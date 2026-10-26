Украйна с най-евтините храни в Европа, Швейцария с най-скъпите

Украйна е европейската държава с най-ниски цени на хранителните продукти – 52,2% от средното равнище за Европейския съюз. На другия край на класацията е Швейцария, където индексът достига 189,2, или 89,2% над средното за ЕС. Сравнението е направено по данни на Numbeo за средата на 2026 г., като средното равнище за Европейския съюз е прието за 100 пункта.

Молдова е след Украйна с индекс 57,2. В рамките на ЕС най-достъпни са хранителните продукти в Румъния – 66,7% от средното равнище, следвана от Полша със 70,8%.

Северна Европа е сред най-скъпите

Исландия заема второ място в общата европейска класация с индекс 183,6. Следват Норвегия с 154,4, Люксембург с 134,9 и Дания с 128,4. Над средните стойности за ЕС са и Финландия – 119,7, и Швеция – 116,6.

Сред петте най-големи европейски икономики Франция е с най-високи цени на хранителните продукти – 27,5% над средното за ЕС. Испания е единствената държава от тази група под средното равнище с индекс 89,7. Обединеното кралство е на 111,9, Германия – на 111,6, а Италия – на 110,2.

Сред по-скъпите държави попадат още Австрия с 124,5, Ирландия със 122, Белгия със 117,6 и Нидерландия със 116,4.

Ниската цена не означава автоматично по-достъпна храна

Разликите в цените не показват сами по себе си колко лесно домакинствата могат да си позволят необходимите продукти. В Румъния, където хранителните стоки са най-евтини в ЕС, домакинствата отделят 23,1% от бюджета си за храна и безалкохолни напитки. В България този дял също надхвърля 20%.

„По-ниските цени не означават непременно по-голяма достъпност“, заявява проф. Йеремиас Мате Балог от университета „Корвин“.

Според данни на Евростат средно за ЕС храната и безалкохолните напитки заемат 13,6% от разходите на домакинствата, докато жилището и комуналните услуги представляват 23,6%.

Цената в магазина включва не само стойността на самия продукт. В нея влизат разходи за труд, енергия, наеми, транспорт и данъци, които обикновено са по-високи в по-богатите държави. Затова по-евтината потребителска кошница не означава непременно по-висока покупателна способност.

Източници: news.bg, euronews.com