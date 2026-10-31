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Михайло Ткач разкри подробности за ареста си във Виена
  Тема: Украйна

Михайло Ткач разкри подробности за ареста си във Виена

31 Октомври, 2026 14:25 425 2

  • михайло ткач-
  • австрия-
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  • украински журналисти-
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  • украйна

Украинският журналист твърди, че задържането му е било свързано с разследване за бившия главен прокурор Руслан Кравченко, той и операторът му вече са освободени, но австрийското разследване продължава

Михайло Ткач разкри подробности за ареста си във Виена - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският разследващ журналист Михайло Ткач разкри подробности за задържането си във Виена, извършено на 8 октомври по подозрение в шпионаж. Заедно с него е бил задържан и операторът му Ярослав Бондаренко. Двамата вече са освободени, но разследването в Австрия продължава.

„Иронията в цялата история е, че хората, които се опитаха да попречат на работата ни, всъщност ни помогнаха да я свършим“, заявява Ткач във видеозапис, цитиран от Австрийското радио и телевизия.

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Задържането е станало по време на журналистическа работа

Според Ткач задържането е било свързано с разследванията му за бившия главен прокурор на Украйна Руслан Кравченко, който е избягал в Австрия. Журналистът твърди, че хора, свързани с Кравченко, може да са подвели австрийските власти, за да бъде възпрепятствана работата на екипа.

Ткач посочва и бизнесмен от Одеса, който живее в Австрия и е обвинен от украинските власти в икономически престъпления. По думите на журналиста бизнесменът е подкрепял медийна кампания срещу украинските органи за борба с корупцията.

Повод за полицейската операция е станал сигнал от шофьора на бизнесмена. Той забелязал, че автомобилът под наем, с който пътували Ткач и Бондаренко, следва неговата кола. След сигнала двамата журналисти били спрени и задържани със сила.

Интерес към една и съща сграда във Виена

Позовавайки се на документи от разследването, Ткач твърди, че журналистите и служители на украинското военно разузнаване са проявявали интерес към една и съща охранявана жилищна сграда във Виена. В нея живеели предимно украинци, напуснали страната си.

Журналистът разказва още, че ден преди задържането австрийската Дирекция за държавна защита и разузнаване е поискала автомобилът на екипа да бъде поставен под наблюдение чрез специализирана система за видеонаблюдение.

Ткач поставя под въпрос действията на австрийските власти, тъй като след наблюдението, проверките на контактите и събирането на информация прокуратурата впоследствие заявила, че не е знаела, че двамата задържани са журналисти.

Разследването продължава

Ткач и Бондаренко са на свобода. Междувременно двама служители на украинското военно разузнаване остават в ареста във Виена с мярка за неотклонение „задържане под стража“. Не са посочени данни за приключване на разследването или за повдигнати окончателни обвинения срещу журналистите.

Източници: bta.bg, orf.at


Австрия
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