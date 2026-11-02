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Въздушен дуел! Rafale победи Су-35 на учения в Египет
  Тема: Украйна

Въздушен дуел! Rafale победи Су-35 на учения в Египет

2 Ноември, 2026 22:51 1 402 59

  • rafale-
  • су-35-
  • египет-
  • sраetra-
  • радиоелектронна борба-
  • нато

Системата SPECTRA е попречила на руските радари да проследят ефективно френските самолети, твърди Defense Arabic

Въздушен дуел! Rafale победи Су-35 на учения в Египет - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Френски изтребители Rafale са взели превес над руски Су-35 по време на симулирани въздушни бойни учения в Египет. Според Defense Arabic ключова роля е изиграла интегрираната система за радиоелектронна борба SPECTRA, която е затруднила работата на радарите Irbis-E на руските самолети.

Твърдението беше припомнено след съобщението, че Етиопия е получила първите си 12 Су-35 от Русия. На 28 октомври 2026 г. етиопският премиер Абий Ахмед обяви доставката, но нито Етиопия, нито Русия са потвърдили, че самолетите са произведени първоначално за египетска поръчка. Иран също очаква руски изтребители, като доставките се свързват със срок до 2028 г.

Още новини от Украйна

Как е действала системата SPECTRA

По данни на Defense Arabic SPECTRA е заглушила радарите Irbis-E, използвани от Су-35. Това е попречило на руските самолети да поддържат ефективно проследяване на целите и да проведат дори симулирани атаки. В публикацията се твърди още, че руските изтребители са били в по-лошо техническо състояние в сравнение с египетските Rafale.

SPECTRA е вградена в самолета система за предупреждение, разпознаване и радиоелектронно противодействие. Тя се различава от външен контейнер за електронна борба, тъй като е част от бордовото оборудване на Rafale.

Липсват данни за условията на боя

Публичната информация за ученията остава ограничена. Не е посочено кога точно са се провели, като е известно само, че са били преди 2021 г. Не са съобщени броят на участвалите самолети, разстоянията между тях или конкретният сценарий на симулираните боеве.

Затова Defense Express предупреждава, че резултатът не може директно да се пренася към реални въздушни сблъсъци или към бъдещи бойни действия в Украйна. „Само бордовите средства за РЕБ няма да бъдат достатъчни“, посочва изданието, като подчертава значението на цялата система за обмен на данни и управление на въздушните операции.

Египет разполага с по-широка мрежа

Египет използва собствен аналог на системата Link 16, която позволява обмен на информация между самолетите в реално време. Страната разполага и със седем самолета E-2C Hawkeye за далечно радиолокационно откриване и управление.

Тези компоненти могат да са дали на египетските Rafale допълнителна информация за въздушната обстановка и по-добра координация по време на ученията. Според Defense Express именно съчетанието между радиоелектронна борба, обмен на данни и самолети за управление може да е обяснението за отчетеното предимство, а не само системата SPECTRA.

Какво означава това за Украйна

Украйна се очаква да получи френски Rafale, но наличието на усъвършенствана радиоелектронна система само по себе си няма да гарантира превъзходство във въздуха. За пълноценна употреба ще са необходими достатъчно ракети „въздух-въздух“ с голям обсег Meteor, надежден обмен на данни между платформите и евентуална подкрепа от западни самолети за далечно радиолокационно откриване и управление.

Така симулираните боеве в Египет дават информация за възможностите на Rafale и SPECTRA, но не представляват универсален тест, който сам по себе си доказва превъзходство над Су-35 при всякакви условия.

Източници: news.bg, defence-ua.com, defense-arabic.com


Египет
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма никой учуден от това.

    11 50 Отговор
    Никой нормален не е и вярвал на глупавата руска пропаганда и самохвалство.

    22:53 02.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мусорчик

    11 27 Отговор
    Е, ама вие се бъзикате с нас. Ф-16 Блок 20 от 1970 г. свали СУ-35, а ми говорите за Рафал.

    Коментиран от #17, #22

    22:55 02.11.2026

  • 4 Скъси го малко.

    4 13 Отговор

    До коментар #2 от "Ну, погоди":

    Мързи ни да четем.

    22:56 02.11.2026

  • 5 Ну, погоди

    15 5 Отговор
    Има и видеа как се извеждат измъчваните.

