Демократи настояват за разследване на сделката на Тръмп с Русия

Американски демократи поискаха от големи банки и пристанища да съхранят всички документи, свързани с потенциален внос или други сделки за руско дизелово гориво. Инициативата е насочена към сделката на президента Доналд Тръмп с Москва и може да доведе до разследване от Конгреса, ако демократите възстановят контрола си върху едната или двете камари през 2027 г., съобщава Axios.

„Всеки внос на руско дизелово гориво в САЩ повдига сериозни правни въпроси и може да стане предмет на съдебни искове, както и на разследвания от страна на Конгреса“, се посочва в писмото, получено от Axios. В него законодателите призовават получателите да не улесняват покупката, транспортирането, вноса, разтоварването, съхранението, финансирането или разпределението на руско дизелово гориво на територията на САЩ.

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Кои законодатели са подписали писмото

Документът е подписан от сенаторите Крис Кунс от Делауеър, Елизабет Уорън от Масачузетс, Рон Уайден от Орегон и Шелдън Уайтхаус от Роуд Айлънд. Сред подписалите се е и конгресменът Грег Микс от Ню Йорк, който може да заеме ръководен пост в комисията по международни отношения при промяна в контрола над Камарата на представителите.

Инициативата е предложена от сенаторката Джинн Шахин от Ню Хемпшир. Писмото е подкрепено и от републиканеца Том Тилис от Северна Каролина, който се оттегля от Сената.

Предупреждение за сделки и към други пазари

Призивът не се ограничава до евентуален внос в САЩ. Законодателите настояват банките и пристанищните оператори да не съдействат и за споразумения за доставка на руско дизелово гориво до други пазари.

Писмата са изпратени до JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Morgan Stanley, както и до Администрацията на пристанищата на Ню Йорк и Ню Джърси. Според подписалите се потенциалното споразумение създава и опасения за националната сигурност, тъй като приходите от него биха могли да финансират войната на Русия срещу Украйна.

На този етап става дума за политическо искане за запазване на документи и за бъдещ конгресен контрол. Не е потвърдено, че потенциалната сделка вече е довела до реален внос на руско дизелово гориво в САЩ.

Източници: focus-news.net, axios.com