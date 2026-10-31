Франция мобилизира 70 000 полицаи за Хелоуин и протестите

Франция мобилизира 70 000 полицаи и жандармеристи за 31 октомври, когато протестите срещу поскъпването на живота и политиката на правителството съвпадат с празненствата за Хелоуин. Властите се опасяват, че маските и костюмите могат да затруднят разпознаването на участници в евентуални насилствени прояви.

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нюнес определи деня като „много висок риск за обществения ред“. По думите му в социалните мрежи са разпространявани призиви за неразрешени събирания след 20:00 часа, когато се очаква да приключат основните мирни шествия.

Протестите във Франция започнаха през септември като ученическо недоволство, а впоследствие бяха подкрепени от синдикати и представители на „жълтите жилетки“. Проявите на 17 октомври бяха съпроводени от грабежи, палежи и нападения срещу полицията. Седмица по-късно, на 24 октомври, около 410 000 души са участвали в демонстрациите според вътрешното министерство.

Ограничения в Париж

В Париж общинските власти започнаха да премахват контейнери за отпадъци, подвижни строителни ограждения и други предмети, които могат да бъдат използвани за изграждане на барикади или за подпалване. Жителите и търговците бяха призовани да приберат кофите за боклук, велосипедите, масите, столовете и останалото оборудване от откритите пространства.

Над 1000 служители на общинските служби по чистотата са мобилизирани през почивните дни. В Париж работи и общински кризисен щаб, който координира действията с полицията.

Властите забраниха демонстрациите в централните части на столицата. Държавният съвет потвърди забраната за планирания маршрут от площад „Бастилия“ до площад „Нацията“, като разреши шествие по периферията на града. В районите около площад „Република“ и „Шатле - Ле Ал“ е въведен полицейски час от 23:00 до 06:00 часа през нощта срещу неделя. Очакват се и ограничения в работата на градския транспорт.

Митинг с 10 000 души в Берлин

Допълнителни сили са подготвени и в Берлин, където са заявени две прояви на младежкото движение. Исканията включват подобряване на образованието и здравеопазването, мерки срещу високите разходи за живот, действия за защита на климата и противопоставяне на задължителната военна служба.

За митинга пред Бранденбургската врата, насрочен за 14:00 часа местно време, организаторите очакват около 10 000 участници. Берлинската полиция ще разположи допълнително около 1500 служители, а водни оръдия са приведени в готовност.

Германската полиция съобщава, че няма конкретни данни за организирани призиви към грабежи или насилие. Съществуват обаче опасения, че радикални групи могат да се присъединят към демонстрациите. Организаторите се разграничават от насилието и настояват: „Протестите да останат мирни.“

След сблъсъци при предишни демонстрации повишена готовност е обявена и в Барселона и някои италиански градове. Властите в различни европейски държави следят и призиви за нови протести, които съвпадат с масовите празненства за Хелоуин.

Източници: news.bg