Новини
Свят »
Монголия »
Тръмп-младши ловувал в Монголия с близък до Путин бизнесмен

Тръмп-младши ловувал в Монголия с близък до Путин бизнесмен

27 Октомври, 2026 14:54 618 8

  • доналд тръмп-младши-
  • умар кремльов-
  • монголия-
  • владимир путин-
  • лов-
  • доналд тръмп

Доналд Тръмп-младши е прекарал два дни с Умар Кремльов, докато е бил на лов за застрашен алтайски архар, разходите за охраната му са надхвърлили 18 000 долара

Тръмп-младши ловувал в Монголия с близък до Путин бизнесмен - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Доналд Тръмп-младши е прекарал няколко дни в Монголия с руския бизнесмен Умар Кремльов, който е близък до президента Владимир Путин, съобщава Financial Times. Срещата е станала по време на лятно ловно пътуване на сина на американския президент.

През август Тръмп-младши е пристигнал в Улан-Батор, откъдето е отпътувал към ловен лагер в провинция Увс. Там е отстрелял алтайски архар — застрашен от изчезване вид. От 2019 г. насам той е ловувал в Монголия поне още два архара.

Охраната е струвала 18 715 долара

Тъй като Тръмп-младши е член на семейството на действащ президент, той е бил придружаван от служители на Тайните служби на САЩ. Според федерални документи посолството на САЩ в Улан-Батор е платило 18 715 долара за разходите по престоя на охраната между 23 август и 6 септември.

Кремльов, който оглавява Международната боксова асоциация, е пристигнал в Монголия след пресконференция в Казахстан. По данни на Financial Times той е пътувал с нощен чартърен полет. С него е бил Артур Мартиросов — партньор в руския рисков фонд „Восход“, който е под санкции на САЩ.

Източници на изданието твърдят, че Тръмп-младши и Кремльов са избягвали да се снимат заедно. Двамата са прекарали два дни в един и същ район, след което Кремльов се е върнал в Улан-Батор и е отпътувал за Якутск за боксов мач. Тръмп-младши е останал в Монголия още около седмица и е посетил област Баян-Улгий.

Среща с президента на Монголия

След края на ловното пътуване Тръмп-младши се е върнал в Улан-Батор, където е вечерял с президента на Монголия Ухнагией Хурелсух. Представител на монголското правителство първоначално е публикувал снимки от срещата и е посочил, че са обсъждани двустранните отношения и бизнес възможности. Публикацията по-късно е била изтрита.

Представител на американския президент е определил вечерята като неофициална среща, посветена на почивка сред природата.

Първата известна среща между Тръмп-младши и Кремльов е била през 2025 г. в Истанбул по време на събитие с участието на боксьора Мани Пакиао. Тогава синът на американския президент е нарекъл руския бизнесмен „не само лидер, но и приятел“.

Връзката между двамата привлече внимание

Съобщенията за съвместното пътуване в Монголия идват няколко седмици след разследване на ProPublica, според което Кремльов е платил стотици хиляди долари за разходи около сватбените тържества на Тръмп-младши на Бахамите. Изданието посочи, че плащанията са включвали наем на частен остров и други големи разходи по празненствата.

След публикацията представител на Тръмп-младши заяви, че Кремльов е негов личен приятел, а не бизнес партньор. Самият Кремльов по-късно каза, че Тръмп-младши му е възстановил похарчените за сватбените тържества средства.

Източници: focus-news.net, propublica.org, thedailybeast.com


Монголия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    6 0 Отговор
    Че то само безделниците ходят на лов, за да гърмят по животните!!!
    Тарикатите сключват умопомрачителни сделки от стотици години на това заблуждаващо любопитните мероприятие!!!

    14:58 27.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Демократите

    5 0 Отговор
    и неолибералите са бесни че не са намазали от екскурзията , хапването пийването и тези три работи за сметка на богатия бизнесмен.
    Изпуснали са кьоравото и затова пискат

    15:00 27.10.2026

  • 5 Не разбрах

    5 1 Отговор
    Кремльов на Краснов какво дължи и защо. Всичко около рижия клоун смърди на тежка корупция и мръсни сделки.

    Коментиран от #8

    15:02 27.10.2026

  • 6 Соваж бейби

    4 0 Отговор
    Защо да се крие Тръмп-младши ?
    Нали наркомана подписа за мините ,повече не са нужни старания и да заблуждават украинците че САЩ ги е грижа за тях ,лицемерието на ЕС е по голямо и не знам до кога.

    15:07 27.10.2026

  • 7 Атина Палада

    2 0 Отговор
    Ами с бизнесмен ще ловува ,да не би да искате да ловува с близък на Бай Драган тракториста ?;)))

    15:11 27.10.2026

  • 8 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Не разбрах":

    А всичко около Бай.дЪн и О.бама смърдеше на Момина сълза:)))

    15:14 27.10.2026