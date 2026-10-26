ЕС обмисля нови ограничения за вноса от Китай

Европейският съюз обмисля нови ограничения за вноса на стоки от Китай, които могат да бъдат предложени през първото тримесечие на 2027 г. Потенциалните мерки ще засегнат химическата промишленост, производството на мебели и машиностроенето, съобщава Bloomberg, позовавайки се на запознати източници.

Разглеждат се два основни варианта – въвеждане на конкретни квоти за внос или налагане на допълнителни мита, ако определен лимит за доставките бъде надвишен. Към момента няма окончателно решение за обхвата и начина на прилагане на ограниченията.

Моделът с хибридните автомобили

Европейската комисия обсъжда възможността да използва подход, сходен с този при китайските хибридни автомобили. В началото на октомври 2026 г. ЕС и Китай постигнаха споразумение за ограничаване на вноса им до 350 000 автомобила годишно.

Според Bloomberg именно този механизъм може да послужи като модел за други сектори. При него количеството на доставките се ограничава предварително, вместо веднага да се въвежда единна забрана или общо мито върху целия внос.

Дефицитът с Китай достига 360 млрд. евро

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че търговският дефицит на ЕС с Китай е достигнал 360 млрд. евро годишно. Това се равнява на почти 1 млрд. евро дневно и според нея изисква спешна корекция.

Именно нарастващият дисбаланс е посочен като основна причина за обсъждането на нови защитни инструменти. Ако бъдат одобрени, квотите или допълнителните мита ще засегнат компаниите, които внасят китайски продукти в посочените отрасли, както и производителите, които разчитат на тези доставки.

Очаква се Европейската комисия да представи конкретни предложения в началото на 2027 г. Дотогава ограниченията остават на етап обсъждане, а окончателните параметри – включително кои стоки ще бъдат обхванати и какви ще бъдат лимитите – не са обявени.

Източници: focus-news.net, news.bloomberglaw.com