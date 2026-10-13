"Смотрич призова Израел да унищожи Газа"

Израелският министър на финансите Безалел Смотрич заяви, че Израел трябва да унищожи ивицата Газа и че цялата територия трябва да принадлежи на Израел. Изказването му беше предадено от АФП.
„Трябва да унищожим Газа... Не да извършим геноцид, не дай Боже“, каза Смотрич.
Лидерът на крайнодясната партия „Религиозен ционизъм“ определи Газа като терористична организация, която според него не трябва да съществува. Той заяви, че анклавът е населен от „1,8 милиона нацисти“, възпитавани от поколения в омраза към Израел.„Като терористична организация с 1,8 милиона нацисти, които от поколение на поколение се възпитават в омраза към Израел и са способни да избиват, изнасилват, изгарят, убиват бебета, жени, възрастни хора и деца, Газа не бива да съществува“, заяви Смотрич.
Израелският министър не ограничи позицията си до военни действия срещу „Хамас“, а каза, че цялата ивица трябва да бъде под израелски контрол. „Искам това по ционистки и морални причини“, заключи той.
Смотрич е министър на финансите на Израел и лидер на партията „Религиозен ционизъм“. Изказването му представлява политическа позиция и само по себе си не е решение за бъдещия статут на Газа.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Госあ
10:18 13.10.2026
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5 Газа трябва да бъде рециклирана и
Няма нужда от мизерна газа пълна със терористи
10:23 13.10.2026
6 А ЕК си наляга парцалите
10:24 13.10.2026
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11 Някой
Върху Палестина колония на Великобритания са създадени Мюсюлманска държава, Израел и международни територии. Накъсани и на коридорчета - много глупаво;
Къде е сега втората държава и международните територии?
Искат да избият или изгонят всички палестинци и да ги направят като евреите преди това без държава.
Нападат всякакви държави и не зачитат никакъв суверенитет на никаква държава с удари по множество държави.
По какво тези се отличават от Хитлер? Както той накрая вика да се избият евреите, така тези викат да се избият палестинците.
Палестинците по ДНК са пъти по-близо до древните евреи (по религия братя) от сегашните в Израел. Където приемат, че всеки приел юдаизма е евреин. Днес може да се броите за такъв.
Пълна справедливост е невъзможна, но трябва да се направи ново разделение. Връщане ан всички окупирани територии и права линия от морето да Йордания. Южната част Израел, а северната Палестина. И международни войски по границата. Така освен началният момент, няма да има причина за война, каквато е създадена с парчетаците и коридорчетата.
10:32 13.10.2026
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13 тъй де
10:35 13.10.2026
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15 Ъъъ
Чакаме изявления от Кая, от Урсула, от Макрон, от Мерц, от Анди Бърнам, които поне от липова срама да осъдят вербалната агресия на лидера на "Религиозен ционизъм" - партия, която би трябвало да бъде обявена за "доказано терористична организация"....Дали ще има такива изявления? Как мислите?🤣
10:40 13.10.2026
16 Лопата Орешник
🤣😳😂
10:47 13.10.2026
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22 Гнусно е според мен
11:04 13.10.2026
23 Справедливостта изисква...
Да бъде възстановена Палестинската държава, в пълната й териториална цялост. Нормалните евреи, които искат и могат да живеят в Мир с Палестинския народ в техния дом, да се съобразяват с техните закони.
11:17 13.10.2026