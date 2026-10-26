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Пробив в Каракас! Мачадо готова за преговори с Делси Родригес

Пробив в Каракас! Мачадо готова за преговори с Делси Родригес

26 Октомври, 2026 21:41 477 3

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  • венецуела-
  • европейски съюз-
  • политически диалог

Европейският съюз приветства завръщането на венецуелската опозиционна лидерка и призова за приобщаващ политически диалог

Пробив в Каракас! Мачадо готова за преговори с Делси Родригес - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Венецуелската опозиционна лидерка и носителка на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо е готова да разговаря с временната президентка на страната Делси Родригес след завръщането си от изгнание. Това съобщи нейната говорителка Клаудия Масеро пред Радио Унион.

„Мачадо изрази готовност да седне на масата за преговори не само с Родригес, но и с всеки друг, с когото е необходимо да разговаря, открито, прозрачно и с ясна програма, за да бъдат постигнати конкретни резултати“, заяви Масеро.

Изявлението поставя възможността за пряк контакт между две от основните политически фигури във Венецуела. От него обаче не става ясно дали вече е определена дата за среща или дали между екипите им са започнали официални разговори.

ЕС вижда възможност за политически диалог

Европейският съюз приветства завръщането на Мачадо в Каракас. Според Брюксел това може да създаде условия за разширяване на политическия диалог във Венецуела и за подготовка на свободни и честни избори.

„Надяваме се, че венецуелските власти и всички политически сили ще се възползват от тази възможност, за да постигнат напредък чрез приобщаващ диалог, воден от самите венецуелци“, заяви говорителят на дипломатическата служба на ЕС Ануар ел Ануни.

Той посочи, че целта на процеса трябва да бъде провеждането на свободни и честни избори с надеждни гаранции и пълноценно участие на всички политически сили.

Завръщането на Мачадо се случва на фона на призиви за политическо споразумение, което да определи следващите стъпки във Венецуела. Засега публично обявена е само готовността ѝ за разговори, докато конкретни параметри за среща с Делси Родригес не са представени.

Източници: bta.bg


Венецуела
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мачадо

    2 0 Отговор
    Е никоя как ще преговаря

    21:43 26.10.2026

  • 2 така, така

    0 0 Отговор
    Пълен смях, ма то не е важно, че Мачадо е готова - важното е и Родригес да е готова.

    22:05 26.10.2026

  • 3 Смешник

    0 0 Отговор
    Мачадо и Родригес са едно и също И двете предадоха Венецуела и клекнаха пред американците

    22:11 26.10.2026