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Украйна с най-евтините храни в Европа, Швейцария с най-скъпите

Украйна с най-евтините храни в Европа, Швейцария с най-скъпите

26 Октомври, 2026 18:27 750 28

  • цени на храните-
  • хранителни продукти-
  • европейски съюз-
  • украйна-
  • швейцария

Цените в Румъния са най-ниски сред държавите от ЕС, но домакинствата там отделят значителна част от бюджета си за храна

Украйна с най-евтините храни в Европа, Швейцария с най-скъпите - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна е европейската държава с най-ниски цени на хранителните продукти – 52,2% от средното равнище за Европейския съюз. На другия край на класацията е Швейцария, където индексът достига 189,2, или 89,2% над средното за ЕС. Сравнението е направено по данни на Numbeo за средата на 2026 г., като средното равнище за Европейския съюз е прието за 100 пункта.

Молдова е след Украйна с индекс 57,2. В рамките на ЕС най-достъпни са хранителните продукти в Румъния – 66,7% от средното равнище, следвана от Полша със 70,8%.

Северна Европа е сред най-скъпите

Исландия заема второ място в общата европейска класация с индекс 183,6. Следват Норвегия с 154,4, Люксембург с 134,9 и Дания с 128,4. Над средните стойности за ЕС са и Финландия – 119,7, и Швеция – 116,6.

Сред петте най-големи европейски икономики Франция е с най-високи цени на хранителните продукти – 27,5% над средното за ЕС. Испания е единствената държава от тази група под средното равнище с индекс 89,7. Обединеното кралство е на 111,9, Германия – на 111,6, а Италия – на 110,2.

Сред по-скъпите държави попадат още Австрия с 124,5, Ирландия със 122, Белгия със 117,6 и Нидерландия със 116,4.

Ниската цена не означава автоматично по-достъпна храна

Разликите в цените не показват сами по себе си колко лесно домакинствата могат да си позволят необходимите продукти. В Румъния, където хранителните стоки са най-евтини в ЕС, домакинствата отделят 23,1% от бюджета си за храна и безалкохолни напитки. В България този дял също надхвърля 20%.

„По-ниските цени не означават непременно по-голяма достъпност“, заявява проф. Йеремиас Мате Балог от университета „Корвин“.

Според данни на Евростат средно за ЕС храната и безалкохолните напитки заемат 13,6% от разходите на домакинствата, докато жилището и комуналните услуги представляват 23,6%.

Цената в магазина включва не само стойността на самия продукт. В нея влизат разходи за труд, енергия, наеми, транспорт и данъци, които обикновено са по-високи в по-богатите държави. Затова по-евтината потребителска кошница не означава непременно по-висока покупателна способност.

Източници: news.bg, euronews.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хммм

    14 1 Отговор
    България къде е? В покрайна падат ракети. Ясно че няма да е скъпо..

    Коментиран от #8

    18:29 26.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ставка

    15 1 Отговор
    И най-евтината отрова.
    Яжте си ги сами.

    18:30 26.10.2026

  • 4 Гробар

    22 2 Отговор
    Това лято бях в Швейцария. Храните са по-евтини и по качествени от България. Включително в ресторантите.

    Коментиран от #14, #15, #18, #21, #28

    18:30 26.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ПЪК В ИТАЛИЯ...ОГРОООООМНИ ПИЦИ

    11 0 Отговор
    ДЕТ ТУКА НЯМА ТАКИВА СА ДВА ПЪТИ ПОЕФТИНИ ОТ ТУКАШНИТЕ МЕНТЕТА А ЗА ВКУСА.......ТУКА НЕ Е БЛАТО ТУКА ЕКЛОАКАТА НА УНИВЕРСА......

    18:34 26.10.2026

  • 7 Невежи и неучастващи от мзх

    7 0 Отговор
    България къде е? Няма индекс, всички останали, без България. Както винаги, чиновник от мзх не е подал данни, защото не знаел английски?

    18:36 26.10.2026

  • 8 За наша сметка

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хммм":

    Ние ги спонсорираме, затова са евтини. Целия ЕС работи за тия мошеници

    18:36 26.10.2026

  • 9 Икономикс Украйна

    6 0 Отговор
    Помощта от Русия и западът, срива цените. Безмитен внос, и стоки от помощите са в магазините. А своят продукт изнасят само за българия. Няма кой да купува, убиха хората, избягаха други, а третата група няма пари.

