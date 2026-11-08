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250 000 души протестираха във Франция, арестуваха лидери

250 000 души протестираха във Франция, арестуваха лидери

8 Ноември, 2026 06:51 1 687 48

  • протести във франция-
  • жълти жилетки-
  • париж-
  • студентски синдикати-
  • социално недоволство

Движението на „жълтите жилетки“ проведе забранен митинг на площад „Конкорд“ в Париж. Властите отчетоха 146 000 демонстранти в страната, а младежките синдикати – 250 000

250 000 души протестираха във Франция, арестуваха лидери - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Протестите във Франция продължиха в събота с демонстрации на студенти, ученици, синдикати и участници в движението на „жълтите жилетки“. Младежките синдикати заявиха, че в страната са излезли 250 000 души, от които 75 000 в Париж. Министерството на вътрешните работи съобщи за 146 000 участници в 141 акции, включително 46 000 в столицата. Разликата в оценките е сходна с тази от протестите на 5 ноември, когато властите отчетоха 575 000 души, а синдикатът CGT – близо 1,6 милиона.

В Париж около 100 привърженици на „жълтите жилетки“ се събраха на площад „Конкорд“, въпреки официалната забрана за протест в района. Повечето от тях не носеха характерните светлоотразителни жилетки. Групата беше бързо обградена от полицията, а Парижката полицейска префектура съобщи, че демонстрантите са били проверявани от органите на реда.

В началото на следобеда пред Националното събрание бяха задържани Бенжамен Бал, член на координационната група на движението, и говорителката Азелма Сиго. Бал по-рано заяви, че „жълтите жилетки“ призовават към „масово неподчинение“.

Недоволство заради цените и доходите

Сред участниците в опита за протест на площад „Конкорд“ беше и 20-годишната парижанка Мари. „Не мога да свържа двата края с 40-часовата си работна седмица“, каза тя. По думите ѝ всичко поскъпва, с изключение на заплатите.

„Те ядат пуканки, докато гледат как ни смачкват“, заяви Мари за политическите лидери.

Исканията на демонстрантите са свързани с по-високи доходи, ограничаване на последиците от поскъпването и увеличаване на средствата за образованието. Протестите на студентски и учителски организации се развиват паралелно с мобилизацията на синдикатите и завръщането на „жълтите жилетки“ като самостоятелна сила.

Очакват се нови действия

За съботните прояви са били мобилизирани около 70 000 полицаи и жандармеристи в цяла Франция. Студентски и учителски организации са призовали за нова стачка във вторник, с която да настояват за повече средства за образованието.

В понеделник в Матиньон са насрочени преговори между правителството, синдикатите и работодателите. Протестиращите обаче дадоха знак, че разговорите няма автоматично да прекратят мобилизацията. Двата различни броя на участниците, обявени от властите и синдикатите, показват и продължаващото политическо противопоставяне около мащаба на недоволството.

Източници: france24.com, afp.com, lemonde.fr


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин си мисли, че

    7 51 Отговор
    всеки път ще му минава номера с инсценираният Майданв Украйна.

    Коментиран от #3, #5, #7, #15, #48

    06:53 08.11.2026

  • 2 Красимир Петров

    41 5 Отговор
    Идва краят на либерална Европа

    Коментиран от #8

    06:58 08.11.2026

  • 3 Емил

    33 6 Отговор

    До коментар #1 от "Путин си мисли, че":

    Хапчетата бързо!

    Коментиран от #10

    06:59 08.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ники

    37 6 Отговор
    Според Иво Мирчев от добричкото село Крушари , където баща му е бил председател на БКП, има данни за руска намеса и свидетели че лично Путин е финансирал и координирал протеста.

    07:01 08.11.2026

  • 7 хахахахха

    30 4 Отговор

    До коментар #1 от "Путин си мисли, че":

    погледна ли под леглото, Путин да не е там ...

    07:10 08.11.2026

  • 8 Това го слушаме

    6 7 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    От 100 години.

    07:10 08.11.2026

  • 9 Тези протести

    24 5 Отговор
    Неминуемо ще се пренесат в Германия. Политиците се откъснаха от народа и резултатите са очевадни. Цяла Европа се тресе от нестабилност като резултат от глупостите, които правят калинките по върховете на ЕС, ние обаче засега сме изключение и трябва да се възползваме от това. Инвеститорите бягат от хаоса.

    07:10 08.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Абе

    3 26 Отговор
    Путин що изби един милион руснаци?

    Коментиран от #17, #19, #21, #28

    07:15 08.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Прочетох само заглавието

    24 3 Отговор
    Да не са арестували Зеленото, Макрончо и Урсула? Аз, като прочета "лидери" в заглавието и само за тях се сещам.

    07:22 08.11.2026

  • 25 Ояли са се и безделничат

    4 18 Отговор
    Я да ги пратят малко в Украйна на движиуа,както Путлето праща руските смъртници,па да ги видим дали ще протестират.🤣

    Коментиран от #26, #27, #31

    07:22 08.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ЖЪЛТОПАВЕТ РЕЦИДИВИСТ

    16 1 Отговор
    Направо съм ошашавен, че всички ни мразят.

    07:26 08.11.2026

  • 30 Абе

    5 20 Отговор
    Путин що изби един милион руснаци?

    Коментиран от #37, #39

    07:27 08.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ

    17 3 Отговор
    Как ще оцапа тази новина.

    07:30 08.11.2026

  • 34 Симо доктора

    9 1 Отговор
    Ще се появи нов Хитлер....Ще стане страшно

    07:30 08.11.2026

  • 35 ОЯДЕН НПО-ЕЦ

    13 0 Отговор
    А тези защо протестират?

    07:32 08.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Що?

    5 10 Отговор

    До коментар #30 от "Абе":

    Еми по стара руска традиция. Виж Ленин, Сталин....

    07:46 08.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Асан

    7 2 Отговор
    Това е новата санкция на кака Калас и баба Урсула....

    08:01 08.11.2026

  • 42 Не не си мисли!

    4 1 Отговор
    Видях го, там беше! На Конкорд и хванал юздите лично направляваше протеста...

    08:06 08.11.2026

  • 43 Ами

    5 0 Отговор
    доходите им стагнират. Нормално. В целия ЕС е така, до голяма степен заради погрешните политики на блока в сектор енергетика. По-зле ще става. Решението не е просто в смяна на управляващите.
    Икономическият фундамент е лош, а колективният конформизъм в ЕС пречи за търсенето на разумни и логични решения.

    08:07 08.11.2026

  • 44 Магарев и сие

    5 1 Отговор
    Пък ние чакахме в Москва.Що тъй стана?

    08:07 08.11.2026

  • 45 стоян

    2 3 Отговор
    Макрон да предложи на путин недоволните французи с червените парцали в русия а недоволните руснаци във Франция и бунтовете ще спрат - тогава и путин ще е доволен

    08:09 08.11.2026

  • 46 Аква

    3 1 Отговор
    Русофобията струва скъпо. Като ви съберат от площадите и ви пратят на фронта да биете руснаците, ще станете кротки и щастливи.

    08:12 08.11.2026

  • 47 ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта

    5 1 Отговор
    Не ме интересуват вътрешните ви проблеми ! Хунтата ми гладува ! Нямам пари за нова златна тоалетна . Спешно изпратете няколко десетки милиарда . На първо време .

    08:12 08.11.2026

  • 48 Какъв

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Путин си мисли, че":

    Путин те гони бе ти луд ли си

    08:17 08.11.2026

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