Затишие пред буря в Близкия изток! САЩ трупат бойна мощ в Персийския залив

САЩ прехвърлят от Тексас към Близкия изток противовъздушни ракетни комплекси „Пейтриът“, за да укрепят регионалната противовъздушна отбрана на фона на възможна нова операция срещу Иран. Това съобщи „Уолстрийт джърнъл“, позовавайки се на информирани източници.

Според тях Пентагонът изтегля личен състав от уязвими американски бази в региона. Паралелно с това американските сили попълват запасите си от боеприпаси, а бомбардировачи и изтребители са в готовност за евентуални удари.

Още кораби се насочват към региона

В Близкия изток вече се намират около 20 американски военни кораба. През следващия месец към тях трябва да се присъедини още една авианосна ударна група, както и десантни кораби с експедиционно подразделение на морската пехота.

Данните сочат, че Вашингтон е уведомил редица държави от Персийския залив за подготовка на „кратки, но интензивни“ военни действия срещу Иран. Според източниците на „Уолстрийт джърнъл“ те могат да започнат след междинните избори за Конгреса на САЩ през ноември.

Енергетика, ядрени обекти и ракети сред възможните цели

Потенциалните цели включват иранската енергийна инфраструктура, ядрени обекти, ракетни комплекси и безпилотни летателни апарати. В публикацията не се посочва окончателно решение за започване на операция, а информацията е представена като подготовка, описана от информирани източници.

Прехвърлянето на системи „Пейтриът“, изтеглянето на персонал от уязвими бази и увеличаването на военноморското присъствие са част от мерките, които според цитираните източници целят да ограничат риска за американските сили и съюзниците им при евентуално изостряне на напрежението около Иран.

Източници: news.bg