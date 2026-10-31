Сирия обмисля присъединяване към Пакта от Мека

Сирия проучва възможността да се присъедини към Пакта от Мека, съюз за взаимна отбрана, в който участват Саудитска Арабия, Пакистан и Турция. Това заяви сирийският министър на външните работи Асад Хасан аш Шибани по време на 22-рото издание на Диалога в Манама в столицата на Бахрейн.

„В момента са в ход преговори за проучването на възможността Сирия да се присъедини към Пакта от Мека“, каза Аш Шибани.

Изявлението не означава, че Сирия вече е станала страна по споразумението. То показва, че Дамаск обсъжда възможно участие в създадения през август отбранителен формат.

Какво предвижда пактът

Пактът от Мека бе подписан на 7 август 2026 г. в Мека от Турция, Саудитска Арабия и Пакистан. Основната му разпоредба предвижда въоръжено нападение срещу една от страните да се разглежда като нападение срещу всички.

Споразумението включва още сътрудничество в областта на разузнаването, борбата с тероризма, отбранителната промишленост, обмена на технологии и подготовката на военните сили. Седалището на пакта е в Рияд, а първият му генерален секретар е пакистанският генерал-лейтенант Науман Махмуд.

Евентуалното присъединяване на Сирия би разширило състава на пакта извън трите държави, които го създадоха. Засега няма обявени срокове за приключване на разговорите или решение за официално членство на Дамаск.

Източници: bta.bg