Франция мобилизира 70 000 полицаи за Хелоуин и протестите

Франция мобилизира 70 000 полицаи и жандармеристи за 31 октомври, когато протестите срещу поскъпването на живота и политиката на правителството съвпадат с празненствата за Хелоуин. Властите се опасяват, че маските и костюмите могат да затруднят разпознаването на участници в евентуални насилствени прояви.
Френският министър на вътрешните работи Лоран Нюнес определи деня като „много висок риск за обществения ред“. По думите му в социалните мрежи са разпространявани призиви за неразрешени събирания след 20:00 часа, когато се очаква да приключат основните мирни шествия.
Протестите във Франция започнаха през септември като ученическо недоволство, а впоследствие бяха подкрепени от синдикати и представители на „жълтите жилетки“. Проявите на 17 октомври бяха съпроводени от грабежи, палежи и нападения срещу полицията. Седмица по-късно, на 24 октомври, около 410 000 души са участвали в демонстрациите според вътрешното министерство.
Ограничения в Париж
В Париж общинските власти започнаха да премахват контейнери за отпадъци, подвижни строителни ограждения и други предмети, които могат да бъдат използвани за изграждане на барикади или за подпалване. Жителите и търговците бяха призовани да приберат кофите за боклук, велосипедите, масите, столовете и останалото оборудване от откритите пространства.
Над 1000 служители на общинските служби по чистотата са мобилизирани през почивните дни. В Париж работи и общински кризисен щаб, който координира действията с полицията.
Властите забраниха демонстрациите в централните части на столицата. Държавният съвет потвърди забраната за планирания маршрут от площад „Бастилия“ до площад „Нацията“, като разреши шествие по периферията на града. В районите около площад „Република“ и „Шатле - Ле Ал“ е въведен полицейски час от 23:00 до 06:00 часа през нощта срещу неделя. Очакват се и ограничения в работата на градския транспорт.
Митинг с 10 000 души в Берлин
Допълнителни сили са подготвени и в Берлин, където са заявени две прояви на младежкото движение. Исканията включват подобряване на образованието и здравеопазването, мерки срещу високите разходи за живот, действия за защита на климата и противопоставяне на задължителната военна служба.
За митинга пред Бранденбургската врата, насрочен за 14:00 часа местно време, организаторите очакват около 10 000 участници. Берлинската полиция ще разположи допълнително около 1500 служители, а водни оръдия са приведени в готовност.
Германската полиция съобщава, че няма конкретни данни за организирани призиви към грабежи или насилие. Съществуват обаче опасения, че радикални групи могат да се присъединят към демонстрациите. Организаторите се разграничават от насилието и настояват: „Протестите да останат мирни.“
След сблъсъци при предишни демонстрации повишена готовност е обявена и в Барселона и някои италиански градове. Властите в различни европейски държави следят и призиви за нови протести, които съвпадат с масовите празненства за Хелоуин.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Рундьо
16:08 31.10.2026
2 оня с коня
във клуба на богатите е така
16:08 31.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 В"©к@N∆@лN0"
До коментар #5 от "В"©к@N∆@лN0"":...Скоро и у нас
Коментиран от #10
16:11 31.10.2026
7 И в Сърбия също
До коментар #5 от "В"©к@N∆@лN0"":Нали?
И утре у нас.
Нали?
Коментиран от #13
16:12 31.10.2026
8 Сатана Z
16:12 31.10.2026
9 А на 3-ти ноември
До коментар #5 от "В"©к@N∆@лN0"":в САЩ
16:13 31.10.2026
10 Ъхъъ
До коментар #6 от "В"©к@N∆@лN0"":Така пише.:))
16:13 31.10.2026
11 Атина Палада
16:13 31.10.2026
12 Последния Софиянец
16:14 31.10.2026
13 Мдааа
До коментар #7 от "И в Сърбия също":така пише....скоро и у нас.
16:14 31.10.2026
14 Шорт
Коментиран от #22
16:14 31.10.2026
15 Нормално е за нацистка Европа
Коментиран от #16
16:16 31.10.2026
16 А в Русия
До коментар #15 от "Нормално е за нацистка Европа":си маршируват свободно
16:18 31.10.2026
17 Нормално е за нацистка Европа
16:18 31.10.2026
18 Берлинската полиция
16:24 31.10.2026
19 Протестиращите
16:29 31.10.2026
20 Колкото и хиляди
16:31 31.10.2026
21 Гладът
16:31 31.10.2026
22 Пламен
До коментар #14 от "Шорт":Няма работа ,А? :)
Затуй ли от БРИКС се натискат да бачкат тук , а нашите млади ги мързи ?
Коментиран от #27
16:33 31.10.2026
23 Цвете
Коментиран от #25
16:47 31.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Или
До коментар #23 от "Цвете":и двете!
16:51 31.10.2026
26 Да помолят Путин
16:54 31.10.2026
27 Шорт
До коментар #22 от "Пламен":Те емигрират и завладяват територията .българите намаляват и се асимилират!
17:00 31.10.2026
28 Жалкари
17:44 31.10.2026