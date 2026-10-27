Американците плащат най-високата цена за горивния шок

Американските потребители са платили средно с 471 долара повече за гориво след началото на войната между САЩ и Иран на 28 февруари. Това е най-високата допълнителна сума на човек в света, докато глобалната средна стойност е около 60 долара.

Данните са от анализ на финландския Център за изследвания на енергията и чистия въздух (CREA), цитиран от Ройтерс. Проучването обхваща цените на горивата и потреблението в 169 държави за периода от началото на март до средата на октомври 2026 г.

САЩ поемат най-голямата национална сметка

Според изследването светът е платил допълнително 468 милиарда долара за гориво заради поскъпването, свързано с прекъсванията на доставките и ограниченията по Ормузкия проток. От тази сума 160 милиарда долара се падат на САЩ, 54 милиарда долара на Китай и 17 милиарда долара на Канада.

Авторите са сравнили цените през януари и февруари с тези през останалата част от годината. Според CREA по-високите разходи за американските домакинства са свързани с широкото използване на по-неефективни лични автомобили, по-дългите пътувания и сравнително бавния преход към електромобили.

Канада, Австралия, Нова Зеландия и Белгия също са сред държавите, в които потребителите са понесли значително увеличение на разходите за гориво.

Вашингтон защитава политиката си

Администрацията на президента Доналд Тръмп заявява, че по-високите цени са „малка цена“, която потребителите трябва да платят, за да бъде спрян Иран да се сдобие с ядрени оръжия. Според Вашингтон цените на петрола и горивата ще се понижат след края на войната.

Ройтерс отбелязва, че конфликтът е продължил по-дълго, отколкото американската администрация е прогнозирала. Това удължава периода, в който прекъсванията на доставките и ограниченията по един от ключовите световни маршрути за петрол влияят върху цените на горивата.

Източници: focus-news.net, investing.com