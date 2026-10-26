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ЕС обмисля нови ограничения за вноса от Китай

ЕС обмисля нови ограничения за вноса от Китай

26 Октомври, 2026 18:43 501 10

  • европейски съюз-
  • китай-
  • внос-
  • търговски дефицит-
  • мита

Мерките може да засегнат химическата промишленост, мебелите и машиностроенето. Решенията се очакват през първото тримесечие на 2027 г.

ЕС обмисля нови ограничения за вноса от Китай - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейският съюз обмисля нови ограничения за вноса на стоки от Китай, които могат да бъдат предложени през първото тримесечие на 2027 г. Потенциалните мерки ще засегнат химическата промишленост, производството на мебели и машиностроенето, съобщава Bloomberg, позовавайки се на запознати източници.

Разглеждат се два основни варианта – въвеждане на конкретни квоти за внос или налагане на допълнителни мита, ако определен лимит за доставките бъде надвишен. Към момента няма окончателно решение за обхвата и начина на прилагане на ограниченията.

Моделът с хибридните автомобили

Европейската комисия обсъжда възможността да използва подход, сходен с този при китайските хибридни автомобили. В началото на октомври 2026 г. ЕС и Китай постигнаха споразумение за ограничаване на вноса им до 350 000 автомобила годишно.

Според Bloomberg именно този механизъм може да послужи като модел за други сектори. При него количеството на доставките се ограничава предварително, вместо веднага да се въвежда единна забрана или общо мито върху целия внос.

Дефицитът с Китай достига 360 млрд. евро

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че търговският дефицит на ЕС с Китай е достигнал 360 млрд. евро годишно. Това се равнява на почти 1 млрд. евро дневно и според нея изисква спешна корекция.

Именно нарастващият дисбаланс е посочен като основна причина за обсъждането на нови защитни инструменти. Ако бъдат одобрени, квотите или допълнителните мита ще засегнат компаниите, които внасят китайски продукти в посочените отрасли, както и производителите, които разчитат на тези доставки.

Очаква се Европейската комисия да представи конкретни предложения в началото на 2027 г. Дотогава ограниченията остават на етап обсъждане, а окончателните параметри – включително кои стоки ще бъдат обхванати и какви ще бъдат лимитите – не са обявени.

Източници: focus-news.net, news.bloomberglaw.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    12 1 Отговор
    Бог създаде Човека, всичко останало беше произведено в Китай.

    18:45 26.10.2026

  • 2 Пич

    13 0 Отговор
    Вдигай направо по сто евро за всяка малка пратка от петдесет цента!!!

    18:46 26.10.2026

  • 3 ЕСсср

    9 4 Отговор
    Санкции за Русия и санкции за Китай, чудесно.

    Коментиран от #6

    18:46 26.10.2026

  • 4 Китайските стоки и продукти са вредни за

    5 13 Отговор
    здравето и живота!

    18:47 26.10.2026

  • 5 Управляващите от

    12 0 Отговор
    Брюксел трябва да направят сериозен анализ на протестите във Франция Испания Италия и Португалия и изборите във федералната република за да се опитат да променят нещо в отношението си към европейските граждани.
    Всичко останало е глупости които ще се обърнат директно срещу тях.

    18:48 26.10.2026

  • 6 Шопо

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "ЕСсср":

    Русия има суровини а Китай работна ръка тези две държави са си самодостатъчни, не им трябва да търгуват със САЩ и ЕС.

    18:52 26.10.2026

  • 7 крико

    2 0 Отговор
    Хахахах свободен пазар аааа

    19:08 26.10.2026

  • 8 SDEЧЕВ

    2 0 Отговор
    Тия Марсули, чували ли са термина цена-качество. Ако изоставаш в този параметър, никакви квоти и мита не могат да спрат прогреса. Рано или късно по добрия побеждава.. В момента френските коли изглеждат като карикатури от времената нас Лиу дьо Финес до новите китайци с незнайни табелки по тях.. До скоро ми се струваше абсурдно да се заглеждам по китайски коли на светофара. Но уви5234

    19:09 26.10.2026

  • 9 БАНко

    4 0 Отговор
    НАТООВЦЕ , ВСИЧКИ ВАШИ БЕЗУМИЯ ГИ ПЛАЩА БЕДНИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ГРАЖДАНИН !!! УРСУЛИЩА ПОЗОР СТЕ ЗА СВЕТА !!!

    19:09 26.10.2026

  • 10 Някой

    1 0 Отговор
    Нищо не произвежда Европа, но налага ограничения за китайски стоки. Само с мита няма как да оцелеете! А и на хората ще им писне всички да поскъпва и нищо да не могат да си позволят. Ще има истинска революция в един момент, и няма да са черните тези, които ще я проведат.

    19:12 26.10.2026