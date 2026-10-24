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Нова вълна от протести разтърси Франция: 135 са задържаните

Нова вълна от протести разтърси Франция: 135 са задържаните

24 Октомври, 2026 17:17 713 6

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  • лион-
  • лоран нунес-
  • поскъпване на живота-
  • сълзотворен газ

Полицията използва сълзотворен газ срещу около 150 протестиращи в Лион. Властите затегнаха мерките за сигурност след тежките сблъсъци от предходния уикенд

Нова вълна от протести разтърси Франция: 135 са задържаните - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френската полиция е задържала 135 души при новата вълна от протести срещу поскъпването на живота. Данните са съобщени от министъра на вътрешните работи Лоран Нунес към 13:00 часа.

Властите засилиха мерките за сигурност, за да не се повторят насилствените сцени от предходния уикенд. Тогава демонстрациите в няколко града бяха съпроводени от сблъсъци с полицията, подпалени сгради и превозни средства, както и щети по магазини.

Сълзотворен газ срещу протестиращи в Лион

В Лион отново са разположени специализирани полицейски подразделения. Правоохранителните органи са използвали сълзотворен газ, за да разпръснат група от около 150 протестиращи, които са се опитали да блокират път близо до центъра на града.

В района са били въведени ограничения за провеждане на демонстрации. Според участник в протеста полицията е реагирала още преди да се оформят шествията.

„Полицията действа много бързо. Пристигат и разпръскват колоните още преди да успеят да се формират“, заяви 21-годишен студент, участвал в протеста.

Мерки след насилието от предходния уикенд

Предишната събота масовите протести са прераснали в насилие в няколко френски града. Маскирани лица са трошили витрини и са ограбвали магазини, а са били подпалени сгради и превозни средства.

Безредиците са продължили и в неделя в Париж, където са били издигани горящи барикади. Полицията е предприела действия срещу демонстрантите.

Заради опасенията от нови сблъсъци много собственици на магазини са затворили обектите си за целия ден или са закрили витрините с дъски. Властите продължават да ограничават демонстрациите в отделни райони, докато протестите срещу повишаването на разходите за живот продължават.

Източници: ukrinform.ua, apnews.com


Франция
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мулти култи

    6 1 Отговор
    Яжте му главата прос. Таци

    17:21 24.10.2026

  • 2 Соваж бейби

    12 0 Отговор
    Защо не отразихте историята от вчера за Кевин Т. който излезе да „отмъсти за грабежите“, извършени по време на протестите във Франция от предходния уикенд и стреля по избрани хора от гетата които ограбваха и палиха кметства .

    Коментиран от #4

    17:29 24.10.2026

  • 3 Микрона е велик

    13 0 Отговор
    Като Луи 14 и 15 ще се пренесе в двореца който е на село за да не вижда и не чува народната любов. Но в момента има транспорт и стачкуващите бързо ще го догонят.
    Какви невероятни смешници управляват Европейския съюз просто не е истина

    17:31 24.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ГрУЙО

    6 0 Отговор
    Да почват протестите , цяла седмица чакаме .

    17:45 24.10.2026

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