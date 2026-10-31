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Магазини в Хага се барикадират заради онлайн призиви

Магазини в Хага се барикадират заради онлайн призиви

31 Октомври, 2026 16:16 967 24

  • хага-
  • нидерландия-
  • протести-
  • безредици-
  • магазини

Търговците се опасяват от грабежи и безредици, въпреки че в общината няма подадено уведомление за протест

Магазини в Хага се барикадират заради онлайн призиви - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Магазини в центъра на Хага се барикадират с дървени плоскости или затварят заради опасения, че онлайн призиви за улични протести могат да доведат до грабежи и безредици. Мерките са предприети след публикации в Инстаграм, Телеграм и Снапчат, които призовават млади хора да излязат на улицата в различни нидерландски градове.

Не е ясно кой стои зад профилите и колко хора могат да се включат. В община Хага не е подадено уведомление за протест, но това не успокоява местните търговци. Според телевизия „Ен О Ес“ опасенията са засилени от неотдавнашни демонстрации във Франция, Белгия и Италия, които са прераснали в мащабни безредици с разрушени и ограбени магазини.

Витрини са закрити, магазинът на „Епъл“ е изпразнен

Предпазни мерки са предприети както в обекти за скъпи стоки и техника, така и във вериги за козметика и препарати. Някои магазини са закрили витрините си с дървени плоскости, а други са обявили, че няма да работят през уикенда.

Хагският магазин на „Епъл“ е избрал да изпразни сградата предварително. На разпространени кадри се вижда, че в обекта не са оставени телефони или лаптопи. Мерките са част от подготовката на търговците при опасения, че евентуални протести могат да бъдат използвани за вандализъм и кражби.

Министърът призова за спокойствие

Нидерландският министър на вътрешните работи Питер Хеерма заяви, че е получил сигнали за „тревожни съобщения“ в интернет, свързани с планове за безредици в някои градове.

„Демонстрациите са разрешени в тази страна; това е голямо предимство. Но се дръжте прилично и се погрижете да не бъдете въвлечени в безредици“, заяви Питер Хеерма.

Въпреки предприетите мерки част от търговците се надяват, че опасенията няма да се сбъднат. „Надявам се да не се случи нищо, но със социалните медии нещата могат да се развият много бързо“, каза един от тях.

Към момента потвърденото е, че в Хага са предприети превантивни действия от магазини, докато размерът на евентуалните протести и рискът от безредици остават неясни.

Източници: bta.bg, nos.nl


Нидерландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Поръчковите протестиращи на Путин

    1 17 Отговор
    пиели обезболяващи превантивно.

    Коментиран от #8

    16:18 31.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    18 0 Отговор
    И във Франция.И в Германия.И в Италия.

    16:18 31.10.2026

  • 4 ЖеЛАЕЩИТЕ богати цървули

    19 0 Отговор
    горят.Каквото желаеха на друг им се върна.

    16:19 31.10.2026

  • 5 Как какъв

    2 14 Отговор

    До коментар #1 от "Какъв е":

    руски диверсант.

    Коментиран от #10

    16:20 31.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Атина Палада

    22 0 Отговор

    До коментар #2 от "Поръчковите протестиращи на Путин":

    Цял континент се е вдигнал на крака и ако Путин ги е вдигнал ,значи той е Бог тогава.Ти направи Путин сила бре:)

    Коментиран от #14

    16:23 31.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 С украинско

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "Как какъв":

    лого.:))

    16:23 31.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 хахахахха

    13 0 Отговор
    ето ви "демократичния" 🚽 ес

    16:33 31.10.2026

  • 14 Русофилите бъркате понятията

    2 15 Отговор

    До коментар #8 от "Атина Палада":

    Вярно е, че е могъщ, но не е БОГ.
    Той е Дявола.
    И между другото чете ли, че разпродава спешно златните резерви. Защо? За да финансира хибридната си война с Европа.

    Коментиран от #15, #16, #17

    16:34 31.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 (Българин)

    10 4 Отговор

    До коментар #14 от "Русофилите бъркате понятията":

    Ти Путин не го мисли,ами погледни себе си,че си си продал прародителите,които са пеели ,,Кат Русия няма втора,тъй велика на света,тя е нашета упора ,тя е наштавидота"

    Коментиран от #19

    16:49 31.10.2026

  • 17 хахахахха

    10 1 Отговор

    До коментар #14 от "Русофилите бъркате понятията":

    интересно, като ги разпродава,защо тогава златния резерв на Русия се увеличава

    Коментиран от #18

    16:50 31.10.2026

  • 18 Моля, ъпдейтнете си инфото

    3 6 Отговор

    До коментар #17 от "хахахахха":

    в руския тpoлцeнтъp!

    16:59 31.10.2026

  • 19 Пееха,

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "(Българин)":

    щото иначе милиционерите биеха.

    17:00 31.10.2026

  • 20 Ха ха ха ха ха

    4 1 Отговор
    Тази година Западна Европа я чака незабравим Хелоуин!
    Не стига, че ще се протестира яко, но на всичкото отгоре протестиращите ще са с маски! Не само полиция и жандармерия трябва да са на крак, но и армията да се включи, за да озаптява хелоуино-протестърите!

    Коментиран от #21, #22

    17:15 31.10.2026

  • 21 Това за коя поредна година

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Ха ха ха ха ха":

    го повтаряте?

    17:17 31.10.2026

  • 22 Да. Видяхме го в Унгария

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "Ха ха ха ха ха":

    После в Сърбия.
    Скоро в Полша.
    Забравих за България утре.

    17:18 31.10.2026

  • 23 гост

    6 1 Отговор
    Мигрантите трошат, чупят и грабят, те ненавиждат западната цивилизация.

    17:18 31.10.2026

  • 24 Факт

    2 0 Отговор
    Нали точно там искаха да съдят Путин? И сега затварят прозорци, смешници. Те не могат да контролират собственото си население, ама тръгнаха акъл да дават на Русия.

    17:42 31.10.2026

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