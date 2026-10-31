Магазини в Хага се барикадират заради онлайн призиви

Магазини в центъра на Хага се барикадират с дървени плоскости или затварят заради опасения, че онлайн призиви за улични протести могат да доведат до грабежи и безредици. Мерките са предприети след публикации в Инстаграм, Телеграм и Снапчат, които призовават млади хора да излязат на улицата в различни нидерландски градове.
Не е ясно кой стои зад профилите и колко хора могат да се включат. В община Хага не е подадено уведомление за протест, но това не успокоява местните търговци. Според телевизия „Ен О Ес“ опасенията са засилени от неотдавнашни демонстрации във Франция, Белгия и Италия, които са прераснали в мащабни безредици с разрушени и ограбени магазини.
Витрини са закрити, магазинът на „Епъл“ е изпразнен
Предпазни мерки са предприети както в обекти за скъпи стоки и техника, така и във вериги за козметика и препарати. Някои магазини са закрили витрините си с дървени плоскости, а други са обявили, че няма да работят през уикенда.
Хагският магазин на „Епъл“ е избрал да изпразни сградата предварително. На разпространени кадри се вижда, че в обекта не са оставени телефони или лаптопи. Мерките са част от подготовката на търговците при опасения, че евентуални протести могат да бъдат използвани за вандализъм и кражби.
Министърът призова за спокойствие
Нидерландският министър на вътрешните работи Питер Хеерма заяви, че е получил сигнали за „тревожни съобщения“ в интернет, свързани с планове за безредици в някои градове.„Демонстрациите са разрешени в тази страна; това е голямо предимство. Но се дръжте прилично и се погрижете да не бъдете въвлечени в безредици“, заяви Питер Хеерма.
Въпреки предприетите мерки част от търговците се надяват, че опасенията няма да се сбъднат. „Надявам се да не се случи нищо, но със социалните медии нещата могат да се развият много бързо“, каза един от тях.
Към момента потвърденото е, че в Хага са предприети превантивни действия от магазини, докато размерът на евентуалните протести и рискът от безредици остават неясни.
Източници: bta.bg, nos.nl
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Поръчковите протестиращи на Путин
Коментиран от #8
16:18 31.10.2026
3 Последния Софиянец
16:18 31.10.2026
4 ЖеЛАЕЩИТЕ богати цървули
16:19 31.10.2026
5 Как какъв
До коментар #1 от "Какъв е":руски диверсант.
Коментиран от #10
16:20 31.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Атина Палада
До коментар #2 от "Поръчковите протестиращи на Путин":Цял континент се е вдигнал на крака и ако Путин ги е вдигнал ,значи той е Бог тогава.Ти направи Путин сила бре:)
Коментиран от #14
16:23 31.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 С украинско
До коментар #5 от "Как какъв":лого.:))
16:23 31.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 хахахахха
16:33 31.10.2026
14 Русофилите бъркате понятията
До коментар #8 от "Атина Палада":Вярно е, че е могъщ, но не е БОГ.
Той е Дявола.
И между другото чете ли, че разпродава спешно златните резерви. Защо? За да финансира хибридната си война с Европа.
Коментиран от #15, #16, #17
16:34 31.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 (Българин)
До коментар #14 от "Русофилите бъркате понятията":Ти Путин не го мисли,ами погледни себе си,че си си продал прародителите,които са пеели ,,Кат Русия няма втора,тъй велика на света,тя е нашета упора ,тя е наштавидота"
Коментиран от #19
16:49 31.10.2026
17 хахахахха
До коментар #14 от "Русофилите бъркате понятията":интересно, като ги разпродава,защо тогава златния резерв на Русия се увеличава
Коментиран от #18
16:50 31.10.2026
18 Моля, ъпдейтнете си инфото
До коментар #17 от "хахахахха":в руския тpoлцeнтъp!
16:59 31.10.2026
19 Пееха,
До коментар #16 от "(Българин)":щото иначе милиционерите биеха.
17:00 31.10.2026
20 Ха ха ха ха ха
Не стига, че ще се протестира яко, но на всичкото отгоре протестиращите ще са с маски! Не само полиция и жандармерия трябва да са на крак, но и армията да се включи, за да озаптява хелоуино-протестърите!
Коментиран от #21, #22
17:15 31.10.2026
21 Това за коя поредна година
До коментар #20 от "Ха ха ха ха ха":го повтаряте?
17:17 31.10.2026
22 Да. Видяхме го в Унгария
До коментар #20 от "Ха ха ха ха ха":После в Сърбия.
Скоро в Полша.
Забравих за България утре.
17:18 31.10.2026
23 гост
17:18 31.10.2026
24 Факт
17:42 31.10.2026