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Твърдо "не"! ЕК отхвърли идеята за връщане на руския газ в Европа
  Тема: Украйна

Твърдо "не"! ЕК отхвърли идеята за връщане на руския газ в Европа

19 Октомври, 2026 21:38 646 20

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  • санкции срещу русия-
  • войната в украйна-
  • европейски съюз-
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  • балтийско море

Паула Пиньо заяви, че санкциите срещу Москва остават до края на войната, забраната за руския газ е отделна и постоянна мярка на ЕС

Твърдо "не"! ЕК отхвърли идеята за връщане на руския газ в Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейската комисия отхвърли инициативата за възобновяване на мащабните покупки на руски природен газ и потвърди, че санкциите срещу Москва няма да бъдат отменени преди пълното прекратяване на войната в Украйна. Позицията беше представена от говорителя на Комисията Паула Пиньо на брифинг в Брюксел.

Изявлението беше направено в отговор на въпроси за американското предложение връщането на руския газ да бъде включено в дипломатическите разговори за уреждане на конфликта. „Нашата позиция остава неизменна. Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен вече директно заяви, че няма да отмени нито една рестрикция срещу Русия до пълното прекратяване на войната“, каза Пиньо.

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Тя посочи, че Европейският съюз продължава да настоява за тясно координиране на санкциите между Брюксел и Вашингтон. По думите ѝ ЕС е изразил разочарование от решението на американската администрация да смекчи част от ограниченията срещу Русия и да започне покупки на руски дизел.

Забраната за газа е отделна от санкциите

Европейската комисия подчерта, че забраната за внос на руски газ не е част от временното санкционно законодателство. Тя е уредена с отделен регламент за поетапно прекратяване на зависимостта от руски енергийни доставки.

Регламентът беше приет от държавите членки през януари 2026 г. и влезе в сила на 3 февруари. За дългосрочните договори забраната за руски втечнен природен газ започва от 1 януари 2027 г., а вносът на газ по тръбопроводи трябва да приключи до 30 септември 2027 г. или най-късно до 1 ноември 2027 г. при определени условия, свързани с газовите запаси.

Това означава, че ограничението за руския газ ще продължи да действа дори ако отделни санкции срещу Русия бъдат отменени. По данни на Европейската комисия делът на руския газ в общия внос на ЕС е намалял от 45% през 2021 г. до 12% през 2025 г., но през миналата година съюзът все още е внесъл около 36 млрд. кубически метра руски газ.

Брюксел не свързва газа с дипломатическа сделка

С изявлението си Комисията отхвърля възможността възстановяването на газовите доставки от Русия да бъде използвано като стимул или част от преговорите за прекратяване на войната. Брюксел настоява натискът върху Москва да бъде запазен, докато не бъде постигнато прекратяване на бойните действия при условията, поставени от Киев.

Позицията на Европейската комисия оставя в сила две отделни линии на действие: санкциите ще бъдат обвързани с развитието на войната, а забраната за руския газ ще се прилага по приетия график до пълното прекратяване на вноса през 2027 г.

Източници: focus-news.net


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никога

    7 28 Отговор
    търговия с агресори

    21:39 19.10.2026

  • 2 Хаха

    4 19 Отговор
    Мен газ не ми трябва камо ли руски ✌🏻

    Коментиран от #16

    21:39 19.10.2026

  • 3 Шопо

    25 1 Отговор
    На нас гас не ни трябва че се топлиме с кюмюр

    21:40 19.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 зИленски

    16 2 Отговор
    ТОЙ НЕ Е СПИРАЛ

    21:40 19.10.2026

  • 6 колелото на историята

    6 6 Отговор
    Евтиното по правило излиза скъпо.
    Евтиния руски газ спестява средства за покупка на американски пейтриъти за защита от руски балистични ракети.
    Има и ехиден избор - подписване на капитулация за спиране на войната.

    21:42 19.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Твърдото "не"

    20 2 Отговор
    Може скоро да омекне. Подготвя се вземане на завоя.

    Коментиран от #20

    21:42 19.10.2026

  • 9 Овчар

    17 5 Отговор
    На 5- следващия месец катастрофата ще стане факт и властта ще бъде изметена..!

    21:43 19.10.2026

  • 10 Евроатлантик

    16 3 Отговор
    Сглобкаджии от всички страни- съединявайте се! Сглобката подкрепи всички антируски санкции! ГЕРБ- ДПС + ПП, ДБ заедно изгониха всички руснаци от България, дадоха всичко на Украйна, построиха баба Алино, претакаха Конституцията... Заедно на балотажа за кмет на София и сега Заедно на балотажа за президент! Вечна дружба!!!

    21:43 19.10.2026

  • 11 Ами

    17 2 Отговор
    Айде стига глупости.
    И от къде идва газът за Европа?
    От посредници.
    А те от къде го взимат :)

    Коментиран от #13, #17

    21:48 19.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 го взимат природния газ

    3 4 Отговор

    До коментар #11 от "Ами":

    Втечнен от САЩ или от Катар. А унгарците от балкански проток от турски поток, частично оруски или азербайджански.

    21:51 19.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Горски

    8 2 Отговор
    Спомням си през първия си мандат Тръмп натискаше ЕС и особено Германия да спрат строежа на газопровода СП2 и обясняваше, че ЕС е силно енергийно зависима от ЕС. Това беше през 2018 и 2019 г. Меркел се дърпаше и тогава Тръмп наложи санкции на компаниите участващи в строежа на СП2, та се наложи руснаците да си го довършат сами. После някой гръмна 2-та газопровода и от 4 тръби остана само 1 здрава. Кой ли беше тоя някой и защо остави едната тръба непокътната? Сега същият този Тръмп иска американска компания да поправи взривените тръби на СП1 и тази на СП2 и да продава на европейците руски газ с посредническа комисиона. Като начало доставките може да почнат по оцелялата тръба на СП2. Тука разни "умници" пишат, чи Тръмп бил малоумен. Ба! Хич не е малоумен той. Баш малоумните са европейските лидери, които под влиянието на американците се докараха до тая ситуация да плащат от 4 до 9 пъти по-скъп газ през различните периоди от 2022 г. насам. Айде сега да помислим логично кой защитава по-добре интересите на държавата си: Тръмп или европейските лидери? И кой сега е от страната на булката за пореден път?

    21:52 19.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Пренасят го

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "Ами":

    с балони от Сибир

    21:57 19.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дръта чанта

    1 0 Отговор
    Ек са банда корумпета

    21:59 19.10.2026

  • 20 Така е.

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Твърдото "не"":

    Но без нея. Стига й толкова, че не е на съдебната скамейка заради ваксините. Всъщност защо не е?

    22:02 19.10.2026

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