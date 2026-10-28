Отбранителна готовност! ЕС подготвя разширяване на мрежите за горива по източния фланг

Европейският съюз подготвя разширяване на мрежите за пренос на горива в източната част на Европа, за да подобри доставките към източния фланг. Мярката е свързана както с отбранителната готовност, така и с необходимостта от по-бързо придвижване на войски и техника при криза.

Това заяви еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс на съвместна пресконференция с еврокомисаря по енергетиката Дан Йоргенсен.

„Доставките на гориво са решаващи по отношение на отбранителната готовност“, каза Кубилюс. По думите му европейската отбрана няма да бъде възможна през следващите години без изкопаеми горива, въпреки че ЕС ще продължи да работи по енергийния преход.

Нужни са горива за бързо преместване на войски

Кубилюс посочи, че при планирането трябва да се отчита потреблението на гориво при военна криза. Според разчетите на НАТО през първите 10 дни може да се наложи преместването на 100 000 военнослужещи. Подобна операция би била свързана със значителен разход на горива и би изисквала надеждни доставки по основните направления към източния фланг.

„Трябва да можем да произвеждаме повече горива, без да забравяме енергийния преход“, заяви еврокомисарят. Той добави, че въпросите за производството, запасите и преноса на горива са част от бъдещото европейско законодателство за военната мобилност.

Разширяването на мрежите за пренос е представено като част от по-широката необходимост Европа да разполага с инфраструктура, която може да обслужва едновременно гражданския пазар и отбранителните нужди. При военна криза достъпът до гориво би бил необходим не само за бойната техника, но и за транспортните операции, свързани с преместването на войски и оборудване.

Европейският рафиниращ капацитет намалява

Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен посочи и дългосрочен проблем с производството на горива в Европа. По думите му през последните 20 години са били затворени почти една четвърт от европейските рафинерии, а капацитетът е намалял с около 10 процента.

Йоргенсен предупреди, че предстоящата зима няма да бъде лесна за гражданите и икономиката. Очакванията му са световният пазар на дизел да остане труден и през следващата година, като цените да се задържат високи.

Така плановете за горивната инфраструктура се поставят едновременно в контекста на сигурността и на енергийните разходи. ЕС ще трябва да съчетае необходимостта от по-надеждни доставки за източния фланг с ограничения производствен капацитет на европейските рафинерии и продължаващия преход към по-чиста енергия.

Източници: bta.bg