Спазва ли се локалното примирие в Олешки?

Локалното прекратяване на огъня между Русия и Украйна в района на Олешки влезе в сила. Договореността трябва да позволи доставката на хуманитарна помощ и евакуацията на цивилни от окупирания от руските сили град.

Руското министерство на отбраната съобщи, че е спряло обстрела в посока към Херсон от 04:00 часа московско време. Според ведомството мярката е необходима за подготовката на хуманитарната операция в Олешки.

Украинският комисар по правата на човека към Върховната рада Дмитро Лубинец потвърди, че примирието е започнало в посочения час. „Като ръководител на украинския преговарящ екип потвърждавам, че украинската страна изпълнява поетите от нея ангажименти“, написа той.

Помощи и евакуация от фронтовия град

Олешки се намира на източния бряг на река Днепър в Херсонска област, срещу Херсон, който е под контрола на украинските сили. Градът е на фронтовата линия и според съобщеното изпитва остър недостиг на храна и медикаменти.

Хуманитарната операция е насочена към доставянето на необходимите помощи и извеждането на цивилни. Споразумението е постигнато с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп.

Руските войски превзеха Олешки през първите дни на войната през февруари 2022 г. Оттогава градът е под руски контрол.

Удари в други части на Украйна

Въвеждането на локалното примирие не спря бойните действия в останалата част на страната. При руски ракетен удар по Киев в понеделник загина най-малко един човек, а 10 бяха ранени, сред които студенти в общежитие.

Съобщено бе и за загинали и ранени при атаки в Харков и Павлоград. Тези инциденти са извън договорената зона на прекратяване на огъня около Олешки.

Източници: news.bg, apnews.com