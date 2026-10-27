Американците плащат най-високата цена за горивния шок

Американските потребители са платили средно с 471 долара повече за гориво след началото на войната между САЩ и Иран на 28 февруари. Това е най-високата допълнителна сума на човек в света, докато глобалната средна стойност е около 60 долара.
Данните са от анализ на финландския Център за изследвания на енергията и чистия въздух (CREA), цитиран от Ройтерс. Проучването обхваща цените на горивата и потреблението в 169 държави за периода от началото на март до средата на октомври 2026 г.
САЩ поемат най-голямата национална сметка
Според изследването светът е платил допълнително 468 милиарда долара за гориво заради поскъпването, свързано с прекъсванията на доставките и ограниченията по Ормузкия проток. От тази сума 160 милиарда долара се падат на САЩ, 54 милиарда долара на Китай и 17 милиарда долара на Канада.
Авторите са сравнили цените през януари и февруари с тези през останалата част от годината. Според CREA по-високите разходи за американските домакинства са свързани с широкото използване на по-неефективни лични автомобили, по-дългите пътувания и сравнително бавния преход към електромобили.
Канада, Австралия, Нова Зеландия и Белгия също са сред държавите, в които потребителите са понесли значително увеличение на разходите за гориво.
Вашингтон защитава политиката си
Администрацията на президента Доналд Тръмп заявява, че по-високите цени са „малка цена“, която потребителите трябва да платят, за да бъде спрян Иран да се сдобие с ядрени оръжия. Според Вашингтон цените на петрола и горивата ще се понижат след края на войната.
Ройтерс отбелязва, че конфликтът е продължил по-дълго, отколкото американската администрация е прогнозирала. Това удължава периода, в който прекъсванията на доставките и ограниченията по един от ключовите световни маршрути за петрол влияят върху цените на горивата.
Източници: focus-news.net, investing.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Билдерберг
09:15 27.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хе хе...
09:22 27.10.2026
5 за хамериканците
09:22 27.10.2026
6 Зевс
До коментар #3 от "🦉🦉🦉🦉":В САЩ цената за литър е към 1.16 евро, тук всички знаем колко е, ама статията тръгнала да жали янките.
Коментиран от #10
09:24 27.10.2026
7 нннн
До коментар #3 от "🦉🦉🦉🦉":Нашият бензин е по- скъп, но ходим повече пеш - по съвета на ПKП. Да ходят и американците. Полезно и евтино е.
09:27 27.10.2026
8 Значи въпреки че САЩ краде
Коментиран от #13
09:29 27.10.2026
9 Топч0
09:30 27.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Инна
Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Виткоф раздразнено поиска прекратяване на ударите по руски петролни рафинерии по време на разговор с Кирил Буданов, ръководител на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски. Това съобщи френският вестник Le Monde, позовавайки се на източници.
Отбелязва се, че на среща на 9 октомври във Флорида Виткоф е предложил „план за регионален просперитет“ след края на украинския конфликт. Това включва пълно възобновяване на руските енергийни доставки за европейски страни през украинска територия.
Според американския преговарящ това би позволило на Киев да извлече финансови ползи, докато Европа би намалила разходите си за енергия. Буданов обаче възрази, заявявайки, че Полша, а не Беларус, е критерий за Украйна. След това той прекъсна срещата, за да се свърже със Зеленски.
След възобновяването на диалога, на украинската страна беше представен документ, очертаващ сделката между САЩ и Русия за дизеловите двигатели. Виткоф призова Буданов да се съгласи с нея и да прекрати атаките срещу руски рафинерии. Дипломатът подчерта, че Киев излага света на риск, се казва в статията.
09:30 27.10.2026
12 Инфлацията на потребителските
Бюрото по трудова статистика, което публикува данните в сряда, посочи рязко покачващите се цени на бензина, дизела и мазута. Бензинът се е повишил с 9,1% само през септември, което представлява над половината от месечното увеличение на всички потребителски цени. За 12 месеца той се е повишил с 34,2%, а енергията като цяло - с 20,4%. Мазутът скочи с 15,3% през месеца и със 74,2% през годината, което е опустошителен удар за милионите семейства в Североизточната част на страната, които го използват за отопление на домовете си, точно когато започва студеното време.
09:34 27.10.2026
13 Америка
До коментар #8 от "Значи въпреки че САЩ краде":Парата отива в джобовете на този който уж е загрижен за цената на дизела и неговите приятели.
Обаче и евтения руски дизел ще го шитнат по високите цени
09:35 27.10.2026
14 това изобщо не е вярно
И как го сметнаха като цените от 2.00 Лева , станаха 2.00€ ?
09:38 27.10.2026
15 Тези увеличения са пряк продукт
09:38 27.10.2026
16 Въздействието на тези по-високи лихвени
09:40 27.10.2026
17 По този начин работниците плащат
09:42 27.10.2026
18 Една статия като хората
09:45 27.10.2026
19 ЕДНО НЕЩО САМО НЕ РАЗБИРАМ
09:48 27.10.2026
20 ЕДНО НЕЩО САМО НЕ РАЗБИРАМ
09:54 27.10.2026
21 българина
Коментиран от #23
09:56 27.10.2026
22 Верно ли бре
..хахахахаха ....
09:57 27.10.2026
23 Като ти напукат 500% акциз и мито
До коментар #21 от "българина":Ръста на БВП-ту ще те зарадва ли много ? И такса от 50% върху себестойността на текстилен продукт но не по малко от 20 евро за чифт дънки или яке преди данъци А? .... БВП-ту вика....
10:03 27.10.2026