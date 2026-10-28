Отбранителна готовност! ЕС подготвя разширяване на мрежите за горива по източния фланг

Европейският съюз подготвя разширяване на мрежите за пренос на горива в източната част на Европа, за да подобри доставките към източния фланг. Мярката е свързана както с отбранителната готовност, така и с необходимостта от по-бързо придвижване на войски и техника при криза.
Това заяви еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс на съвместна пресконференция с еврокомисаря по енергетиката Дан Йоргенсен.
„Доставките на гориво са решаващи по отношение на отбранителната готовност“, каза Кубилюс. По думите му европейската отбрана няма да бъде възможна през следващите години без изкопаеми горива, въпреки че ЕС ще продължи да работи по енергийния преход.
Нужни са горива за бързо преместване на войски
Кубилюс посочи, че при планирането трябва да се отчита потреблението на гориво при военна криза. Според разчетите на НАТО през първите 10 дни може да се наложи преместването на 100 000 военнослужещи. Подобна операция би била свързана със значителен разход на горива и би изисквала надеждни доставки по основните направления към източния фланг.
„Трябва да можем да произвеждаме повече горива, без да забравяме енергийния преход“, заяви еврокомисарят. Той добави, че въпросите за производството, запасите и преноса на горива са част от бъдещото европейско законодателство за военната мобилност.
Разширяването на мрежите за пренос е представено като част от по-широката необходимост Европа да разполага с инфраструктура, която може да обслужва едновременно гражданския пазар и отбранителните нужди. При военна криза достъпът до гориво би бил необходим не само за бойната техника, но и за транспортните операции, свързани с преместването на войски и оборудване.
Европейският рафиниращ капацитет намалява
Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен посочи и дългосрочен проблем с производството на горива в Европа. По думите му през последните 20 години са били затворени почти една четвърт от европейските рафинерии, а капацитетът е намалял с около 10 процента.
Йоргенсен предупреди, че предстоящата зима няма да бъде лесна за гражданите и икономиката. Очакванията му са световният пазар на дизел да остане труден и през следващата година, като цените да се задържат високи.
Така плановете за горивната инфраструктура се поставят едновременно в контекста на сигурността и на енергийните разходи. ЕС ще трябва да съчетае необходимостта от по-надеждни доставки за източния фланг с ограничения производствен капацитет на европейските рафинерии и продължаващия преход към по-чиста енергия.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Значи ще ни напълнят с бойна техника
Много добре!
Коментиран от #2, #4, #17
13:45 28.10.2026
2 да питам
До коментар #1 от "Значи ще ни напълнят с бойна техника":Въпросът е - Защо ?!
Коментиран от #6
13:48 28.10.2026
3 Русия
13:51 28.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Защото руснаците
Напиши в гуглето "14-ти октомври 1915-та, Варна".
Всичко ще разбереш.
Коментиран от #18
13:52 28.10.2026
6 Защото руснаците
До коментар #2 от "да питам":са ни братушки.
Напиши в гуглето "14-ти октомври 1915-та, Варна".
Всичко ще разбереш.
Коментиран от #12
13:53 28.10.2026
7 Във Франция правилно издигаха плакати
Коментиран от #9
13:53 28.10.2026
8 Хи хи хи волoдiмiр
мозъци
13:55 28.10.2026
9 Френски плакати
До коментар #7 от "Във Франция правилно издигаха плакати":Русия НЕ ни е враг. Вие сте ни враг.
13:57 28.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Педро Поро
Стига вече войни и зелени експерименти!
14:00 28.10.2026
12 Историк
До коментар #6 от "Защото руснаците":Ти кво очакваш бре минн .дилл🦄 когато си във война на страната на противника ,долари ли да ти подхвърлят руснаците 😂😂😂 ?
Коментиран от #13
14:01 28.10.2026
13 Значи защитаваш противника ни,
До коментар #12 от "Историк":родолюбеца.
Навярно и руснаците защитават като теб немците, спомняйки си атаката на Сталинград.
14:09 28.10.2026
14 жик так
Да не говорим че трудно ще намерят толкова желаещи .
Коментиран от #19
14:09 28.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 натовски ястреб
До коментар #1 от "Значи ще ни напълнят с бойна техника":и най-силното ни оръжие - Асена Василева - ха-ха..
14:20 28.10.2026
18 ЩОТО ЧАКАМЕ
До коментар #5 от "Защото руснаците":ОТ ПАРА ПЕТКО-ТАНКЕРИ ГАЗ ПЕТРОЛ -И ФЪС 16 И СВОБОДА И БЕРЕКЕТ
14:20 28.10.2026
19 .ЛИБЕРАСТКИ ЖЪЛТОПАВЕТНИК
До коментар #14 от "жик так":Ще ги настаним в домовете на нашите гостоприемни русофоби
14:22 28.10.2026