Въздушен дуел! Rafale победи Су-35 на учения в Египет

Френски изтребители Rafale са взели превес над руски Су-35 по време на симулирани въздушни бойни учения в Египет. Според Defense Arabic ключова роля е изиграла интегрираната система за радиоелектронна борба SPECTRA, която е затруднила работата на радарите Irbis-E на руските самолети.
Твърдението беше припомнено след съобщението, че Етиопия е получила първите си 12 Су-35 от Русия. На 28 октомври 2026 г. етиопският премиер Абий Ахмед обяви доставката, но нито Етиопия, нито Русия са потвърдили, че самолетите са произведени първоначално за египетска поръчка. Иран също очаква руски изтребители, като доставките се свързват със срок до 2028 г.
Как е действала системата SPECTRA
По данни на Defense Arabic SPECTRA е заглушила радарите Irbis-E, използвани от Су-35. Това е попречило на руските самолети да поддържат ефективно проследяване на целите и да проведат дори симулирани атаки. В публикацията се твърди още, че руските изтребители са били в по-лошо техническо състояние в сравнение с египетските Rafale.
SPECTRA е вградена в самолета система за предупреждение, разпознаване и радиоелектронно противодействие. Тя се различава от външен контейнер за електронна борба, тъй като е част от бордовото оборудване на Rafale.
Липсват данни за условията на боя
Публичната информация за ученията остава ограничена. Не е посочено кога точно са се провели, като е известно само, че са били преди 2021 г. Не са съобщени броят на участвалите самолети, разстоянията между тях или конкретният сценарий на симулираните боеве.
Затова Defense Express предупреждава, че резултатът не може директно да се пренася към реални въздушни сблъсъци или към бъдещи бойни действия в Украйна. „Само бордовите средства за РЕБ няма да бъдат достатъчни“, посочва изданието, като подчертава значението на цялата система за обмен на данни и управление на въздушните операции.
Египет разполага с по-широка мрежа
Египет използва собствен аналог на системата Link 16, която позволява обмен на информация между самолетите в реално време. Страната разполага и със седем самолета E-2C Hawkeye за далечно радиолокационно откриване и управление.
Тези компоненти могат да са дали на египетските Rafale допълнителна информация за въздушната обстановка и по-добра координация по време на ученията. Според Defense Express именно съчетанието между радиоелектронна борба, обмен на данни и самолети за управление може да е обяснението за отчетеното предимство, а не само системата SPECTRA.
Какво означава това за Украйна
Украйна се очаква да получи френски Rafale, но наличието на усъвършенствана радиоелектронна система само по себе си няма да гарантира превъзходство във въздуха. За пълноценна употреба ще са необходими достатъчно ракети „въздух-въздух“ с голям обсег Meteor, надежден обмен на данни между платформите и евентуална подкрепа от западни самолети за далечно радиолокационно откриване и управление.
Така симулираните боеве в Египет дават информация за възможностите на Rafale и SPECTRA, но не представляват универсален тест, който сам по себе си доказва превъзходство над Су-35 при всякакви условия.
Източници: news.bg, defence-ua.com, defense-arabic.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма никой учуден от това.
22:53 02.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мусорчик
Коментиран от #17, #22
22:55 02.11.2026
4 Скъси го малко.
До коментар #2 от "Ну, погоди":Мързи ни да четем.
22:56 02.11.2026
5 Ну, погоди
22:56 02.11.2026
6 РЕАЛИСТ
Коментиран от #9
22:58 02.11.2026
7 Айде бе
23:01 02.11.2026
8 Ами
Май е станало в Египет. Ама може и да не е станало там.
Важното е, че френски Rafale са взели превес над руски Су-35.
Гаранция Франция :)
23:01 02.11.2026
9 Обявената от премиера получена доставка
До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":е на 28-ми октомври 2026. Преди 5 дни.
Информацията е прясна-прясна.
23:02 02.11.2026
10 Защо не отбелязано
И то точно когато последната модификация на Су 35 е на пазара и е признат дори от западните експерти за най-добрия самолет. И статия за това бяхте публикували.
23:02 02.11.2026
11 Ха Ха Ха
Честно все по- нелепи съобщения излизат.
Коментиран от #16, #18
23:05 02.11.2026
12 Ма нали рашистанските
Коментиран от #50
23:05 02.11.2026
13 Kaлпазанин
Коментиран от #23
23:06 02.11.2026
14 Сандо
Коментиран от #27
23:06 02.11.2026
15 Бай онзи
23:06 02.11.2026
16 Още по-зле.
