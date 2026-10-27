Русия: ЕС и Великобритания да се учат от подхода на Тръмп

Русия използва локалното примирие в украинския град Олешки като пример за хуманитарния подход на президента на САЩ Доналд Тръмп. Кирил Дмитриев, специален пратеник на руския президент Владимир Путин по въпросите на чуждестранните инвестиции и икономическото сътрудничество и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, заяви, че Европейският съюз и Великобритания имат какво да научат от този модел.
„Хуманитарното примирие в Олешки, координирано от първата дама Мелания Тръмп, влиза в сила. Президентът Тръмп и екипът му работят за утвърждаването на хуманитарния подход и миротворчеството за сметка на подстрекаването към война“, написа Дмитриев в социалната мрежа X.
След това той добави: „Бюрократите от ЕС и Великобритания имат много да учат от този подход.“
Примирието е ограничено до Олешки
Русия и Украйна са постигнали договореност за локално прекратяване на огъня в Олешки. Целта е в града да бъдат доставени хуманитарни помощи, а хората, които се нуждаят от помощ или желаят да напуснат района, да могат да бъдат евакуирани.
Според Белия дом Мелания Тръмп е съдействала за постигането на споразумението между двете страни. Американската администрация представи договореността като временна мярка, свързана с доставката на храна, медикаменти и друга помощ за цивилното население.
Градът е на фронтовата линия
Олешки се намира на източния бряг на река Днепър в Херсонска област, срещу град Херсон, който е под контрола на украинските сили. Населеното място е на фронтовата линия и изпитва остър недостиг на храна и медикаменти.
Руските войски превзеха Олешки през първите дни на пълномащабната война през февруари 2022 г. Оттогава градът е под руски контрол. Договореното прекратяване на огъня е ограничено до района и не представлява общо примирие между Русия и Украйна.
На този фон изявлението на Дмитриев поставя акцент върху ролята на Вашингтон и Мелания Тръмп за конкретната хуманитарна операция. Според руската страна моделът трябва да бъде предпочитан пред политики, които Москва определя като насърчаващи продължаването на войната.
Източници: news.bg, apnews.com, investing.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Раша техно нюZ
защото няма находища на телефони телевизори компютри 💡
Коментиран от #7, #14, #22
08:36 27.10.2026
3 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
Коментиран от #8
08:37 27.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Кина
Коментиран от #12
08:41 27.10.2026
7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #2 от "Раша техно нюZ":А защо България има два реактора ,а няма АЕЦ ,а Русия строи ,37 реактора?
Коментиран от #15, #28, #30
08:42 27.10.2026
8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #3 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":Кажи нещо за Британската империя ,която СССР погреба отдана?
Коментиран от #23, #25
08:43 27.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Радио Ереван
08:48 27.10.2026
11 Ццц
08:48 27.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Така де
08:49 27.10.2026
14 Да бе да
До коментар #2 от "Раша техно нюZ":Нали знаете защо раша не произвежда телефони телевизори компютри?
защото няма находища на телефони телевизори компютри"
Има едно голямо находище на югоизток от тях ;-)
Коментиран от #24
08:50 27.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
ну паГади
....
Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
08:51 27.10.2026
17 путин и тръмпоча залязват
08:51 27.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Само дето
До коментар #9 от "Герги":Щом американците си го избраха за президент, значи Тръмп е най- интелигентният и опитен американец! Всичко друго е под него!
08:52 27.10.2026
20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #15 от "гост":Цял свят иска Руски реактори,само Ти не,хахах.
Напомни мми като ремонтирахте аец Козлодуй с български рез.части ,какао стана,?
Коментиран от #27
08:53 27.10.2026
21 Васил
08:54 27.10.2026
22 Ццц
До коментар #2 от "Раша техно нюZ":Твоя телефон европейска направа ли е? Самсунг и Страсбург са различни неща, макар да ти звучат еднакво! Гледам терените на бившите заводи се превърнаха в Ритейл паркове. Да си купиш евтини чорапки от Пепко и сако и гащи "каки" от Уайкики, да приличаш на Наркомански в Белия дом! 🤣🤣
08:55 27.10.2026
23 гост
До коментар #8 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Британската империя може само да я сънувате в нещастните си бълнувания , Раша може да погребе само собствения си народ , което и прави усилено !! Там където е била британската империя днес са най- проспериращите държави в света , в които и крепостните дават мило и драго да попаднат , там където беше СССР сега е най- западналите държави , включително и самата Раша !!
Коментиран от #26, #29
08:55 27.10.2026
24 Другаря капиталист СИ КИТАЙСКИЯ
До коментар #14 от "Да бе да":Най обичам зависими роби да им смуча евтини ресурси и да ги вкарвам в експлоатация
08:56 27.10.2026
25 гост
До коментар #8 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ще изброя само няколко примера , за Великобритания : САЩ , Китай , Австралия , Канада , Индия , Южна Корея !! За СССР : Узбекистан , Туркменистан , Киргистан , всичко на "стан" , Беларус , че и целия бивш соц блок !! 35 години вече не могат да наваксат това , което СССР съсипа !!
Коментиран от #32
09:00 27.10.2026
26 ХА-ХА-ХА
До коментар #23 от "гост":ОГРАБЕНИТЕ от колонизатора започнаха да се съвземат без него!
09:01 27.10.2026
27 Не само реактори
До коментар #20 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":а космически совалки, ракети, космическата м/ународна станция и тя е руска! Другите "велики" сили нищо те моАт да издялкат! Що така?
09:03 27.10.2026
28 Пръцковотото
До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Много просто е бе.От толкова реактора има нужда страната ни
Коментиран от #31
09:06 27.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 НЕ ЛЪЖИ!!
До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ти с блогър от Москва толкова,колкото аз съм космонавт летял с Юрий Гагарин.
09:09 27.10.2026
31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #28 от "Пръцковотото":Така е ,гроздето е кисело,хахаха
09:09 27.10.2026
32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #25 от "гост":Китай и Индия??????Хахахах
Китай след Британия е западнала от Опиумните войни държава.Китай дърпа наперед след Като става комунистически бе смешение,учи ,учи.А Индия богата ли е?
Коментиран от #36
09:12 27.10.2026
33 А вие мушмуроци
09:13 27.10.2026
34 Последния Софиянец
Коментиран от #35
09:16 27.10.2026
35 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #34 от "Последния Софиянец":Така е, превърнаха държавите си в свинарници, пълни с безмозъчно раби.
09:17 27.10.2026
36 Китай беше доста
До коментар #32 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Гладен и като социалистически.Ходеха дълги години всички с дочени дрехи.Ама ти няма как да знаеш не тъ пей много.
09:20 27.10.2026