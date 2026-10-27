Демократи настояват за разследване на сделката на Тръмп с Русия

Американски демократи поискаха от големи банки и пристанища да съхранят всички документи, свързани с потенциален внос или други сделки за руско дизелово гориво. Инициативата е насочена към сделката на президента Доналд Тръмп с Москва и може да доведе до разследване от Конгреса, ако демократите възстановят контрола си върху едната или двете камари през 2027 г., съобщава Axios.
„Всеки внос на руско дизелово гориво в САЩ повдига сериозни правни въпроси и може да стане предмет на съдебни искове, както и на разследвания от страна на Конгреса“, се посочва в писмото, получено от Axios. В него законодателите призовават получателите да не улесняват покупката, транспортирането, вноса, разтоварването, съхранението, финансирането или разпределението на руско дизелово гориво на територията на САЩ.
Кои законодатели са подписали писмото
Документът е подписан от сенаторите Крис Кунс от Делауеър, Елизабет Уорън от Масачузетс, Рон Уайден от Орегон и Шелдън Уайтхаус от Роуд Айлънд. Сред подписалите се е и конгресменът Грег Микс от Ню Йорк, който може да заеме ръководен пост в комисията по международни отношения при промяна в контрола над Камарата на представителите.
Инициативата е предложена от сенаторката Джинн Шахин от Ню Хемпшир. Писмото е подкрепено и от републиканеца Том Тилис от Северна Каролина, който се оттегля от Сената.
Предупреждение за сделки и към други пазари
Призивът не се ограничава до евентуален внос в САЩ. Законодателите настояват банките и пристанищните оператори да не съдействат и за споразумения за доставка на руско дизелово гориво до други пазари.
Писмата са изпратени до JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Morgan Stanley, както и до Администрацията на пристанищата на Ню Йорк и Ню Джърси. Според подписалите се потенциалното споразумение създава и опасения за националната сигурност, тъй като приходите от него биха могли да финансират войната на Русия срещу Украйна.
На този етап става дума за политическо искане за запазване на документи и за бъдещ конгресен контрол. Не е потвърдено, че потенциалната сделка вече е довела до реален внос на руско дизелово гориво в САЩ.
Източници: focus-news.net, axios.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Демократите
09:40 27.10.2026
2 Уса
09:45 27.10.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
2 ДНИ ПРЕДИ ДА ПАДНЕ САЙГОН ,- ДНЕС СТОЛИЦАТА ХО ШИ МИН СИТИ
...... УКРАИНСКИЯ ВИЕТНАМ Е Е ПО БОЛЕЗНЕН ОТ АЗИАТСКИЯ ВИЕТНАМ
Коментиран от #5
09:46 27.10.2026
4 Когато вместо договори и споразумения
Коментиран от #11
09:47 27.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 А сега де,
09:51 27.10.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #5 от "Имаш компютър, имаш Гугъл,":Хошимин (Сайгон) е най-големият град във Виетнам по население и икономическо значение.
Ето основните факти за града:
• Население: Над 9 милиона души (а в цялата градска агломерация живеят над 13 милиона).
• Икономика: Той е финансовото и търговско сърце на Виетнам.
• Статут: Макар да е най-големият град, Хошимин не е столица на страната – столицата е Ханой, който е вторият по големина град.
09:53 27.10.2026
8 кукузел
09:53 27.10.2026
9 Запознат
Обаче вносът от Ирак, Либия, Сирия, Венецуела не повдига никакви правни въпроси нали и препродаването му на трети страни - САЩ е най-големия износител на петрол в света а добива само 8% от световното производство на собствена територия. Ето така се става богата държава - и Англия е била много богата когато половината свят е бил нейна колония но американците искат целия свят да им е колония.
10:00 27.10.2026
10 САЩ ДЕМОКРАЦИЯ
Коментиран от #12
10:01 27.10.2026
11 Уса
До коментар #4 от "Когато вместо договори и споразумения":Войната в Украйна я почнаха "демократите" а не Тръмп та вложиха много пари в нея и сега не им се иска да я загубят и да загубят "вложенията" си и за това ревът.
Не че Тръмп е много по-различен - той открадна от Украйна полезните изкопаеми и там вече не го интересува. Получи му се също да открадне петрола на Венецуела и много си повярва и реши и петрола на Иран да открадне ама там удари на греда и затъна в блатото и сега трябва да се спасява.
Коментиран от #13
10:10 27.10.2026
12 Зевзек
До коментар #10 от "САЩ ДЕМОКРАЦИЯ":Щото бай Дън не издишаше изобщо нали?
10:14 27.10.2026
13 Роджър Мур 007 ⛷️
До коментар #11 от "Уса":Какви изкопаеми е откраднал от окраина!? Въглищата са в Донбас, вече част от Русия.
Коментиран от #14
10:15 27.10.2026
14 Уса
До коментар #13 от "Роджър Мур 007 ⛷️":Ами сключи договор със зеления за редкоземните метали - въглищата не го интересуват - няма да ги кара в САЩ от Украйна. Американците ги интересува това от които може да печелят - нещо малко но скъпо.
Не се знае какво има но той договора е такъв че каквото и да открият то е на американците пък те ще преценят дали ще го добиват или ще го оставят на Украйна.
10:33 27.10.2026