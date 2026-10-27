Сърбия планира да спре износа на оръжие за Украйна

Бъдещото правителство на Сърбия планира да прекрати износа на оръжие към зони на военни конфликти, включително продажбите на западни посредници, които прехвърлят сръбски оръжия към Украйна. Това са заявили водещи кандидати на „Студентска листа“ след победата на студентското протестно движение на парламентарните избори на 25 октомври.

Победата сложи край на дългогодишното управление на Александър Вучич и предизвика масови празненства в страната. Имената на лидерите, които ще поемат управлението, все още не са обявени. Ройтерс отбелязва, че движението ще трябва да взема решения в сложна външнополитическа и енергийна среда.

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Белград не планира санкции срещу Москва

Представители на „Студентска листа“ са заявили, че не възнамеряват да присъединяват Сърбия към Европейския съюз и да налагат санкции срещу Москва заради войната в Украйна. В същото време обещанието за прекратяване на оръжейния износ е формулирано по-широко и се отнася до всички зони на военни конфликти, а не само до украинския фронт.

Това би засегнало и схемата, при която сръбско оръжие се продава на западни посредници, след което достига до Украйна. В подадената информация не се посочват конкретни срокове за въвеждане на мярката, нито дали тя ще обхване вече сключени договори.

Енергийна зависимост и сделката за NIS

Новото управление ще бъде изправено и пред необходимостта да запази вноса на петрол на фона на американските санкции. Процесът по продажбата на руския дял в енергийната компания NIS на унгарската MOL продължава. NIS управлява единствения нефтопреработвателен завод в Сърбия.

Руският „Газпром“ остава най-големият доставчик на газ за страната, като доставя около 2,2 млрд. кубически метра годишно на цени под пазарните. От „Студентска листа“ определят тази зависимост като остра икономическа необходимост, а не като геополитически избор.

Външнополитическият курс на Сърбия се очаква да бъде наблюдаван внимателно и заради отношенията на Александър Вучич с президентите на Украйна и Русия – Володимир Зеленски и Владимир Путин. Конкретният състав на бъдещото правителство и сроковете за изпълнение на заявената оръжейна политика все още не са обявени.

Източници: focus-news.net, reuters.com