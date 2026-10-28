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МААЕ: Иран не възстановява разрушените ядрени обекти
  Тема: Иранската криза

МААЕ: Иран не възстановява разрушените ядрени обекти

28 Октомври, 2026 07:13 856 2

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Рафаел Гроси призова Техеран да допусне инспектори до всички съоръжения, включително до повредените при ударите

МААЕ: Иран не възстановява разрушените ядрени обекти - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран не се е опитвал да ремонтира или възстанови ядрените съоръжения, повредени при американски и израелски удари през 2025 и 2026 г. Това заяви генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси пред Съвета за сигурност на ООН.

„От юни 2025 г. не сме идентифицирали никаква дейност за ремонт или реконструкция на някое от съоръженията, повредени при военните атаки през 2025 и 2026 г.“, каза Гроси.

Той обаче подчерта, че липсата на данни за възстановителни работи не заменя физическия достъп до обектите. По думите му инспекторите на МААЕ трябва да получат достъп до всички ядрени съоръжения, включително до тези, които са били разрушени или сериозно повредени.

МААЕ не може да провери запасите от уран

Агенцията не е в състояние да потвърди актуалното състояние на запасите от ирански уран, обогатен до 60%. Последната посочена оценка е за 440,9 килограма материал. Нивото на обогатяване е близо до необходимото за производство на ядрено оръжие, което е около 90%.

„Към днешна дата МААЕ не е успяла да провери, че не е имало отклоняване на ядрени материали, които подлежат на контрол“, заяви Гроси. Той посочи, че агенцията не разполага с необходимата информация и достъп, за да установи местонахождението и състоянието на материала.

МААЕ не може да провери и дали Иран е прекратил дейности, свързани с обогатяването и преработката на уран. Инспекторите напуснаха страната в края на юни 2025 г. заради рисковете за сигурността, а нормалните проверки все още не са възобновени.

Техеран настоява за мирна ядрена програма

Иран твърди, че ядрената му програма е предназначена за мирни цели. Според МААЕ обаче продължава да липсва достатъчна проверима информация за част от ядрените материали и съоръжения.

Особено внимание е насочено към обект за обогатяване на уран край Исфахан, който е бил обявен от Иран непосредствено преди ударите през юни 2025 г. По думите на Гроси страната не е приела последвалите многократни искания на агенцията за достъп до него.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че една от основните причини САЩ да започнат военни действия срещу Иран на 28 февруари 2026 г. е била да бъде предотвратена възможността Техеран да разработи ядрено оръжие. Преди това Тръмп твърдеше, че американските удари по ирански ядрени обекти през юни 2025 г. са „заличили“ ядрената програма на страната.

Спор в Съвета за сигурност

Заседанието беше свикано от Бахрейн, Дания, Латвия, Франция, Великобритания и САЩ, след като Управителният съвет на МААЕ сезира Съвета за сигурност за неспазване от Иран на задълженията му по режима за неразпространение на ядрени оръжия.

Русия и Китай се противопоставиха на провеждането на заседанието. Иран също отхвърли процедурата и заяви, че тя няма правно основание. Великобритания, Франция и САЩ подкрепиха разглеждането на въпроса и настояха Техеран да възстанови пълното сътрудничество с МААЕ.

Гроси призова Иран да предприеме постепенни технически стъпки, които да позволят връщането на инспекторите и възобновяването на проверките. Според него устойчиво решение на ядрения спор не може да има без независима проверка от агенцията.

Източници: bta.bg


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 анонимко

    0 0 Отговор
    Миналия септември Иран прекрати сътрудничеството си с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), припомни Никзад. Той нарече генералния директор на агенцията Рафаел Гроси "нечестен човек", който посещаваше за инспекции и "хвалеше" иранските власти, само за да напише негативни доклади за Иран.



    "Наистина ли имаме някаква надежда, че генералният директор на МААЕ или тези, които седят там, ще ни помогнат в областта на ядрената енергетика? Разбира се, че не", каза Никзад, добавяйки, че прекратяването на сътрудничеството с агенцията е било от полза за страната.

    08:15 28.10.2026

  • 2 анонимко

    0 0 Отговор
    МААЕ са я "активирали",за да получат САЩ и Израел актуални данни,за да могат същите да решат,трябва ли да бомбят Иран,къде и как след изборите.

    08:21 28.10.2026

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