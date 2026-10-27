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Демократи настояват за разследване на сделката на Тръмп с Русия
  Тема: Украйна

Демократи настояват за разследване на сделката на Тръмп с Русия

27 Октомври, 2026 09:33 805 14

  • доналд тръмп-
  • руско дизелово гориво-
  • американски конгрес-
  • демократи-
  • украйна

Американски законодатели поискаха банки и пристанища да запазят документите за потенциален внос на руско дизелово гориво

Демократи настояват за разследване на сделката на Тръмп с Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Axios Axios

Американски демократи поискаха от големи банки и пристанища да съхранят всички документи, свързани с потенциален внос или други сделки за руско дизелово гориво. Инициативата е насочена към сделката на президента Доналд Тръмп с Москва и може да доведе до разследване от Конгреса, ако демократите възстановят контрола си върху едната или двете камари през 2027 г., съобщава Axios.

„Всеки внос на руско дизелово гориво в САЩ повдига сериозни правни въпроси и може да стане предмет на съдебни искове, както и на разследвания от страна на Конгреса“, се посочва в писмото, получено от Axios. В него законодателите призовават получателите да не улесняват покупката, транспортирането, вноса, разтоварването, съхранението, финансирането или разпределението на руско дизелово гориво на територията на САЩ.

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Кои законодатели са подписали писмото

Документът е подписан от сенаторите Крис Кунс от Делауеър, Елизабет Уорън от Масачузетс, Рон Уайден от Орегон и Шелдън Уайтхаус от Роуд Айлънд. Сред подписалите се е и конгресменът Грег Микс от Ню Йорк, който може да заеме ръководен пост в комисията по международни отношения при промяна в контрола над Камарата на представителите.

Инициативата е предложена от сенаторката Джинн Шахин от Ню Хемпшир. Писмото е подкрепено и от републиканеца Том Тилис от Северна Каролина, който се оттегля от Сената.

Предупреждение за сделки и към други пазари

Призивът не се ограничава до евентуален внос в САЩ. Законодателите настояват банките и пристанищните оператори да не съдействат и за споразумения за доставка на руско дизелово гориво до други пазари.

Писмата са изпратени до JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Morgan Stanley, както и до Администрацията на пристанищата на Ню Йорк и Ню Джърси. Според подписалите се потенциалното споразумение създава и опасения за националната сигурност, тъй като приходите от него биха могли да финансират войната на Русия срещу Украйна.

На този етап става дума за политическо искане за запазване на документи и за бъдещ конгресен контрол. Не е потвърдено, че потенциалната сделка вече е довела до реален внос на руско дизелово гориво в САЩ.

Източници: focus-news.net, axios.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Демократите

    3 5 Отговор
    се купуват съд и прокурори също...! Със милиони в джоба дори и за убийство трудно ще влезеш в затвора или за кратко....!

    09:40 27.10.2026

  • 2 Уса

    6 4 Отговор
    Няма лошо - някои сенатори добре печелят от високите цени на горивата в САЩ и никак не им се иска същите да паднат. На други пък американските петролни компании са им платили за да "лобират" за това цените на горивата да останат високи. В САЩ корупция няма но всички сенатори имат "лобистки" фирми и те лобират за този който плати най-много.

    09:45 27.10.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 2 Отговор
    ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ВИЕТНАМ СА ПРОДЪЛЖИЛИ 9 ГОДИНИ И МИРНИЯ ДОГОВОР Е ПОДПИСАН
    2 ДНИ ПРЕДИ ДА ПАДНЕ САЙГОН ,- ДНЕС СТОЛИЦАТА ХО ШИ МИН СИТИ
    ...... УКРАИНСКИЯ ВИЕТНАМ Е Е ПО БОЛЕЗНЕН ОТ АЗИАТСКИЯ ВИЕТНАМ

    Коментиран от #5

    09:46 27.10.2026

  • 4 Когато вместо договори и споразумения

    4 2 Отговор
    сключваш СДЕЛКИ, накрая получаваш войни, инфлация, скъп дизел и ставаш за посмешище.

    Коментиран от #11

    09:47 27.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А сега де,

    5 2 Отговор
    там да разследват на Байдън синчето, за работата си в Украйна!

    09:51 27.10.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Имаш компютър, имаш Гугъл,":

    Хошимин (Сайгон) е най-големият град във Виетнам по население и икономическо значение.
    Ето основните факти за града:
    • Население: Над 9 милиона души (а в цялата градска агломерация живеят над 13 милиона).
    • Икономика: Той е финансовото и търговско сърце на Виетнам.
    • Статут: Макар да е най-големият град, Хошимин не е столица на страната – столицата е Ханой, който е вторият по големина град.

    09:53 27.10.2026

  • 8 кукузел

    6 3 Отговор
    "Демократи", досущ продажната сган от ПП-ДБ, осъществяващи вонната параноя на ЕК, чрез данъците ни, а не от джеба си.

    09:53 27.10.2026

  • 9 Запознат

    5 1 Отговор
    „Всеки внос на руско дизелово гориво в САЩ повдига сериозни правни въпроси"

    Обаче вносът от Ирак, Либия, Сирия, Венецуела не повдига никакви правни въпроси нали и препродаването му на трети страни - САЩ е най-големия износител на петрол в света а добива само 8% от световното производство на собствена територия. Ето така се става богата държава - и Англия е била много богата когато половината свят е бил нейна колония но американците искат целия свят да им е колония.

    10:00 27.10.2026

  • 10 САЩ ДЕМОКРАЦИЯ

    2 2 Отговор
    Тръмпоча издиша яко!

    Коментиран от #12

    10:01 27.10.2026

  • 11 Уса

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Когато вместо договори и споразумения":

    Войната в Украйна я почнаха "демократите" а не Тръмп та вложиха много пари в нея и сега не им се иска да я загубят и да загубят "вложенията" си и за това ревът.

    Не че Тръмп е много по-различен - той открадна от Украйна полезните изкопаеми и там вече не го интересува. Получи му се също да открадне петрола на Венецуела и много си повярва и реши и петрола на Иран да открадне ама там удари на греда и затъна в блатото и сега трябва да се спасява.

    Коментиран от #13

    10:10 27.10.2026

  • 12 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "САЩ ДЕМОКРАЦИЯ":

    Щото бай Дън не издишаше изобщо нали?

    10:14 27.10.2026

  • 13 Роджър Мур 007 ⛷️

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Уса":

    Какви изкопаеми е откраднал от окраина!? Въглищата са в Донбас, вече част от Русия.

    Коментиран от #14

    10:15 27.10.2026

  • 14 Уса

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Роджър Мур 007 ⛷️":

    Ами сключи договор със зеления за редкоземните метали - въглищата не го интересуват - няма да ги кара в САЩ от Украйна. Американците ги интересува това от които може да печелят - нещо малко но скъпо.

    Не се знае какво има но той договора е такъв че каквото и да открият то е на американците пък те ще преценят дали ще го добиват или ще го оставят на Украйна.

    10:33 27.10.2026