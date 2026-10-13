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Смотрич призова Израел да унищожи Газа
  Тема: Бъдещето на Газа

Смотрич призова Израел да унищожи Газа

13 Октомври, 2026 10:16 1 228 23

  • безалел смотрич-
  • газа-
  • израел-
  • религиозен ционизъм-
  • бенямин нетаняху-
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  • хамас-
  • хизбула

Израелският финансов министър заяви, че цялата ивица трябва да принадлежи на Израел и отрече призивът му да означава геноцид

Смотрич призова Израел да унищожи Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AFP AFP

Израелският министър на финансите Безалел Смотрич заяви, че Израел трябва да унищожи ивицата Газа и че цялата територия трябва да принадлежи на Израел. Изказването му беше предадено от АФП.

„Трябва да унищожим Газа... Не да извършим геноцид, не дай Боже“, каза Смотрич.

Лидерът на крайнодясната партия „Религиозен ционизъм“ определи Газа като терористична организация, която според него не трябва да съществува. Той заяви, че анклавът е населен от „1,8 милиона нацисти“, възпитавани от поколения в омраза към Израел.

„Като терористична организация с 1,8 милиона нацисти, които от поколение на поколение се възпитават в омраза към Израел и са способни да избиват, изнасилват, изгарят, убиват бебета, жени, възрастни хора и деца, Газа не бива да съществува“, заяви Смотрич.

Израелският министър не ограничи позицията си до военни действия срещу „Хамас“, а каза, че цялата ивица трябва да бъде под израелски контрол. „Искам това по ционистки и морални причини“, заключи той.

Смотрич е министър на финансите на Израел и лидер на партията „Религиозен ционизъм“. Изказването му представлява политическа позиция и само по себе си не е решение за бъдещия статут на Газа.

Източници: news.bg


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Госあ

    37 1 Отговор
    Единственото добро, което германците правят за Европа е Аушвиц!

    10:18 13.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Газа трябва да бъде рециклирана и

    3 26 Отговор
    Построена на ново
    Няма нужда от мизерна газа пълна със терористи

    10:23 13.10.2026

  • 6 А ЕК си наляга парцалите

    29 1 Отговор
    И гледа тъпо вместо санкции и ембарго на нацистки Израел да наложи и посолствата на тази варварска държава да закрие .....

    10:24 13.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Някой

    10 1 Отговор
    Фактите:
    Върху Палестина колония на Великобритания са създадени Мюсюлманска държава, Израел и международни територии. Накъсани и на коридорчета - много глупаво;
    Къде е сега втората държава и международните територии?
    Искат да избият или изгонят всички палестинци и да ги направят като евреите преди това без държава.
    Нападат всякакви държави и не зачитат никакъв суверенитет на никаква държава с удари по множество държави.
    По какво тези се отличават от Хитлер? Както той накрая вика да се избият евреите, така тези викат да се избият палестинците.
    Палестинците по ДНК са пъти по-близо до древните евреи (по религия братя) от сегашните в Израел. Където приемат, че всеки приел юдаизма е евреин. Днес може да се броите за такъв.
    Пълна справедливост е невъзможна, но трябва да се направи ново разделение. Връщане ан всички окупирани територии и права линия от морето да Йордания. Южната част Израел, а северната Палестина. И международни войски по границата. Така освен началният момент, няма да има причина за война, каквато е създадена с парчетаците и коридорчетата.

    10:32 13.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 тъй де

    16 1 Отговор
    "Трябва да изчезне Цион. .. Не не е антисемитизъм, не дай Боже“

    10:35 13.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ъъъ

    16 1 Отговор
    "Смотрич призова Израел да унищожи Газа"

    Чакаме изявления от Кая, от Урсула, от Макрон, от Мерц, от Анди Бърнам, които поне от липова срама да осъдят вербалната агресия на лидера на "Религиозен ционизъм" - партия, която би трябвало да бъде обявена за "доказано терористична организация"....Дали ще има такива изявления? Как мислите?🤣

    10:40 13.10.2026

  • 16 Лопата Орешник

    8 0 Отговор
    С други думи (по Оруел 😉) - Трябва да ги унищожим, но не да ги избиваме

    🤣😳😂

    10:47 13.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 22 Гнусно е според мен

    9 0 Отговор
    Че редакцията толерира нацизма в Израел. Не кореспондира с морал и логика това . Така мисля

    11:04 13.10.2026

  • 23 Справедливостта изисква...

    2 0 Отговор
    терористичната организация "Израел" да бъде закрита и унищожена. Терористите, като този да бъдат съдени и осъдени. Ционистите да бъдат заточени, далече от Човеците, в някоя пустиня в САЩ - те ще си я направят "рай", нали са "избрани".
    Да бъде възстановена Палестинската държава, в пълната й териториална цялост. Нормалните евреи, които искат и могат да живеят в Мир с Палестинския народ в техния дом, да се съобразяват с техните закони.

    11:17 13.10.2026