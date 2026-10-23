Володимир Зеленски: Украйна, Русия и САЩ подготвят преговори в Абу Даби

Представители на Украйна, Русия и САЩ ще проведат преговори на експертно равнище в Абу Даби през първата половина на ноември. За планираната среща съобщи украинският президент Володимир Зеленски, а информацията беше потвърдена и от Кремъл.

„Преговорите са насрочени за първата половина на ноември в Абу Даби“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. По думите му срещата ще се проведе в тристранен формат, като точната дата все още не е обявена.

Разговори след срещите на Уиткоф и Къшнър

Зеленски съобщи, че е разговарял със специалните пратеници на САЩ Джаред Къшнър и Стив Уиткоф. По-рано през седмицата двамата американски представители са се срещнали с руския президент Владимир Путин.

Очакваните разговори в Абу Даби са част от дипломатическите усилия на Вашингтон за възобновяване на преговорния процес между Киев и Москва. От Кремъл посочиха, че сред основните теми ще бъдат въпросите за сигурността на Русия и Украйна след евентуално мирно споразумение.

Какви условия поставя Киев

Украинският президент подчерта, че всяко бъдещо мирно споразумение трябва да включва надеждни гаранции за сигурността на Украйна. Зеленски настоява и за осигуряване на финансиране, което да позволи поддържането на украинската армия в продължение на десет години.

Той предупреди и за забавяне на доставките на ракети прехващачи за украинската противовъздушна отбрана. Според Зеленски това е сериозен проблем за страната на фона на продължаващата война.

Засега няма обявени подробности за състава на делегациите, дневния ред или конкретните механизми, които ще бъдат обсъждани. Потвърдено е единствено, че разговорите се подготвят за първата половина на ноември и ще бъдат между представители на трите държави.

Източници: bta.bg, aa.com.tr