #40

    20:51 23.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Какво военно Бе

    11 0 Отговор
    Никакво финансиране

    Коментиран от #48

    21:02 23.10.2026

  • 21 Zахарова

    4 8 Отговор
    Потънахме до шия, няма спасение,идват тежки години

    21:03 23.10.2026

  • 22 метача

    3 0 Отговор
    пак помете и читавото

    21:03 23.10.2026

  • 23 Zахарова

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Дани":

    Теб ще викнем, трябва ни фон

    21:04 23.10.2026

  • 24 Щях да гласувам за Коцето

    10 1 Отговор

    До коментар #19 от "Войната приключва, то е ясно.":

    Обаче той снощи подкрепи Коня Сюртуклиев..... ЕМИ НЕ..!?!

    Коментиран от #28

    21:04 23.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Кобзон

    1 4 Отговор
    Лошо! А оркестъра ми, кой ще попълва?

    21:07 23.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ужас

    13 0 Отговор
    От къде на къде някой трябва да издържа 10 г армията на Украйна. Че наркомана може да поиска някой да плаща пенсиите и заплатите в следващите 10 г.

    Коментиран от #33, #46

    21:14 23.10.2026

  • 32 Костадин Костадинов

    3 4 Отговор
    Неска Путин колко хора утрепа

    Коментиран от #37

    21:14 23.10.2026

  • 33 Костадин Костадинов

    2 7 Отговор

    До коментар #31 от "ужас":

    Неска Путин колко хора утрепа

    21:15 23.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Костадин Костадинов

    2 5 Отговор

    До коментар #34 от "az СВОПобеда 81":

    Путин ши хой ф Китай са моли за мир, нали знайш

    21:27 23.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ВИТКОФ

    0 6 Отговор

    До коментар #32 от "Костадин Костадинов":

    КАЗА ЧЕ ПУТИН БИЛ ХУМАНИСТ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    НА ТРЪМПОИДА

    НЯКОЙ ДА МУ КАЖЕ

    ЧЕ ПУТИН ИЗБИ

    МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСНАЦИ.

    ХУМАННО СЕ ОТНАСЯ КЪМ
    СОБСТВЕНИЯ СИ НАРОД.
    КАТО ГИ ПРАША НА ЗАКОЛЕНИЕ.

    21:39 23.10.2026

  • 38 Мале, мале

    7 0 Отговор
    па колко милярди отидоха само в преговори

    Коментиран от #39

    21:41 23.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Джонсън Борисов

    4 0 Отговор
    Само зеленски не разбра, че загуби всичко. Както и британците де. До последния украинец, нали...

    21:54 23.10.2026

  • 42 Глупости

    2 0 Отговор
    Пълни глупости и мечти

    21:54 23.10.2026

  • 43 Холивуд

    3 0 Отговор
    Зеленски , конец фильма .

    21:56 23.10.2026

  • 44 Глупости

    3 0 Отговор
    Питате изкуствен интелект: За колко беше оценена украинската икономика от агенцията по приватизация преди войната .....Отговора който ще получите е следният : Преди избухването на войната цялата икономика на Украйна е била оценена от украинската агенция по приватизация (Фонда за държавна собственост) на 58 милиарда долара. .. Може да го проверите ако желаете и да се замислите колко са заемите на Украйна сега и колко не са у ред тея в ЕК

    21:56 23.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 състоянието

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "ужас":

    на Украйна е като на пациент в кома - няма нужда да иска каквото и да е, тъй като е ясно, че ще се наложи ЕС да я издържа дори повече от 10 години.
    Европейците искаха война до последния украинец, а сега ще им дадат да си носят кръстта. Жал ми е за европейците - досега обедняваха, за да се финансира войната, а след това ще продължи обедняването, но за да се финансират разходите на фалирала държава. Нак-комичното е, че малкото, което ще може да се възстанови относително бързо (селско стопанство и някаква добивна промишленост), вече принадлежи на американците.
    Общо взето, ако гледаме на Украйна като добитък, то изхранването ще е за ЕС, а приходите от горкото животно (млако, месо) ще са за САЩ.

    22:06 23.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Зеленоокий

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Какво военно Бе":

    моля моля моля искам само по 90 млр 10 лазарника

    22:11 23.10.2026

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