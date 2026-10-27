Новини
Свят »
Украйна »
Спазва ли се локалното примирие в Олешки?
  Тема: Украйна

Спазва ли се локалното примирие в Олешки?

27 Октомври, 2026 08:56 967 9

  • русия-
  • украйна-
  • олешки-
  • примирие-
  • хуманитарна операция

Спирането на огъня трябва да позволи доставката на хуманитарна помощ и евакуацията на цивилни от окупирания град

Спазва ли се локалното примирие в Олешки? - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Локалното прекратяване на огъня между Русия и Украйна в района на Олешки влезе в сила. Договореността трябва да позволи доставката на хуманитарна помощ и евакуацията на цивилни от окупирания от руските сили град.

Руското министерство на отбраната съобщи, че е спряло обстрела в посока към Херсон от 04:00 часа московско време. Според ведомството мярката е необходима за подготовката на хуманитарната операция в Олешки.

Украинският комисар по правата на човека към Върховната рада Дмитро Лубинец потвърди, че примирието е започнало в посочения час. „Като ръководител на украинския преговарящ екип потвърждавам, че украинската страна изпълнява поетите от нея ангажименти“, написа той.

Помощи и евакуация от фронтовия град

Олешки се намира на източния бряг на река Днепър в Херсонска област, срещу Херсон, който е под контрола на украинските сили. Градът е на фронтовата линия и според съобщеното изпитва остър недостиг на храна и медикаменти.

Хуманитарната операция е насочена към доставянето на необходимите помощи и извеждането на цивилни. Споразумението е постигнато с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп.

Руските войски превзеха Олешки през първите дни на войната през февруари 2022 г. Оттогава градът е под руски контрол.

Удари в други части на Украйна

Въвеждането на локалното примирие не спря бойните действия в останалата част на страната. При руски ракетен удар по Киев в понеделник загина най-малко един човек, а 10 бяха ранени, сред които студенти в общежитие.

Съобщено бе и за загинали и ранени при атаки в Харков и Павлоград. Тези инциденти са извън договорената зона на прекратяване на огъня около Олешки.

Източници: news.bg, apnews.com


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Маке

    6 3 Отговор
    БГ е дъното.

    Коментиран от #2

    08:59 27.10.2026

  • 2 МакедонецЪТ

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Маке":

    БГта = Македония.

    08:59 27.10.2026

  • 3 Съмнително

    9 0 Отговор
    Какви и за кого ще са доставките като цивилните ще са евакуирани?

    09:03 27.10.2026

  • 4 Трол

    3 0 Отговор
    Може да се спазва, но може и да не се спазва.

    09:09 27.10.2026

  • 5 Разбира се

    3 0 Отговор
    че се спазва. Когато не бомбардират, има примирие.

    09:11 27.10.2026

  • 6 АБВ

    6 12 Отговор
    Защо цивилните не са евакуирани досега от града, след като е на фронтовата линия ? Чии войници се крият, или са се крили зад гърба на цивилните ? Това не е ли военно престъпление, извършвано от украинската армия, срещу рускоезично население ?
    После пак ще питат: А нас зачто ?

    Коментиран от #8

    09:53 27.10.2026

  • 7 Подробности

    7 2 Отговор
    Олешки е под руска окупация отдавна ,но "освободителите " не могат да осигурят елементарни условия за живот на жителите му.
    Това е "руския мир".

    10:38 27.10.2026

  • 8 Рашистите са в града отдавна .

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "АБВ":

    Те трябва да се грижат за населението му.

    10:40 27.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания