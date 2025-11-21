Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп се притесни за рейтинга си! Световните цени на кафето се сринаха
  Тема: Войната на митата

Доналд Тръмп се притесни за рейтинга си! Световните цени на кафето се сринаха

21 Ноември, 2025 21:14 2 560 27

  • доналд тръмп-
  • лула да силва-
  • мита-
  • кафе-
  • какао-
  • бразилия-
  • търговска война

Решението на президента за една нощ дойде след подобна заповед, обявена миналия петък, за премахване на митата върху кафето и десетки други продукти от страните производителки

Доналд Тръмп се притесни за рейтинга си! Световните цени на кафето се сринаха - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Световните цени на кафето се сринаха, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп премахна 40% мита върху вноса на бразилски селскостопански продукти, съобщава "Ройтерс".

През септември цените на дребно на кафето в САЩ се повишиха с 40% на годишна база, отчасти поради митата. Проучване установи, че покачващите се цени на храните са основен фактор за спада на рейтинга на одобрение на Тръмп до най-ниското му ниво от завръщането му на власт.

Решението на президента за една нощ дойде след подобна заповед, обявена миналия петък, за премахване на митата върху кафето и десетки други продукти от страните производителки.

Бразилия - водещият производител на кафе, снабдява Съединените щати - най-големият потребител на кафе в света, с около 1/3 от производството на кафе на зърна.

В 12:38 GMT фючърсите на кафе арабика на борсата ICE, използвани като бенчмарк за ценообразуване на физическото кафе по света, спаднаха с 4,4% до 3,6020 долара за фунт, след като по-рано се сринаха с над 6% до двумесечно дъно.

Фючърсните цени на кафеените зърна робуста, които обикновено се използват в разтворимото кафе, а не в печените и смлени смеси, където доминира арабиката, спаднаха с 4,2% до 4438 долара за метричен тон, след като по-рано се понижиха с 8%.

Базиран в Европа търговец от водеща световна търговска къща за кафе обясни, че световната реколта от арабика все още е в дефицит, сертифицирана е на борсата и запасите в индустрията са ниски, индустрията има недостиг на предлагане и трябва да купува, и все още има рискове за предлагането, свързани с метеорологичния феномен Ла Ниня.

Отделно, дилърите се опитват да оценят щетите от наводненията и свлачищата в района на кафе във Виетнам - водещ производител на робуста, където броят на жертвите е 41 души.

Базиран в Лондон брокер на кафе заяви, че пазарът е реагирал донякъде прекалено на обратния ход на митата от Тръмп, като се има предвид, че до известна степен това е било очаквано. "Ходът изглеждаше шокиращ повече, отколкото вероятно е трябвало", посочи той.

Какаото от Лондон спадна с 0,9% до 3394 паунда на метричен тон, какаото от Ню Йорк спадна с 0,8% до 5241 долара на тон, суровата захар се повиши с 0,6% до 14,74 цента на паунд, а бялата захар се покачи с 0,7% до 422,90 долара на тон.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Купувайте

    13 0 Отговор
    Има за всички .

    21:17 21.11.2025

  • 2 1488

    10 0 Отговор
    и кукушките нещо спряха да снасят
    и те са притесняват

    21:19 21.11.2025

  • 3 Никой не харесва плана на Тръмп!

    14 23 Отговор
    Тръмп така и не разбра, че мир без Украйна и ЕС е невъзможен!

    И около него са все аматьори, няма кой да му налее акъл

    Коментиран от #7

    21:21 21.11.2025

  • 4 Пенка

    10 0 Отговор
    Е тва е пазарна икономика

    21:21 21.11.2025

  • 5 Атила

    11 1 Отговор
    Господин Трамп
    Сложете мито от хиляда порцента
    Даже хиляда иПетстонин

    21:24 21.11.2025

  • 6 Джамбaза

    14 1 Отговор
    Килограм в Кауфланд е 70 лева.
    Колко са се сринали?

    21:25 21.11.2025

  • 7 ,,,,,,

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Никой не харесва плана на Тръмп!":

    Ма не си по темата, тука пишеме за робуста, не за инка, където пиеше едно време.

