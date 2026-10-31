Магазини в Хага се барикадират заради онлайн призиви

Магазини в центъра на Хага се барикадират с дървени плоскости или затварят заради опасения, че онлайн призиви за улични протести могат да доведат до грабежи и безредици. Мерките са предприети след публикации в Инстаграм, Телеграм и Снапчат, които призовават млади хора да излязат на улицата в различни нидерландски градове.

Не е ясно кой стои зад профилите и колко хора могат да се включат. В община Хага не е подадено уведомление за протест, но това не успокоява местните търговци. Според телевизия „Ен О Ес“ опасенията са засилени от неотдавнашни демонстрации във Франция, Белгия и Италия, които са прераснали в мащабни безредици с разрушени и ограбени магазини.

Витрини са закрити, магазинът на „Епъл“ е изпразнен

Предпазни мерки са предприети както в обекти за скъпи стоки и техника, така и във вериги за козметика и препарати. Някои магазини са закрили витрините си с дървени плоскости, а други са обявили, че няма да работят през уикенда.

Хагският магазин на „Епъл“ е избрал да изпразни сградата предварително. На разпространени кадри се вижда, че в обекта не са оставени телефони или лаптопи. Мерките са част от подготовката на търговците при опасения, че евентуални протести могат да бъдат използвани за вандализъм и кражби.

Министърът призова за спокойствие

Нидерландският министър на вътрешните работи Питер Хеерма заяви, че е получил сигнали за „тревожни съобщения“ в интернет, свързани с планове за безредици в някои градове.

„Демонстрациите са разрешени в тази страна; това е голямо предимство. Но се дръжте прилично и се погрижете да не бъдете въвлечени в безредици“, заяви Питер Хеерма.

Въпреки предприетите мерки част от търговците се надяват, че опасенията няма да се сбъднат. „Надявам се да не се случи нищо, но със социалните медии нещата могат да се развият много бързо“, каза един от тях.

Към момента потвърденото е, че в Хага са предприети превантивни действия от магазини, докато размерът на евентуалните протести и рискът от безредици остават неясни.

Източници: bta.bg, nos.nl