"Смотрич призова Израел да унищожи Газа"

Израелският министър на финансите Безалел Смотрич заяви, че Израел трябва да унищожи ивицата Газа и че цялата територия трябва да принадлежи на Израел. Изказването му беше предадено от АФП.

„Трябва да унищожим Газа... Не да извършим геноцид, не дай Боже“, каза Смотрич.

Лидерът на крайнодясната партия „Религиозен ционизъм“ определи Газа като терористична организация, която според него не трябва да съществува. Той заяви, че анклавът е населен от „1,8 милиона нацисти“, възпитавани от поколения в омраза към Израел.

„Като терористична организация с 1,8 милиона нацисти, които от поколение на поколение се възпитават в омраза към Израел и са способни да избиват, изнасилват, изгарят, убиват бебета, жени, възрастни хора и деца, Газа не бива да съществува“, заяви Смотрич.

Израелският министър не ограничи позицията си до военни действия срещу „Хамас“, а каза, че цялата ивица трябва да бъде под израелски контрол. „Искам това по ционистки и морални причини“, заключи той.

Смотрич е министър на финансите на Израел и лидер на партията „Религиозен ционизъм“. Изказването му представлява политическа позиция и само по себе си не е решение за бъдещия статут на Газа.

Източници: news.bg