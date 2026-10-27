Русия: ЕС и Великобритания да се учат от подхода на Тръмп

Русия използва локалното примирие в украинския град Олешки като пример за хуманитарния подход на президента на САЩ Доналд Тръмп. Кирил Дмитриев, специален пратеник на руския президент Владимир Путин по въпросите на чуждестранните инвестиции и икономическото сътрудничество и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, заяви, че Европейският съюз и Великобритания имат какво да научат от този модел.

„Хуманитарното примирие в Олешки, координирано от първата дама Мелания Тръмп, влиза в сила. Президентът Тръмп и екипът му работят за утвърждаването на хуманитарния подход и миротворчеството за сметка на подстрекаването към война“, написа Дмитриев в социалната мрежа X.

След това той добави: „Бюрократите от ЕС и Великобритания имат много да учат от този подход.“

Примирието е ограничено до Олешки

Русия и Украйна са постигнали договореност за локално прекратяване на огъня в Олешки. Целта е в града да бъдат доставени хуманитарни помощи, а хората, които се нуждаят от помощ или желаят да напуснат района, да могат да бъдат евакуирани.

Според Белия дом Мелания Тръмп е съдействала за постигането на споразумението между двете страни. Американската администрация представи договореността като временна мярка, свързана с доставката на храна, медикаменти и друга помощ за цивилното население.

Градът е на фронтовата линия

Олешки се намира на източния бряг на река Днепър в Херсонска област, срещу град Херсон, който е под контрола на украинските сили. Населеното място е на фронтовата линия и изпитва остър недостиг на храна и медикаменти.

Руските войски превзеха Олешки през първите дни на пълномащабната война през февруари 2022 г. Оттогава градът е под руски контрол. Договореното прекратяване на огъня е ограничено до района и не представлява общо примирие между Русия и Украйна.

На този фон изявлението на Дмитриев поставя акцент върху ролята на Вашингтон и Мелания Тръмп за конкретната хуманитарна операция. Според руската страна моделът трябва да бъде предпочитан пред политики, които Москва определя като насърчаващи продължаването на войната.

Източници: news.bg, apnews.com, investing.com