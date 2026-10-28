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Отбранителна готовност! ЕС подготвя разширяване на мрежите за горива по източния фланг

Отбранителна готовност! ЕС подготвя разширяване на мрежите за горива по източния фланг

28 Октомври, 2026 13:44 520 19

  • европейски съюз-
  • горива-
  • военна мобилност-
  • източен фланг-
  • дизел-
  • ормузки проток

Проектът е свързан с отбранителната готовност и военната мобилност, НАТО изчислява, че при криза за 10 дни може да се наложи преместването на 100 000 военнослужещи

Отбранителна готовност! ЕС подготвя разширяване на мрежите за горива по източния фланг - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейският съюз подготвя разширяване на мрежите за пренос на горива в източната част на Европа, за да подобри доставките към източния фланг. Мярката е свързана както с отбранителната готовност, така и с необходимостта от по-бързо придвижване на войски и техника при криза.

Това заяви еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс на съвместна пресконференция с еврокомисаря по енергетиката Дан Йоргенсен.

„Доставките на гориво са решаващи по отношение на отбранителната готовност“, каза Кубилюс. По думите му европейската отбрана няма да бъде възможна през следващите години без изкопаеми горива, въпреки че ЕС ще продължи да работи по енергийния преход.

Нужни са горива за бързо преместване на войски

Кубилюс посочи, че при планирането трябва да се отчита потреблението на гориво при военна криза. Според разчетите на НАТО през първите 10 дни може да се наложи преместването на 100 000 военнослужещи. Подобна операция би била свързана със значителен разход на горива и би изисквала надеждни доставки по основните направления към източния фланг.

„Трябва да можем да произвеждаме повече горива, без да забравяме енергийния преход“, заяви еврокомисарят. Той добави, че въпросите за производството, запасите и преноса на горива са част от бъдещото европейско законодателство за военната мобилност.

Разширяването на мрежите за пренос е представено като част от по-широката необходимост Европа да разполага с инфраструктура, която може да обслужва едновременно гражданския пазар и отбранителните нужди. При военна криза достъпът до гориво би бил необходим не само за бойната техника, но и за транспортните операции, свързани с преместването на войски и оборудване.

Европейският рафиниращ капацитет намалява

Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен посочи и дългосрочен проблем с производството на горива в Европа. По думите му през последните 20 години са били затворени почти една четвърт от европейските рафинерии, а капацитетът е намалял с около 10 процента.

Йоргенсен предупреди, че предстоящата зима няма да бъде лесна за гражданите и икономиката. Очакванията му са световният пазар на дизел да остане труден и през следващата година, като цените да се задържат високи.

Така плановете за горивната инфраструктура се поставят едновременно в контекста на сигурността и на енергийните разходи. ЕС ще трябва да съчетае необходимостта от по-надеждни доставки за източния фланг с ограничения производствен капацитет на европейските рафинерии и продължаващия преход към по-чиста енергия.

Източници: bta.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Значи ще ни напълнят с бойна техника

    9 1 Отговор
    Самолети, Танкове, ракетни системи. Ще им трябва гориво.
    Много добре!

    Коментиран от #2, #4, #17

    13:45 28.10.2026

  • 2 да питам

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Значи ще ни напълнят с бойна техника":

    Въпросът е - Защо ?!

    Коментиран от #6

    13:48 28.10.2026

  • 3 Русия

    8 1 Отговор
    Докато долети Кинжала !

    13:51 28.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Защото руснаците

    2 10 Отговор
    са ни братушки.
    Напиши в гуглето "14-ти октомври 1915-та, Варна".
    Всичко ще разбереш.

    Коментиран от #18

    13:52 28.10.2026

  • 6 Защото руснаците

    1 9 Отговор

    До коментар #2 от "да питам":

    са ни братушки.
    Напиши в гуглето "14-ти октомври 1915-та, Варна".
    Всичко ще разбереш.

    Коментиран от #12

    13:53 28.10.2026

  • 7 Във Франция правилно издигаха плакати

    11 1 Отговор
    и крещяха:Русия е ни е враг. Вие сте ни враг.

    Коментиран от #9

    13:53 28.10.2026

  • 8 Хи хи хи волoдiмiр

    7 0 Отговор
    Б О Л Н И
    мозъци

    13:55 28.10.2026

  • 9 Френски плакати

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Във Франция правилно издигаха плакати":

    Русия НЕ ни е враг. Вие сте ни враг.

    13:57 28.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Педро Поро

    7 1 Отговор
    Вместо да се харчат милиарди за бъдеща война с Русия, по-добре брюкселския елит да бъде изметен и Европа да се върне към прекрасния си живот от 80-те до края на 90-те!
    Стига вече войни и зелени експерименти!

    14:00 28.10.2026

  • 12 Историк

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Защото руснаците":

    Ти кво очакваш бре минн .дилл🦄 когато си във война на страната на противника ,долари ли да ти подхвърлят руснаците 😂😂😂 ?

    Коментиран от #13

    14:01 28.10.2026

  • 13 Значи защитаваш противника ни,

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Историк":

    родолюбеца.
    Навярно и руснаците защитават като теб немците, спомняйки си атаката на Сталинград.

    14:09 28.10.2026

  • 14 жик так

    5 0 Отговор
    И къде ще ги настанят тия 100 000 ? На палатки ли ?
    Да не говорим че трудно ще намерят толкова желаещи .

    Коментиран от #19

    14:09 28.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 натовски ястреб

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Значи ще ни напълнят с бойна техника":

    и най-силното ни оръжие - Асена Василева - ха-ха..

    14:20 28.10.2026

  • 18 ЩОТО ЧАКАМЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Защото руснаците":

    ОТ ПАРА ПЕТКО-ТАНКЕРИ ГАЗ ПЕТРОЛ -И ФЪС 16 И СВОБОДА И БЕРЕКЕТ

    14:20 28.10.2026

  • 19 .ЛИБЕРАСТКИ ЖЪЛТОПАВЕТНИК

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "жик так":

    Ще ги настаним в домовете на нашите гостоприемни русофоби

    14:22 28.10.2026