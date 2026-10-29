Полекзит? Качински допусна преговори за излизане на Полша от ЕС

Лидерът на полската консервативна опозиция Ярослав Качински повдигна въпроса за възможни преговори за излизане на Полша от Европейския съюз, ако съюзът не бъде променен според неговите представи. Изявлението предизвика остра реакция от проевропейското правителство във Варшава.

Качински, който ръководи партията „Право и справедливост“ (ПиС), заяви, че Европейската комисия е „много вредна институция, която не би трябвало да съществува“. Той поиска също изработването на нов договор между държавите членки.

„Всичко започва с преговори и ние със сигурност трябва да ги започнем. Това е труден и рискован метод, но ситуацията е толкова критична, че си заслужава да се прибегне до него, ако останалите се провалят“, каза Качински.

По думите му действащите европейски договори определят условията за излизане на държава членка, ако исканията за промяна не бъдат изпълнени. Така за първи път в настоящия политически спор лидерът на ПиС пряко свърза настояването си за реформа на ЕС с възможността за „Полекзит“.

Остра реакция от правителството

Премиерът Доналд Туск заяви, че ще води „ожесточена борба“ срещу излизането на Полша от Европейския съюз. В публикация в социалната мрежа „Екс“ той написа, че Качински е обявил необходимостта страната да започне преговори за условията на напускане.

„Именно срещу подобна цел, наред с други неща, днес в Полша се води ожесточена борба. Безмилостна борба. Нямам намерение да я загубя“, написа Туск.

Външният министър Радослав Шикорски заяви, че евентуално излизане от ЕС би означавало митническа граница с Германия, Чехия, Словакия и Литва, както и проверки на самоличността по летищата. Той посочи още прекратяване на европейските субсидии за земеделските стопани и инвестициите.

Шикорски свърза спора и с инициативата SAFE за финансиране на отбранителни проекти. По нея Полша може да получи 43,7 млрд. евро. Страната е съсед на Русия и Беларус и е сред най-активните поддръжници на Украйна.

Позицията на ПиС и политическият контекст

Партията „Право и справедливост“ беше на власт в Полша между 2015 и 2023 г. Част от реформите ѝ през този период бяха определяни в Брюксел като противоречащи на принципите на правовата държава.

ПиС смята, че политиката на Европейския съюз се определя от държавите основателки, особено от Германия. Партията настоява Берлин да изплати 1,3 трлн. евро обезщетения за нацистките престъпления, извършени по време на Втората световна война.

Качински заяви, че политическите настроения в Европа започват да се променят в полза на неговия лагер. Той посочи възможна победа на Марин Льо Пен на президентски избори във Франция и възможността испанската партия „Вокс“ да се превърне в решаващ политически фактор след парламентарни избори в страната.

ПиС допринесе значително за избора на националиста Карол Навроцки за президент на Полша през юни 2025 г. Управляващото мнозинство редовно обвинява партията, че се сближава с евроскептичната крайна десница, чиято подкрепа според него нараства преди следващите парламентарни избори в Полша.

Източници: bta.bg, polskieradio.pl, wiadomosci.gazeta.pl