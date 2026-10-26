Украйна с най-евтините храни в Европа, Швейцария с най-скъпите

Украйна е европейската държава с най-ниски цени на хранителните продукти – 52,2% от средното равнище за Европейския съюз. На другия край на класацията е Швейцария, където индексът достига 189,2, или 89,2% над средното за ЕС. Сравнението е направено по данни на Numbeo за средата на 2026 г., като средното равнище за Европейския съюз е прието за 100 пункта.
Молдова е след Украйна с индекс 57,2. В рамките на ЕС най-достъпни са хранителните продукти в Румъния – 66,7% от средното равнище, следвана от Полша със 70,8%.
Северна Европа е сред най-скъпите
Исландия заема второ място в общата европейска класация с индекс 183,6. Следват Норвегия с 154,4, Люксембург с 134,9 и Дания с 128,4. Над средните стойности за ЕС са и Финландия – 119,7, и Швеция – 116,6.
Сред петте най-големи европейски икономики Франция е с най-високи цени на хранителните продукти – 27,5% над средното за ЕС. Испания е единствената държава от тази група под средното равнище с индекс 89,7. Обединеното кралство е на 111,9, Германия – на 111,6, а Италия – на 110,2.
Сред по-скъпите държави попадат още Австрия с 124,5, Ирландия със 122, Белгия със 117,6 и Нидерландия със 116,4.
Ниската цена не означава автоматично по-достъпна храна
Разликите в цените не показват сами по себе си колко лесно домакинствата могат да си позволят необходимите продукти. В Румъния, където хранителните стоки са най-евтини в ЕС, домакинствата отделят 23,1% от бюджета си за храна и безалкохолни напитки. В България този дял също надхвърля 20%.„По-ниските цени не означават непременно по-голяма достъпност“, заявява проф. Йеремиас Мате Балог от университета „Корвин“.
Според данни на Евростат средно за ЕС храната и безалкохолните напитки заемат 13,6% от разходите на домакинствата, докато жилището и комуналните услуги представляват 23,6%.
Цената в магазина включва не само стойността на самия продукт. В нея влизат разходи за труд, енергия, наеми, транспорт и данъци, които обикновено са по-високи в по-богатите държави. Затова по-евтината потребителска кошница не означава непременно по-висока покупателна способност.
Източници: news.bg, euronews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хммм
Коментиран от #8
18:29 26.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ставка
Яжте си ги сами.
18:30 26.10.2026
4 Гробар
Коментиран от #14, #15, #18, #21, #28
18:30 26.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ПЪК В ИТАЛИЯ...ОГРОООООМНИ ПИЦИ
18:34 26.10.2026
7 Невежи и неучастващи от мзх
18:36 26.10.2026
8 За наша сметка
До коментар #1 от "Хммм":Ние ги спонсорираме, затова са евтини. Целия ЕС работи за тия мошеници
18:36 26.10.2026
9 Икономикс Украйна
18:37 26.10.2026
10 писаре като се ровеше в нумбео
да видим ква е скъпотията на хранит тук
а изброи бая други страни
18:37 26.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Защо няма данни за
Коментиран от #17
18:39 26.10.2026
13 Няма
18:40 26.10.2026
14 Суис
До коментар #4 от "Гробар":Абе...за ресторантите се изхвърли. Иначе в супермаркетите, да. Събота и неделя нищо не бачка, може да си умреш от клад ако не те спаси некой турски дюнер.
Коментиран от #25
18:40 26.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Що бе
До коментар #11 от "Къде е укротрола?":Путин радиация ли разпръсква?
Коментиран от #22
18:41 26.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Кошница с рубли
18:53 26.10.2026
20 Казанлъшкия
18:54 26.10.2026
21 Казанлъшкия
До коментар #4 от "Гробар":Е , в ресторантите цените им са убийствени. Ходил сигурно в някое бистро, но там Една бира 0.5 е 10-12 франка и пицата е 25-30 франка. 3-4 пъти е по - скъпо средно в ресторантите им сравнени с нашите.
18:56 26.10.2026
22 Разпръсква
До коментар #16 от "Що бе":И тебе ще те напръска с пръскачката.
18:57 26.10.2026
23 асенчо
18:58 26.10.2026
24 Истината е в статистическите данни
1. Най-стабилни европейски валути: На първо място английската лира, на второ - германската марка, на трето - българският лев.
2. Най-високи РАБОТНИЧЕСКИ заплати в Европа: На първо място е Германия, на второ - Великобритания, на трето - България.
3. Класация според цените на хранителните продукти в европейските столици, като се започне оттам, където е най-евтино - на първо място е София. Тоест, тук храната е била най-евтина.
18:59 26.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Сатана Z
19:00 26.10.2026
27 Зеления път
19:05 26.10.2026
28 Гошо
До коментар #4 от "Гробар":По изхвърлил си се и то доста ,еле па за ресторантите А и автора също не е прав в Норвегия е по скъпо от Швейцария За Украйна не знам не съм бил там В Русия обаче е по евтино от България то доста чувствително Другото място дето е по евтино от България това е Португалия и то доста ,особено по ресторантите /е не всичките разбира се /
19:07 26.10.2026