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ЕС допуска гъвкавост, ако Великобритания поиска връщане

ЕС допуска гъвкавост, ако Великобритания поиска връщане

3 Ноември, 2026 20:03 740 43

  • европейски съюз-
  • великобритания-
  • брекзит-
  • анди бърнам-
  • евро и шенген

Лондон може да получи специални условия за еврото и Шенген, но все още не е подал молба за членство, Анди Бърнам изключва връщане към ЕС в рамките на настоящия мандат

ЕС допуска гъвкавост, ако Великобритания поиска връщане - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

Европейският съюз би проявил гъвкавост към Великобритания, ако Лондон подаде молба за повторно присъединяване. Това може да означава страната да не бъде задължена незабавно да приеме еврото или да се присъедини към Шенгенското пространство, съобщава News.bg, позовавайки се на представители на ЕС, цитирани от POLITICO.

Великобритания все още не е отправила официално искане за връщане в съюза и затова ЕС няма формална позиция по въпроса. Представители на блока обаче посочват, че при евентуални преговори винаги се отчитат особеностите на съответната държава.

„На теория съществува стандартен подход, но на практика той е по-гъвкав. Има различни модели“,

е заявил представител на ЕС пред POLITICO.

Бърнам оставя въпроса за бъдещето

Британският министър-председател Анди Бърнам заяви, че Брекзит не е дал резултатите, които са били обещавани, и допусна повторното присъединяване към ЕС да бъде част от бъдеща предизборна програма на Лейбъристката партия.

В същото време Бърнам уточни, че Великобритания няма да се върне в ЕС в рамките на настоящия парламентарен мандат. Той оставя възможността за подобна стъпка в по-дългосрочен план, включително след получаване на изричен мандат от британските избиратели.

Настоящите позиции на британското правителство изключват през този мандат връщане към митническия съюз, единния пазар и свободното движение на хора. Среща на върха между Лондон и ЕС е планирана за 20 ноември 2026 г.

Подкрепата зависи от условията

Проучване на YouGov показва, че 55% от британците подкрепят отмяната на Брекзит, докато 34% предпочитат страната да остане извън ЕС. Подкрепата обаче се променя, ако повторното членство бъде обвързано с приемане на еврото и присъединяване към Шенген. При такъв сценарий 35% са „за“, а 43% са „против“.

Разликата показва защо въпросът за евентуалното завръщане остава политически чувствителен. Великобритания имаше редица изключения преди Брекзит, сред които отказ от еврото и участие в Шенген, а евроскептици предупреждават, че при ново членство ЕС може да поиска по-дълбока интеграция.

Засега няма започнала процедура за присъединяване. Следващият конкретен етап в отношенията между Лондон и Брюксел е срещата на върха през ноември, но тя не представлява преговори за връщане на Великобритания в ЕС.

Източници: news.bg, itv.com, apnews.com


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдааа

    12 3 Отговор
    Много са гъвкави евроглиcтите!

    Коментиран от #11

    20:06 03.11.2026

  • 2 Яшар

    2 5 Отговор
    Съмняваме Велика Британия да се върне ,това значи миардерите и мултимилионерите най много в света да започнат да субсидират бедните като нас ...мъжко ...до два пъти не се брои

    20:07 03.11.2026

  • 3 ЧЕ КОЙ ГИ ИСКА ЛЪЖЛИВИТЕ БРИТАНЦИ

    9 2 Отговор
    Обратно в ЕС-то?!?

    Коментиран от #9

    20:07 03.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Българин 🇧🇬

    10 4 Отговор
    България излиза от ЕС и НАТО, България не членува във фашистки съюзи!

    Коментиран от #14, #19, #20

    20:10 03.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бай Хой

    2 1 Отговор
    Потъващ кораб ли е цензурно ?!?!?

    20:11 03.11.2026

  • 9 НЕ ПИТАТ БОКЛУЦИ

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "ЧЕ КОЙ ГИ ИСКА ЛЪЖЛИВИТЕ БРИТАНЦИ":

    Като теб.

    20:12 03.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 О.Р.

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "мдааа":

    Особено в кръста

    20:13 03.11.2026

  • 12 Всички планове на Путин

    2 3 Отговор
    имат обратен ефект върху Русия
    И за ЕС, и за САЩ, и за НАТО, а дори и за "приятелските" им държави.