    22:56 02.11.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    38 3 Отговор
    Значи арабите сега се сещат за нещо случило се преди 5 години, за което няма потвърдена информация. И то щото сега Етиопия и Иран ще купуват СУ-35

    Коментиран от #9

    22:58 02.11.2026

  • 7 Айде бе

    28 6 Отговор
    Това в коя компютърна игра се случи, щото 90 процента от видеоклиповете с някакви успехи над руската армия и техника от страна на украинците се оказаха компютърна симулация или игра.

    23:01 02.11.2026

  • 8 Ами

    28 4 Отговор
    Не знаят кога е станало, не знаят как е станало.
    Май е станало в Египет. Ама може и да не е станало там.
    Важното е, че френски Rafale са взели превес над руски Су-35.
    Гаранция Франция :)

    23:01 02.11.2026

  • 9 Обявената от премиера получена доставка

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":

    е на 28-ми октомври 2026. Преди 5 дни.
    Информацията е прясна-прясна.

    23:02 02.11.2026

  • 10 Защо не отбелязано

    28 4 Отговор
    че това е платена търговка реклама за Рафал??
    И то точно когато последната модификация на Су 35 е на пазара и е признат дори от западните експерти за най-добрия самолет. И статия за това бяхте публикували.

    23:02 02.11.2026

  • 11 Ха Ха Ха

    21 3 Отговор
    Имал пряк двубой ама било 2021 година и до сега всички са го крили :)
    Честно все по- нелепи съобщения излизат.

    Коментиран от #16, #18

    23:05 02.11.2026

  • 12 Ма нали рашистанските

    5 15 Отговор
    Самалети са добри уж

    Коментиран от #50

    23:05 02.11.2026

  • 13 Kaлпазанин

    15 2 Отговор
    И как го е победил ,на тренажор ли ??...или плей стейшън

    Коментиран от #23

    23:06 02.11.2026

  • 14 Сандо

    15 2 Отговор
    Не съм сигурен,но нямаше ли наскоро някакъв Рафал свален от китайски изтребител и то в истински бой?Просто не ми се губи време да се ровя.

    Коментиран от #27

    23:06 02.11.2026

  • 15 Бай онзи

    13 2 Отговор
    Рекламка,да си продадем френските самолети преди да свърши войната.

    23:06 02.11.2026

  • 16 Още по-зле.

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ха Ха Ха":

    Тогава нямаше санкции за електроника и материали. Сега има.

    23:07 02.11.2026

  • 17 РЕАЛИСТ

    24 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мусорчик":

    Шегаджия си ти. Ще ти припомня среща на Ф-22
    Раптор и СУ -35с в небето над Сирия през 2017. Сушката забелязала рядка птица/ както пилотът казва/ и се приближила да разгледа Раптора. Ефката обаче се уплашила и избягала с 200. Това е потвърден инцидент, а не фамтазии.

    Коментиран от #21

    23:09 02.11.2026

  • 18 Било е само

    14 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ха Ха Ха":

    компютърна симулация.
    Затова не са и обърнали внимание тогава. Сега обаче им притрябва.

    23:10 02.11.2026

  • 19 стоян георгиев

    3 16 Отговор
    Дали някой е очаквал друго?руснаците никога не са били добри в правенето на някакъв вид техника.особено самолети.

    Коментиран от #34

    23:12 02.11.2026

  • 20 Иввнушка умника

    4 6 Отговор
    По-добри от руските самольоти и пералните вятка няма. Чиповете са еднакви.

    23:12 02.11.2026

  • 21 100 процента

    1 6 Отговор

    До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":

    Няма да лъжеш я.....Нали?

    Коментиран от #26

    23:13 02.11.2026

  • 22 койдазнай

    1 8 Отговор

    До коментар #3 от "Мусорчик":

    Блок 20 са реално два различни самолета. Първият е разработен 1981-ва, а вторият е блок 20 МЛУ и са самолети преминали модернизация до към края на 90-те. Така че, това си е много сериозен самолет. Когато преди 15 години тука дойдоха дядовците от американската национална гвардия с Ф16 блок 30, графалиите бая зор видяха и бая сълзи изплакаха. И руменчо много се пъна, ама и на него му напълниха шушоните 4-5 пъти, с което мерака му да се прави на мъш се изчерпа.

