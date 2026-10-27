Сърбия планира да спре износа на оръжие за Украйна

Бъдещото правителство на Сърбия планира да прекрати износа на оръжие към зони на военни конфликти, включително продажбите на западни посредници, които прехвърлят сръбски оръжия към Украйна. Това са заявили водещи кандидати на „Студентска листа“ след победата на студентското протестно движение на парламентарните избори на 25 октомври.
Победата сложи край на дългогодишното управление на Александър Вучич и предизвика масови празненства в страната. Имената на лидерите, които ще поемат управлението, все още не са обявени. Ройтерс отбелязва, че движението ще трябва да взема решения в сложна външнополитическа и енергийна среда.
Белград не планира санкции срещу Москва
Представители на „Студентска листа“ са заявили, че не възнамеряват да присъединяват Сърбия към Европейския съюз и да налагат санкции срещу Москва заради войната в Украйна. В същото време обещанието за прекратяване на оръжейния износ е формулирано по-широко и се отнася до всички зони на военни конфликти, а не само до украинския фронт.
Това би засегнало и схемата, при която сръбско оръжие се продава на западни посредници, след което достига до Украйна. В подадената информация не се посочват конкретни срокове за въвеждане на мярката, нито дали тя ще обхване вече сключени договори.
Енергийна зависимост и сделката за NIS
Новото управление ще бъде изправено и пред необходимостта да запази вноса на петрол на фона на американските санкции. Процесът по продажбата на руския дял в енергийната компания NIS на унгарската MOL продължава. NIS управлява единствения нефтопреработвателен завод в Сърбия.
Руският „Газпром“ остава най-големият доставчик на газ за страната, като доставя около 2,2 млрд. кубически метра годишно на цени под пазарните. От „Студентска листа“ определят тази зависимост като остра икономическа необходимост, а не като геополитически избор.
Външнополитическият курс на Сърбия се очаква да бъде наблюдаван внимателно и заради отношенията на Александър Вучич с президентите на Украйна и Русия – Володимир Зеленски и Владимир Путин. Конкретният състав на бъдещото правителство и сроковете за изпълнение на заявената оръжейна политика все още не са обявени.
Източници: focus-news.net, reuters.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Исторически парк
09:56 27.10.2026
2 И кво сега
09:56 27.10.2026
3 Овчар
09:56 27.10.2026
4 Много самостоятелно взеха да играят
Коментиран от #17, #21
09:57 27.10.2026
5 А защо на снимката
Коментиран от #13, #48
09:57 27.10.2026
6 Ивелин Михайлов
09:57 27.10.2026
7 Кая Калас
09:57 27.10.2026
8 Българин
09:58 27.10.2026
9 Сърбите откакто съществуват като държава
Коментиран от #12
09:58 27.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Баламата
10:00 27.10.2026
12 Србин
До коментар #9 от "Сърбите откакто съществуват като държава":А вие все сядате на счупения стол 😉
10:01 27.10.2026
13 Русофил
До коментар #5 от "А защо на снимката":Защото вучич е 2 метра
10:01 27.10.2026
14 Исторически парк
10:02 27.10.2026
15 Сорос
10:03 27.10.2026
16 Напразно
Коментиран от #27, #37
10:04 27.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 !!!?
10:06 27.10.2026
19 АБВ
Коментиран от #31
10:06 27.10.2026
20 Развеселен
10:07 27.10.2026
21 Много самостоятелно взе да драскаш
До коментар #4 от "Много самостоятелно взеха да играят":Както през 2026г та набраха и обедня с 50 процент и Ганю каруцаря и он Стана "евро Гейзер" за 1 нощ.
Му Ха Ха ..
И По зле ще става у еуробата
10:10 27.10.2026
22 Хахаха Сърбите ще се оправят
10:11 27.10.2026
23 Доктора
10:12 27.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Елементарно , бе Уотсън !
10:16 27.10.2026
26 Стоянчо Пуканката
Апропо, оръжията за Третия свят "Слава героям!" ги препородават по старите КГБ-ейски канали, тоест, и "москалите" си топват човчицата...
10:16 27.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Гошо
10:18 27.10.2026
30 Сорос
10:18 27.10.2026
31 Вярваш на
До коментар #19 от "АБВ":всичко ли сКопейко?
10:19 27.10.2026
32 Тити на Кака
Вече ставаме свидетели на първата огромна глупост, която тия екзалтирани аджамии се готвят да извършат. Дано се освестят навреме.
10:21 27.10.2026
33 Аз съм веган
10:22 27.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Напразно се
До коментар #16 от "Напразно":нспъваш. Нямаш информация и логика.
Коментиран от #41
10:26 27.10.2026
38 Това е кофти
взето
на власт
са отново
русофилите,
а това ще рече промяна никаква...
Коментиран от #39
10:26 27.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 писаре показвай физиономии на
мучич е дал фира
не е на манежа кат тиквата
10:28 27.10.2026
41 Розовите комсомолци
До коментар #37 от "Напразно се":са винаги на пост, готови да разгромят врага пред клавиатурата и срещу скромно заплащане!
10:30 27.10.2026
42 Абе зо се бъокате
А и нищо смислено не произвеждате!
Процесите в Сърбия са ниво, за което не си представяте!
Ще има изненади! За всички!
10:34 27.10.2026
43 Путин иска НАТО
10:39 27.10.2026
44 стоян георгиев
10:42 27.10.2026
45 Хмм
10:44 27.10.2026
46 да бе, да
10:47 27.10.2026
47 Стоянчо Пуканката
Страната А (Сърбия, БГ и т.нат.) произвеждат оръжие. Страната Б (Щатско, Европско) плащат на страната А за произведеното оръжие и го предават на страната В ( т.нар. "Украйна"), като записват в дебелите тефтери сумата ( плюс надценката) на страната В, която, естествено, не може да заплати и й ги водят като заем. Оръжията попадат в "правилните хора" на страната В, които търсят сътрудничеството на страната С (Русия) да ги продаде нейде из света срещу съответния процент. Страната С наема за целта "старите кучета" от бившето КГБ, които по добре разработените маршрути ги прекарват до крайният получател...
Въпрос 1- Кой печели?
Въпрос 2- Кой Губи?
10:49 27.10.2026
48 Изглежда като джудже,
До коментар #5 от "А защо на снимката":Защото е малко сибирско гномче 😂😂😂
Затова ди избива комплексите към всички съседни държави. Малък и зъл като пинчер 😂😂😂😂😂
10:57 27.10.2026
49 Превзеха и Сърбия
11:00 27.10.2026