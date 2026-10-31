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Франция мобилизира 70 000 полицаи за Хелоуин и протестите

Франция мобилизира 70 000 полицаи за Хелоуин и протестите

31 Октомври, 2026 16:05 782 28

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Париж ограничи шествията и въведе нощен полицейски час, а Берлин очаква младежки митинг с до 10 000 участници

Франция мобилизира 70 000 полицаи за Хелоуин и протестите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
AFP AFP

Франция мобилизира 70 000 полицаи и жандармеристи за 31 октомври, когато протестите срещу поскъпването на живота и политиката на правителството съвпадат с празненствата за Хелоуин. Властите се опасяват, че маските и костюмите могат да затруднят разпознаването на участници в евентуални насилствени прояви.

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нюнес определи деня като „много висок риск за обществения ред“. По думите му в социалните мрежи са разпространявани призиви за неразрешени събирания след 20:00 часа, когато се очаква да приключат основните мирни шествия.

Протестите във Франция започнаха през септември като ученическо недоволство, а впоследствие бяха подкрепени от синдикати и представители на „жълтите жилетки“. Проявите на 17 октомври бяха съпроводени от грабежи, палежи и нападения срещу полицията. Седмица по-късно, на 24 октомври, около 410 000 души са участвали в демонстрациите според вътрешното министерство.

Ограничения в Париж

В Париж общинските власти започнаха да премахват контейнери за отпадъци, подвижни строителни ограждения и други предмети, които могат да бъдат използвани за изграждане на барикади или за подпалване. Жителите и търговците бяха призовани да приберат кофите за боклук, велосипедите, масите, столовете и останалото оборудване от откритите пространства.

Над 1000 служители на общинските служби по чистотата са мобилизирани през почивните дни. В Париж работи и общински кризисен щаб, който координира действията с полицията.

Властите забраниха демонстрациите в централните части на столицата. Държавният съвет потвърди забраната за планирания маршрут от площад „Бастилия“ до площад „Нацията“, като разреши шествие по периферията на града. В районите около площад „Република“ и „Шатле - Ле Ал“ е въведен полицейски час от 23:00 до 06:00 часа през нощта срещу неделя. Очакват се и ограничения в работата на градския транспорт.

Митинг с 10 000 души в Берлин

Допълнителни сили са подготвени и в Берлин, където са заявени две прояви на младежкото движение. Исканията включват подобряване на образованието и здравеопазването, мерки срещу високите разходи за живот, действия за защита на климата и противопоставяне на задължителната военна служба.

За митинга пред Бранденбургската врата, насрочен за 14:00 часа местно време, организаторите очакват около 10 000 участници. Берлинската полиция ще разположи допълнително около 1500 служители, а водни оръдия са приведени в готовност.

Германската полиция съобщава, че няма конкретни данни за организирани призиви към грабежи или насилие. Съществуват обаче опасения, че радикални групи могат да се присъединят към демонстрациите. Организаторите се разграничават от насилието и настояват: „Протестите да останат мирни.“

След сблъсъци при предишни демонстрации повишена готовност е обявена и в Барселона и някои италиански градове. Властите в различни европейски държави следят и призиви за нови протести, които съвпадат с масовите празненства за Хелоуин.

Източници: news.bg


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рундьо

    7 4 Отговор
    И ние имаме 70 000 милиция.

    16:08 31.10.2026

  • 2 оня с коня

    15 2 Отговор
    франция гори , макаранора смърка бело със зелито и ходи на концерти пука му за франция ха ха ха

    във клуба на богатите е така

    16:08 31.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 В"©к@N∆@лN0"

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "В"©к@N∆@лN0"":

    ...Скоро и у нас

    Коментиран от #10

    16:11 31.10.2026

  • 7 И в Сърбия също

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "В"©к@N∆@лN0"":

    Нали?
    И утре у нас.
    Нали?

