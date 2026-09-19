Меркел и Мерц подариха Източна Германия на крайната десница

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Изборите в германската провинция Саксония-Анхалт в неделя се превърнаха не само в исторически пробив за крайнодясната "Алтернатива за Германия" (AfD), но и в болезнена равносметка за повече от три десетилетия германско обединение. В репортаж за POLITICO Ан Макелвой проследява как икономическото изоставане, демографският спад, недоверието към политическия елит и усещането за изгубена източногерманска идентичност подхранват възхода на AfD и могат да доведат до първото управление на германска провинция от крайната десница след 1945 г. Представяме материала в първо лице - така, както го е написала авторката.

Улрих Зигмунд, водещ кандидат на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (AfD), се качи на сцената на централния пазар в град Наумбург и заяви, че в Източна Германия има ново "пробуждане".

Преди важните избори в региона Саксония-Анхалт в неделя - на които Зигмунд е почти сигурно, че ще стане първият крайнодесен лидер, управляващ германска провинция от 1945 г. насам - този апел към източна идентичност докосна много хора.

Млад мъж до мен крещеше "Ostdeutschland!", въпреки че беше твърде млад, за да е живял в комунистическата Германска демократична република. "Там беше по-чисто", обясни той. "Повече немско. Не Америка-Германия като Запада."

Елементи от "Новото пробуждане" на Зигмунд звучаха напомнящо за стария Изток и речта му със сигурност би се харесала на Кремъл. Той осъди глупостта да се подкрепя "корумпираната" Украйна и обърна внимание на необходимостта от връщане към доставките на петрол и газ от Русия.

Източна Германия официално се разпадна през 1990 г., но не изчезна. Борбата ѝ за идентичност в рамките на германската федерална система, с власт, концентрирана в Берлин, подхрани възхода на крайната десница.

Ако "Алтернатива за Германия" (AfD) наистина си осигури категорична победа този уикенд, това ще повдигне сериозни въпроси за това как канцлери като Хелмут Кол, Ангела Меркел и Фридрих Мерц не успяха да управляват прехода след обединението и да предотвратят големи части от изтока да се отклонят по политическа траектория към крайната десница.

Наденички и силни оръжия

В общо взето оптимистичната опашка за наденички и бира в Наумбург имаше и някои по-невесели хора с неонацистки тениски и униформи. Един от тълпата ми каза, че правителството в Берлин "изпраща нашите данъчни пари на евреите в Израел и на (украинския президент Володимир) Зеленски, вместо да ги харчи тук".

Важно е да се подчертае, че източната политическа идентичност не е монохромна носталгия по ГДР. Всъщност, AfD пренасочва лозунга от демонстрациите срещу комунизма през 1989 г. - "Wir sind das Volk" - "Ние сме народът" - за свои собствени цели.

Това се докосва до спомени за маршовете за свобода в последните дни на социалистическата държава.

"И сега ще покажем отново на света", каза Дирк Хузенлауб, шлосер в синия си гащеризон, с когото разговарях по време на друга предизборна спирка в близкия град Люцен.

Той се справя добре като самонает работник, снабдявайки много местни компании. Но добавя, че "хората на върха не искат да се справяме добре - те ни държат нарочно надолу". Последваха редица интернет конспиративни теории, включително идеята, че Мерц и неговият предшественик Меркел "са ни предали - рискуваме страната ни да се срине по начина, по който се срина старата Източна Германия".

Отвъд дружелюбието на опашката за наденички, настроението може бързо да се влоши - както открих, когато се опитах да говоря със Зигмунд в Лютцен, само за да ми кажат, че "основната" преса не е добре дошла. Бях грубо бутнат настрани, ръката ми беше извита от мускулест, едър Зигмунд, който носеше слушалка и пищно татуиран врат.

"Мръдни или ще те заведа в полицията", излая той. Имахме кратък, непродуктивен дебат за конституционно гарантираното право на свободна информация на обществени места.

Последва още едно силно извиване и блъскане, което завърши с това, че се препънах в бордюра и бях завлечен до полицейска кола. Никой не изглеждаше особено притеснен от това.

"Тази жена не съдейства", изръмжа пазачът. На следващата спирка в Наумбург, друг внимателен полицай ме нареди да стоя далеч от "Зона за сигурност 1" - навсякъде близо до сцената.

След това дойде по-смразяващото предупреждение.

"Това е за ваша собствена безопасност", добави той. "Най-добре запомнете, че в тази зона AfD е господарят."

Меркел и реакцията срещу миграцията

Последните двама канцлери - Мерц и Меркел - предизвикаха силна реакция в Източна Германия.

За Меркел резултатът можеше да бъде по-положителен. Тя самата е родом от Изтока и е била активен участник във Венде, или "завоя", далеч от комунизма. Тя наследи обещанието на Кол да създаде "цветущи пейзажи" в "новите федерални провинции". Изоставените градове бяха възстановени, замърсяването на въздуха от изгаряне на кафяви въглища приключи, а пътищата с дупки сега са достатъчно гладки, за да се движат бързо в мерцедеси и BMW-та.

