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Тежки новини за Газа! Ивицата остава без стоки заради спор между търговци и „Хамас“
  Тема: Бъдещето на Газа

Тежки новини за Газа! Ивицата остава без стоки заради спор между търговци и „Хамас“

15 Октомври, 2026 23:30 565 5

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Вносът на търговски стоки от Израел е спрян, докато хуманитарните доставки и стоките от Египет продължават

Тежки новини за Газа! Ивицата остава без стоки заради спор между търговци и „Хамас“ - 1
Снимка: БГНЕС
Reuters Reuters

Търговските доставки от Израел за ивицата Газа са преустановени заради спор между палестински търговци и движението „Хамас“ за нови финансови изисквания, съобщи израелската служба COGAT, цитирана от Ройтерс.

COGAT посочва, че търговците са прекратили координацията с израелските власти за вноса на стоки, след като „Хамас“ е поискал 10 000 шекела, или около 3220 долара, за всеки камион, влизащ в Газа. Според израелската страна движението е настояло и 30% от продажбите на търговците да се извършват в брой.

„Хамас“ оспорва тази версия. Движението определя сумата като „доброволно дарение“ от заможни жители на Газа за национален фонд, предназначен да подпомага вдовици, сираци и други нуждаещи се. Оттам обясняват настояването за плащания в брой с острия недостиг на налични пари в територията, опустошена от продължителната война.

Нито един камион от Израел не е влязъл

Председателят на съюза на частните превозвачи в Газа Нахед Шхайбар потвърди, че в четвъртък в палестинската територия не е влязъл нито един камион с търговски стоки от Израел. По думите му хуманитарните доставки са продължили, както и вносът на търговски стоки от Египет през контролиран от Израел граничен пункт.

Според COGAT прекратяването на координацията с местните търговци ще намали общия брой на камионите с хуманитарни и търговски доставки до около 300 дневно. Израелската служба определя това като спад наполовина.

Дипломатически източници обаче оспорват данните за обичайния брой камиони и посочват, че той е значително под 600 дневно. Шхайбар оценява средния дневен брой на около 300 камиона, като приблизително две трети от тях превозват търговски стоки.

Спор за броя на камионите

По споразумение, постигнато с посредничеството на САЩ, Израел е поел ангажимент да допуска най-малко 600 камиона с хуманитарна помощ дневно. Израелската страна поддържа позицията, че задължението се отнася до общия брой камиони, а търговските доставки трябва да допълват хуманитарната помощ.

Прекъсването на търговския внос създава допълнителен риск за снабдяването на населението с храни и стоки от първа необходимост. Повечето жители на Газа зависят от хуманитарна помощ след три години война, многократни разселвания и тежки ограничения върху доставките.

През юли международна организация за наблюдение на продоволствената сигурност предупреди, че до края на годината повече от две трети от населението може да бъде изправено пред остър недостиг на храна. В ивицата Газа живеят около два милиона души, като повечето са настанени във временни убежища.

Източници: news.bg


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Иво

    0 0 Отговор
    Като бръкнеш в гнездото с осите обикновено сибтръгваш нажилен.

    Коментиран от #2

    23:36 15.10.2026

  • 2 мдааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Иво":

    Прав си ! И кой бръкна в гнездото ?

    23:43 15.10.2026

  • 3 Много Известен Съветски Актьор

    0 1 Отговор
    Реукетьори! "Доброволна такса". Абе, клошари и прошляци русофилски, братушките" от "Хамас", защо искат по 10 000 шекела на камион, а не рубли? Рублата нещо, за пара я нямат никъде. Виж шекела е друго нещо. А доларът е Цар!

    23:44 15.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.