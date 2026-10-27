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Американците плащат най-високата цена за горивния шок

Американците плащат най-високата цена за горивния шок

27 Октомври, 2026 09:11 1 125 23

  • горива-
  • сащ-
  • иран-
  • петрол-
  • ормузки проток-
  • доналд тръмп

Средното допълнително плащане в САЩ достига 471 долара на човек, докато глобалната средна стойност е около 60 долара

Американците плащат най-високата цена за горивния шок - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американските потребители са платили средно с 471 долара повече за гориво след началото на войната между САЩ и Иран на 28 февруари. Това е най-високата допълнителна сума на човек в света, докато глобалната средна стойност е около 60 долара.

Данните са от анализ на финландския Център за изследвания на енергията и чистия въздух (CREA), цитиран от Ройтерс. Проучването обхваща цените на горивата и потреблението в 169 държави за периода от началото на март до средата на октомври 2026 г.

САЩ поемат най-голямата национална сметка

Според изследването светът е платил допълнително 468 милиарда долара за гориво заради поскъпването, свързано с прекъсванията на доставките и ограниченията по Ормузкия проток. От тази сума 160 милиарда долара се падат на САЩ, 54 милиарда долара на Китай и 17 милиарда долара на Канада.

Авторите са сравнили цените през януари и февруари с тези през останалата част от годината. Според CREA по-високите разходи за американските домакинства са свързани с широкото използване на по-неефективни лични автомобили, по-дългите пътувания и сравнително бавния преход към електромобили.

Канада, Австралия, Нова Зеландия и Белгия също са сред държавите, в които потребителите са понесли значително увеличение на разходите за гориво.

Вашингтон защитава политиката си

Администрацията на президента Доналд Тръмп заявява, че по-високите цени са „малка цена“, която потребителите трябва да платят, за да бъде спрян Иран да се сдобие с ядрени оръжия. Според Вашингтон цените на петрола и горивата ще се понижат след края на войната.

Ройтерс отбелязва, че конфликтът е продължил по-дълго, отколкото американската администрация е прогнозирала. Това удължава периода, в който прекъсванията на доставките и ограниченията по един от ключовите световни маршрути за петрол влияят върху цените на горивата.

Източници: focus-news.net, investing.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Билдерберг

    3 3 Отговор
    Който държи финансовата система на запада, тюею кранчето, той държи и "демократите"

    09:15 27.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хе хе...

    2 0 Отговор
    А все още има запаси. СмЕтай като пресъхнат и те...

    09:22 27.10.2026

  • 5 за хамериканците

    10 0 Отговор
    всичко е по евтино... горива, електроника, автомобили,.....

    09:22 27.10.2026

  • 6 Зевс

    18 0 Отговор

    До коментар #3 от "🦉🦉🦉🦉":

    В САЩ цената за литър е към 1.16 евро, тук всички знаем колко е, ама статията тръгнала да жали янките.

    Коментиран от #10

    09:24 27.10.2026

  • 7 нннн

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "🦉🦉🦉🦉":

    Нашият бензин е по- скъп, но ходим повече пеш - по съвета на ПKП. Да ходят и американците. Полезно и евтино е.

    09:27 27.10.2026

  • 8 Значи въпреки че САЩ краде

    8 0 Отговор
    Петрола на Ирак и Венецуела пак 160 милиарда долара допълнително американеца за горива плаща. Що ли? А...

    Коментиран от #13

    09:29 27.10.2026

  • 9 Топч0

    4 0 Отговор
    ще се радвам и при Нас да е толкова скъпо- 1 галон=3/5 литра.🤔🤐 а, и Ние да ги мислим сега?

    09:30 27.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Инна

    3 1 Отговор
    Le Monde: Виткоф раздразнено поиска Буданов да спре ударите по руски петролни рафинерии.

    Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Виткоф раздразнено поиска прекратяване на ударите по руски петролни рафинерии по време на разговор с Кирил Буданов, ръководител на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски. Това съобщи френският вестник Le Monde, позовавайки се на източници.

    Отбелязва се, че на среща на 9 октомври във Флорида Виткоф е предложил „план за регионален просперитет“ след края на украинския конфликт. Това включва пълно възобновяване на руските енергийни доставки за европейски страни през украинска територия.

    Според американския преговарящ това би позволило на Киев да извлече финансови ползи, докато Европа би намалила разходите си за енергия. Буданов обаче възрази, заявявайки, че Полша, а не Беларус, е критерий за Украйна. След това той прекъсна срещата, за да се свърже със Зеленски.

    След възобновяването на диалога, на украинската страна беше представен документ, очертаващ сделката между САЩ и Русия за дизеловите двигатели. Виткоф призова Буданов да се съгласи с нея и да прекрати атаките срещу руски рафинерии. Дипломатът подчерта, че Киев излага света на риск, се казва в статията.

    09:30 27.10.2026

  • 12 Инфлацията на потребителските

    2 0 Отговор
    цени в САЩ се ускори през септември, като нарасна с 3,7% за годината, в сравнение с 3,4% през август. Реалните заплати паднаха с 0,5% за един месец и са намалели с 0,7% за годината, което е най-стръмният спад от 2022 г. насам.
    Бюрото по трудова статистика, което публикува данните в сряда, посочи рязко покачващите се цени на бензина, дизела и мазута. Бензинът се е повишил с 9,1% само през септември, което представлява над половината от месечното увеличение на всички потребителски цени. За 12 месеца той се е повишил с 34,2%, а енергията като цяло - с 20,4%. Мазутът скочи с 15,3% през месеца и със 74,2% през годината, което е опустошителен удар за милионите семейства в Североизточната част на страната, които го използват за отопление на домовете си, точно когато започва студеното време.

