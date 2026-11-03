ЕС допуска гъвкавост, ако Великобритания поиска връщане

Европейският съюз би проявил гъвкавост към Великобритания, ако Лондон подаде молба за повторно присъединяване. Това може да означава страната да не бъде задължена незабавно да приеме еврото или да се присъедини към Шенгенското пространство, съобщава News.bg, позовавайки се на представители на ЕС, цитирани от POLITICO.
Великобритания все още не е отправила официално искане за връщане в съюза и затова ЕС няма формална позиция по въпроса. Представители на блока обаче посочват, че при евентуални преговори винаги се отчитат особеностите на съответната държава.„На теория съществува стандартен подход, но на практика той е по-гъвкав. Има различни модели“,
е заявил представител на ЕС пред POLITICO.
Бърнам оставя въпроса за бъдещето
Британският министър-председател Анди Бърнам заяви, че Брекзит не е дал резултатите, които са били обещавани, и допусна повторното присъединяване към ЕС да бъде част от бъдеща предизборна програма на Лейбъристката партия.
В същото време Бърнам уточни, че Великобритания няма да се върне в ЕС в рамките на настоящия парламентарен мандат. Той оставя възможността за подобна стъпка в по-дългосрочен план, включително след получаване на изричен мандат от британските избиратели.
Настоящите позиции на британското правителство изключват през този мандат връщане към митническия съюз, единния пазар и свободното движение на хора. Среща на върха между Лондон и ЕС е планирана за 20 ноември 2026 г.
Подкрепата зависи от условията
Проучване на YouGov показва, че 55% от британците подкрепят отмяната на Брекзит, докато 34% предпочитат страната да остане извън ЕС. Подкрепата обаче се променя, ако повторното членство бъде обвързано с приемане на еврото и присъединяване към Шенген. При такъв сценарий 35% са „за“, а 43% са „против“.
Разликата показва защо въпросът за евентуалното завръщане остава политически чувствителен. Великобритания имаше редица изключения преди Брекзит, сред които отказ от еврото и участие в Шенген, а евроскептици предупреждават, че при ново членство ЕС може да поиска по-дълбока интеграция.
Засега няма започнала процедура за присъединяване. Следващият конкретен етап в отношенията между Лондон и Брюксел е срещата на върха през ноември, но тя не представлява преговори за връщане на Великобритания в ЕС.
Източници: news.bg, itv.com, apnews.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мдааа
Коментиран от #11
20:06 03.11.2026
2 Яшар
20:07 03.11.2026
3 ЧЕ КОЙ ГИ ИСКА ЛЪЖЛИВИТЕ БРИТАНЦИ
Коментиран от #9
20:07 03.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Българин 🇧🇬
Коментиран от #14, #19, #20
20:10 03.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Бай Хой
20:11 03.11.2026
9 НЕ ПИТАТ БОКЛУЦИ
До коментар #3 от "ЧЕ КОЙ ГИ ИСКА ЛЪЖЛИВИТЕ БРИТАНЦИ":Като теб.
20:12 03.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 О.Р.
До коментар #1 от "мдааа":Особено в кръста
20:13 03.11.2026
12 Всички планове на Путин
И за ЕС, и за САЩ, и за НАТО, а дори и за "приятелските" им държави.
20:13 03.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ами излизай
До коментар #6 от "Българин 🇧🇬":Да не съм те вързал за дедовият си.
Коментиран от #17
20:15 03.11.2026
15 Отивай е русия
До коментар #13 от "Бай Папион Грозданов":Там пиши на воля🤣🤣🤣
20:16 03.11.2026
16 Ти да видиш
20:17 03.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Соломон
До коментар #6 от "Българин 🇧🇬":Тя и Грузия и Украйна не членува но това не попречи на Русия да ги нападне
Коментиран от #24
20:19 03.11.2026
20 1234
До коментар #6 от "Българин 🇧🇬":България, Германия, Япония и Италия бяхме срещу Англия,Сащ ,русия ,но ни победиха
20:19 03.11.2026
21 Нито вече ЕС
20:20 03.11.2026
22 Да,бе
20:22 03.11.2026
23 Може, но само
20:22 03.11.2026
24 Олесия 🇺🇦
До коментар #19 от "Соломон":ДНР и ЛНР са руски републики анексирани след референдум. Укрофашистите нападнаха руските републики Руската армия само защитава!
Коментиран от #30
20:23 03.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 мнение
Коментиран от #36
20:28 03.11.2026
30 Соломон
До коментар #24 от "Олесия 🇺🇦":Ако беше поне малко умен щеше да знаеш че думичката анексия и референдум са взаимно изключващи се
Коментиран от #35
20:29 03.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 хмм
20:29 03.11.2026
33 Късата памет
20:30 03.11.2026
34 Щип
20:30 03.11.2026
35 Факт4екър
До коментар #30 от "Соломон":Анексия е синоним на присъединяване, В ООкрайна не го ли учите това?
Коментиран от #41
20:32 03.11.2026
36 Щип
До коментар #29 от "мнение":Ми ти какъв агент си бе, къде живееш, не си ли и ти бил зад тази завеса, или си роден демократ?
20:32 03.11.2026
37 Ураааааа
20:32 03.11.2026
38 УРСУЛИТЕ
20:33 03.11.2026
39 САНДОКАН
20:33 03.11.2026
40 Вие не сте ли чували
20:33 03.11.2026
41 Соломон
До коментар #35 от "Факт4екър":Хайде сега го направи така че да е законно
20:33 03.11.2026
42 Ще се нареди Великобритания
20:35 03.11.2026
43 Малобритания е вредна
Англичаните са роби на труда на своите лордове (господари) и на емигрантите от Азия и Африка.
20:41 03.11.2026