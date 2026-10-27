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Русия: ЕС и Великобритания да се учат от подхода на Тръмп
  Тема: Украйна

Русия: ЕС и Великобритания да се учат от подхода на Тръмп

27 Октомври, 2026 08:33 827 36

  • кирил дмитриев-
  • доналд тръмп-
  • мелания тръмп-
  • олешки-
  • примирие-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

Кирил Дмитриев посочи примирието в Олешки като пример за хуманитарно действие, договореността между Русия и Украйна трябва да осигури помощи и евакуация

Русия: ЕС и Великобритания да се учат от подхода на Тръмп - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия използва локалното примирие в украинския град Олешки като пример за хуманитарния подход на президента на САЩ Доналд Тръмп. Кирил Дмитриев, специален пратеник на руския президент Владимир Путин по въпросите на чуждестранните инвестиции и икономическото сътрудничество и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, заяви, че Европейският съюз и Великобритания имат какво да научат от този модел.

„Хуманитарното примирие в Олешки, координирано от първата дама Мелания Тръмп, влиза в сила. Президентът Тръмп и екипът му работят за утвърждаването на хуманитарния подход и миротворчеството за сметка на подстрекаването към война“, написа Дмитриев в социалната мрежа X.

След това той добави: „Бюрократите от ЕС и Великобритания имат много да учат от този подход.“

Примирието е ограничено до Олешки

Русия и Украйна са постигнали договореност за локално прекратяване на огъня в Олешки. Целта е в града да бъдат доставени хуманитарни помощи, а хората, които се нуждаят от помощ или желаят да напуснат района, да могат да бъдат евакуирани.

Според Белия дом Мелания Тръмп е съдействала за постигането на споразумението между двете страни. Американската администрация представи договореността като временна мярка, свързана с доставката на храна, медикаменти и друга помощ за цивилното население.

Градът е на фронтовата линия

Олешки се намира на източния бряг на река Днепър в Херсонска област, срещу град Херсон, който е под контрола на украинските сили. Населеното място е на фронтовата линия и изпитва остър недостиг на храна и медикаменти.

Руските войски превзеха Олешки през първите дни на пълномащабната война през февруари 2022 г. Оттогава градът е под руски контрол. Договореното прекратяване на огъня е ограничено до района и не представлява общо примирие между Русия и Украйна.

На този фон изявлението на Дмитриев поставя акцент върху ролята на Вашингтон и Мелания Тръмп за конкретната хуманитарна операция. Според руската страна моделът трябва да бъде предпочитан пред политики, които Москва определя като насърчаващи продължаването на войната.

Източници: news.bg, apnews.com, investing.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Раша техно нюZ

    9 7 Отговор
    Нали знаете защо раша не произвежда телефони телевизори компютри?

    защото няма находища на телефони телевизори компютри 💡

    Коментиран от #7, #14, #22

    08:36 27.10.2026

  • 3 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    9 5 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    Коментиран от #8

    08:37 27.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кина

    2 3 Отговор
    По някога прагматика е полезен...! Той търси само файдата нищо повече чувствата или справедливостта са негов ВРАГ..! Дончо се държи като пич..!

    Коментиран от #12

    08:41 27.10.2026

  • 7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "Раша техно нюZ":

    А защо България има два реактора ,а няма АЕЦ ,а Русия строи ,37 реактора?

    Коментиран от #15, #28, #30

    08:42 27.10.2026

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 7 Отговор

    До коментар #3 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":

    Кажи нещо за Британската империя ,която СССР погреба отдана?

    Коментиран от #23, #25

    08:43 27.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Радио Ереван

    8 1 Отговор
    Всъщност дедо Дончо трябва да се учи от Мелания как се постига примирие, ама нейсе!

    08:48 27.10.2026

  • 11 Ццц

    3 2 Отговор
    Няма за кога да ги променяме, Дмитриев. От 2000 година насам едвам се научиха да се старшулевят като пуяци, а други така и не успяха под чехъла на Бриджит Макрон. Имайте търпение да минат изборите навсякъде и ще дойдат по разбрани. И ще остане само Урсула да си приберем в птицефермата преди да започнем да се молим на дядо Коледа за кило бензин, за да покараме колите!

