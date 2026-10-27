Русия обяви удари по военни предприятия и транспортна инфраструктура в Киев.

Руските сили са нанесли удари по военни предприятия и транспортна инфраструктура в Киев, съобщи руското Министерство на отбраната. Според ведомството атаката е извършена с високоточни оръжия и безпилотни летателни апарати.

Москва твърди, че са поразени предприятия от военно-промишления комплекс на Украйна, свързани с производството и съхранението на крилати ракети и дронове с голям и среден обсег. В руската сводка се посочват още логистичен център в Харковска област и морски плавателни съдове, използвани от украинските въоръжени сили.

Южният мост е поразен

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че при атаката е поразен Южният мост над река Днепър, който е сред основните транспортни връзки в украинската столица.

„Инфраструктурата на метрото на моста е разрушена“, заяви Кличко. По думите му при удара срещу Киев има един загинал и 14 ранени. Повечето от пострадалите са студенти от общежитие към един от университетите в града. Кметът съобщи също за поражения по болнични заведения.

Украинските военновъздушни сили са информирали за над 10 удара с балистични ракети. Данните за поразените руски цели в Киев и Харковска област са съобщени от руското военно ведомство, без да са представени допълнителни независими подробности за нанесените щети.

Съобщения за атаки и в Русия

Назначеният от Москва ръководител на окупираната част от Запорожка област Евгений Балицки съобщи за украинска атака с дрон по пътнически автобус. Според него при нападението е загинал един човек, а 30 са били ранени.

От руския град Брянск също беше съобщено за жертва и ранени след атака с безпилотен летателен апарат. Губернаторът на Брянска област Егор Ковалчук обяви, че един човек е загинал, а шестима са пострадали.

Източници: bta.bg