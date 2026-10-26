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Иран изключи ядрената си програма от срещата в Техеран
  Тема: Иранската криза

Иран изключи ядрената си програма от срещата в Техеран

26 Октомври, 2026 18:57 933 3

  • иран-
  • ядрена програма-
  • пакт от мека-
  • саудитска арабия-
  • сащ

Техеран настоява САЩ първо да приемат условията му за прекратяване на войната, включително вдигане на блокадата и облекчаване на петролните санкции

Иран изключи ядрената си програма от срещата в Техеран - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иранската ядрена програма няма да бъде обсъждана на срещата в Техеран с представители на държавите от Пакта от Мека, заяви високопоставен ирански представител, цитиран от Ройтерс. „Иранската ядрена програма не е в дневния ред на срещата“, е заявил той.

По думите му САЩ първо трябва да приемат условията на Техеран за трайно прекратяване на войната, която според иранската страна Вашингтон води срещу Ислямската република.

Условията на Техеран

Иранското предложение е било предадено на Вашингтон чрез посредници в средата на септември. То включва вдигане на американската блокада на ирански пристанища, облекчаване на санкциите върху износа на ирански нефт и прекратяване на военните действия по всички регионални фронтове.

Така Техеран поставя въпроса за ядрената си програма извън рамките на настоящата среща и обвързва по-широките разговори със САЩ с предварително изпълнение на политически и икономически условия.

Представители на Саудитска Арабия, Турция и Пакистан

В Техеран се събраха високопоставени представители на Саудитска Арабия, Турция и Пакистан. Трите държави участват в Пакта от Мека, а разговорите с ирански представители са посветени на регионалната сигурност.

Срещата се провежда на фона на напрежението между Иран и САЩ и на усилията на регионални държави да координират позициите си. По информация на Ройтерс разговорите в Техеран са първият високопоставен контакт между страните от Пакта от Мека и Иран в този формат.

От публикуваната позиция на Техеран не следва, че ядрената тема е окончателно извадена от бъдещи преговори. Потвърдено е единствено, че тя няма да бъде част от дневния ред на настоящата среща.

Източници: bta.bg, timesofisrael.com, theprint.in


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй

    3 2 Отговор
    Иран изключи ядрената си програма, нй после, браво.

    Коментиран от #2

    19:08 26.10.2026

  • 2 Соломон

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Нищо не е изключил.Иска да изключи ядрената програма от преговорите

    19:09 26.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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