    23:16 02.11.2026

  • 23 На калпазанстейшън

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Kaлпазанин":

    го е понамачкал

    23:16 02.11.2026

  • 24 Сатана Z

    7 2 Отговор
    Митове и легенди за нищо;
    През първите 15 години от съществуването си Rafale нямаше нито един международен купувач и беше наричан „непродаваем“. Френската пропаганда обаче успя да обърне този наратив:
    • Вместо като „нежелан самолет“, той започна да бъде рекламиран като „ексклузивен клуб“ за избрани партньори.
    • Франция започна да предлага огромни пакети за споделяне на технологии и локално производство (особено в Индия чрез програмата Make in India), което улесни купувачите да оправдаят огромните разходи пред своите данъкоплатци.
    Когато се сключва сделка за Rafale, цената на самата "гола" машина е около 100 – 120 милиона долара. Крайната цена по договорите обаче често достига 200 – 240 милиона долара на самолет.
    • Причината: Франция никога не продава просто самолет. В пакета задължително се включват изключително скъпите стратегически оръжия (ракетите Meteor и Scalp струват милиони за бройка), специализирано наземно оборудване, дългогодишна поддръжка и обучение на пилоти.

    2. Разходи за полетен час (CPFH)

    Поддръжката на Rafale изисква сериозен финансов ресурс:
    • Разходите за един час полет на Rafale варират между 18 000 и 22 000 долара.
    • За сравнение, по-лекият еднодвигателен американски F-16 поддържа разходи от около 8 000 – 12 000 долара.
    • Двата двигателя Snecma M88 на Rafale означават двойно повече компоненти за инспекция, по-висок разход на гориво и по-скъпа логистична верига

    23:20 02.11.2026

  • 25 Стига симулатори

    7 1 Отговор
    Може да проверите какво стана миналата година с индийските Рафал в реалната битка с пакистанските (китайско производство) J10С.
    А китайците имат и много по-модерните J20 и J35 от шесто поколение с уникални радари и ракети над 400 км обсег.

    23:21 02.11.2026

  • 26 РЕАЛИСТ

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "100 процента":

    На какъв език искаш да ти копирам случката от нета. Руснаците тогава много се смяха.

    Коментиран от #48

    23:22 02.11.2026

  • 27 Сатана Z

    9 2 Отговор

    До коментар #14 от "Сандо":

    Говореше се за 3 свалени от Пакистан индийски Рафала,но бит и ееенбнааан никога не признават,особено французите

    Коментиран от #29, #30

    23:22 02.11.2026

  • 28 Мдаа

    5 1 Отговор
    08.05.2025....

    "Най-добрият пакистански изтребител, произведен в Китай, е свалил най-малко два индийски военни самолета Рафал в сряда, съобщиха двама американски служители пред Reuters, отбелязвайки важен етап за модерния изтребител на Пекин."

    Мдаа....

    Коментиран от #31

    23:27 02.11.2026

  • 29 Точно това

    6 2 Отговор

    До коментар #27 от "Сатана Z":

    Написах малко по-горе.
    А китайските (за Пакистан) J10, разработени на основата на СУ27, далеч не са най-добрите китайски истребители. Сигурно един J20 ще е досаттъчен за цяла ескадрила Рафал или Ф16.

    23:27 02.11.2026

  • 30 Признаха го

    5 2 Отговор

    До коментар #27 от "Сатана Z":

    Точно френски пилоти на Рафал признаха, че ракетите на J10 са били с много по-голям обсег и Рафал не са имали никакъв шанс.

    Коментиран от #32

    23:30 02.11.2026

  • 31 Даже не е най-модерният

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Мдаа":

    Дори е с орязани възможности спрямо китайските J10 за китайската армия, а виж какво представляват новите J20 и J35. Реално това са най-добрите многоцелеви изтребители.

    Коментиран от #33

    23:34 02.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Мдаа

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Даже не е най-модерният":

    Да, така е, но това е най-добрият пакистански, а не китайски.... пакистанците разполагат с него и май добре се справят срещу Рафал.
    Впрочем, сърбите също щяха да купуват Рафал, но не знам какво стана и дали добутаха сделката.

