ЕС допуска гъвкавост, ако Великобритания поиска връщане

Европейският съюз би проявил гъвкавост към Великобритания, ако Лондон подаде молба за повторно присъединяване. Това може да означава страната да не бъде задължена незабавно да приеме еврото или да се присъедини към Шенгенското пространство, съобщава News.bg, позовавайки се на представители на ЕС, цитирани от POLITICO.

Великобритания все още не е отправила официално искане за връщане в съюза и затова ЕС няма формална позиция по въпроса. Представители на блока обаче посочват, че при евентуални преговори винаги се отчитат особеностите на съответната държава.

„На теория съществува стандартен подход, но на практика той е по-гъвкав. Има различни модели“,

е заявил представител на ЕС пред POLITICO.

Бърнам оставя въпроса за бъдещето

Британският министър-председател Анди Бърнам заяви, че Брекзит не е дал резултатите, които са били обещавани, и допусна повторното присъединяване към ЕС да бъде част от бъдеща предизборна програма на Лейбъристката партия.

В същото време Бърнам уточни, че Великобритания няма да се върне в ЕС в рамките на настоящия парламентарен мандат. Той оставя възможността за подобна стъпка в по-дългосрочен план, включително след получаване на изричен мандат от британските избиратели.

Настоящите позиции на британското правителство изключват през този мандат връщане към митническия съюз, единния пазар и свободното движение на хора. Среща на върха между Лондон и ЕС е планирана за 20 ноември 2026 г.

Подкрепата зависи от условията

Проучване на YouGov показва, че 55% от британците подкрепят отмяната на Брекзит, докато 34% предпочитат страната да остане извън ЕС. Подкрепата обаче се променя, ако повторното членство бъде обвързано с приемане на еврото и присъединяване към Шенген. При такъв сценарий 35% са „за“, а 43% са „против“.

Разликата показва защо въпросът за евентуалното завръщане остава политически чувствителен. Великобритания имаше редица изключения преди Брекзит, сред които отказ от еврото и участие в Шенген, а евроскептици предупреждават, че при ново членство ЕС може да поиска по-дълбока интеграция.

Засега няма започнала процедура за присъединяване. Следващият конкретен етап в отношенията между Лондон и Брюксел е срещата на върха през ноември, но тя не представлява преговори за връщане на Великобритания в ЕС.

Източници: news.bg, itv.com, apnews.com