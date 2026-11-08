250 000 души протестираха във Франция, арестуваха лидери

Протестите във Франция продължиха в събота с демонстрации на студенти, ученици, синдикати и участници в движението на „жълтите жилетки“. Младежките синдикати заявиха, че в страната са излезли 250 000 души, от които 75 000 в Париж. Министерството на вътрешните работи съобщи за 146 000 участници в 141 акции, включително 46 000 в столицата. Разликата в оценките е сходна с тази от протестите на 5 ноември, когато властите отчетоха 575 000 души, а синдикатът CGT – близо 1,6 милиона.
В Париж около 100 привърженици на „жълтите жилетки“ се събраха на площад „Конкорд“, въпреки официалната забрана за протест в района. Повечето от тях не носеха характерните светлоотразителни жилетки. Групата беше бързо обградена от полицията, а Парижката полицейска префектура съобщи, че демонстрантите са били проверявани от органите на реда.
В началото на следобеда пред Националното събрание бяха задържани Бенжамен Бал, член на координационната група на движението, и говорителката Азелма Сиго. Бал по-рано заяви, че „жълтите жилетки“ призовават към „масово неподчинение“.
Недоволство заради цените и доходите
Сред участниците в опита за протест на площад „Конкорд“ беше и 20-годишната парижанка Мари. „Не мога да свържа двата края с 40-часовата си работна седмица“, каза тя. По думите ѝ всичко поскъпва, с изключение на заплатите.„Те ядат пуканки, докато гледат как ни смачкват“, заяви Мари за политическите лидери.
Исканията на демонстрантите са свързани с по-високи доходи, ограничаване на последиците от поскъпването и увеличаване на средствата за образованието. Протестите на студентски и учителски организации се развиват паралелно с мобилизацията на синдикатите и завръщането на „жълтите жилетки“ като самостоятелна сила.
Очакват се нови действия
За съботните прояви са били мобилизирани около 70 000 полицаи и жандармеристи в цяла Франция. Студентски и учителски организации са призовали за нова стачка във вторник, с която да настояват за повече средства за образованието.
В понеделник в Матиньон са насрочени преговори между правителството, синдикатите и работодателите. Протестиращите обаче дадоха знак, че разговорите няма автоматично да прекратят мобилизацията. Двата различни броя на участниците, обявени от властите и синдикатите, показват и продължаващото политическо противопоставяне около мащаба на недоволството.
Източници: france24.com, afp.com, lemonde.fr
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин си мисли, че
Коментиран от #3, #5, #7, #15, #48
06:53 08.11.2026
2 Красимир Петров
Коментиран от #8
06:58 08.11.2026
3 Емил
До коментар #1 от "Путин си мисли, че":Хапчетата бързо!
Коментиран от #10
06:59 08.11.2026
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6 Ники
07:01 08.11.2026
7 хахахахха
До коментар #1 от "Путин си мисли, че":погледна ли под леглото, Путин да не е там ...
07:10 08.11.2026
8 Това го слушаме
До коментар #2 от "Красимир Петров":От 100 години.
07:10 08.11.2026
9 Тези протести
07:10 08.11.2026
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16 Абе
Коментиран от #17, #19, #21, #28
07:15 08.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
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24 Прочетох само заглавието
07:22 08.11.2026
25 Ояли са се и безделничат
Коментиран от #26, #27, #31
07:22 08.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
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29 ЖЪЛТОПАВЕТ РЕЦИДИВИСТ
07:26 08.11.2026
30 Абе
Коментиран от #37, #39
07:27 08.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ
07:30 08.11.2026
34 Симо доктора
07:30 08.11.2026
35 ОЯДЕН НПО-ЕЦ
07:32 08.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
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39 Що?
До коментар #30 от "Абе":Еми по стара руска традиция. Виж Ленин, Сталин....
07:46 08.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Асан
08:01 08.11.2026
42 Не не си мисли!
08:06 08.11.2026
43 Ами
Икономическият фундамент е лош, а колективният конформизъм в ЕС пречи за търсенето на разумни и логични решения.
08:07 08.11.2026
44 Магарев и сие
08:07 08.11.2026
45 стоян
08:09 08.11.2026
46 Аква
08:12 08.11.2026
47 ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта
08:12 08.11.2026
48 Какъв
До коментар #1 от "Путин си мисли, че":Путин те гони бе ти луд ли си
08:17 08.11.2026