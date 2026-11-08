250 000 души протестираха във Франция, арестуваха лидери

Протестите във Франция продължиха в събота с демонстрации на студенти, ученици, синдикати и участници в движението на „жълтите жилетки“. Младежките синдикати заявиха, че в страната са излезли 250 000 души, от които 75 000 в Париж. Министерството на вътрешните работи съобщи за 146 000 участници в 141 акции, включително 46 000 в столицата. Разликата в оценките е сходна с тази от протестите на 5 ноември, когато властите отчетоха 575 000 души, а синдикатът CGT – близо 1,6 милиона.

В Париж около 100 привърженици на „жълтите жилетки“ се събраха на площад „Конкорд“, въпреки официалната забрана за протест в района. Повечето от тях не носеха характерните светлоотразителни жилетки. Групата беше бързо обградена от полицията, а Парижката полицейска префектура съобщи, че демонстрантите са били проверявани от органите на реда.

В началото на следобеда пред Националното събрание бяха задържани Бенжамен Бал, член на координационната група на движението, и говорителката Азелма Сиго. Бал по-рано заяви, че „жълтите жилетки“ призовават към „масово неподчинение“.

Недоволство заради цените и доходите

Сред участниците в опита за протест на площад „Конкорд“ беше и 20-годишната парижанка Мари. „Не мога да свържа двата края с 40-часовата си работна седмица“, каза тя. По думите ѝ всичко поскъпва, с изключение на заплатите.

„Те ядат пуканки, докато гледат как ни смачкват“, заяви Мари за политическите лидери.

Исканията на демонстрантите са свързани с по-високи доходи, ограничаване на последиците от поскъпването и увеличаване на средствата за образованието. Протестите на студентски и учителски организации се развиват паралелно с мобилизацията на синдикатите и завръщането на „жълтите жилетки“ като самостоятелна сила.

Очакват се нови действия

За съботните прояви са били мобилизирани около 70 000 полицаи и жандармеристи в цяла Франция. Студентски и учителски организации са призовали за нова стачка във вторник, с която да настояват за повече средства за образованието.

В понеделник в Матиньон са насрочени преговори между правителството, синдикатите и работодателите. Протестиращите обаче дадоха знак, че разговорите няма автоматично да прекратят мобилизацията. Двата различни броя на участниците, обявени от властите и синдикатите, показват и продължаващото политическо противопоставяне около мащаба на недоволството.

Източници: france24.com, afp.com, lemonde.fr