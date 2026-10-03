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Летището на Вилнюс бе затворено за по-малко от час заради предполагаемо навлизане на дрон от Беларус

Летището на Вилнюс бе затворено за по-малко от час заради предполагаемо навлизане на дрон от Беларус

3 Октомври, 2026 13:03 555 9

  • литва-
  • дронове-
  • беларус-
  • нато-
  • русия-
  • украйна

Властите работят върху установяването на причината за тревогата

Летището на Вилнюс бе затворено за по-малко от час заради предполагаемо навлизане на дрон от Беларус - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Летището на литовската столица Вилнюс бе затворено днес за по-малко от час заради предполагаемо навлизане на дрон от Беларус в Литва, предаде Ройтерс, като се позова на Националния кризисен център на Литва, пише БТА.

Бяха задействани изтребители на НАТО.

Работата на летището бе възобновена, след като предупреждението за дрон бе отменено, заявиха от кризисния център.

Властите работят върху установяването на причината за тревогата.


Литва
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бива Страх бива

    7 1 Отговор
    Ама то баровците се........

    Коментиран от #2

    13:05 03.10.2026

  • 2 Баровците от

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бива Страх бива":

    Нъту/утън

    13:06 03.10.2026

  • 3 Хи хи хи

    8 1 Отговор
    Укрофашистите да се научат да пилотират правилно дроновете си и съседите им ще спрат да ревът !!!!!!

    Коментиран от #4

    13:15 03.10.2026

  • 4 Не бе

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хи хи хи":

    РУСИЯ Е ВИНОВНА ЗА НАВЛИЗАНЕТО НА ТОЯ ДРОН НА БАНДЕРИЯ !

    13:17 03.10.2026

  • 5 Дякон Унуфрий Араллампиев

    7 1 Отговор
    Вече се работи с предположения догадки и окултни практики Тука има тука нема де е топчето

    13:17 03.10.2026

  • 6 Тоз Лукашенко докато се накани да

    1 7 Отговор
    Влезне във Войната
    Русия ще остане без армия и жива сила

    13:21 03.10.2026

  • 7 ЧУМАТА ОТ ИРКУТСК

    1 6 Отговор
    ЩЕ ПЛЪЗНЕ
    В БЛАТНАТА ТЕРИТОРИЯ.

    ТОГАВА ПАК ЩЕ СЕ КРИЕ
    ПОД ЗЕМЯТА
    БУНКЕРНИЯ ПЛЪХ ПУТЛЕР.

    Коментиран от #8

    13:24 03.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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