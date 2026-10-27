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Сърбия планира да спре износа на оръжие за Украйна
  Тема: Украйна

Сърбия планира да спре износа на оръжие за Украйна

27 Октомври, 2026 09:54 2 083 49

  • сърбия-
  • украйна-
  • износ на оръжие-
  • студентска листа-
  • александър вучич

Победилото студентско движение заяви, че бъдещото правителство ще прекрати износа на оръжия към зони на военни конфликти, включително чрез западни посредници

Сърбия планира да спре износа на оръжие за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Бъдещото правителство на Сърбия планира да прекрати износа на оръжие към зони на военни конфликти, включително продажбите на западни посредници, които прехвърлят сръбски оръжия към Украйна. Това са заявили водещи кандидати на „Студентска листа“ след победата на студентското протестно движение на парламентарните избори на 25 октомври.

Победата сложи край на дългогодишното управление на Александър Вучич и предизвика масови празненства в страната. Имената на лидерите, които ще поемат управлението, все още не са обявени. Ройтерс отбелязва, че движението ще трябва да взема решения в сложна външнополитическа и енергийна среда.

Още новини от Украйна

Белград не планира санкции срещу Москва

Представители на „Студентска листа“ са заявили, че не възнамеряват да присъединяват Сърбия към Европейския съюз и да налагат санкции срещу Москва заради войната в Украйна. В същото време обещанието за прекратяване на оръжейния износ е формулирано по-широко и се отнася до всички зони на военни конфликти, а не само до украинския фронт.

Това би засегнало и схемата, при която сръбско оръжие се продава на западни посредници, след което достига до Украйна. В подадената информация не се посочват конкретни срокове за въвеждане на мярката, нито дали тя ще обхване вече сключени договори.

Енергийна зависимост и сделката за NIS

Новото управление ще бъде изправено и пред необходимостта да запази вноса на петрол на фона на американските санкции. Процесът по продажбата на руския дял в енергийната компания NIS на унгарската MOL продължава. NIS управлява единствения нефтопреработвателен завод в Сърбия.

Руският „Газпром“ остава най-големият доставчик на газ за страната, като доставя около 2,2 млрд. кубически метра годишно на цени под пазарните. От „Студентска листа“ определят тази зависимост като остра икономическа необходимост, а не като геополитически избор.

Външнополитическият курс на Сърбия се очаква да бъде наблюдаван внимателно и заради отношенията на Александър Вучич с президентите на Украйна и Русия – Володимир Зеленски и Владимир Путин. Конкретният състав на бъдещото правителство и сроковете за изпълнение на заявената оръжейна политика все още не са обявени.

Източници: focus-news.net, reuters.com


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически парк

    55 5 Отговор
    Хахахах Путин пак спечели изборите 🤣😂

    09:56 27.10.2026

  • 2 И кво сега

    62 2 Отговор
    Напразно похарчените пари от НПО-тата на Сорос отидоха на вятъра.

    09:56 27.10.2026

  • 3 Овчар

    35 7 Отговор
    Новия президент е влюбен в ЕС и Нато...! Но за да влезеш там първо трябва да бъдеш обран..!

    09:56 27.10.2026

  • 4 Много самостоятелно взеха да играят

    21 16 Отговор
    Сега ще ги набере Сорос и ще започнат да продават. Както през 2022 г набра и бакшиша и он стана "многоходов" за 1 нощ.

    Коментиран от #17, #21

    09:57 27.10.2026

  • 5 А защо на снимката

    30 34 Отговор
    Путин изглежда като джудже?

    Коментиран от #13, #48

    09:57 27.10.2026

  • 6 Ивелин Михайлов

    42 10 Отговор
    Сега софийските пепейки ще получат инфаркт 🤣😂😆😁

    09:57 27.10.2026

  • 7 Кая Калас

    36 17 Отговор
    Ужас!

    09:57 27.10.2026

  • 8 Българин

    42 0 Отговор
    Оказа се, че Вучич е бил русофоб

    09:58 27.10.2026

  • 9 Сърбите откакто съществуват като държава

    24 13 Отговор
    се опитват да седят на два стола.