    Коментиран от #13

    16:12 31.10.2026

  • 8 Сатана Z

    12 1 Отговор
    Мосю Макрон ще "асвабади" Париж,а после ще ще воюва с Русия

    16:12 31.10.2026

  • 9 А на 3-ти ноември

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "В"©к@N∆@лN0"":

    в САЩ

    16:13 31.10.2026

  • 10 Ъхъъ

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "В"©к@N∆@лN0"":

    Така пише.:))

    16:13 31.10.2026

  • 11 Атина Палада

    17 1 Отговор
    Натовските държави искаха да изпращат войници в Украйна да защитават украинците от лошите руснаци,накрая стана,че натовските държави изпратиха армийте си по площадите на своите градове да потушават "празненствата" на своите граждани.

    16:13 31.10.2026

  • 12 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    Магазини и заведения ги обковават с плоскости шперплат и пишат на тях:Вече ни ограбиха.

    16:14 31.10.2026

  • 13 Мдааа

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "И в Сърбия също":

    така пише....скоро и у нас.

    16:14 31.10.2026

  • 14 Шорт

    12 3 Отговор
    Западният свят заминава. Всичко скъпо прескъпо. Няма работа!

    Коментиран от #22

    16:14 31.10.2026

  • 15 Нормално е за нацистка Европа

    6 6 Отговор
    Да са забранени демонстрациите. Тва да не ви е Русия

    Коментиран от #16

    16:16 31.10.2026

  • 16 А в Русия

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Нормално е за нацистка Европа":

    си маршируват свободно

    16:18 31.10.2026

  • 17 Нормално е за нацистка Европа

    4 0 Отговор
    „Протестите да останат мирни.“ а полицаите и башибозука да са НЕмирни

    16:18 31.10.2026

  • 18 Берлинската полиция

    8 1 Отговор
    заемала вече позиции, въоръжена с водни оръдия и била приведена в бойна готовност.... Направо не е за вярване ей що за абсурдно е всичко това. Ще бранят вероятно Бранденбургската врата нали? Бариера и катинари ще и сложат ...

    16:24 31.10.2026

  • 19 Протестиращите

    8 1 Отговор
    Ще се маскират, като полицаи, а полицаите... Те са си бандити, няма нужда да се маскират! Честит им Хелоуин! И Макрон ще е в тълпата, маскиран като Путин, че имал по-голям рейтинг от него!

    16:29 31.10.2026

  • 20 Колкото и хиляди

    6 1 Отговор
    Полицаи да изкарат, срещу тях са милиони недоволни граждани - ха да видим, кой кого! И колко време ще издържи Франция в това състояние на полу гражданска война?

    16:31 31.10.2026

  • 21 Гладът

    7 1 Отговор
    е най страшната диктатура! Европейските пък и българските депутати с високите заплати не го усеща, но обикновенните гражданин вече не може да търпи

    16:31 31.10.2026

  • 22 Пламен

    4 5 Отговор

    До коментар #14 от "Шорт":

    Няма работа ,А? :)
    Затуй ли от БРИКС се натискат да бачкат тук , а нашите млади ги мързи ?

    Коментиран от #27

    16:33 31.10.2026

  • 23 Цвете

    4 2 Отговор
    ТАКА Е ,ЗАЩОТО ТРАЙНО СА СЕ НАСТАНИЛИ В ТЕЗИ СВОБОДНИ ДЪРЖАВИ ,УТАЙКАТА ,КОЯТО НЕ УЧИ ,НЕ РАБОТИ И ЖИВОТА ИМ ПРЕМИНАВА В КРАЖБИ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ЧУЖДИ ИМУЩЕСТВА.МАЙ Е НАСТЪПИЛ МОМЕНТА ЗА КРУТИ МЕРКИ ИЛИ ЕКСТРАДАЦИЯ.🤦‍♂️🇪🇺🤦‍♂️

    Коментиран от #25

    16:47 31.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Или

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Цвете":

    и двете!

    16:51 31.10.2026

  • 26 Да помолят Путин

    1 1 Отговор
    за 7000 руски!

    16:54 31.10.2026

  • 27 Шорт

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Пламен":

    Те емигрират и завладяват територията .българите намаляват и се асимилират!

    17:00 31.10.2026

  • 28 Жалкари

    0 0 Отговор
    Нормална държава празнува а във Франция мобилизират армия от полицаи! Сигурността в Европа е въображаема докато урсулките ни обясняват колко е хубаво и как все по-хубаво живеем. Жалка картинка.

    17:44 31.10.2026

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