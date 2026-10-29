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Полекзит? Качински допусна преговори за излизане на Полша от ЕС

Полекзит? Качински допусна преговори за излизане на Полша от ЕС

29 Октомври, 2026 16:10 2 477 42

  • ярослав качински-
  • доналд туск-
  • полша-
  • европейски съюз-
  • полекзит

Лидерът на „Право и справедливост“ поиска премахване на Европейската комисия и нов договор за Европейския съюз

Полекзит? Качински допусна преговори за излизане на Полша от ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Лидерът на полската консервативна опозиция Ярослав Качински повдигна въпроса за възможни преговори за излизане на Полша от Европейския съюз, ако съюзът не бъде променен според неговите представи. Изявлението предизвика остра реакция от проевропейското правителство във Варшава.

Качински, който ръководи партията „Право и справедливост“ (ПиС), заяви, че Европейската комисия е „много вредна институция, която не би трябвало да съществува“. Той поиска също изработването на нов договор между държавите членки.

„Всичко започва с преговори и ние със сигурност трябва да ги започнем. Това е труден и рискован метод, но ситуацията е толкова критична, че си заслужава да се прибегне до него, ако останалите се провалят“, каза Качински.

По думите му действащите европейски договори определят условията за излизане на държава членка, ако исканията за промяна не бъдат изпълнени. Така за първи път в настоящия политически спор лидерът на ПиС пряко свърза настояването си за реформа на ЕС с възможността за „Полекзит“.

Остра реакция от правителството

Премиерът Доналд Туск заяви, че ще води „ожесточена борба“ срещу излизането на Полша от Европейския съюз. В публикация в социалната мрежа „Екс“ той написа, че Качински е обявил необходимостта страната да започне преговори за условията на напускане.

„Именно срещу подобна цел, наред с други неща, днес в Полша се води ожесточена борба. Безмилостна борба. Нямам намерение да я загубя“, написа Туск.

Външният министър Радослав Шикорски заяви, че евентуално излизане от ЕС би означавало митническа граница с Германия, Чехия, Словакия и Литва, както и проверки на самоличността по летищата. Той посочи още прекратяване на европейските субсидии за земеделските стопани и инвестициите.

Шикорски свърза спора и с инициативата SAFE за финансиране на отбранителни проекти. По нея Полша може да получи 43,7 млрд. евро. Страната е съсед на Русия и Беларус и е сред най-активните поддръжници на Украйна.

Позицията на ПиС и политическият контекст

Партията „Право и справедливост“ беше на власт в Полша между 2015 и 2023 г. Част от реформите ѝ през този период бяха определяни в Брюксел като противоречащи на принципите на правовата държава.

ПиС смята, че политиката на Европейския съюз се определя от държавите основателки, особено от Германия. Партията настоява Берлин да изплати 1,3 трлн. евро обезщетения за нацистките престъпления, извършени по време на Втората световна война.

Качински заяви, че политическите настроения в Европа започват да се променят в полза на неговия лагер. Той посочи възможна победа на Марин Льо Пен на президентски избори във Франция и възможността испанската партия „Вокс“ да се превърне в решаващ политически фактор след парламентарни избори в страната.

ПиС допринесе значително за избора на националиста Карол Навроцки за президент на Полша през юни 2025 г. Управляващото мнозинство редовно обвинява партията, че се сближава с евроскептичната крайна десница, чиято подкрепа според него нараства преди следващите парламентарни избори в Полша.

Източници: bta.bg, polskieradio.pl, wiadomosci.gazeta.pl


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айде.

    21 62 Отговор
    Още един Радев на хоризонта.
    Путин май разпродава златните резерви за да плаща на такива червени изкопаеми да се активизират.

    Коментиран от #2, #3, #4, #5

    16:12 29.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 нищо подобно

    61 5 Отговор

    До коментар #1 от "Айде.":

    Поляците завъртяха малко американски инвестиции и излизат от играта докато не е станало непоправимо късно.. пирамидата започва да се руши отгоре..

    Коментиран от #42

    16:16 29.10.2026

  • 4 Хъхъхъ

    58 11 Отговор

    До коментар #1 от "Айде.":

    ЕС се разпада. Ефекта на лавината. Умните първи напускат. Неумните продължават да плащат сметката и заемите с лихвата

    16:16 29.10.2026

  • 5 Русофил

    9 12 Отговор

    До коментар #1 от "Айде.":

    Разделяй и владей.

    16:17 29.10.2026

  • 6 ххх

    14 23 Отговор
    Тоя ще излезе по голям комедиант и от великия Тръмпи. Точно Полша е държавата най облагодетелствана от ЕС. Нейния БВП вече мина трилион заради членството той говори за излизане. Тук не спорим че има големи каши в политиките на ЕС те са ясни. Ислямизацията трябва да се спре но не и ако всеки се спасява поотделно

    Коментиран от #9, #12

    16:17 29.10.2026

  • 7 Трол

    8 32 Отговор
    Полските русофили се активизираха.