    Коментиран от #35

    23:40 02.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Във въздушната битка

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Мдаа":

    Индийците тогава губят шест самолета, два от тях със сигурност Рафал, а пакистанците - нито един.

    23:43 02.11.2026

  • 36 Пълни глупости

    7 1 Отговор
    Няма и грам шанс рафаела срещу СУ 35. Да не говорим, че от там където Су 35 ще го засече, рафаела няма и да има и на идея, че вече е прихванат! В близък бой също е без грам шанс! Няма и грам от маневреността на СУ-то.

    Коментиран от #38

    23:43 02.11.2026

  • 37 Няма край

    1 8 Отговор
    Руското унижение!

    23:47 02.11.2026

  • 38 В догфайт

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "Пълни глупости":

    Стигне ли се дотам, дори един Миг-29 ще надделее и попилее всички едномоторни западни самолети и ще бъде наравно само с Ф22.

    Коментиран от #41

    23:48 02.11.2026

  • 39 жоро

    6 0 Отговор
    Глупости на търкалета!
    Рафалчето е жалка патица пред СУшката

    23:55 02.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Когато

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "В догфайт":

    Москвич надделее на шевролет.

    Коментиран от #43, #47, #52

    23:57 02.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Натовска мощ

    1 2 Отговор
    Срещу руски палячовщини.

    00:02 03.11.2026

  • 46 Все ще е по нужника

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Пълзи,пълзи":

    лъжливата измет на ПП и ДБ. Гадно ли е там? Човек има избор да е умен или гл...Ти от избра второто. 😄

    00:03 03.11.2026

  • 47 Колко

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Когато":

    глупаво изглежда лъжеца.

    00:04 03.11.2026

  • 48 1,6 милиона ватенки

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "РЕАЛИСТ":

    Не само се смеят,Ами се озъбиха при Кобзон.

    Коментиран от #49

    00:04 03.11.2026

  • 49 Пропагандата

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "1,6 милиона ватенки":

    винаги се цели в гл....

    Коментиран от #56

    00:05 03.11.2026

  • 50 Руснаци и самолети

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ма нали рашистанските":

    Ти сериозно?Няма в историята случай руски самолет да е победил натовски такъв.
    Нито един.

    Коментиран от #54

    00:07 03.11.2026

  • 51 Без име..

    1 1 Отговор
    Жалка пропаганда ,за Гюрофци..Ахахаха ..

    00:07 03.11.2026

  • 52 Хахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #41 от "Когато":

    Как може да си с толкова промит мозък, бе?!?!??!
    Ако поне малко разбираш от физика, механика и аеродинамика ще знаеш - нито един едномоторен самолет не може да победи в близък бой двумоторен. Миг-29 е създаден именно за превъзходство в догфайт. Ела ми се похвали, когато едномоторен самолет направи "камбана" или "кобрата на Пугачов" - това са само два елемента от висшия пилотаж, които демонстрират силата на един самолет в близък бой.

    Коментиран от #57, #59

    00:07 03.11.2026

  • 53 Смятай

    1 0 Отговор
    А на Мунчо Москвич-29 и с прашка ги свалят.

    Коментиран от #55

    00:08 03.11.2026

  • 54 Няма

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Руснаци и самолети":

    Като САЩ напада страни от третият свят. Сега като гледам в Украйна, нито един западен не вирее!

    00:08 03.11.2026

  • 55 Фашизма залял запада

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Смятай":

    пак опря до деца срещу Русия в отчаянието си като в края на ВСВ. 😄

    Коментиран от #58

    00:09 03.11.2026

  • 56 Гадно а!?

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Пропагандата":

    Украинците наритаха руските иzzроди като крастави кучета.Смачкаха им главите като на хлебарки.Гадно а?

    00:10 03.11.2026

  • 57 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Хахаха":

    Това да не са ти топ гън филмите от 80-те дето се гонят да се обстрелват с картечници 🙉

    00:10 03.11.2026

  • 58 В Украйна

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Фашизма залял запада":

    Путин уби много деца.

    00:12 03.11.2026

  • 59 Ами 4 натовски държави имат

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Хахаха":

    Изтребители 6 поколение.
    Руснаците нямат още 4 поколение.Факт.

    00:12 03.11.2026