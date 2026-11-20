Хутите заплашиха да атакуват пристанищата на Саудитска Арабия по Червено море, ако водената от Рияд военна коалиция нанесе удар по стратегическото йеменско пристанище Ходейда. Заплахата е отправена на фона на засилващо се напрежение между подкрепяните от Иран хути и силите на международно признатото йеменско правителство.

Говорителят на въоръжените сили на хутите Яхия Сария призова служителите, работниците и хората в близост до саудитските пристанища незабавно да ги напуснат. Той отправи предупреждение и към корабоплавателните компании.

„Предупреждаваме всички служители, работници и хора, намиращи се в близост до тези пристанища, незабавно да ги напуснат и да стоят далеч от тях. Призоваваме също всички корабоплавателни компании незабавно да изтеглят корабите си от тези пристанища“, заяви Сария.

Хутите призоваха и международните авиокомпании да избягват въздушното пространство на Саудитска Арабия. Според Яхия Сария то може да се превърне в зона на военни операции през следващите часове.

Предупреждението последва призив за евакуация

Заплахата беше отправена, след като водената от Саудитска Арабия коалиция призова цивилното население да напусне районите около пристанището Ходейда от съображения за сигурност.

Ходейда се намира на западното крайбрежие на Йемен и е едно от най-важните пристанища на страната. Градът е разположен на Червено море, по един от основните международни морски маршрути, свързващи Индийския океан със Средиземно море през Суецкия канал.

Напрежението между страните се засилва

Хутите контролират йеменската столица Сана и значителни части от Северен Йемен. Срещу тях действат сили, подкрепяни от Саудитска Арабия и свързани с международно признатото йеменско правителство.

През последните седмици трансграничните бойни действия са се активизирали. Конфликтът в Йемен се развива на фона на по-широката регионална ескалация, свързана с войната на САЩ и Израел срещу Иран.

В отправеното предупреждение не се посочва конкретен час или дата за евентуална атака. То е обвързано с възможни удари по Ходейда, а призивите за евакуация и изтегляне на корабите показват, че хутите разглеждат саудитските пристанища и въздушното пространство като потенциални цели при ново изостряне на конфликта.

Източници: news.bg