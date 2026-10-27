Тръмп-младши ловувал в Монголия с близък до Путин бизнесмен

Доналд Тръмп-младши е прекарал няколко дни в Монголия с руския бизнесмен Умар Кремльов, който е близък до президента Владимир Путин, съобщава Financial Times. Срещата е станала по време на лятно ловно пътуване на сина на американския президент.

През август Тръмп-младши е пристигнал в Улан-Батор, откъдето е отпътувал към ловен лагер в провинция Увс. Там е отстрелял алтайски архар — застрашен от изчезване вид. От 2019 г. насам той е ловувал в Монголия поне още два архара.

Охраната е струвала 18 715 долара

Тъй като Тръмп-младши е член на семейството на действащ президент, той е бил придружаван от служители на Тайните служби на САЩ. Според федерални документи посолството на САЩ в Улан-Батор е платило 18 715 долара за разходите по престоя на охраната между 23 август и 6 септември.

Кремльов, който оглавява Международната боксова асоциация, е пристигнал в Монголия след пресконференция в Казахстан. По данни на Financial Times той е пътувал с нощен чартърен полет. С него е бил Артур Мартиросов — партньор в руския рисков фонд „Восход“, който е под санкции на САЩ.

Източници на изданието твърдят, че Тръмп-младши и Кремльов са избягвали да се снимат заедно. Двамата са прекарали два дни в един и същ район, след което Кремльов се е върнал в Улан-Батор и е отпътувал за Якутск за боксов мач. Тръмп-младши е останал в Монголия още около седмица и е посетил област Баян-Улгий.

Среща с президента на Монголия

След края на ловното пътуване Тръмп-младши се е върнал в Улан-Батор, където е вечерял с президента на Монголия Ухнагией Хурелсух. Представител на монголското правителство първоначално е публикувал снимки от срещата и е посочил, че са обсъждани двустранните отношения и бизнес възможности. Публикацията по-късно е била изтрита.

Представител на американския президент е определил вечерята като неофициална среща, посветена на почивка сред природата.

Първата известна среща между Тръмп-младши и Кремльов е била през 2025 г. в Истанбул по време на събитие с участието на боксьора Мани Пакиао. Тогава синът на американския президент е нарекъл руския бизнесмен „не само лидер, но и приятел“.

Връзката между двамата привлече внимание

Съобщенията за съвместното пътуване в Монголия идват няколко седмици след разследване на ProPublica, според което Кремльов е платил стотици хиляди долари за разходи около сватбените тържества на Тръмп-младши на Бахамите. Изданието посочи, че плащанията са включвали наем на частен остров и други големи разходи по празненствата.

След публикацията представител на Тръмп-младши заяви, че Кремльов е негов личен приятел, а не бизнес партньор. Самият Кремльов по-късно каза, че Тръмп-младши му е възстановил похарчените за сватбените тържества средства.

Източници: focus-news.net, propublica.org, thedailybeast.com