    20:13 03.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ами излизай

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Българин 🇧🇬":

    Да не съм те вързал за дедовият си.

    Коментиран от #17

    20:15 03.11.2026

  • 15 Отивай е русия

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Бай Папион Грозданов":

    Там пиши на воля🤣🤣🤣

    20:16 03.11.2026

  • 16 Ти да видиш

    4 1 Отговор
    Всички искат в ЕС.

    20:17 03.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Соломон

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "Българин 🇧🇬":

    Тя и Грузия и Украйна не членува но това не попречи на Русия да ги нападне

    Коментиран от #24

    20:19 03.11.2026

  • 20 1234

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Българин 🇧🇬":

    България, Германия, Япония и Италия бяхме срещу Англия,Сащ ,русия ,но ни победиха

    20:19 03.11.2026

  • 21 Нито вече ЕС

    1 2 Отговор
    Е европейски, а също и микробритания е халифат... Така че, двата халифата се обединяват пак.

    20:20 03.11.2026

  • 22 Да,бе

    3 0 Отговор
    ЕС са гъвкави,като кючекчийка на пилон...Халифата ще ги обедини всичките.

    20:22 03.11.2026

  • 23 Може, но само

    1 1 Отговор
    За Шотландия и Уелс, Англия вън.

    20:22 03.11.2026

  • 24 Олесия 🇺🇦

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Соломон":

    ДНР и ЛНР са руски републики анексирани след референдум. Укрофашистите нападнаха руските републики Руската армия само защитава!

    Коментиран от #30

    20:23 03.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 мнение

    2 0 Отговор
    Това ще е грешката на Великобритания. ЕС е тъпкан със съветски агенти. Въобще, падането на Желязната завеса беше груба грешка на Запада. Така допуснаха комунистите да пробият при тях.

    Коментиран от #36

    20:28 03.11.2026

  • 30 Соломон

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Олесия 🇺🇦":

    Ако беше поне малко умен щеше да знаеш че думичката анексия и референдум са взаимно изключващи се

    Коментиран от #35

    20:29 03.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 хмм

    0 0 Отговор
    Лейбъристката партия не е ли подлога на комунистите и КГБ?

    20:29 03.11.2026

  • 33 Късата памет

    2 0 Отговор
    Англосаксите,русия и сащ винаги да искали да заграбят европа

    20:30 03.11.2026

  • 34 Щип

    0 0 Отговор
    Абе вие и Австралииския съюз ще поканите в този ЕС!!!

    20:30 03.11.2026

  • 35 Факт4екър

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Соломон":

    Анексия е синоним на присъединяване, В ООкрайна не го ли учите това?

    Коментиран от #41

    20:32 03.11.2026

  • 36 Щип

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "мнение":

    Ми ти какъв агент си бе, къде живееш, не си ли и ти бил зад тази завеса, или си роден демократ?

    20:32 03.11.2026

  • 37 Ураааааа

    0 0 Отговор
    Великобритания ще вкара еврото... 5 паунда за 1 евро

    20:32 03.11.2026

  • 38 УРСУЛИТЕ

    1 0 Отговор
    Са на къса каишка при РОТШИЛДИТЕ. Трябва да са "гъвкави".

    20:33 03.11.2026

  • 39 САНДОКАН

    2 0 Отговор
    Значи и в Англия е много зле , щом имат такива самоубийствени мисли

    20:33 03.11.2026

  • 40 Вие не сте ли чували

    2 0 Отговор
    За гъвкавата Урсула и гъвкавите Мерц и Макрон?

    20:33 03.11.2026

  • 41 Соломон

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Факт4екър":

    Хайде сега го направи така че да е законно

    20:33 03.11.2026

  • 42 Ще се нареди Великобритания

    4 0 Отговор
    Ама след Македония ! И ние ще и треснем едно вето докато не признае българското и руското малцинство

    20:35 03.11.2026

  • 43 Малобритания е вредна

    0 0 Отговор
    Да си стои мирно и кротко отвъд канала и да си наляга парцалите.

    Англичаните са роби на труда на своите лордове (господари) и на емигрантите от Азия и Африка.

    20:41 03.11.2026

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