Но Изтокът реагира много по-негативно на решението на Меркел да позволи масов приток на търсещи убежище мигранти от Сирия и Северна Африка през 2015 и 2016 г. Тя изрази съпричастността си към това в разговор с мен през 2018 г., казвайки, че разбира мъката на източните хора, които виждат как общностите им се изпразват демографски и традиционните работни места изчезват.

"Разбира се, тези обезпокоителни лични преживявания засягат хората и оставят дълбока следа - трябва да разберем това", каза тя.

Но отговорите на Меркел не стигнаха достатъчно далеч за хората, притеснени от скоростта на социалните промени. И от 2015 г. AfD започна да се издига.

Ерата на Covid също задълбочи разделенията: кампания в социалните медии поиска въвеждането на руската ваксина Sputnik V пред по-добрите варианти. Това демонстрира сложна смесица от нагласи, които и до днес са силно застъпени посланията на AfD: Недоверие към западния капитализъм и приемане на Русия.

Ветеранът социолог Детлеф Полак диагностицира "митология на жертвата", с която западните политици трудно се борят, без да звучат дистанцирано. Цели три четвърти от избирателите, които клонят към AfD, смятат, че обединена Германия ги е лишила от заслуженото,

Фрустрацията беляза действията на Меркел и нейния наследник Мерц, говорейки за настроението в стария изток.

"Няма смисъл да се опитвам да ви убеждавам (в оправданието за приемането на над 1 милион бежанци)", каза тя на митинг в последната ѝ предизборна кампания през 2017 г. в индустриалния град Битерфелд, докато враждебна тълпа освиркваше и свиреше с рогове, за да не бъде чута. Зад кулисите тя поклати глава, очевидно бясна.

Колкото повече Меркел беше възхвалявана като олицетворение на международната либерална демокрация заради лошите си отношения с президента на САЩ Доналд Тръмп, толкова по-отчуждена ставаше от социално консервативните източноамериканци. AfD също се научи от движението MAGA как да обединява множество направления на мисълта в послания на кампанията, преплетени с купища фалшиви или преувеличени истории.

Пристигането на Мерц, западен политик, който не разполага с широк набор от комуникационни умения, заедно с трудностите на по-широката германска икономика - като символичния удар от прогнозираните масови загуби на работни места в завода на VW във Волфсбург, близо до старата граница - отнеха още повече блясък на привлекателността на модела на просперитет на Федералната република.

Изоставане

Оценка на Института за икономически изследвания в Хале отбелязва, че след 90-те години на миналия век "първоначалният импулс за догонване е спрял. Оттогава източногерманската икономика е нараснала дори по-бавно от западногерманската".

В изследването се цитира "липсата на производителност на източногерманските компании", както и продължителното изтичане на мозъци и ниският темп на възникване на нови бизнеси. Германски служител от отбраната, получил разрешение да говори поверително с POLITICO, добави: "В преобладаващо голяма степен новите отбранителни индустрии, които ще стимулират просперитета и сигурността, са базирани в старата Федерална република. Това дава на изтока по-малък интерес към въоръжаване срещу Русия - това е двоен удар, с който трябва да се справим."

Меркел поиска повече "смелост" да се "бори за демокрация", канализирайки собствения си вид носталгия по 1989 г. Тези послания окуражават противниците на AfD, включително вярващите германци, които сега се обединяват, както направиха през 1989 г срещу комунистическия режим.

Мерц предупреждава, че крайнодясно правителство в Саксония-Анхалт би означавало "чуждестранни инвеститори да се отдръпват от провинцията в бъдеще" и че тя "ще се сблъска със значителни проблеми".

Дали тази тактика на сплашване ще се окаже убедителна, предстои да видим.

Мерц също не излъчва особен личен интерес към Изтока, освен че го вижда като проблем, който трябва да се държи настрана. Много малко от членовете на кабинета му са от тази част на Германия - въпреки че партията посочва възхода на ново поколение източногерманци на следващото ниво министерски постове. Това може да се наложи скоро да се ускори, за да се противодейства на нарастващото настроение на отчуждение.

Пристигайки на кратко посещение в понеделник, за да подкрепи Свен Шулце като кандидат на партията си за министър-председател на Саксония-Анхалт, канцлерът осъди "хората, които търгуват с гнева". Той се осмели да се изправи сред избирателите - нещо, което много водещи политици избягват.

Саксония-Анхалт е малка провинция по население - с малко над 2 милиона жители. Но това е и люлката на лутеранската традиция да се предизвикват силните - тема, която по-исторически настроените участници в митинги повдигнаха с мен.

Както казва Зигмунд: "Дори и да не стигнем дотам (до пълно мнозинство), ние няма да си тръгнем." Това също беше лозунг от улиците в края на 1989 г. А през 2026 г. той предизвика огромен вик на одобрение в Наумбург, заглушавайки контрапротестите.

В неделя AfD беше подложена на тест.

Това ще се случи и с германския политически елит, който постигна обединението, само за да загуби голяма част от контрола си върху народната сила.