До коментар #11 от "Ха Ха Ха":Тогава нямаше санкции за електроника и материали. Сега има.
23:07 02.11.2026
17 РЕАЛИСТ
До коментар #3 от "Мусорчик":Шегаджия си ти. Ще ти припомня среща на Ф-22
Раптор и СУ -35с в небето над Сирия през 2017. Сушката забелязала рядка птица/ както пилотът казва/ и се приближила да разгледа Раптора. Ефката обаче се уплашила и избягала с 200. Това е потвърден инцидент, а не фамтазии.
Коментиран от #21
23:09 02.11.2026
18 Било е само
До коментар #11 от "Ха Ха Ха":компютърна симулация.
Затова не са и обърнали внимание тогава. Сега обаче им притрябва.
23:10 02.11.2026
19 стоян георгиев
Коментиран от #34
23:12 02.11.2026
20 Иввнушка умника
23:12 02.11.2026
21 100 процента
До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":Няма да лъжеш я.....Нали?
Коментиран от #26
23:13 02.11.2026
22 койдазнай
До коментар #3 от "Мусорчик":Блок 20 са реално два различни самолета. Първият е разработен 1981-ва, а вторият е блок 20 МЛУ и са самолети преминали модернизация до към края на 90-те. Така че, това си е много сериозен самолет. Когато преди 15 години тука дойдоха дядовците от американската национална гвардия с Ф16 блок 30, графалиите бая зор видяха и бая сълзи изплакаха. И руменчо много се пъна, ама и на него му напълниха шушоните 4-5 пъти, с което мерака му да се прави на мъш се изчерпа.
23:16 02.11.2026
23 На калпазанстейшън
До коментар #13 от "Kaлпазанин":го е понамачкал
23:16 02.11.2026
24 Сатана Z
През първите 15 години от съществуването си Rafale нямаше нито един международен купувач и беше наричан „непродаваем“. Френската пропаганда обаче успя да обърне този наратив:
• Вместо като „нежелан самолет“, той започна да бъде рекламиран като „ексклузивен клуб“ за избрани партньори.
• Франция започна да предлага огромни пакети за споделяне на технологии и локално производство (особено в Индия чрез програмата Make in India), което улесни купувачите да оправдаят огромните разходи пред своите данъкоплатци.
Когато се сключва сделка за Rafale, цената на самата "гола" машина е около 100 – 120 милиона долара. Крайната цена по договорите обаче често достига 200 – 240 милиона долара на самолет.
• Причината: Франция никога не продава просто самолет. В пакета задължително се включват изключително скъпите стратегически оръжия (ракетите Meteor и Scalp струват милиони за бройка), специализирано наземно оборудване, дългогодишна поддръжка и обучение на пилоти.
2. Разходи за полетен час (CPFH)
Поддръжката на Rafale изисква сериозен финансов ресурс:
• Разходите за един час полет на Rafale варират между 18 000 и 22 000 долара.
• За сравнение, по-лекият еднодвигателен американски F-16 поддържа разходи от около 8 000 – 12 000 долара.
• Двата двигателя Snecma M88 на Rafale означават двойно повече компоненти за инспекция, по-висок разход на гориво и по-скъпа логистична верига
23:20 02.11.2026
25 Стига симулатори
А китайците имат и много по-модерните J20 и J35 от шесто поколение с уникални радари и ракети над 400 км обсег.
23:21 02.11.2026
26 РЕАЛИСТ
До коментар #21 от "100 процента":На какъв език искаш да ти копирам случката от нета. Руснаците тогава много се смяха.
Коментиран от #48
23:22 02.11.2026
27 Сатана Z
До коментар #14 от "Сандо":Говореше се за 3 свалени от Пакистан индийски Рафала,но бит и ееенбнааан никога не признават,особено французите
Коментиран от #29, #30
23:22 02.11.2026
28 Мдаа
"Най-добрият пакистански изтребител, произведен в Китай, е свалил най-малко два индийски военни самолета Рафал в сряда, съобщиха двама американски служители пред Reuters, отбелязвайки важен етап за модерния изтребител на Пекин."
Мдаа....
Коментиран от #31
23:27 02.11.2026
29 Точно това
До коментар #27 от "Сатана Z":Написах малко по-горе.
А китайските (за Пакистан) J10, разработени на основата на СУ27, далеч не са най-добрите китайски истребители. Сигурно един J20 ще е досаттъчен за цяла ескадрила Рафал или Ф16.