    09:34 27.10.2026

  • 13 Америка

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Значи въпреки че САЩ краде":

    Парата отива в джобовете на този който уж е загрижен за цената на дизела и неговите приятели.
    Обаче и евтения руски дизел ще го шитнат по високите цени

    09:35 27.10.2026

  • 14 това изобщо не е вярно

    6 0 Отговор
    При нас било 60€ .
    И как го сметнаха като цените от 2.00 Лева , станаха 2.00€ ?

    09:38 27.10.2026

  • 15 Тези увеличения са пряк продукт

    4 0 Отговор
    на американската агресия срещу Иран, започната на 28 февруари, която затвори Ормузкия проток, изход за приблизително една пета от световния петрол и втечнен природен газ. Шокът все още действа в икономиката, чрез дизела в цената на всичко, доставяно с камиони, и чрез торовете в цената на храните. Moodys Analytics изчислява, че войната вече е струвала на средностатистическото американско домакинство 2000 долара, включително 1100 долара за гориво и стоки, 540 долара за по-високи лихвени проценти и 360 долара за военни разходи. „Нищо чудно, че войната е толкова непопулярна“, отбеляза главният икономист. Федералният резерв повиши основния си лихвен процент до 3,75–4% на 16 септември и след доклада в сряда пазарите оцениха вероятността за по-нататъшно увеличение на срещата му на 27 и 28 октомври, седмица преди изборите, на приблизително равни. По-високите лихви означават по-високи плащания по всякакъв вид домакински дълг: 30-годишната ипотека е 7,4%, в сравнение с 6,3% преди година; средната кредитна карта начислява 22% върху салдата; средното плащане за автомобил е 680 долара на месец, което е с 40% повече от 2018 г.

    09:38 27.10.2026

  • 16 Въздействието на тези по-високи лихвени

    3 0 Отговор
    проценти пада непропорционално върху работническата класа. Според собствените сметки на Федералния резерв, по-бедната половина от населението дължи 52% от всички потребителски кредити, а средните 40% - почти половината от всички жилищни ипотеки, докато най-богатият 1% държи 3% от потребителския кредит. Дългът на домакинствата възлиза на 18,8 трилиона долара, а темпът, с който автокредитите и кредитните карти изпадат в сериозна просрочия, е, по думите на Федералния резерв, „повишен“. Всяка четвърт пункт, добавена в името на „борбата с инфлацията“, е данък върху половината от населението без буфер. От другата страна на счетоводната книга е федералният дълг. Правителството е платило 1,14 трилиона долара лихви през фискалната година, приключила на 30 септември - повече, отколкото е похарчило за военни или за Medicare, 15% от всички федерални разходи - и заемите, които финансират войната, при темповете, които войната е довела, увеличават тази сума всеки месец. Те се изплащат на притежателите на дълга. Сред американските домакинства най-богатият 1% притежава 39% от държавните ценни книжа, а най-богатите 10% - почти 80%; по-бедната половина притежава по-малко от 1%. 

    09:40 27.10.2026

  • 17 По този начин работниците плащат

    4 0 Отговор
    за войната два пъти: на бензиностанцията и чрез лихвите по собствените си дългове, и отново чрез данъците и социалните съкращения, които финансират трилион долара данък към облигационерите. Допълнителната военна помощ от 200 милиарда долара, която Пентагонът изисква, ще бъде взета назаем по днешните лихви и ще бъде добавена към сметката.

    09:42 27.10.2026

  • 18 Една статия като хората

    4 0 Отговор
    Не можете да напишете или препишете даже ей... за нищо друго освен за президенти, министри и депутати не ставате

    09:45 27.10.2026

  • 19 ЕДНО НЕЩО САМО НЕ РАЗБИРАМ

    3 0 Отговор
    Защо акцизи , мито и ДДС на крадени стоки слагат и как определиха на каква база да е ?

    09:48 27.10.2026

  • 20 ЕДНО НЕЩО САМО НЕ РАЗБИРАМ

    3 0 Отговор
    И тея 160 милиарда долара допълнително дето американеца за горива бил платил в чий джоб са влезли ? А?

    09:54 27.10.2026

  • 21 българина

    0 1 Отговор
    не че колите са им по неефективни, а по големи, сиреч нормални, не европейски сапунерки за по 40 х евро . Бвп на сащ е с 50 пр по голямо от на ЕС, а 2008 беше с 50 пр по малко от на ЕС..., този фокус може да го направи само ЕК! пал гласувайте за същите бо ци

    Коментиран от #23

    09:56 27.10.2026

  • 22 Верно ли бре

    3 0 Отговор
    Източниците били focus-news и investing
    ..хахахахаха ....

    09:57 27.10.2026

  • 23 Като ти напукат 500% акциз и мито

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "българина":

    Ръста на БВП-ту ще те зарадва ли много ? И такса от 50% върху себестойността на текстилен продукт но не по малко от 20 евро за чифт дънки или яке преди данъци А? .... БВП-ту вика....

    10:03 27.10.2026