    21:25 21.11.2025

  • 8 Наблюдател

    7 0 Отговор
    Никога не е на добре ако човек мисли с долната си глава. Историята с Епщайн ще прави тепърва много мръсотии.

    21:26 21.11.2025

  • 9 Гориил

    12 8 Отговор
    Мирният договор за Украйна ще повиши рейтинга на одобрение за Тръмп. Именно затова европейските хищници му пречат. Русия е конструктивна и ще отвори фантастични възможности за американците да експлоатират неизчерпаемите ресурси на Сибир, Арктика и Далечния изток. Това ще бъде симбиоза на две световни сили. Европа ще се превърне в периферна и отдалечена провинция, бързо губейки влияние и мощ.Двама световни лидери са решени да накажат Европа и да я изключат от процеса на вземане на решения в световната политика, икономика, финанси и търговия.

    Коментиран от #14

    21:29 21.11.2025

  • 10 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    5 5 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    21:32 21.11.2025

  • 11 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    5 5 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    21:33 21.11.2025

  • 12 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    9 2 Отговор
    Корпоративният рейд срещу Nexperia се провали. Нидерландия връща контрола над компанията на китайците.
    Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
    Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“

    21:33 21.11.2025

  • 13 Георгиев

    7 0 Отговор
    И защо цената на кафето във веригите в България за 5-7 месеца има цена в цифри в евро, която преди беше в лева, т.е два пъти нагоре. Същото е и със шоколада. И защо така? Какво общо имаме със САЩ?

    Коментиран от #15

    21:34 21.11.2025

  • 14 Ха,ха

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Гориил":

    Вярвай си

    Коментиран от #17

    21:37 21.11.2025

  • 15 Ха,ха

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Георгиев":

    Ми ти кафе и какао в двора ли отглеждаш

    21:38 21.11.2025

  • 16 тъй ли

    2 1 Отговор
    Падна му ихтибарът, горканчо той.

    21:39 21.11.2025

  • 17 Гориил

    6 4 Отговор

    До коментар #14 от "Ха,ха":

    Нека ви задам един въпрос: преди една година вярвахте ли, че войната ще завърши със срам и унижение за Европа?

    Коментиран от #19, #21

    21:45 21.11.2025

  • 18 Последния Софиянец

    0 4 Отговор
    Световните агенции гърмят - президент Тръмп бе обект на покушение отново преди 20 минути пред Тръмптауър в Ню Йорк в 14:20h американско време...Има три огнестрелни рани в областта на сърцето и белия дроб и е транспортиран спешно в болница!

    21:46 21.11.2025

  • 19 Баща ти

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Гориил":

    Нека ти задам един въпрос,пиеш ли си хаповете?

    21:51 21.11.2025

  • 20 койдазнай

    2 1 Отговор
    Тръмп голям го вади, ама мек.

    22:00 21.11.2025

  • 21 Ха,ха

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гориил":

    Ма се в Европа си зяпнал, пък тя Виктория Нюланд раздавала курабийки, много си плосък.

    22:15 21.11.2025

  • 22 кафеджия

    3 0 Отговор
    Благодаря, господин Тръмп!
    Да видим българските цени.

    22:19 21.11.2025

  • 23 мдаааа

    1 1 Отговор
    Двама 80 годишни изкукуригляци , се опитват да ни дават тон ...

    22:27 21.11.2025

  • 24 Анонимен

    0 0 Отговор
    Що пишете измислици?Кафето не се е стигнало,а всъщност се вдигна с 400 долара на тон.

    22:32 21.11.2025

  • 25 Шипкодръж

    3 0 Отговор
    шъ пия чай

    22:57 21.11.2025

  • 26 Един

    0 0 Отговор
    Тръмп тапира така и не проумя, че въвеждане на мита върху стоки, които не се произвежда в достатъчни количества в щатите е най-голямата глупост, защото така или иначе трябва да си ги купиш. Така само вреди на народа си. Акъл-море, глава-шамандура!

    03:29 22.11.2025

  • 27 Фунта Мара

    2 0 Отговор
    Фунтове, метрични тонове, тонове, паунди, долари - пълна мешавица без участието на автора. Никакво обобщение или опит да се "смели" борсовата информация за да е по-разбираема за обикновения читател.

    03:37 22.11.2025