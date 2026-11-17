Марин Льо Пен обеща да отмени пенсионната реформа на президента Еманюел Макрон, ако спечели президентските избори във Франция през пролетта на 2027 г. Според нея това ще даде възможност на стотици хиляди работници да се пенсионират с две до три години по-рано.

„Стотици хиляди работници ще се пенсионират по-рано, спечелвайки две до три години в сравнение с това, което би наложила реформата на Макрон“, заяви Льо Пен на пресконференция, цитирана от Ройтерс.

Кандидатката на Национален сбор защити и обещанието хората, започнали работа в ранна възраст, да могат да се пенсионират още на 60 години. Тя заяви, че пенсионната система се нуждае от промени, но че е възможно едновременно да бъде запазена и да предоставя по-ранно пенсиониране за част от работниците.

План за фонд от 900 милиарда евро

Льо Пен предложи създаването на нов пенсионен фонд с размер 900 милиарда евро, който да бъде натрупан в рамките на едно поколение в допълнение към съществуващата система на основна държавна пенсия.

По нейния план във фонда ще се насочват по 12 милиарда евро годишно от част от съществуващите работодателски вноски. Управлението му ще бъде поверено на държавния финансов орган Caisse des Dépôts, който ще цели средна годишна доходност между 4 и 6 процента.

Предложението е част от опита на Льо Пен и Национален сбор да съчетаят едно от най-популярните си обещания към работническата класа с ангажимента за ограничаване на бюджетния дефицит. Партията е под натиск да представи подробен план за финансиране на мерките, ако спечели изборите.

Натиск заради високите публични разходи

Пенсиите са най-голямата разходна позиция в публичните финанси на Франция. Очаква се през следващата година разходите за тях да надхвърлят 430 милиарда евро.

Реформата на Макрон от 2023 г. предвижда постепенно повишаване на законовата пенсионна възраст от 62 на 64 години. Последователни френски правителства се опитват да ограничат разходите в системата, но промените предизвикаха силна обществена съпротива.

„Чух онези, които се чудят дали френският социален модел ще продължи да съществува, когато се пенсионират. Тази реформа е обещание за бъдещето и акт на вяра във френския модел“, каза Льо Пен.

Източници: bta.bg, uk.marketscreener.com