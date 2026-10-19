Твърдо "не"! ЕК отхвърли идеята за връщане на руския газ в Европа

Европейската комисия отхвърли инициативата за възобновяване на мащабните покупки на руски природен газ и потвърди, че санкциите срещу Москва няма да бъдат отменени преди пълното прекратяване на войната в Украйна. Позицията беше представена от говорителя на Комисията Паула Пиньо на брифинг в Брюксел.
Изявлението беше направено в отговор на въпроси за американското предложение връщането на руския газ да бъде включено в дипломатическите разговори за уреждане на конфликта. „Нашата позиция остава неизменна. Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен вече директно заяви, че няма да отмени нито една рестрикция срещу Русия до пълното прекратяване на войната“, каза Пиньо.
Тя посочи, че Европейският съюз продължава да настоява за тясно координиране на санкциите между Брюксел и Вашингтон. По думите ѝ ЕС е изразил разочарование от решението на американската администрация да смекчи част от ограниченията срещу Русия и да започне покупки на руски дизел.
Забраната за газа е отделна от санкциите
Европейската комисия подчерта, че забраната за внос на руски газ не е част от временното санкционно законодателство. Тя е уредена с отделен регламент за поетапно прекратяване на зависимостта от руски енергийни доставки.
Регламентът беше приет от държавите членки през януари 2026 г. и влезе в сила на 3 февруари. За дългосрочните договори забраната за руски втечнен природен газ започва от 1 януари 2027 г., а вносът на газ по тръбопроводи трябва да приключи до 30 септември 2027 г. или най-късно до 1 ноември 2027 г. при определени условия, свързани с газовите запаси.
Това означава, че ограничението за руския газ ще продължи да действа дори ако отделни санкции срещу Русия бъдат отменени. По данни на Европейската комисия делът на руския газ в общия внос на ЕС е намалял от 45% през 2021 г. до 12% през 2025 г., но през миналата година съюзът все още е внесъл около 36 млрд. кубически метра руски газ.
Брюксел не свързва газа с дипломатическа сделка
С изявлението си Комисията отхвърля възможността възстановяването на газовите доставки от Русия да бъде използвано като стимул или част от преговорите за прекратяване на войната. Брюксел настоява натискът върху Москва да бъде запазен, докато не бъде постигнато прекратяване на бойните действия при условията, поставени от Киев.
Позицията на Европейската комисия оставя в сила две отделни линии на действие: санкциите ще бъдат обвързани с развитието на войната, а забраната за руския газ ще се прилага по приетия график до пълното прекратяване на вноса през 2027 г.
Източници: focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Никога
21:39 19.10.2026
2 Хаха
Коментиран от #16
21:39 19.10.2026
3 Шопо
21:40 19.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 зИленски
21:40 19.10.2026
6 колелото на историята
Евтиния руски газ спестява средства за покупка на американски пейтриъти за защита от руски балистични ракети.
Има и ехиден избор - подписване на капитулация за спиране на войната.
21:42 19.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Твърдото "не"
Коментиран от #20
21:42 19.10.2026
9 Овчар
21:43 19.10.2026
10 Евроатлантик
21:43 19.10.2026
11 Ами
И от къде идва газът за Европа?
От посредници.
А те от къде го взимат :)
Коментиран от #13, #17
21:48 19.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 го взимат природния газ
До коментар #11 от "Ами":Втечнен от САЩ или от Катар. А унгарците от балкански проток от турски поток, частично оруски или азербайджански.
21:51 19.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Горски
21:52 19.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Пренасят го
До коментар #11 от "Ами":с балони от Сибир
21:57 19.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Дръта чанта
21:59 19.10.2026
20 Така е.
До коментар #8 от "Твърдото "не"":Но без нея. Стига й толкова, че не е на съдебната скамейка заради ваксините. Всъщност защо не е?
22:02 19.10.2026