    Коментиран от #12

    09:58 27.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Баламата

    20 1 Отговор
    Имат примерна демокрация в Украйна и Молдова .Може да станат и Северно Косово

    10:00 27.10.2026

  • 12 Србин

    32 5 Отговор

    До коментар #9 от "Сърбите откакто съществуват като държава":

    А вие все сядате на счупения стол 😉

    10:01 27.10.2026

  • 13 Русофил

    20 2 Отговор

    До коментар #5 от "А защо на снимката":

    Защото вучич е 2 метра

    10:01 27.10.2026

  • 14 Исторически парк

    36 0 Отговор
    Тия се оказаха по големи русофили от вучич 🤣😂😅😆😁😃😀😀

    10:02 27.10.2026

  • 15 Сорос

    27 2 Отговор
    Оффффф сега ще трябва да плащам на вучич да прави майдан😩😫😒😒😒😒😒

    10:03 27.10.2026

  • 16 Напразно

    18 36 Отговор
    Напразно цвилеха розовите понита. Да преброим - от 21 процента гласували, едва 32 процента са подкрепили цветните коне, тоест едни 7-8 процента от хората имащи право на глас, се опитват с крясъци и провокации да определят житието на останалите 92 процента от българските граждани. И ако това не е изкривяване на действителността и фалшива реалност, здраве му кажи!

    Коментиран от #27, #37

    10:04 27.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 !!!?

    25 12 Отговор
    Сърбите спират продажбата на оръжие за Украйна, а Мистър Кеш и Цуцулана, продават оръжие на Киев, но плашат бабичките с война, която "сглобката" щяла да им донесе !!!?

    10:06 27.10.2026

  • 19 АБВ

    30 31 Отговор
    Пак шамар, силен шамар, в мутрата на евроатлантическия украизъм !

    Коментиран от #31

    10:06 27.10.2026

  • 20 Развеселен

    30 14 Отговор
    Голям праз! Украйна изнася оръжие в момента . България пък ще увеличи износа за Украйна

    10:07 27.10.2026

  • 21 Много самостоятелно взе да драскаш

    14 19 Отговор

    До коментар #4 от "Много самостоятелно взеха да играят":

    Както през 2026г та набраха и обедня с 50 процент и Ганю каруцаря и он Стана "евро Гейзер" за 1 нощ.
    Му Ха Ха ..
    И По зле ще става у еуробата

    10:10 27.10.2026

  • 22 Хахаха Сърбите ще се оправят

    17 18 Отговор
    по-бързо от нас големите евроджии и европейци.Много добре, тънки горива и никакво даване на кеш и оръжия.Бай Ганя ще сърба врял таратор без краставици за 9€ 18лв. и на челото ще има тату горд европеец.

    10:11 27.10.2026

  • 23 Доктора

    10 7 Отговор
    Талибани.

    10:12 27.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Елементарно , бе Уотсън !

    18 0 Отговор
    Мисирките да питат Йотова и Гяуров дали са за износ на оръжие към Украйна . ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ ! Не че след изборите си спазват обещанията .

    10:16 27.10.2026

  • 26 Стоянчо Пуканката

    13 8 Отговор
    Голяма далавера се вихри с тия оръжия, уж за Украйна. Щатско и Европско плащат на производителите, укрите уж ги получават и..... в крайна сметка се озовават при наркокартелите и прочие "благотворителни организации с идеална цел"...

    Апропо, оръжията за Третия свят "Слава героям!" ги препородават по старите КГБ-ейски канали, тоест, и "москалите" си топват човчицата...

    10:16 27.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Гошо

    8 7 Отговор
    Леелее...ами сега?

    10:18 27.10.2026

  • 30 Сорос

    14 1 Отговор
    НАСТОЯВАМ СТУДЕНТИТЕ ДА ПРОТЕСТИРАТ СРЕЩУ СТУДЕНТИТЕ!

    10:18 27.10.2026

  • 31 Вярваш на

    11 9 Отговор

    До коментар #19 от "АБВ":

    всичко ли сКопейко?

    10:19 27.10.2026

  • 32 Тити на Кака

    7 5 Отговор
    Сърбия реализира добри бюджетни приходи от продажбата на военна продукция на международните пазари. Интересно как глупаците-листоваци ще се справят с бюджетната дупка, която ще заформи зануляването на оръжейния износ. Как ще оправят балансите на военните си заводи, които имат производствен капацитет и персонал, значително надвишаващи вътрешните нужди от оръжие и боеприпаси.
    Вече ставаме свидетели на първата огромна глупост, която тия екзалтирани аджамии се готвят да извършат. Дано се освестят навреме.

