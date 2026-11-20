Водената от Саудитска Арабия коалиция нанесе удари по пристанището Ходейда в Йемен, което е под контрола на хусите. Коалицията заяви, че са поразени обекти, използвани за контрабанда и превоз на оръжия и балистични ракети.

„Взехме на прицел в пристанище Ходейда оперативни способности, които се използват за контрабандни операции и транспорт на оръжия и балистични ракети“, написа в социалната платформа „Екс“ говорителят на коалицията генерал Турки ал Малики.

По думите на Ал Малики са нанесени удари и в провинциите Сана, Саада и Таиз. В йеменската столица мишена са били способности на проиранската групировка за извършване на атаки с балистични ракети и дронове.

Призив за евакуация и заплахи за ответен удар

Малко преди началото на операцията коалицията е призовала за евакуация на пристанище Ходейда. В съобщенията за ударите не са посочени данни за жертви или за размера на материалните щети.

Хусите са заплашили да нанесат удари по финансовия квартал на Рияд и по различни саудитски пристанища. Заплахите са отправени след съобщението за атаките срещу Ходейда и останалите райони.

Междувременно саудитските власти са издали предупреждения за опасност в югозападните градове Джазан и Наджран, разположени близо до границата с Йемен. Операциите на коалицията продължават в Сана, Саада и Таиз, според изявлението на нейния говорител.

Източници: bta.bg, lbcgroup.tv