    08:48 27.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Така де

    4 3 Отговор
    Браво на Путин! Сложи си президент на щатите по поръчка. Такъв послушко Русия никога не е имала! Евалла!

    08:49 27.10.2026

  • 14 Да бе да

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Раша техно нюZ":

    Нали знаете защо раша не произвежда телефони телевизори компютри?
    защото няма находища на телефони телевизори компютри"

    Има едно голямо находище на югоизток от тях ;-)

    Коментиран от #24

    08:50 27.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    2 2 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади
    ....

    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    08:51 27.10.2026

  • 17 путин и тръмпоча залязват

    3 3 Отговор
    тия старци са изкукали вече!

    08:51 27.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Само дето

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Герги":

    Щом американците си го избраха за президент, значи Тръмп е най- интелигентният и опитен американец! Всичко друго е под него!

    08:52 27.10.2026

  • 20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "гост":

    Цял свят иска Руски реактори,само Ти не,хахах.
    Напомни мми като ремонтирахте аец Козлодуй с български рез.части ,какао стана,?

    Коментиран от #27

    08:53 27.10.2026

  • 21 Васил

    1 4 Отговор
    Големи смешници са рашистите.

    08:54 27.10.2026

  • 22 Ццц

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Раша техно нюZ":

    Твоя телефон европейска направа ли е? Самсунг и Страсбург са различни неща, макар да ти звучат еднакво! Гледам терените на бившите заводи се превърнаха в Ритейл паркове. Да си купиш евтини чорапки от Пепко и сако и гащи "каки" от Уайкики, да приличаш на Наркомански в Белия дом! 🤣🤣

    08:55 27.10.2026

  • 23 гост

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Британската империя може само да я сънувате в нещастните си бълнувания , Раша може да погребе само собствения си народ , което и прави усилено !! Там където е била британската империя днес са най- проспериращите държави в света , в които и крепостните дават мило и драго да попаднат , там където беше СССР сега е най- западналите държави , включително и самата Раша !!

    Коментиран от #26, #29

    08:55 27.10.2026

  • 24 Другаря капиталист СИ КИТАЙСКИЯ

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Да бе да":

    Най обичам зависими роби да им смуча евтини ресурси и да ги вкарвам в експлоатация

    08:56 27.10.2026

  • 25 гост

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ще изброя само няколко примера , за Великобритания : САЩ , Китай , Австралия , Канада , Индия , Южна Корея !! За СССР : Узбекистан , Туркменистан , Киргистан , всичко на "стан" , Беларус , че и целия бивш соц блок !! 35 години вече не могат да наваксат това , което СССР съсипа !!

    Коментиран от #32

    09:00 27.10.2026

  • 26 ХА-ХА-ХА

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "гост":

    ОГРАБЕНИТЕ от колонизатора започнаха да се съвземат без него!

    09:01 27.10.2026

  • 27 Не само реактори

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    а космически совалки, ракети, космическата м/ународна станция и тя е руска! Другите "велики" сили нищо те моАт да издялкат! Що така?

    09:03 27.10.2026

  • 28 Пръцковотото

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Много просто е бе.От толкова реактора има нужда страната ни

    Коментиран от #31

    09:06 27.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 НЕ ЛЪЖИ!!

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ти с блогър от Москва толкова,колкото аз съм космонавт летял с Юрий Гагарин.

    09:09 27.10.2026

  • 31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Пръцковотото":

    Така е ,гроздето е кисело,хахаха

    09:09 27.10.2026

  • 32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "гост":

    Китай и Индия??????Хахахах
    Китай след Британия е западнала от Опиумните войни държава.Китай дърпа наперед след Като става комунистически бе смешение,учи ,учи.А Индия богата ли е?

    Коментиран от #36

    09:12 27.10.2026

  • 33 А вие мушмуроци

    2 0 Отговор
    Научихте ли си урока? А?

    09:13 27.10.2026

  • 34 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    По бездарни от краснов и бункерното няма.

    Коментиран от #35

    09:16 27.10.2026

  • 35 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Последния Софиянец":

    Така е, превърнаха държавите си в свинарници, пълни с безмозъчно раби.

    09:17 27.10.2026

  • 36 Китай беше доста

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Гладен и като социалистически.Ходеха дълги години всички с дочени дрехи.Ама ти няма как да знаеш не тъ пей много.

    09:20 27.10.2026

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