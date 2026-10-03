Летището на Вилнюс бе затворено за по-малко от час заради предполагаемо навлизане на дрон от Беларус

Летището на литовската столица Вилнюс бе затворено днес за по-малко от час заради предполагаемо навлизане на дрон от Беларус в Литва, предаде Ройтерс, като се позова на Националния кризисен център на Литва, пише БТА.
Бяха задействани изтребители на НАТО.
Работата на летището бе възобновена, след като предупреждението за дрон бе отменено, заявиха от кризисния център.
Властите работят върху установяването на причината за тревогата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бива Страх бива
Коментиран от #2
13:05 03.10.2026
2 Баровците от
До коментар #1 от "Бива Страх бива":Нъту/утън
13:06 03.10.2026
3 Хи хи хи
Коментиран от #4
13:15 03.10.2026
4 Не бе
До коментар #3 от "Хи хи хи":РУСИЯ Е ВИНОВНА ЗА НАВЛИЗАНЕТО НА ТОЯ ДРОН НА БАНДЕРИЯ !
13:17 03.10.2026
5 Дякон Унуфрий Араллампиев
13:17 03.10.2026
6 Тоз Лукашенко докато се накани да
Русия ще остане без армия и жива сила
13:21 03.10.2026
7 ЧУМАТА ОТ ИРКУТСК
В БЛАТНАТА ТЕРИТОРИЯ.
ТОГАВА ПАК ЩЕ СЕ КРИЕ
ПОД ЗЕМЯТА
БУНКЕРНИЯ ПЛЪХ ПУТЛЕР.
Коментиран от #8
13:24 03.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.