Въздушен дуел! Rafale победи Су-35 на учения в Египет

Френски изтребители Rafale са взели превес над руски Су-35 по време на симулирани въздушни бойни учения в Египет. Според Defense Arabic ключова роля е изиграла интегрираната система за радиоелектронна борба SPECTRA, която е затруднила работата на радарите Irbis-E на руските самолети.

Твърдението беше припомнено след съобщението, че Етиопия е получила първите си 12 Су-35 от Русия. На 28 октомври 2026 г. етиопският премиер Абий Ахмед обяви доставката, но нито Етиопия, нито Русия са потвърдили, че самолетите са произведени първоначално за египетска поръчка. Иран също очаква руски изтребители, като доставките се свързват със срок до 2028 г.

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Как е действала системата SPECTRA

По данни на Defense Arabic SPECTRA е заглушила радарите Irbis-E, използвани от Су-35. Това е попречило на руските самолети да поддържат ефективно проследяване на целите и да проведат дори симулирани атаки. В публикацията се твърди още, че руските изтребители са били в по-лошо техническо състояние в сравнение с египетските Rafale.

SPECTRA е вградена в самолета система за предупреждение, разпознаване и радиоелектронно противодействие. Тя се различава от външен контейнер за електронна борба, тъй като е част от бордовото оборудване на Rafale.

Липсват данни за условията на боя

Публичната информация за ученията остава ограничена. Не е посочено кога точно са се провели, като е известно само, че са били преди 2021 г. Не са съобщени броят на участвалите самолети, разстоянията между тях или конкретният сценарий на симулираните боеве.

Затова Defense Express предупреждава, че резултатът не може директно да се пренася към реални въздушни сблъсъци или към бъдещи бойни действия в Украйна. „Само бордовите средства за РЕБ няма да бъдат достатъчни“, посочва изданието, като подчертава значението на цялата система за обмен на данни и управление на въздушните операции.

Египет разполага с по-широка мрежа

Египет използва собствен аналог на системата Link 16, която позволява обмен на информация между самолетите в реално време. Страната разполага и със седем самолета E-2C Hawkeye за далечно радиолокационно откриване и управление.

Тези компоненти могат да са дали на египетските Rafale допълнителна информация за въздушната обстановка и по-добра координация по време на ученията. Според Defense Express именно съчетанието между радиоелектронна борба, обмен на данни и самолети за управление може да е обяснението за отчетеното предимство, а не само системата SPECTRA.

Какво означава това за Украйна

Украйна се очаква да получи френски Rafale, но наличието на усъвършенствана радиоелектронна система само по себе си няма да гарантира превъзходство във въздуха. За пълноценна употреба ще са необходими достатъчно ракети „въздух-въздух“ с голям обсег Meteor, надежден обмен на данни между платформите и евентуална подкрепа от западни самолети за далечно радиолокационно откриване и управление.

Така симулираните боеве в Египет дават информация за възможностите на Rafale и SPECTRA, но не представляват универсален тест, който сам по себе си доказва превъзходство над Су-35 при всякакви условия.

Източници: news.bg, defence-ua.com, defense-arabic.com