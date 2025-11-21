Доналд Тръмп се притесни за рейтинга си! Световните цени на кафето се сринаха

Световните цени на кафето се сринаха, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп премахна 40% мита върху вноса на бразилски селскостопански продукти, съобщава "Ройтерс".

През септември цените на дребно на кафето в САЩ се повишиха с 40% на годишна база, отчасти поради митата. Проучване установи, че покачващите се цени на храните са основен фактор за спада на рейтинга на одобрение на Тръмп до най-ниското му ниво от завръщането му на власт.

Решението на президента за една нощ дойде след подобна заповед, обявена миналия петък, за премахване на митата върху кафето и десетки други продукти от страните производителки.

Бразилия - водещият производител на кафе, снабдява Съединените щати - най-големият потребител на кафе в света, с около 1/3 от производството на кафе на зърна.

В 12:38 GMT фючърсите на кафе арабика на борсата ICE, използвани като бенчмарк за ценообразуване на физическото кафе по света, спаднаха с 4,4% до 3,6020 долара за фунт, след като по-рано се сринаха с над 6% до двумесечно дъно.

Фючърсните цени на кафеените зърна робуста, които обикновено се използват в разтворимото кафе, а не в печените и смлени смеси, където доминира арабиката, спаднаха с 4,2% до 4438 долара за метричен тон, след като по-рано се понижиха с 8%.

Базиран в Европа търговец от водеща световна търговска къща за кафе обясни, че световната реколта от арабика все още е в дефицит, сертифицирана е на борсата и запасите в индустрията са ниски, индустрията има недостиг на предлагане и трябва да купува, и все още има рискове за предлагането, свързани с метеорологичния феномен Ла Ниня.

Отделно, дилърите се опитват да оценят щетите от наводненията и свлачищата в района на кафе във Виетнам - водещ производител на робуста, където броят на жертвите е 41 души.

Базиран в Лондон брокер на кафе заяви, че пазарът е реагирал донякъде прекалено на обратния ход на митата от Тръмп, като се има предвид, че до известна степен това е било очаквано. "Ходът изглеждаше шокиращ повече, отколкото вероятно е трябвало", посочи той.

Какаото от Лондон спадна с 0,9% до 3394 паунда на метричен тон, какаото от Ню Йорк спадна с 0,8% до 5241 долара на тон, суровата захар се повиши с 0,6% до 14,74 цента на паунд, а бялата захар се покачи с 0,7% до 422,90 долара на тон.