23:27 02.11.2026
30 Признаха го
До коментар #27 от "Сатана Z":Точно френски пилоти на Рафал признаха, че ракетите на J10 са били с много по-голям обсег и Рафал не са имали никакъв шанс.
Коментиран от #32
23:30 02.11.2026
31 Даже не е най-модерният
До коментар #28 от "Мдаа":Дори е с орязани възможности спрямо китайските J10 за китайската армия, а виж какво представляват новите J20 и J35. Реално това са най-добрите многоцелеви изтребители.
Коментиран от #33
23:34 02.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Мдаа
До коментар #31 от "Даже не е най-модерният":Да, така е, но това е най-добрият пакистански, а не китайски.... пакистанците разполагат с него и май добре се справят срещу Рафал.
Впрочем, сърбите също щяха да купуват Рафал, но не знам какво стана и дали добутаха сделката.
Коментиран от #35
23:40 02.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Във въздушната битка
До коментар #33 от "Мдаа":Индийците тогава губят шест самолета, два от тях със сигурност Рафал, а пакистанците - нито един.
23:43 02.11.2026
36 Пълни глупости
Коментиран от #38
23:43 02.11.2026
37 Няма край
23:47 02.11.2026
38 В догфайт
До коментар #36 от "Пълни глупости":Стигне ли се дотам, дори един Миг-29 ще надделее и попилее всички едномоторни западни самолети и ще бъде наравно само с Ф22.
Коментиран от #41
23:48 02.11.2026
39 жоро
Рафалчето е жалка патица пред СУшката
23:55 02.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Когато
До коментар #38 от "В догфайт":Москвич надделее на шевролет.
Коментиран от #43, #47, #52
23:57 02.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Натовска мощ
00:02 03.11.2026
46 Все ще е по нужника
До коментар #44 от "Пълзи,пълзи":лъжливата измет на ПП и ДБ. Гадно ли е там? Човек има избор да е умен или гл...Ти от избра второто. 😄
00:03 03.11.2026
47 Колко
До коментар #41 от "Когато":глупаво изглежда лъжеца.
00:04 03.11.2026
48 1,6 милиона ватенки
До коментар #26 от "РЕАЛИСТ":Не само се смеят,Ами се озъбиха при Кобзон.
Коментиран от #49
00:04 03.11.2026
49 Пропагандата
До коментар #48 от "1,6 милиона ватенки":винаги се цели в гл....
Коментиран от #56
00:05 03.11.2026
50 Руснаци и самолети
До коментар #12 от "Ма нали рашистанските":Ти сериозно?Няма в историята случай руски самолет да е победил натовски такъв.
Нито един.
Коментиран от #54
00:07 03.11.2026
51 Без име..
00:07 03.11.2026
52 Хахаха
До коментар #41 от "Когато":Как може да си с толкова промит мозък, бе?!?!??!
Ако поне малко разбираш от физика, механика и аеродинамика ще знаеш - нито един едномоторен самолет не може да победи в близък бой двумоторен. Миг-29 е създаден именно за превъзходство в догфайт. Ела ми се похвали, когато едномоторен самолет направи "камбана" или "кобрата на Пугачов" - това са само два елемента от висшия пилотаж, които демонстрират силата на един самолет в близък бой.
Коментиран от #57, #59
00:07 03.11.2026
53 Смятай
Коментиран от #55
00:08 03.11.2026
54 Няма
До коментар #50 от "Руснаци и самолети":Като САЩ напада страни от третият свят. Сега като гледам в Украйна, нито един западен не вирее!
00:08 03.11.2026
55 Фашизма залял запада
До коментар #53 от "Смятай":пак опря до деца срещу Русия в отчаянието си като в края на ВСВ. 😄
Коментиран от #58
00:09 03.11.2026
56 Гадно а!?
До коментар #49 от "Пропагандата":Украинците наритаха руските иzzроди като крастави кучета.Смачкаха им главите като на хлебарки.Гадно а?
00:10 03.11.2026
57 Хаха
До коментар #52 от "Хахаха":Това да не са ти топ гън филмите от 80-те дето се гонят да се обстрелват с картечници 🙉
00:10 03.11.2026
58 В Украйна
До коментар #55 от "Фашизма залял запада":Путин уби много деца.
00:12 03.11.2026
59 Ами 4 натовски държави имат
До коментар #52 от "Хахаха":Изтребители 6 поколение.
Руснаците нямат още 4 поколение.Факт.
00:12 03.11.2026