Полекзит? Качински допусна преговори за излизане на Полша от ЕС

Лидерът на полската консервативна опозиция Ярослав Качински повдигна въпроса за възможни преговори за излизане на Полша от Европейския съюз, ако съюзът не бъде променен според неговите представи. Изявлението предизвика остра реакция от проевропейското правителство във Варшава.
Качински, който ръководи партията „Право и справедливост“ (ПиС), заяви, че Европейската комисия е „много вредна институция, която не би трябвало да съществува“. Той поиска също изработването на нов договор между държавите членки.„Всичко започва с преговори и ние със сигурност трябва да ги започнем. Това е труден и рискован метод, но ситуацията е толкова критична, че си заслужава да се прибегне до него, ако останалите се провалят“, каза Качински.
По думите му действащите европейски договори определят условията за излизане на държава членка, ако исканията за промяна не бъдат изпълнени. Така за първи път в настоящия политически спор лидерът на ПиС пряко свърза настояването си за реформа на ЕС с възможността за „Полекзит“.
Остра реакция от правителството
Премиерът Доналд Туск заяви, че ще води „ожесточена борба“ срещу излизането на Полша от Европейския съюз. В публикация в социалната мрежа „Екс“ той написа, че Качински е обявил необходимостта страната да започне преговори за условията на напускане.„Именно срещу подобна цел, наред с други неща, днес в Полша се води ожесточена борба. Безмилостна борба. Нямам намерение да я загубя“, написа Туск.
Външният министър Радослав Шикорски заяви, че евентуално излизане от ЕС би означавало митническа граница с Германия, Чехия, Словакия и Литва, както и проверки на самоличността по летищата. Той посочи още прекратяване на европейските субсидии за земеделските стопани и инвестициите.
Шикорски свърза спора и с инициативата SAFE за финансиране на отбранителни проекти. По нея Полша може да получи 43,7 млрд. евро. Страната е съсед на Русия и Беларус и е сред най-активните поддръжници на Украйна.
Позицията на ПиС и политическият контекст
Партията „Право и справедливост“ беше на власт в Полша между 2015 и 2023 г. Част от реформите ѝ през този период бяха определяни в Брюксел като противоречащи на принципите на правовата държава.
ПиС смята, че политиката на Европейския съюз се определя от държавите основателки, особено от Германия. Партията настоява Берлин да изплати 1,3 трлн. евро обезщетения за нацистките престъпления, извършени по време на Втората световна война.
Качински заяви, че политическите настроения в Европа започват да се променят в полза на неговия лагер. Той посочи възможна победа на Марин Льо Пен на президентски избори във Франция и възможността испанската партия „Вокс“ да се превърне в решаващ политически фактор след парламентарни избори в страната.
ПиС допринесе значително за избора на националиста Карол Навроцки за президент на Полша през юни 2025 г. Управляващото мнозинство редовно обвинява партията, че се сближава с евроскептичната крайна десница, чиято подкрепа според него нараства преди следващите парламентарни избори в Полша.
Източници: bta.bg, polskieradio.pl, wiadomosci.gazeta.pl
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Айде.
Путин май разпродава златните резерви за да плаща на такива червени изкопаеми да се активизират.
Коментиран от #2, #3, #4, #5
16:12 29.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 нищо подобно
До коментар #1 от "Айде.":Поляците завъртяха малко американски инвестиции и излизат от играта докато не е станало непоправимо късно.. пирамидата започва да се руши отгоре..
Коментиран от #42
16:16 29.10.2026
4 Хъхъхъ
До коментар #1 от "Айде.":ЕС се разпада. Ефекта на лавината. Умните първи напускат. Неумните продължават да плащат сметката и заемите с лихвата
16:16 29.10.2026
5 Русофил
До коментар #1 от "Айде.":Разделяй и владей.
16:17 29.10.2026
6 ххх
Коментиран от #9, #12
16:17 29.10.2026
7 Трол
16:19 29.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Атина Палада
До коментар #6 от "ххх":Не е заради ЕС а заради САЩ!
16:20 29.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Атина Палада
До коментар #10 от "1488":Брекзит гръбначно заболяване ли е?
Коментиран от #17, #32, #35
16:22 29.10.2026
14 Някой
16:22 29.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Това човече
Коментиран от #26
16:23 29.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 звездичка
Коментиран от #40
16:24 29.10.2026
19 налични са коментарите на розавите
Коментиран от #21, #22
16:27 29.10.2026
20 ДрайвингПлежър
16:29 29.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 наско и мирчев обиклят язовир Искър
До коментар #22 от "Тъпо соросоидче":за надуваема лодка и сонар закупена от т-ему да търсят руски подводници
16:33 29.10.2026
24 това е отлична новина
16:36 29.10.2026
25 Ярослав Качински
Със своята животинска русофобия ЕК причини на ЕС колосални икономически загуби и пропуснати ползи. Европа навлиза в депресия. Някои страни вече са във фактически фалит, а ЕС продължава да пилее стотици милиарди за кървавата украинска хунта.
Коментиран от #27
16:38 29.10.2026
26 Прав си
До коментар #16 от "Това човече":Ти със сигурност си много, много, много по-велик от "това човече.
16:39 29.10.2026
27 интересно
До коментар #25 от "Ярослав Качински":С какво са толкова велики руснаците, че са достойни да има русофоби? Защо няма нигерийцофоби, като нигерийците са със сто милиона повече от руснаците? Интересно.
16:41 29.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Скандално!
16:45 29.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Истината
17:00 29.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Така стана
17:08 29.10.2026
37 Полша
17:10 29.10.2026
38 Костадинов
17:18 29.10.2026
39 Асф
...мислейки населението за наивници
Т
17:19 29.10.2026
40 До звездичка
До коментар #18 от "звездичка":Не нашия - мисли за Държавата си, а не е свалигащник.
17:21 29.10.2026
41 Явор
17:21 29.10.2026
42 Точно
До коментар #3 от "нищо подобно":Поляците изстискаха каквото можаха, от когото можаха, и са подготвят да се спасяват поединично...
17:36 29.10.2026