    18:37 26.10.2026

  • 10 писаре като се ровеше в нумбео

    8 0 Отговор
    що пропусна за цените на БГ от средното равнище за ес?
    да видим ква е скъпотията на хранит тук

    а изброи бая други страни

    18:37 26.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Защо няма данни за

    5 2 Отговор
    Русия. Тя е европейска държава и предполагам че хранителните продукти са на най-ниско ниво и в Европа А за европейския съюз няма смисъл да говорим. И точно поради този факт с не е включена в изследването или просто не искат да го признаят.

    Коментиран от #17

    18:39 26.10.2026

  • 13 Няма

    0 7 Отговор
    по-горд и трудолюбив народ!

    18:40 26.10.2026

  • 14 Суис

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Гробар":

    Абе...за ресторантите се изхвърли. Иначе в супермаркетите, да. Събота и неделя нищо не бачка, може да си умреш от клад ако не те спаси некой турски дюнер.

    Коментиран от #25

    18:40 26.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Що бе

    1 6 Отговор

    До коментар #11 от "Къде е укротрола?":

    Путин радиация ли разпръсква?

    Коментиран от #22

    18:41 26.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Кошница с рубли

    2 5 Отговор
    Олигархията е преборена, всичко е битовизми, мадар Раша нямат канализация ама викат колко убаво живеят и цитират едни и същи опорки

    18:53 26.10.2026

  • 20 Казанлъшкия

    3 0 Отговор
    Не мога да се съглася с констатацията,че храната в Швейцария била най- скъпа. Щракнете на Лидл сайта и вижте промоционалните цени. Млечните продукти и шоколади, бира са по-евтини отколкото у нас на промоция. Ще се изненадате. Качеството дори на евтините неща там е много високо. У нас е отрова дори скъпото, да не говорим за евтиното.

    18:54 26.10.2026

  • 21 Казанлъшкия

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гробар":

    Е , в ресторантите цените им са убийствени. Ходил сигурно в някое бистро, но там Една бира 0.5 е 10-12 франка и пицата е 25-30 франка. 3-4 пъти е по - скъпо средно в ресторантите им сравнени с нашите.

    18:56 26.10.2026

  • 22 Разпръсква

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Що бе":

    И тебе ще те напръска с пръскачката.

    18:57 26.10.2026

  • 23 асенчо

    2 0 Отговор
    "Украйна с най-евтините храни в Европа" заради най-много от данъците ни в бюджета им.

    18:58 26.10.2026

  • 24 Истината е в статистическите данни

    1 0 Отговор
    Скромно ще припомня нещо, което и друг път споделих тук - какво прочетох в наши вестници от навечерието на Втората св.война (1938 г). Който желае сам да се увери, да иде и да потърси тези данни в големите ни библиотеки, там се пазят оригинални екземпляри от тези вестници.
    1. Най-стабилни европейски валути: На първо място английската лира, на второ - германската марка, на трето - българският лев.
    2. Най-високи РАБОТНИЧЕСКИ заплати в Европа: На първо място е Германия, на второ - Великобритания, на трето - България.
    3. Класация според цените на хранителните продукти в европейските столици, като се започне оттам, където е най-евтино - на първо място е София. Тоест, тук храната е била най-евтина.

    18:59 26.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Сатана Z

    2 0 Отговор
    В Украйна всичко е евтино, особена човешкия живот,иначе нацистите в Киев нямаше да пращат хората си на заколение на фронта натъпкани в бусове-душегубки на ТЦК

    19:00 26.10.2026

  • 27 Зеления път

    2 0 Отговор
    Е, сега в Украйна ли казвате, че трябва да ходим да живеем. Св ходят обожателите на Зеленото и без това ще останат без "далавера" съвсем скоро, тъкмо ще се радват отблизо на "най великия президент"

    19:05 26.10.2026

  • 28 Гошо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гробар":

    По изхвърлил си се и то доста ,еле па за ресторантите А и автора също не е прав в Норвегия е по скъпо от Швейцария За Украйна не знам не съм бил там В Русия обаче е по евтино от България то доста чувствително Другото място дето е по евтино от България това е Португалия и то доста ,особено по ресторантите /е не всичките разбира се /

    19:07 26.10.2026