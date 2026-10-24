Нова вълна от протести разтърси Франция: 135 са задържаните

Френската полиция е задържала 135 души при новата вълна от протести срещу поскъпването на живота. Данните са съобщени от министъра на вътрешните работи Лоран Нунес към 13:00 часа.

Властите засилиха мерките за сигурност, за да не се повторят насилствените сцени от предходния уикенд. Тогава демонстрациите в няколко града бяха съпроводени от сблъсъци с полицията, подпалени сгради и превозни средства, както и щети по магазини.

Сълзотворен газ срещу протестиращи в Лион

В Лион отново са разположени специализирани полицейски подразделения. Правоохранителните органи са използвали сълзотворен газ, за да разпръснат група от около 150 протестиращи, които са се опитали да блокират път близо до центъра на града.

В района са били въведени ограничения за провеждане на демонстрации. Според участник в протеста полицията е реагирала още преди да се оформят шествията.

Мерки след насилието от предходния уикенд

„Полицията действа много бързо. Пристигат и разпръскват колоните още преди да успеят да се формират“, заяви 21-годишен студент, участвал в протеста.

Предишната събота масовите протести са прераснали в насилие в няколко френски града. Маскирани лица са трошили витрини и са ограбвали магазини, а са били подпалени сгради и превозни средства.

Безредиците са продължили и в неделя в Париж, където са били издигани горящи барикади. Полицията е предприела действия срещу демонстрантите.

Заради опасенията от нови сблъсъци много собственици на магазини са затворили обектите си за целия ден или са закрили витрините с дъски. Властите продължават да ограничават демонстрациите в отделни райони, докато протестите срещу повишаването на разходите за живот продължават.

Източници: ukrinform.ua, apnews.com