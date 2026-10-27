Спазва ли се локалното примирие в Олешки?

Локалното прекратяване на огъня между Русия и Украйна в района на Олешки влезе в сила. Договореността трябва да позволи доставката на хуманитарна помощ и евакуацията на цивилни от окупирания от руските сили град.
Руското министерство на отбраната съобщи, че е спряло обстрела в посока към Херсон от 04:00 часа московско време. Според ведомството мярката е необходима за подготовката на хуманитарната операция в Олешки.
Украинският комисар по правата на човека към Върховната рада Дмитро Лубинец потвърди, че примирието е започнало в посочения час. „Като ръководител на украинския преговарящ екип потвърждавам, че украинската страна изпълнява поетите от нея ангажименти“, написа той.
Помощи и евакуация от фронтовия град
Олешки се намира на източния бряг на река Днепър в Херсонска област, срещу Херсон, който е под контрола на украинските сили. Градът е на фронтовата линия и според съобщеното изпитва остър недостиг на храна и медикаменти.
Хуманитарната операция е насочена към доставянето на необходимите помощи и извеждането на цивилни. Споразумението е постигнато с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп.
Руските войски превзеха Олешки през първите дни на войната през февруари 2022 г. Оттогава градът е под руски контрол.
Удари в други части на Украйна
Въвеждането на локалното примирие не спря бойните действия в останалата част на страната. При руски ракетен удар по Киев в понеделник загина най-малко един човек, а 10 бяха ранени, сред които студенти в общежитие.
Съобщено бе и за загинали и ранени при атаки в Харков и Павлоград. Тези инциденти са извън договорената зона на прекратяване на огъня около Олешки.
Източници: news.bg, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Маке
Коментиран от #2
08:59 27.10.2026
2 МакедонецЪТ
До коментар #1 от "Маке":БГта = Македония.
08:59 27.10.2026
3 Съмнително
09:03 27.10.2026
4 Трол
09:09 27.10.2026
5 Разбира се
09:11 27.10.2026
6 АБВ
После пак ще питат: А нас зачто ?
Коментиран от #8
09:53 27.10.2026
7 Подробности
Това е "руския мир".
10:38 27.10.2026
8 Рашистите са в града отдавна .
До коментар #6 от "АБВ":Те трябва да се грижат за населението му.
10:40 27.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.