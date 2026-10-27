Русия обяви удари по военни предприятия и транспортна инфраструктура в Киев.

Руските сили са нанесли удари по военни предприятия и транспортна инфраструктура в Киев, съобщи руското Министерство на отбраната. Според ведомството атаката е извършена с високоточни оръжия и безпилотни летателни апарати.
Москва твърди, че са поразени предприятия от военно-промишления комплекс на Украйна, свързани с производството и съхранението на крилати ракети и дронове с голям и среден обсег. В руската сводка се посочват още логистичен център в Харковска област и морски плавателни съдове, използвани от украинските въоръжени сили.
Южният мост е поразен
Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че при атаката е поразен Южният мост над река Днепър, който е сред основните транспортни връзки в украинската столица.
„Инфраструктурата на метрото на моста е разрушена“, заяви Кличко. По думите му при удара срещу Киев има един загинал и 14 ранени. Повечето от пострадалите са студенти от общежитие към един от университетите в града. Кметът съобщи също за поражения по болнични заведения.
Украинските военновъздушни сили са информирали за над 10 удара с балистични ракети. Данните за поразените руски цели в Киев и Харковска област са съобщени от руското военно ведомство, без да са представени допълнителни независими подробности за нанесените щети.
Съобщения за атаки и в Русия
Назначеният от Москва ръководител на окупираната част от Запорожка област Евгений Балицки съобщи за украинска атака с дрон по пътнически автобус. Според него при нападението е загинал един човек, а 30 са били ранени.
От руския град Брянск също беше съобщено за жертва и ранени след атака с безпилотен летателен апарат. Губернаторът на Брянска област Егор Ковалчук обяви, че един човек е загинал, а шестима са пострадали.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Само споделям
Коментиран от #6, #9, #11
08:17 27.10.2026
3 Сюндюк
Коментиран от #30
08:17 27.10.2026
4 Пич
Или само за информация на розавите...?
08:19 27.10.2026
5 ........–
БГ розовите ми/рчеви корморани в потрес.
08:19 27.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 руzолог
Коментиран от #29
08:24 27.10.2026
8 Антирашист 4835
До коментар #1 от "Гюров Кандев и аз":Другият вариант е рашистки ботуш и в България !
Коментиран от #13
08:24 27.10.2026
9 Бавен темп на час по лъжичка
До коментар #2 от "Само споделям":Сорос ми нареди да ги жалим и да сме многоходови.
08:25 27.10.2026
10 Да унищожени са 8 блока по 17 етажа
И са избягали пак от едно село
08:26 27.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #8 от "Антирашист 4835":70% от българския народ сё отнасят към Русия много добре.10% не ги интересува,а другите 20 са евронацисти,Като 80 г назад
Коментиран от #17
08:29 27.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Калоян
БТА следи забранените нам сводки на руската миноборона.
08:32 27.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Факт
До коментар #13 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Младите са сороси. Старите над 80 г са копейки. Тук средната възраст между коментиращите е 79 години.
Коментиран от #18, #25
08:40 27.10.2026
18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #17 от "Факт":В България 80 г са единици,защото медицината в БГ не харчи пари за лечение то на хора над 65 г.
Близък човек така почина.
08:46 27.10.2026
19 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
ну паГади
Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
Коментиран от #24
08:53 27.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Кличко ли лъже
Тия студенти от нато ли са ? А болните ?
08:57 27.10.2026
22 Инна
Врагът удари химически заводи, складове на пазари и жилищни райони. Пътнически влак, пътуващ от Анапа за Москва, беше под обстрел. Имаше разрушения, пожари и жертви.
Киев разбираше, че ответен удар неизбежно ще последва, че противовъздушната му отбрана няма да може да реагира адекватно, че ще има ново продължително прекъсване на електрозахранването и че градът отново ще се изправи пред транспортен колапс. Въпреки това, те ескалираха ескалацията.
Всичко това се случваше на фона на истеричните изявления на Зеленски, едновременно поставяйки условия за прекратяване на огъня и изисквайки десетки милиарди долари за украинските въоръжени сили и ракетите „Пейтриът“ от съюзниците си. Той заклейми Мъск като предател за прекъсванията на Starlink, а Тръмп за всичко останало.
Във вторник вечерта Киев беше разтърсен от експлозии. Всичко започна вечерта.
В 7 часа сутринта Telegram каналът „Win-Win“ предостави нови подробности за атаката:
„През нощта имаше няколко вълни от входящи ракети. Очевидно повечето от тях бяха ракети „Искандер-М“. Ударена е топлоелектрическа централа в южната част на Киев. Предварителните доклади показват, че четири ракети са поразили цели в Днепровски район и две в Подилски район, в северната част на града.
Украйна изстреля два прехващача (не системи „Пейтриът“), но не успя да
Коментиран от #27
08:57 27.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 блогър атлантик
До коментар #19 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":А на нас ни казаха че сме кьорави щото не виждаме знамената на Ссср да се веят из цяла Европа .
08:59 27.10.2026
25 79негодишен
До коментар #17 от "Факт":Паси, Мирчев, Киро, Гюров са все тийнейджъри, то толкова им е акъла.
Коментиран от #31
08:59 27.10.2026
26 Петър ,Свети Петър
До коментар #23 от "Zахарова":Блажени са верующите !
09:00 27.10.2026
27 Инна
До коментар #22 от "Инна":Украйна изстреля два прехващача (не системи „Пейтриът“), но не успя да свали нито една от ракетите.“
„Военна хроника“ уточни: „Ударът по цели в Украйна в нощта на 26 срещу 27 октомври не беше най-големият по отношение на безпилотни летателни апарати, но Киев, съдейки по доклади от украинската страна, е получил между 12 и 15 балистични ракети.“
09:01 27.10.2026
28 На БАБА фърчилото
Явно стрелят точно или......?
09:06 27.10.2026
29 Инна
До коментар #7 от "руzолог":Каква оценка получи по география в училище?
„Тайгата в Монголия“ – това беше страхотно!
09:07 27.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ото фон Щирлиц
До коментар #25 от "79негодишен":Каквито и да са , ама май няма да ги видим на фронта като доброволци. Да дадат личен пример. От вкъщи , на топло и охолно си е най-добре да даваш мнения , съвети и да показваш зъби.
09:09 27.10.2026