    16:19 29.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Атина Палада

    19 0 Отговор

    До коментар #6 от "ххх":

    Не е заради ЕС а заради САЩ!

    16:20 29.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Атина Палада

    19 1 Отговор

    До коментар #10 от "1488":

    Брекзит гръбначно заболяване ли е?

    Коментиран от #17, #32, #35

    16:22 29.10.2026

  • 14 Някой

    26 0 Отговор
    Възмущавах се, че предното е наречено Брекзит, вместо да го нарекат ЕСекзит или ЕУекзит. Излиза се от ЕС и такова трябва да е названието независимо за коя държава.

    16:22 29.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Това човече

    3 26 Отговор
    е същото нищожество като брат си, когото руснаците убиха в предизвиканата самолетна катастрофа. Та май направиха дожро на поляците, без да го искат.

    Коментиран от #26

    16:23 29.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 звездичка

    10 26 Отговор
    На тоя руснаците убиха брат му-Лех Качински,президент на Полша. Този е дъно.

    Коментиран от #40

    16:24 29.10.2026

  • 19 налични са коментарите на розавите

    35 0 Отговор
    ауспуси на мирчев и компнаия - я кажете сега какъв е дрона от клипа май ще се окаже украйнски и в тази фирма е кирчо петков а жълтопаветния гюров е получил от въпросната фирма 150 000 евро за кампанията си толкова са жалки жълтопаветните

    Коментиран от #21, #22

    16:27 29.10.2026

  • 20 ДрайвингПлежър

    24 2 Отговор
    Това ще е нормата в скоро време! И първите напуснали ще са големите печеливши!

    16:29 29.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 наско и мирчев обиклят язовир Искър

    18 3 Отговор

    До коментар #22 от "Тъпо соросоидче":

    за надуваема лодка и сонар закупена от т-ему да търсят руски подводници

    16:33 29.10.2026

  • 24 това е отлична новина

    15 1 Отговор
    Отлична новина. Особено на фона на британците, които получиха уверение че до 25 години ще се върнат в ЕС, ако кандидатстват отново сега.

    16:36 29.10.2026

  • 25 Ярослав Качински

    25 4 Отговор
    „Право и справедливост“ (ПиС), заяви, че Европейската комисия е „много вредна институция, която не би трябвало да съществува“.

    Със своята животинска русофобия ЕК причини на ЕС колосални икономически загуби и пропуснати ползи. Европа навлиза в депресия. Някои страни вече са във фактически фалит, а ЕС продължава да пилее стотици милиарди за кървавата украинска хунта.

    Коментиран от #27

    16:38 29.10.2026

  • 26 Прав си

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "Това човече":

    Ти със сигурност си много, много, много по-велик от "това човече.

    16:39 29.10.2026

  • 27 интересно

    4 9 Отговор

    До коментар #25 от "Ярослав Качински":

    С какво са толкова велики руснаците, че са достойни да има русофоби? Защо няма нигерийцофоби, като нигерийците са със сто милиона повече от руснаците? Интересно.

    16:41 29.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Скандално!

    17 4 Отговор
    Със своята зелена идея и отказа от руски природен газ, Германия плаща най-скъпия ток в света! Германските фирми свиват своето производство и уволняват персонала. Моторът на Европа се нуждае от основен ремонт!

    16:45 29.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Истината

    3 6 Отговор
    Навсякъде има подобни дегенерати, които се хранят от кризите .... истински паразити!!!

    17:00 29.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Така стана

    0 2 Отговор
    Майдана...

    17:08 29.10.2026

  • 37 Полша

    3 0 Отговор
    най-много лапа еврофондове!

    17:10 29.10.2026

  • 38 Костадинов

    3 1 Отговор
    Излезте и от НАТО.

    17:18 29.10.2026

  • 39 Асф

    1 1 Отговор
    Полските земеделци щели да загубят европейските субсидии..те си ги получават от вноската която Полша внася в Евросъюза така че не ги получават даром ...от тези соросоиди управници само безполезни плюнки
    ...мислейки населението за наивници
    Т

    17:19 29.10.2026

  • 40 До звездичка

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "звездичка":

    Не нашия - мисли за Държавата си, а не е свалигащник.

    17:21 29.10.2026

  • 41 Явор

    1 2 Отговор
    Дано скоро Булекзит!

    17:21 29.10.2026

  • 42 Точно

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "нищо подобно":

    Поляците изстискаха каквото можаха, от когото можаха, и са подготвят да се спасяват поединично...

    17:36 29.10.2026

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