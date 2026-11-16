В атака! Хутите настъпват към Аден след оттегляне на правителствените сили

Хутите завзеха нови територии по южното крайбрежие на Йемен и се приближиха към Аден, след като подкрепяните от Саудитска Арабия правителствени сили се изтеглиха от района на стратегическия проток Баб ел-Мандеб. Петима представители на йеменските въоръжени сили заявиха, че бойците са достигнали крайбрежния район Хор Омайра, на около 100 километра западно от Аден, и са на приблизително 25 километра от правителствените позиции при Кава.

Аден е седалище на международно признатото правителство на Йемен, откакто хутите превзеха столицата Сана през 2014 г. Йеменското правителство обяви, че изтегля войските си от районите край Баб ел-Мандеб, за да съсредоточи усилията си върху отбраната на Аден и съседната провинция Лахдж.

Протокът свързва Червено море с Аденския залив и е ключов морски коридор за корабите, които пътуват към и от Суецкия канал. Изтеглянето на правителствените сили е сериозен неуспех за военната кампания, подкрепяна от Саудитска Арабия.

Проверки и засилено присъствие в Аден

Жители на Аден съобщиха за повече контролно-пропускателни пунктове и проверки на документи за самоличност. Държавният служител Амин Махмуд заяви пред Ройтерс, че в града има хранителни продукти и гориво, но населението е обезпокоено от отстъплението на правителствените сили.

„Хората обаче се тревожат от отстъплението на правителствените сили и възможността бойните действия да се приближат към Аден“, заяви Амин Махмуд.

Според трима правителствени източници основният приоритет на властите вече е защитата на Аден и Лахдж. Правителствените сили се прегрупират и укрепват позициите си по фронтовата линия, като подготвят евентуално контранастъпление за връщане на загубените територии.

От опит за настъпление към Сана до защита на Аден

„Съществува сериозна заплаха за Аден, защото хутите се приближават все повече. Това е голям неуспех. Правителството се стремеше да си върне Сана, а сега защитава Аден“, коментира анализаторът по политически въпроси и конфликти Мохамед ал-Кади.

По думите му един от основните проблеми пред правителствените сили е тяхната разпокъсаност. Анализаторът смята, че хутите използват натрупаните през годините разногласия и вътрешни конфликти между различните формирования, които подкрепят международно признатото правителство.

Гражданската война в Йемен беше относително замразена след 2022 г., но бойните действия се възобновиха през лятото на 2026 г. на фона на регионалния конфликт между САЩ, Израел и Иран. Хутите предприеха бързо настъпление по крайбрежието на Червено море и в района на Баб ел-Мандеб, а правителствени сили в района на Таиз бяха поставени под обсада.

През октомври подкрепяните от Рияд сили проведоха контранастъпление и си върнаха ключови позиции край протока, включително района на Дубаб. Те обаче не успяха да изтласкат напълно хутите от крайбрежието или да си върнат пристанищния град Моха.

След подновяването на войната хутите започнаха да обстрелват саудитски летища и петролни съоръжения с балистични ракети, както и да атакуват корабоплаването в Червено море. Териториалните им успехи поставят под допълнителен натиск Аден, правителството на Йемен и един от най-важните морски маршрути между Азия и Европа.

Източници: news.bg, ynetnews.com