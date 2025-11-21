Доналд Тръмп се притесни за рейтинга си! Световните цени на кафето се сринаха

Световните цени на кафето се сринаха, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп премахна 40% мита върху вноса на бразилски селскостопански продукти, съобщава "Ройтерс".
През септември цените на дребно на кафето в САЩ се повишиха с 40% на годишна база, отчасти поради митата. Проучване установи, че покачващите се цени на храните са основен фактор за спада на рейтинга на одобрение на Тръмп до най-ниското му ниво от завръщането му на власт.
Решението на президента за една нощ дойде след подобна заповед, обявена миналия петък, за премахване на митата върху кафето и десетки други продукти от страните производителки.
Бразилия - водещият производител на кафе, снабдява Съединените щати - най-големият потребител на кафе в света, с около 1/3 от производството на кафе на зърна.
В 12:38 GMT фючърсите на кафе арабика на борсата ICE, използвани като бенчмарк за ценообразуване на физическото кафе по света, спаднаха с 4,4% до 3,6020 долара за фунт, след като по-рано се сринаха с над 6% до двумесечно дъно.
Фючърсните цени на кафеените зърна робуста, които обикновено се използват в разтворимото кафе, а не в печените и смлени смеси, където доминира арабиката, спаднаха с 4,2% до 4438 долара за метричен тон, след като по-рано се понижиха с 8%.
Базиран в Европа търговец от водеща световна търговска къща за кафе обясни, че световната реколта от арабика все още е в дефицит, сертифицирана е на борсата и запасите в индустрията са ниски, индустрията има недостиг на предлагане и трябва да купува, и все още има рискове за предлагането, свързани с метеорологичния феномен Ла Ниня.
Отделно, дилърите се опитват да оценят щетите от наводненията и свлачищата в района на кафе във Виетнам - водещ производител на робуста, където броят на жертвите е 41 души.
Базиран в Лондон брокер на кафе заяви, че пазарът е реагирал донякъде прекалено на обратния ход на митата от Тръмп, като се има предвид, че до известна степен това е било очаквано. "Ходът изглеждаше шокиращ повече, отколкото вероятно е трябвало", посочи той.
Какаото от Лондон спадна с 0,9% до 3394 паунда на метричен тон, какаото от Ню Йорк спадна с 0,8% до 5241 долара на тон, суровата захар се повиши с 0,6% до 14,74 цента на паунд, а бялата захар се покачи с 0,7% до 422,90 долара на тон.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Купувайте
21:17 21.11.2025
2 1488
и те са притесняват
21:19 21.11.2025
3 Никой не харесва плана на Тръмп!
И около него са все аматьори, няма кой да му налее акъл
Коментиран от #7
21:21 21.11.2025
4 Пенка
21:21 21.11.2025
5 Атила
Сложете мито от хиляда порцента
Даже хиляда иПетстонин
21:24 21.11.2025
6 Джамбaза
Колко са се сринали?
21:25 21.11.2025
7 ,,,,,,
До коментар #3 от "Никой не харесва плана на Тръмп!":Ма не си по темата, тука пишеме за робуста, не за инка, където пиеше едно време.
21:25 21.11.2025
8 Наблюдател
21:26 21.11.2025
9 Гориил
Коментиран от #14
21:29 21.11.2025
10 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
21:32 21.11.2025
11 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Фидел Кастро 1992 г.
21:33 21.11.2025
12 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“
21:33 21.11.2025
13 Георгиев
Коментиран от #15
21:34 21.11.2025
14 Ха,ха
До коментар #9 от "Гориил":Вярвай си
Коментиран от #17
21:37 21.11.2025
15 Ха,ха
До коментар #13 от "Георгиев":Ми ти кафе и какао в двора ли отглеждаш
21:38 21.11.2025
16 тъй ли
21:39 21.11.2025
17 Гориил
До коментар #14 от "Ха,ха":Нека ви задам един въпрос: преди една година вярвахте ли, че войната ще завърши със срам и унижение за Европа?
Коментиран от #19, #21
21:45 21.11.2025
18 Последния Софиянец
21:46 21.11.2025
19 Баща ти
До коментар #17 от "Гориил":Нека ти задам един въпрос,пиеш ли си хаповете?
21:51 21.11.2025
20 койдазнай
22:00 21.11.2025
21 Ха,ха
До коментар #17 от "Гориил":Ма се в Европа си зяпнал, пък тя Виктория Нюланд раздавала курабийки, много си плосък.
22:15 21.11.2025
22 кафеджия
Да видим българските цени.
22:19 21.11.2025
23 мдаааа
22:27 21.11.2025
24 Анонимен
22:32 21.11.2025
25 Шипкодръж
22:57 21.11.2025
26 Един
03:29 22.11.2025
27 Фунта Мара
03:37 22.11.2025