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Русия обяви удари по военни предприятия и транспортна инфраструктура в Киев
  Тема: Украйна

Русия обяви удари по военни предприятия и транспортна инфраструктура в Киев

27 Октомври, 2026 08:15 1 093 31

  • киев-
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  • русия-
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  • володимир зеленски-
  • владимир путин

Москва съобщи за атаки по военни предприятия и транспортна инфраструктура, кметът Виталий Кличко обяви един загинал и 14 ранени в украинската столица

Русия обяви удари по военни предприятия и транспортна инфраструктура в Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руските сили са нанесли удари по военни предприятия и транспортна инфраструктура в Киев, съобщи руското Министерство на отбраната. Според ведомството атаката е извършена с високоточни оръжия и безпилотни летателни апарати.

Москва твърди, че са поразени предприятия от военно-промишления комплекс на Украйна, свързани с производството и съхранението на крилати ракети и дронове с голям и среден обсег. В руската сводка се посочват още логистичен център в Харковска област и морски плавателни съдове, използвани от украинските въоръжени сили.

Южният мост е поразен

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че при атаката е поразен Южният мост над река Днепър, който е сред основните транспортни връзки в украинската столица.

„Инфраструктурата на метрото на моста е разрушена“, заяви Кличко. По думите му при удара срещу Киев има един загинал и 14 ранени. Повечето от пострадалите са студенти от общежитие към един от университетите в града. Кметът съобщи също за поражения по болнични заведения.

Украинските военновъздушни сили са информирали за над 10 удара с балистични ракети. Данните за поразените руски цели в Киев и Харковска област са съобщени от руското военно ведомство, без да са представени допълнителни независими подробности за нанесените щети.

Съобщения за атаки и в Русия

Назначеният от Москва ръководител на окупираната част от Запорожка област Евгений Балицки съобщи за украинска атака с дрон по пътнически автобус. Според него при нападението е загинал един човек, а 30 са били ранени.

От руския град Брянск също беше съобщено за жертва и ранени след атака с безпилотен летателен апарат. Губернаторът на Брянска област Егор Ковалчук обяви, че един човек е загинал, а шестима са пострадали.

Източници: bta.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Само споделям

    7 19 Отговор
    Значи пак са стреляли по жилищни сгради и по деца.

    Коментиран от #6, #9, #11

    08:17 27.10.2026

  • 3 Сюндюк

    21 5 Отговор
    Нямат умаряне тез руснаци ...! Още малко остана все пак последната дума има ЗИМАТА..!

    Коментиран от #30

    08:17 27.10.2026

  • 4 Пич

    21 1 Отговор
    Има ли смисъл да се обявява...?!
    Или само за информация на розавите...?

    08:19 27.10.2026

  • 5 ........–

    26 2 Отговор
    Русия обяви удари по военни предприятия и транспортна инфраструктура в Киев.

    БГ розовите ми/рчеви корморани в потрес.

    08:19 27.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 руzолог

    1 27 Отговор
    най-добрия руснак е живеещия в тайгата и сибир,както в монголия,да гледат животни да ходят на лов,влезнат ли в цивилизация рашистите са като слон в стъкларски магазин!

    Коментиран от #29

    08:24 27.10.2026

  • 8 Антирашист 4835

    1 21 Отговор

    До коментар #1 от "Гюров Кандев и аз":

    Другият вариант е рашистки ботуш и в България !

    Коментиран от #13

    08:24 27.10.2026

  • 9 Бавен темп на час по лъжичка

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Само споделям":

    Сорос ми нареди да ги жалим и да сме многоходови.

    08:25 27.10.2026

  • 10 Да унищожени са 8 блока по 17 етажа

    4 17 Отговор
    А на фронта са унищожени 2800 руснака
    И са избягали пак от едно село

    08:26 27.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    25 2 Отговор

    До коментар #8 от "Антирашист 4835":

    70% от българския народ сё отнасят към Русия много добре.10% не ги интересува,а другите 20 са евронацисти,Като 80 г назад

    Коментиран от #17

    08:29 27.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Калоян

    8 0 Отговор
    Охо !
    БТА следи забранените нам сводки на руската миноборона.

