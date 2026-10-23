Володимир Зеленски: Украйна, Русия и САЩ подготвят преговори в Абу Даби

Представители на Украйна, Русия и САЩ ще проведат преговори на експертно равнище в Абу Даби през първата половина на ноември. За планираната среща съобщи украинският президент Володимир Зеленски, а информацията беше потвърдена и от Кремъл.
„Преговорите са насрочени за първата половина на ноември в Абу Даби“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. По думите му срещата ще се проведе в тристранен формат, като точната дата все още не е обявена.
Разговори след срещите на Уиткоф и Къшнър
Зеленски съобщи, че е разговарял със специалните пратеници на САЩ Джаред Къшнър и Стив Уиткоф. По-рано през седмицата двамата американски представители са се срещнали с руския президент Владимир Путин.
Очакваните разговори в Абу Даби са част от дипломатическите усилия на Вашингтон за възобновяване на преговорния процес между Киев и Москва. От Кремъл посочиха, че сред основните теми ще бъдат въпросите за сигурността на Русия и Украйна след евентуално мирно споразумение.
Какви условия поставя Киев
Украинският президент подчерта, че всяко бъдещо мирно споразумение трябва да включва надеждни гаранции за сигурността на Украйна. Зеленски настоява и за осигуряване на финансиране, което да позволи поддържането на украинската армия в продължение на десет години.
Той предупреди и за забавяне на доставките на ракети прехващачи за украинската противовъздушна отбрана. Според Зеленски това е сериозен проблем за страната на фона на продължаващата война.
Засега няма обявени подробности за състава на делегациите, дневния ред или конкретните механизми, които ще бъдат обсъждани. Потвърдено е единствено, че разговорите се подготвят за първата половина на ноември и ще бъдат между представители на трите държави.
Източници: bta.bg, aa.com.tr
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ха-ха
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20:35 23.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гост
Коментиран от #8
20:36 23.10.2026
5 Шопо
20:37 23.10.2026
6 Един
20:37 23.10.2026
7 Голям смешник 🤡
20:38 23.10.2026
8 Гост
До коментар #4 от "Гост":Украинската певица се казва Таисия Повалий
20:39 23.10.2026
9 зелката дет мрънка много
ес барем му напълниха кацата с милиарди
20:40 23.10.2026
10 Мира винаги е много лош за
Коментиран от #14
20:41 23.10.2026
11 И Киев е Руски
20:42 23.10.2026
12 Вашатай
Кой ще иска да признае че е можел да направи инак навремето? Всичко е за сметка на обикновените момчета дето измряха по полетата
20:45 23.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Горски
Коментиран от #25, #36
20:50 23.10.2026
18 Дани
Коментиран от #23, #40
20:51 23.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Какво военно Бе
Коментиран от #48
21:02 23.10.2026
21 Zахарова
21:03 23.10.2026
22 метача
21:03 23.10.2026
23 Zахарова
До коментар #18 от "Дани":Теб ще викнем, трябва ни фон
21:04 23.10.2026
24 Щях да гласувам за Коцето
До коментар #19 от "Войната приключва, то е ясно.":Обаче той снощи подкрепи Коня Сюртуклиев..... ЕМИ НЕ..!?!
Коментиран от #28
21:04 23.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Кобзон
21:07 23.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ужас
Коментиран от #33, #46
21:14 23.10.2026
32 Костадин Костадинов
Коментиран от #37
21:14 23.10.2026
33 Костадин Костадинов
До коментар #31 от "ужас":Неска Путин колко хора утрепа
21:15 23.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Костадин Костадинов
До коментар #34 от "az СВОПобеда 81":Путин ши хой ф Китай са моли за мир, нали знайш
21:27 23.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ВИТКОФ
До коментар #32 от "Костадин Костадинов":КАЗА ЧЕ ПУТИН БИЛ ХУМАНИСТ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
НА ТРЪМПОИДА
НЯКОЙ ДА МУ КАЖЕ
ЧЕ ПУТИН ИЗБИ
МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСНАЦИ.
ХУМАННО СЕ ОТНАСЯ КЪМ
СОБСТВЕНИЯ СИ НАРОД.
КАТО ГИ ПРАША НА ЗАКОЛЕНИЕ.
21:39 23.10.2026
38 Мале, мале
Коментиран от #39
21:41 23.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Джонсън Борисов
21:54 23.10.2026
42 Глупости
21:54 23.10.2026
43 Холивуд
21:56 23.10.2026
44 Глупости
21:56 23.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 състоянието
До коментар #31 от "ужас":на Украйна е като на пациент в кома - няма нужда да иска каквото и да е, тъй като е ясно, че ще се наложи ЕС да я издържа дори повече от 10 години.
Европейците искаха война до последния украинец, а сега ще им дадат да си носят кръстта. Жал ми е за европейците - досега обедняваха, за да се финансира войната, а след това ще продължи обедняването, но за да се финансират разходите на фалирала държава. Нак-комичното е, че малкото, което ще може да се възстанови относително бързо (селско стопанство и някаква добивна промишленост), вече принадлежи на американците.
Общо взето, ако гледаме на Украйна като добитък, то изхранването ще е за ЕС, а приходите от горкото животно (млако, месо) ще са за САЩ.
22:06 23.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Зеленоокий
До коментар #20 от "Какво военно Бе":моля моля моля искам само по 90 млр 10 лазарника
22:11 23.10.2026