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Затишие пред буря в Близкия изток! САЩ трупат бойна мощ в Персийския залив
  Тема: Иранската криза

Затишие пред буря в Близкия изток! САЩ трупат бойна мощ в Персийския залив

28 Октомври, 2026 09:55 1 088 16

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Вашингтон подготвя допълнителни сили и боеприпаси на фона на възможни удари срещу Иран след изборите през ноември

Затишие пред буря в Близкия изток! САЩ трупат бойна мощ в Персийския залив - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Wall Street Journal The Wall Street Journal

САЩ прехвърлят от Тексас към Близкия изток противовъздушни ракетни комплекси „Пейтриът“, за да укрепят регионалната противовъздушна отбрана на фона на възможна нова операция срещу Иран. Това съобщи „Уолстрийт джърнъл“, позовавайки се на информирани източници.

Според тях Пентагонът изтегля личен състав от уязвими американски бази в региона. Паралелно с това американските сили попълват запасите си от боеприпаси, а бомбардировачи и изтребители са в готовност за евентуални удари.

Още кораби се насочват към региона

В Близкия изток вече се намират около 20 американски военни кораба. През следващия месец към тях трябва да се присъедини още една авианосна ударна група, както и десантни кораби с експедиционно подразделение на морската пехота.

Данните сочат, че Вашингтон е уведомил редица държави от Персийския залив за подготовка на „кратки, но интензивни“ военни действия срещу Иран. Според източниците на „Уолстрийт джърнъл“ те могат да започнат след междинните избори за Конгреса на САЩ през ноември.

Енергетика, ядрени обекти и ракети сред възможните цели

Потенциалните цели включват иранската енергийна инфраструктура, ядрени обекти, ракетни комплекси и безпилотни летателни апарати. В публикацията не се посочва окончателно решение за започване на операция, а информацията е представена като подготовка, описана от информирани източници.

Прехвърлянето на системи „Пейтриът“, изтеглянето на персонал от уязвими бази и увеличаването на военноморското присъствие са част от мерките, които според цитираните източници целят да ограничат риска за американските сили и съюзниците им при евентуално изостряне на напрежението около Иран.

Източници: news.bg


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ставка

    23 2 Отговор
    Зареждат те, тоалетна хартия.
    Екскурзианти с откачалка начело.

    09:57 28.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Здравко Ахилесов

    20 2 Отговор
    Май нямат търпение да изядат поредната порция бой.

    09:58 28.10.2026

  • 4 А иранците

    18 1 Отговор
    само им викат елате ни повече. Като потънат 1-2 корита и загубят няколко самолета.. янките ще си приберат вкъщи.

    Коментиран от #9

    09:59 28.10.2026

  • 5 Тик-Ток

    15 2 Отговор
    Тези изроди световните терористи и техните господари от исраhell имат планове да ползват ядрено оръжие по Иран ,което веднага отваря възможност Русия да бомби с ядрена оръжие Лондон

    10:02 28.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ДА БЕ ДА

    18 1 Отговор
    И НАКРАЯ ЩЕ ИЗЛЕЗНАТ ОТТАМ УНИЖЕНИ.

    10:05 28.10.2026

  • 8 Питам

    8 1 Отговор
    Какво може да направи една ракета "Пейтриът" срещу 40-50 дрона?

    Коментиран от #11

    10:06 28.10.2026

  • 9 Фейк - либераст

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "А иранците":

    Може да се приберат бити и ...........ама Тръмпоча ще обяви, че са победители !

    10:08 28.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Веднага

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Питам":

    Ти казвам.Заедно ще убият цивилни.Да , и там живеят хора , ако не сте разбрали.И нищо не зависи от тях.

    10:10 28.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Анонимен

    2 1 Отговор
    Мрежата от бази,предвидливо изградена от пирата Джон Силвър,е оплела като паяджина региона.В центъра стои дебнещ паяк,готов да отрови поредната си жертва.С куцият си дървен крак и превръзка на окото той е страшилището на региона.Нарамил пушката на Рунцайнс той плава към горещите точки на планетата.Влекат го злато(черно злато),сребро и диаманти.Нека бурята се развихри,защото който сее ветрове жъне бури...

    10:20 28.10.2026

  • 14 Някой

    2 0 Отговор
    Те трупаха и предишния път, па после изкарваха военен персонал, закараха корабите на няколко хиляди километра от арената на бойните действия, останаха слепи в региона, защото персите им потрошиха радарите и много други забавни неща. Явно сега пак са посъбрали ракети и бомби и ще има 3 дни пукотевица. Разбира се, цената на петрола пак ще скочи, от което фамилията на Тръмп ще заработи още милиарди, но на кой му пука за това? Все пак, демокрация е бе!

    10:25 28.10.2026

  • 15 5556

    1 0 Отговор
    И у нас ще стане всичко по-скъпо.

    10:39 28.10.2026

  • 16 След Сащ и потоп

    1 0 Отговор
    Тоя път ще има потопен самолетоносач с гръмко име, помнето ми думата. Казах.

    10:47 28.10.2026

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