    08:32 27.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Факт

    1 13 Отговор

    До коментар #13 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Младите са сороси. Старите над 80 г са копейки. Тук средната възраст между коментиращите е 79 години.

    Коментиран от #18, #25

    08:40 27.10.2026

  • 18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Факт":

    В България 80 г са единици,защото медицината в БГ не харчи пари за лечение то на хора над 65 г.
    Близък човек така почина.

    08:46 27.10.2026

  • 19 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    0 5 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    Коментиран от #24

    08:53 27.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Кличко ли лъже

    4 0 Отговор
    От цял Киефф пострадали били студенти и болнични заведения ?!
    Тия студенти от нато ли са ? А болните ?

    08:57 27.10.2026

  • 22 Инна

    4 0 Отговор
    През последните няколко дни украинските въоръжени сили обстрелват руски градове с ракети. Експлозии прогърмяха във Воронеж, Орел, Толяти, Елец и Белгород.

    Врагът удари химически заводи, складове на пазари и жилищни райони. Пътнически влак, пътуващ от Анапа за Москва, беше под обстрел. Имаше разрушения, пожари и жертви.

    Киев разбираше, че ответен удар неизбежно ще последва, че противовъздушната му отбрана няма да може да реагира адекватно, че ще има ново продължително прекъсване на електрозахранването и че градът отново ще се изправи пред транспортен колапс. Въпреки това, те ескалираха ескалацията.

    Всичко това се случваше на фона на истеричните изявления на Зеленски, едновременно поставяйки условия за прекратяване на огъня и изисквайки десетки милиарди долари за украинските въоръжени сили и ракетите „Пейтриът“ от съюзниците си. Той заклейми Мъск като предател за прекъсванията на Starlink, а Тръмп за всичко останало.

    Във вторник вечерта Киев беше разтърсен от експлозии. Всичко започна вечерта.

    В 7 часа сутринта Telegram каналът „Win-Win“ предостави нови подробности за атаката:
    „През нощта имаше няколко вълни от входящи ракети. Очевидно повечето от тях бяха ракети „Искандер-М“. Ударена е топлоелектрическа централа в южната част на Киев. Предварителните доклади показват, че четири ракети са поразили цели в Днепровски район и две в Подилски район, в северната част на града.
    Украйна изстреля два прехващача (не системи „Пейтриът“), но не успя да

    Коментиран от #27

    08:57 27.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 блогър атлантик

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":

    А на нас ни казаха че сме кьорави щото не виждаме знамената на Ссср да се веят из цяла Европа .

    08:59 27.10.2026

  • 25 79негодишен

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "Факт":

    Паси, Мирчев, Киро, Гюров са все тийнейджъри, то толкова им е акъла.

    Коментиран от #31

    08:59 27.10.2026

  • 26 Петър ,Свети Петър

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Zахарова":

    Блажени са верующите !

    09:00 27.10.2026

  • 27 Инна

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Инна":

    Украйна изстреля два прехващача (не системи „Пейтриът“), но не успя да свали нито една от ракетите.“

    „Военна хроника“ уточни: „Ударът по цели в Украйна в нощта на 26 срещу 27 октомври не беше най-големият по отношение на безпилотни летателни апарати, но Киев, съдейки по доклади от украинската страна, е получил между 12 и 15 балистични ракети.“

    09:01 27.10.2026

  • 28 На БАБА фърчилото

    4 0 Отговор
    Интересна работа ! Русия прави МАСИРАН обстрел с ракети , дронове и бомби и в резултат 1 убит и 14 ранени.
    Явно стрелят точно или......?

    09:06 27.10.2026

  • 29 Инна

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "руzолог":

    Каква оценка получи по география в училище?
    „Тайгата в Монголия“ – това беше страхотно!

    09:07 27.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ото фон Щирлиц

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "79негодишен":

    Каквито и да са , ама май няма да ги видим на фронта като доброволци. Да дадат личен пример. От вкъщи , на топло и охолно си е най-добре да даваш мнения , съвети и да показваш зъби.

    09:09 27.10.2026

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