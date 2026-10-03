Летището на Вилнюс бе затворено за по-малко от час заради предполагаемо навлизане на дрон от Беларус

Летището на литовската столица Вилнюс бе затворено днес за по-малко от час заради предполагаемо навлизане на дрон от Беларус в Литва, предаде Ройтерс, като се позова на Националния кризисен център на Литва, пише БТА.

Бяха задействани изтребители на НАТО.

Работата на летището бе възобновена, след като предупреждението за дрон бе отменено, заявиха от кризисния център.

Властите работят върху установяването на причината за тревогата.