    10:21 27.10.2026

  • 33 Аз съм веган

    6 2 Отговор
    Нека не продават. Тъкмо ще има повече за нас.

    10:22 27.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Напразно се

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Напразно":

    нспъваш. Нямаш информация и логика.

    Коментиран от #41

    10:26 27.10.2026

  • 38 Това е кофти

    8 2 Отговор
    Общо
    взето
    на власт
    са отново
    русофилите,
    а това ще рече промяна никаква...

    Коментиран от #39

    10:26 27.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 писаре показвай физиономии на

    1 1 Отговор
    водещи кандидати на „Студентска листа“ които разтягат локумите

    мучич е дал фира
    не е на манежа кат тиквата

    10:28 27.10.2026

  • 41 Розовите комсомолци

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Напразно се":

    са винаги на пост, готови да разгромят врага пред клавиатурата и срещу скромно заплащане!

    10:30 27.10.2026

  • 42 Абе зо се бъокате

    3 0 Отговор
    Където нямате работа?
    А и нищо смислено не произвеждате!
    Процесите в Сърбия са ниво, за което не си представяте!
    Ще има изненади! За всички!

    10:34 27.10.2026

  • 43 Путин иска НАТО

    2 0 Отговор
    The Telegraph: Путин иска НАТО да се върне към границите си от 1997 г. в замяна на мир в Украйна С такива фантазии, Путин само пасува и дава надежди и вяра на американско-израелските крайни кръгове - геноцидни глави, да започнат трета световна - без да искат но инерцията ще счупи всички спирачки и хладни глави. . .......... ......... ....... Тука, тоест - става въпрос за въвеждане на новия ред и спасяване на капитализма. Въвеждане на нова схема за търговия и пускане на държавните облигации като златен резерв - без те да имат лихва и изтичане, на принципи близки до крипто валутите. До сега капиталистическият буржоазен ред и търговията, бе спасявана чрез държавен дълг - така се изкарват спестяванията за да не гние капиталът. ПСВ и ВСВ довеждат долара да замести златните стандарти и резервите, да стане международна валута. Русия е плашилото което кара ЕС да си остане подвластна на САЩ, армията НАТО да е подвластна на САЩ. Васалният данък е покупката, влагането в американски акции, индекси, и облигации. Богатият арабски свят го плашеха с Ирак, Либия, Сирия, сега с Иран.

    10:39 27.10.2026

  • 44 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    Ще трябва да се учат в движение.санкции за русия и оръжие за украйна ако искат в ес и нато.

    10:42 27.10.2026

  • 45 Хмм

    1 0 Отговор
    Илия Сърданов май ще е като Радев, нали си е българче от Ниш?

    10:44 27.10.2026

  • 46 да бе, да

    0 0 Отговор
    Той защото Вучич се беше скъсал да изнася оръжия за Украйна и даже го правеше без посредници.

    10:47 27.10.2026

  • 47 Стоянчо Пуканката

    2 0 Отговор
    Елементарно, Уотсън!

    Страната А (Сърбия, БГ и т.нат.) произвеждат оръжие. Страната Б (Щатско, Европско) плащат на страната А за произведеното оръжие и го предават на страната В ( т.нар. "Украйна"), като записват в дебелите тефтери сумата ( плюс надценката) на страната В, която, естествено, не може да заплати и й ги водят като заем. Оръжията попадат в "правилните хора" на страната В, които търсят сътрудничеството на страната С (Русия) да ги продаде нейде из света срещу съответния процент. Страната С наема за целта "старите кучета" от бившето КГБ, които по добре разработените маршрути ги прекарват до крайният получател...

    Въпрос 1- Кой печели?
    Въпрос 2- Кой Губи?

    10:49 27.10.2026

  • 48 Изглежда като джудже,

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "А защо на снимката":

    Защото е малко сибирско гномче 😂😂😂
    Затова ди избива комплексите към всички съседни държави. Малък и зъл като пинчер 😂😂😂😂😂

    10:57 27.10.2026

  • 49 Превзеха и Сърбия

    0 0 Отговор
    Като 90те, сдс-ари на власт, говорят си, а като потече шумата в зелено решенията им са обратните на казаното, против интересите на страната и хората.

    11:00 27.10.2026

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